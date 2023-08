Test du Fairphone 5 : le téléphone qui veut sauver le monde

Le fabricant de téléphones durables Fairphone souhaite que son nouveau Fairphone 5 sauve la planète. Grâce à ses matériaux recyclés, ses composants issus du commerce équitable, sa facilité de réparation et son support de sécurité épique, Fairphone a travaillé dur pour minimiser l’impact environnemental de son tout nouveau téléphone socialement responsable. C’est une noble cause et même si j’applaudis avec enthousiasme le travail effectué par Fairphone ici, en tant que téléphone, le Fairphone 5 lui-même est un peu décevant.

La durée de vie de la batterie et les caméras sont les deux plus gros problèmes ici, avec des résultats décevants dans les deux cas. Mais cela est aggravé par un prix relativement élevé de 620 £ qui le rend au moins 200 £ plus cher que le Google Pixel 7A. Et le Pixel 7A surpasse le Fairphone 5 à plusieurs égards. Le Fairphone 5 devrait être disponible au Royaume-Uni et en Europe en septembre, mais un lancement aux États-Unis n’est pas prévu. Pour référence, ce prix de 620 £ au Royaume-Uni se convertit en environ 782 $.

7.0 Fairphone 5 Comme Excellentes références écologiques

Garantie 5 ans

Au moins 8 ans de support logiciel

Facilement réparable à la maison

Stockage extensible Je n’aime pas Mauvaise autonomie de la batterie

Des résultats de caméra décevants

Prix ​​​​élevé par rapport à des concurrents plus performants

Mais le téléphone n’est pas si mauvais. Ses huit années de support logiciel sont les meilleures du marché, il est si facile à réparer que vous pouvez le réparer vous-même à la maison si vous brisez votre écran et il dispose d’un emplacement pour carte microSD pour étendre le stockage intégré jusqu’à 2 To. Mais même si j’aime ses qualités écologiques, ce n’est pas le meilleur téléphone que vous puissiez acheter pour votre argent. Voici ce que vous devez savoir.

L’industrie technologique est sale. De l’extraction de terres rares aux produits chimiques contenus dans les batteries en passant par la grande quantité de déchets électroniques produits, l’impact environnemental de nos téléphones est énorme. Et cela est aggravé par le calendrier de sortie de la plupart des entreprises, qui continuent d’actualiser leurs offres au moins une fois par an.

Le Fairphone 5 est facilement réparable à la maison et même les caméras individuelles peuvent être achetées auprès de Fairphone et remplacées à la maison. Andrew Lanxon/CNET

Mais Fairphone souhaite faire les choses différemment. Il travaille avec des organisations qui garantissent que les matériaux utilisés dans la production sont issus du commerce équitable, et Fairphone travaille avec les usines qui fabriquent les produits pour garantir que les travailleurs sont correctement traités et reçoivent un salaire décent. Et tandis que des entreprises comme Apple, Samsung et Google utilisent une quantité limitée de pièces recyclées dans leurs produits, Fairphone utilise des matériaux recyclés dans tous les composants possibles, y compris l’étain et l’acier recyclés dans la batterie.

Le téléphone lui-même est facilement réparable par toi (J’ai même démonté le mien pour le tester) avec dix composants différents dont tous les appareils photo, l’écran et la batterie disponibles à l’achat directement auprès de Fairphone pour réparer votre téléphone à la maison et le faire fonctionner plus longtemps. Parce que la meilleure façon de minimiser l’impact environnemental de votre téléphone est de continuer à l’utiliser le plus longtemps possible avant de l’échanger contre un tout nouvel appareil.

Pour y parvenir, Fairphone offre non seulement une garantie de cinq ans sur le téléphone, mais promet que le Fairphone 5 recevra au moins cinq mises à jour Android majeures et des mises à jour de sécurité pendant au moins 8 ans, ce qui signifie que ce téléphone devrait toujours pouvoir être utilisé en toute sécurité. 2031. C’est beaucoup plus long que ce que propose toute autre entreprise. Samsung est l’un des meilleurs ici, offrant cinq ans de mises à jour de sécurité, tandis que RedMagic propose à peine deux ans sur son 8 Pro. Fairphone a une longueur d’avance sur la concurrence et j’espère que cela encouragera d’autres entreprises à améliorer leur jeu.

Il fonctionne désormais sous Android 13, mais le Fairphone 5 recevra de nombreuses mises à jour de version au cours de sa vie. Andrew Lanxon/CNET

N’oubliez pas que si votre téléphone a expiré sa période de support de sécurité, son utilisation n’est plus sûre. C’est ennuyeux, car le matériel des téléphones plus anciens est souvent encore utilisable, du moins pour les tâches quotidiennes, mais sans mises à jour de sécurité, vous vous exposez à des risques en l’utilisant.

Physiquement, ce n’est pas exactement la plus belle chose qui soit. Bien sûr, il est plus fin et plus léger que son prédécesseur, mais il reste gros et assez simple. Le dos est en plastique, ce qui semble bon marché, mais il est amovible, donnant accès à la batterie, aux emplacements SIM et à d’autres composants si vous devez effectuer des réparations. Bien sûr, il pourrait avoir un dos en verre luxueux, mais vous ne pourriez alors pas l’ouvrir aussi facilement.

Son indice IP55 devrait permettre de le protéger des pluies légères. Andrew Lanxon/CNET

Sous cette coque arrière en plastique se trouve cependant un joyau caché : un emplacement pour carte microSD qui vous permet d’étendre les 256 Go de stockage interne avec des cartes allant jusqu’à 2 To. Encore une fois, cela aidera le téléphone à rester utile plus longtemps, car vous ne devriez jamais manquer d’espace de stockage. Malgré le dos amovible, le Fairphone 5 est toujours classé IP55 pour la résistance à l’eau. Il ne survivra probablement pas à un plongeon dans la piscine, mais il vous procure une tranquillité d’esprit si vous renversez de la bière dessus ou si vous devez répondre à un appel téléphonique sous la pluie.

Le téléphone dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation sur le côté, ce qui peut être un peu difficile à atteindre, mais il dispose également d’un déverrouillage du visage qui, selon moi, fonctionne la plupart du temps. L’écran de 6,46 pouces est suffisamment vif et net pour rendre justice aux vidéos YouTube ou aux jeux mobiles et, même s’il n’est pas assez lumineux pour contrer la lumière directe du soleil à l’extérieur, dans la plupart des autres conditions, tout va bien.

Le téléphone fonctionne sur un processeur Qualcomm QCM 6490 – un choix inhabituel car cette puce est principalement conçue pour les applications industrielles et les appareils IoT, mais Fairphone affirme que c’est précisément cette puce qui permet une prise en charge logicielle beaucoup plus longue qu’une puce mobile plus typique comme le Snapdragon. ligne trouvée dans la plupart des autres téléphones.

Le processeur n’est pas particulièrement puissant mais il gère assez bien les jeux légers. Andrew Lanxon/CNET

Lors des tests de référence, ce processeur n’impressionne pas particulièrement, mais en utilisation générale, il a suffisamment de puissance pour gérer tous vos essentiels de navigation Web, d’Instagram, de streaming vidéo et se débrouille assez bien avec des jeux comme Alto’s Odyssey et Asphalt 9. Il a géré le plus exigeant Genshin Impact aussi, mais lorsque j’ai augmenté les paramètres de qualité, j’ai remarqué une baisse des performances.

Comparaison des performances du Fairphone 5 Fairphone 5 1 129 2 993 884GooglePixel 7A 1 439 3 560 1 855Rien de téléphone 2 1 739 4 544 2 778 Geekbench 6 (monocœur)

Geekbench 6 (multicœur)

3DMark Vie sauvage extrême Note: Des barres plus longues égalent de meilleures performances



La batterie est définitivement décevante. Il a réalisé certaines des pires performances que j’ai vues lors de nos tests de consommation CNET et je craindrais de passer une journée d’utilisation mixte. Il a chuté de 16 % après 45 minutes d’utilisation mixte, y compris les jeux et la navigation sur le Web. Je vous recommande donc vivement de garder une batterie externe de rechange ou un chargeur portable à portée de main si vous aimez diffuser des vidéos YouTube dans le bus du travail.

Le Pixel 7A offre une concurrence intense, et à un prix bien inférieur. Andrew Lanxon/CNET

Le Fairphone 5 tient assez bien sa charge en veille, donc si vous avez tendance à jeter un coup d’œil nonchalant sur votre téléphone tout au long de la journée de travail pour vérifier les notifications, il devrait encore vous rester du jus le soir. Je soupçonne que le choix inhabituel du processeur est au moins en partie à blâmer ici : le QCM 6490 n’étant pas conçu pour les appareils mobiles, il est peu probable qu’il soit optimisé pour l’efficacité énergétique lors de tâches exigeantes comme le streaming vidéo et les jeux comme le fait Snapdragon. les chips le sont. Mais ce n’est que ma théorie.

À l’arrière se trouve une configuration à double caméra comprenant un appareil photo de 50 mégapixels et un ultra-large de 50 mégapixels. Malheureusement, je ne suis impressionné par aucun des deux appareils photo, avec des résultats décevants pour les deux objectifs, notamment des couleurs ternes et un changement notable de tonalité de couleur entre les objectifs standard et ultra-larges.

Fairphone 5, caméra principale Andrew Lanxon/CNET

Fairphone 5, caméra principale Andrew Lanxon/CNET

Fairphone 5, caméra principale Andrew Lanxon/CNET

Fairphone 5, caméra ultra-large Andrew Lanxon/CNET

L’objectif ultra-large a également livré des détails extrêmement flous, en particulier vers les bords de la monture. Ce plan large de la côte de Leith semble parfait en plein écran, mais en zoomant sur le bord, il est clair de voir le manque total de détails ici. Comparez cela au Pixel 7A et la différence est immense.

Pixel 7a, caméra ultra-large Andrew Lanxon/CNET

Fairphone 5, caméra ultra-large, récolte à 70 pour cent. Andrew Lanxon/CNET

Pixel 7A, caméra ultra-large, recadrage à 70 %. Andrew Lanxon/CNET

En fait, la double caméra arrière du Pixel 7A a toujours produit de meilleures photos, ce qui est particulièrement décevant étant donné le prix nettement inférieur du Pixel.

Fairphone 5, caméra principale Andrew Lanxon/CNET

Pixel 7a, appareil photo principal Andrew Lanxon/CNET

Fairphone 5, caméra principale Andrew Lanxon/CNET

Pixel 7A, appareil photo principal Andrew Lanxon/CNET

Et malheureusement pour Fairphone, le Google Pixel 7A est ici l’éléphant dans la pièce, offrant non seulement des compétences supérieures en matière d’appareil photo, mais également de meilleures performances du processeur et une meilleure autonomie de la batterie, ainsi qu’un chargement sans fil, une meilleure étanchéité et divers ajouts de logiciels Google.

Cela me laisse très en conflit. L’industrie technologique doit sérieusement faire le ménage et j’applaudis massivement tout ce que Fairphone fait pour montrer comment les choses peuvent être mieux faites. Le Fairphone 5 est l’aboutissement de ce bon travail et j’apprécie pleinement que plus il y aura de gens qui l’achèteront, plus les grandes entreprises en prendront note et mettront en œuvre leurs propres politiques. Mais je dois m’en tenir à mes principes de journalisme objectif dans cette revue. Le Fairphone 5 a des problèmes. La durée de vie de la batterie et de l’appareil photo est extrêmement décevante et vous pouvez obtenir des téléphones plus performants pour beaucoup moins d’argent.

La mission de Fairphone est incroyable. Malheureusement, ce téléphone ne l’est pas. Andrew Lanxon/CNET

Mais si vous ne vous souciez pas de la photographie et que vous n’êtes pas un joueur mobile puissant, vous devriez quand même envisager le Fairphone 5. Son énorme support logiciel et sa facilité de réparation signifient que ce téléphone sera encore utile dans longtemps, donc il peut en fait s’avèrent être un très bon rapport qualité-prix au fil du temps. Et vous pouvez vous féliciter d’avoir pris une décision plus socialement consciente.

Regarde ça: Test du Fairphone 5 : une noble cause, un téléphone imparfait 08h20

