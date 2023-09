Test du Fairphone 5 – Tests GSMArena.com

Introduction et spécifications

Deux ans après la génération précédente, Fairphone a présenté le Fairphone 5 avec de nombreuses améliorations matérielles et des modifications de conception pour répondre à la mission de l’entreprise de réduire les déchets électroniques et de promouvoir la durabilité. L’entreprise affirme que plus de 70 % des matériaux utilisés sont soit recyclés, soit « équitables », ce qui signifie que les matériaux proviennent de chaînes d’approvisionnement transparentes et responsables de l’empreinte matérielle.

De plus, la société offre 5 ans de garantie complète, 8 ans de mises à jour logicielles, qui comprennent 5 mises à niveau majeures d’Android, une réparabilité extrêmement facile et une batterie amovible. Pas nécessairement de nouvelles fonctionnalités, car elles étaient autrefois la base des Fairphones, mais il s’agit toujours d’une approche unique en 2023. Enfin, pour chaque Fairphone 5 vendu, les personnes travaillant dans les usines reçoivent une prime de salaire vital de 2,63 $.

Spécifications du Fairphone 5 en un coup d’œil :

Corps: 161,6 x 75,8 x 9,6 mm, 212 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium, dos en plastique ; IP55, résistant à la poussière et à l’eau, conforme MIL-STD-810H.

Afficher: OLED 6,46″, 90 Hz, 880 nits (crête), résolution 1224 x 2700 px, format d'image 19,85:9, 459 ppi.

OLED 6,46″, 90 Hz, 880 nits (crête), résolution 1224 x 2700 px, format d’image 19,85:9, 459 ppi. Jeu de puces : Qualcomm QCM6490 (6 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A78 de 2,7 GHz et 3 x Cortex-A78 de 2,2 GHz et 4 x Cortex-A55 de 1,9 GHz) ; Adréno 643.

Qualcomm QCM6490 (6 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A78 de 2,7 GHz et 3 x Cortex-A78 de 2,2 GHz et 4 x Cortex-A55 de 1,9 GHz) ; Adréno 643. Mémoire: 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié).

256 Go 8 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : Android 13, mise à niveau prévue vers Android 14.

Android 13, mise à niveau prévue vers Android 14. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 50 MP, f/2.2, 1/2.51″, 0.7µm, PDAF ; Profondeur : TOF 3D.

: 50 MP, f/1.9, 1/1.49″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 50 MP, f/2.2, 1/2.51″, 0.7µm, PDAF ; : TOF 3D. Caméra frontale: 50 MP, f/2,5, (large), 1/2,76″, 0,74 µm.

50 MP, f/2,5, (large), 1/2,76″, 0,74 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyroscope-EIS ; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60/120 ips, gyroscope-EIS ; : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS. Batterie: Batterie amovible de 4 200 mAh ; 30W filaire, 50% en 20 min (annoncé).

Batterie amovible de 4 200 mAh ; 30W filaire, 50% en 20 min (annoncé). Connectivité : 5G ; eSIM ; Wi-Fi 6e ; BT 5.2 ; NFC.

5G ; eSIM ; Wi-Fi 6e ; BT 5.2 ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté) ; haut-parleurs stéréo.

En ce qui concerne le matériel, le Fairphone 5 apporte un écran plus grand et meilleur par rapport à son prédécesseur, un chipset Qualcomm QCM6490 spécialement conçu avec une prise en charge étendue, un duo d’appareils photo 50MP – un standard et un ultra-large, aidés par un capteur ToF 3D. et une caméra selfie avec une autre unité 50MP. Il est évident que l’OEM souhaite offrir une expérience de caméra solide pour le segment de marché. La durée de vie de la batterie devrait également connaître des gains avec une batterie plus grosse de 4 200 mAh et une charge plus rapide de 30 W.

Le Fairphone 5 est sans aucun doute un appareil unique qui s’adresse à tous ceux qui en ont assez de changer de téléphone tous les deux ans et souhaitent avoir un peu plus de contrôle sur leur produit. Cependant, il est toujours important d’avoir une vue d’ensemble et d’évaluer la compétitivité du téléphone dans le segment haut de gamme. Nous approfondissons cet examen pour voir s’il existe des compromis imprévus que vous devez prendre en compte avant d’acheter.

Déballage du Fairphone 5

Le combiné arrive dans une modeste boîte en carton recyclé contenant des manuels d’utilisation.

La société affirme qu’elle ne veut pas créer davantage de déchets électroniques, et comme le téléphone peut se recharger avec des câbles USB-C standard et des chargeurs standard jusqu’à 30 W, vous en avez probablement qui traînent.