Test du Fitbit Inspire 3 : un peu de luxe

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Écran couleur toujours allumé

Élégant et confortable

Suivi complet

Bonne autonomie et charge de la batterie Les inconvénients Petit écran

Premium nécessaire pour certaines fonctionnalités

Fil de charge court

Pas de GPS Notre avis L’Inspire 3 est un autre tracker de fitness solide de Fitbit à un prix abordable avec un design plus élégant et quelques améliorations intéressantes. Cependant, l’écran est frustrant et l’appareil manque de GPS.

Prix ​​lors de l’examen

99,95 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Fitbit Inspire 3

84,95 $ 98,95 $

Fitbit a mis à jour l’un de ses trackers minces et à prix attractif pour 2022. L’Inspire 3 est désormais livré avec des fonctionnalités telles qu’un écran couleur toujours allumé et un suivi de l’oxygène sanguin, mais coûte moins cher que son prédécesseur.

Il est plus abordable pour ceux du Royaume-Uni où il coûte 5 £ moins cher à 84,99 £. Pour ceux aux États-Unis et en Europe, il reste à 99,95 $/99,95 €, ce qui est toujours bon compte tenu des mises à niveau.

Pourtant, il existe des options moins chères telles que le Xiaomi Mi Band 7 et le Honor Band 6, alors l’Inspire 3 peut-il en faire assez pour gagner votre affection ?

Conception et construction

Similaire mais amélioré

Boutons tactiles

Entièrement étanche

Il n’est peut-être pas surprenant que l’Inspire 3 ressemble beaucoup à son prédécesseur, l’Inspire 2. Il s’agit d’un tracker de fitness d’entrée de gamme assez typique en termes de style.

C’est-à-dire qu’il a un design haut et fin où l’écran est portrait plutôt que rond ou carré comme le Fitbit Versa 4 et Fitbit Sense 2.

Un ajustement à la conception est que la sangle s’adapte plus parfaitement au corps principal. La conception affleurante rend l’appareil beaucoup plus élégant. Essentiellement, cela ressemble beaucoup au Fitbit Luxe.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

J’ai testé le bracelet en silicone Lilac Bliss, mais vous pouvez également obtenir les options Midnight Zen (noir) ou Morning Glow (orange). D’autres accessoires sont disponibles séparément, comme un bracelet en maille en acier inoxydable (69,95 $/59,99 $) ou un clip (19,95 $/19,99 £) si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas le porter au poignet, par exemple lorsque vous portez des gants de boxe. .

C’est un tracker de fitness très confortable et léger, ce qui signifie que je pourrais le porter 24 heures sur 24 sans aucune gêne.

Il n’y a pas de boutons physiques ici car vous pouvez utiliser l’écran tactile pour naviguer ainsi que les capteurs capacitifs sur le côté. Ceux-ci réveilleront ou mettront l’affichage en veille ou vous ramèneront à la vue principale de la montre, peu importe où vous vous trouvez dans l’interface.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Curieusement, vous devez toucher les deux en même temps plutôt que de dire un double tapotement que je trouve un peu gênant et un double tapotement sur l’écran lui-même pour le réveiller est apparemment interdit. Cependant, avec le nouvel écran toujours allumé de l’Inspire 3, vous n’aurez peut-être pas besoin de ces boutons de toute façon (plus à ce sujet plus tard).

L’Inspire 3 a une fonction de verrouillage de l’eau qui n’a pas à voir avec l’eau à l’extérieur — il est étanche jusqu’à 50 m — mais éteint les boutons pour que l’eau ne les active pas.

Filtrer

maintenant en couleur

Option toujours active

Toujours petit

Il y a de bonnes choses à propos de l’écran et d’autres moins bonnes. Du côté positif, les choses sont passées – un peu comme le Luxe – à un écran couleur et le Fitbit Inspire 3 offre un mode d’affichage toujours activé en option.

Ne plus avoir à réveiller l’écran en le levant ou en utilisant ces boutons tactiles est une option intéressante, même si cela a un impact sur la durée de vie de la batterie.

Mon principal reproche ici est que l’écran est si petit. Fitbit ne répertorie pas réellement une mesure dans les spécifications de cet appareil, mais je ne suis pas trop surpris car il ne prend même pas 50 % de la façade en verre.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cela rend les choses à l’étroit, exacerbant le problème habituel de ces écrans de portrait où tout ce qui est plus long que le mot « affichage » doit défiler lentement sur l’écran pour que vous puissiez le lire.

Comparé au Xiaomi Mi Band 7 et au Honor Band 6 plus grands, l’Inspire 3 a l’air un peu idiot et même si je peux vivre avec pour les fonctions de base, des choses comme recevoir des notifications WhatsApp ou similaires sont essentiellement inutiles car l’écran ne peut pas les afficher dans un format lisible.

Si ces inconvénients ne vous dérangent pas, l’écran est beau et net et j’ai trouvé que le réglage de luminosité « normal » était parfaitement bon à tout moment de la journée dans différentes conditions. Dim et Max sont également disponibles.

Suivi et fonctionnalités

Suivi complet

Ajout de SpO2

Pas de GPS

iPhone et Androïd

Comme on peut s’y attendre de Fitbit, l’Inspire 3 est compatible avec iPhone et Android. La gamme de suivi disponible sur le tracker est excellente, et toutes les bases comme les pas, les calories et la distance sont naturellement prises en charge. Il existe également une multitude d’autres options, notamment le sommeil, le stress et plus encore, bien que certaines aient besoin d’être activées dans l’application compagnon pour démarrer.

L’un d’eux est “Zone Minutes”, qui est un peu déroutant au début, mais qui suit le nombre de minutes que vous passez à faire de l’exercice avec une certaine fréquence cardiaque. Ceux-ci sont divisés en combustion des graisses, cardio et pic.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le suivi est généralement automatique et l’Inspire 3 peut détecter quand vous faites certaines activités, mais vous pouvez également démarrer une session à partir de l’appareil lui-même si vous le souhaitez. Par défaut, les options sont Marche, Course, Vélo, Natation, Entraînement et Tapis de course, mais vous pouvez réorganiser ces raccourcis depuis l’application.

Notez que pour le suivi GPS, vous devrez partir avec votre smartphone car l’Inspire 3 ne l’a toujours pas intégré – ni NFC pour les paiements sans contact.

Au lieu de cela, la principale nouvelle fonctionnalité est le suivi de la SpO2 – alias le niveau d’oxygène dans le sang – qui, pour de nombreux utilisateurs, ne signifiera pas grand-chose. Une lecture normale est de 95 à 99 % et la mienne semble inébranlable à 96 %.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les athlètes enthousiastes seront plus intéressés par les niveaux de SpO2 que le consommateur moyen, mais j’imagine qu’ils ne considéreraient pas l’Inspire 3 d’entrée de gamme en premier lieu, donc cette fonctionnalité sera probablement plus utile pour toute personne ayant des problèmes de santé qui affectent la respiration et peut aider à détecter l’apnée du sommeil.

Revenons à d’autres suivis et vous pourriez passer des heures dans l’application compagnon à regarder toutes sortes de chiffres et de mesures. Il existe des options pour définir des objectifs de poids (pas que l’Inspire 3 puisse vous peser) ainsi que l’alimentation et l’eau.

La section Communauté est l’endroit où vous pouvez ajouter des amis et de la famille et concourir sur le nombre de pas, bien qu’il ne soit pas clair à quelle période les chiffres correspondent. Et l’onglet Découvrir contient toutes sortes de choses, des défis aux rapports en passant par les cadrans d’horloge.

Plusieurs fonctionnalités sont verrouillées derrière l’abonnement Fitbit Premium. Vous bénéficiez d’un essai gratuit de 6 mois avec l’appareil, mais Fitbit offrait une année complète.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Premium vous permet d’accéder à de nombreux entraînements, séances de pleine conscience, programmes et jeux guidés ainsi qu’à des informations plus approfondies sur vos données telles qu’un profil de sommeil qui vise à vous aider à comprendre vos habitudes de sommeil et à vous amuser en vous associant à un sommeil. animal chaque mois. Cependant, vous devez porter le tracker au lit pendant au moins 14 jours par mois.

Cela vaut la peine d’utiliser l’essai gratuit, mais après cela, Premium vous coûtera 7,99 £ par mois ou 79,99 £ par an.

Vie de la batterie

Jusqu’à 10 jours

Moins avec un affichage permanent

L’Inspire 2 a doublé la durée de vie de la batterie de son prédécesseur et l’Inspire 3 peut toujours atteindre ce chiffre de 10 jours.

En fait, lors de mes tests, j’ai trouvé que le tracker de fitness utilisait moins de 10% par jour, ce qui suggère qu’il peut durer plus longtemps.

L’inconvénient ici est que si vous souhaitez utiliser la nouvelle fonction d’affichage permanent, cela réduira considérablement la durée de vie de la batterie.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cela dépend de facteurs tels que la luminosité et l’utilisation de l’écran, mais vous obtiendrez environ un tiers du plein potentiel. Donc, pour la plupart, ce sera environ trois ou quatre jours.

Dans l’ensemble, c’est mieux que le Xiaomi Mi Band 7 pour la durée de vie de la batterie, mais le Honor Band 6 est un meilleur choix si cela figure en haut de votre liste de priorités.

La charge est cependant correcte, ce qui pourrait vous rendre plus susceptible de basculer cet écran sur toujours allumé, car en seulement 15 minutes, l’Inspire 3 a gagné 32 % et 34 % supplémentaires après 30 minutes. C’est génial, mais un câble de charge chétif qui ne mesure qu’un peu plus de 20 cm de long est vraiment frustrant.

Prix ​​et disponibilité

Le Fitbit Inspire 3 est disponible dès maintenant au prix de 99,95 $ / 84,99 £ / 99,95 €, ce qui en fait le même prix que l’Inspire 2 aux États-Unis et en Europe, mais légèrement moins cher au Royaume-Uni.

En plus d’acheter directement (liens ci-dessus), vous pouvez l’obtenir auprès de BestBuy, Lenovo et Amazone aux Etats-Unis. Pendant ce temps, les acheteurs britanniques peuvent se diriger vers Amazone, Argos et Currys.

Comme mentionné précédemment, le Xiaomi Mi Band 7 et le Honor Band 6 sont des rivaux clés et sont disponibles pour environ 50 £ / 50 $, alors consultez-les ainsi que plus d’options dans notre meilleur tableau de suivi de la condition physique.

Verdict

Il y a beaucoup à aimer sur le Fitbit Inspire 3, y compris le fait qu’il est moins cher qu’avant – enfin, au moins au Royaume-Uni.

Pourtant, au même prix ailleurs, il est livré avec un design plus élégant similaire au Luxe qui est également assez confortable pour être porté 24h/24 et 7j/7 sans problème.

Des améliorations telles qu’un écran couleur qui peut être toujours allumé et le suivi de la SpO2 sont les bienvenus, bien que ce dernier puisse ne pas être d’une grande utilité pour beaucoup de gens. Le GPS serait une mise à niveau plus utile, mais il est courant de le laisser de côté sur des appareils moins chers. Vous devez dépenser près du double pour obtenir le GPS sur le Fitbit Charge 5.

Le suivi est complet et Fitbit Premium est là pour tous ceux qui souhaitent creuser plus profondément (et payer plus). La durée de vie de la batterie est également solide, bien que l’Inspire 3 nécessite une charge plus régulière si vous utilisez la fonction toujours active.

L’Inspire 3 est un tracker de fitness agréable, mais il serait plus facile de recommander si l’écran était plus grand et donc plus viable pour des choses comme les notifications. Cela vaut la peine de considérer les rivaux susmentionnés de Xiaomi et Honor avant de dépenser de l’argent.