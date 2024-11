Test du Eight Sleep Pod 4 Ultra : à vendre, bonne nuit de sommeil, seulement 4 700 $

Je ne plaisante qu’à moitié quand je dis que la housse de matelas à contrôle de température d’Eight Sleep a amélioré mon mariage. Une bonne nuit de sommeil est insaisissable dans ma maison. J’ai toujours froid, mon conjoint a chaud. Nous nous battons tous les soirs pour le thermostat. Ainsi, lorsque j’ai examiné pour la première fois une reprise de Eight Sleep, ce fut une révélation. Je pourrais me blottir et m’endormir dans un sommeil bien au chaud. Mon conjoint pourrait faire comme un pingouin et dormir sur une plaque de glace.

La seule chose que je n’ai pas aimé, c’est le prix de près de 1 900 $ et l’abonnement mensuel de 19 $. Deux ans plus tard, et hélas, je suis dans le même pétrin avec la dernière housse de matelas ridiculement chère d’Eight Sleep : le Pod 4 Ultra, qui commence à un peu moins de 4 700 $ pour un lit Queen. Pas y compris l’adhésion annuelle obligatoire, qui commence à 199 $.

Le nouveau Pod 4 Ultra à 4 700 $ n’est pas non plus livré avec des chaussettes colorées, mais il est plus fin.

J’entends le fantôme de ma mère hurler. 4 700 $ !? Êtes-vous fou ?! Le sommeil est gratuit ! C’est une critique juste, mais bien le sommeil est difficile à trouver. L’objectif d’Eight Sleep est qu’il contribue à créer des conditions de sommeil parfaites. La housse contient un tube qui fait circuler l’eau depuis un hub de commande pour réchauffer ou refroidir séparément chaque côté du lit. Il est intégré à des capteurs de suivi du sommeil, ainsi qu’à des moteurs haptiques pour une alarme silencieuse, laissant le lit vibrer à une intensité progressivement croissante pour vous réveiller en douceur. Enfin, il existe une fonction de pilote automatique alimentée par l’IA qui ajuste la température pendant que vous dormez afin que vous puissiez théoriquement passer une meilleure nuit de sommeil. Puisqu’il s’agit d’une housse, vous pouvez la fermer sur votre matelas existant au lieu d’avoir à débourser pour un lit intelligent complet. (Ceux-ci peuvent coûter jusqu’à 10 000 $.)

Le dernier Pod 4 Ultra fait également tout cela – et il est plutôt bon dans ce domaine. Donc pourquoi est-ce tellement plus cher ? Une partie de cela est une bonne vieille inflation des prix, mais le forfait Ultra ajoute également une base. Il s’insère dans votre cadre de lit existant et vous permet d’ajuster l’élévation et la position du lit. Le couvercle lui-même a également été affiné pour être plus silencieux, 20 % plus fin et avoir une puissance de refroidissement deux fois supérieure. Le suivi du sommeil inclut désormais la détection des ronflements – et si vous dépensez pour la base, le lit soulève automatiquement la zone de la tête pour réduire lesdits ronflements. Eight Sleep a également ajouté des commandes tactiles via deux « zones de pression » de chaque côté du lit qui vous permettent de régler la température, d’ignorer les alarmes et d’ajuster la position du lit sans avoir besoin de votre téléphone.

Cela me fait mal à l’âme d’aimer ces mises à jour.

La base s’adapte à votre cadre de lit existant et il existe trois préréglages d’élévation que vous pouvez personnaliser.

Écoutez-moi. je ne connais personne besoins une base sophistiquée de 2 000 $ pour modifier l’élévation de leur lit. Au cours de mes 36 années sur Terre, empiler un tas d’oreillers contre la tête de lit a généralement été suffisant. Mais le lit s’élève pour tu es malheureusement délicieux. Les dimanches paresseux, j’appuie sur le préréglage d’élévation de lecture et je me transforme en une petite crevette joyeuse tout en regardant la dernière saison de pourriture cérébrale de L’amour est aveugle. Me détendre avec un livre, les pieds et le haut du dos surélevés avec mon lit déjà réchauffé pour moi est désormais ma routine nocturne. (C’est aussi le moyen le plus confortable de faire défiler la page.) Il existe deux autres préréglages pour se détendre et dormir, et vous pouvez également définir votre propre élévation personnalisée.

Avoir la base vous offre également une fonction astucieuse d’atténuation du ronflement. Lorsqu’il est activé, le lit se soulève automatiquement lorsqu’il détecte un ronflement. Ce n’est pas parfait. Je me suis réveillé plusieurs fois dans un lit mobile. Malgré tout, je préfère être légèrement désorienté par un lit qui bouge plutôt que de devoir réveiller mon conjoint qui ronfle d’un air grognon pour le calmer. Surtout que je ne me suis pas réveillé chaque temps. Parfois, je sais seulement qu’un ajustement se produit parce qu’il apparaît dans le rapport de sommeil matinal d’Eight Sleep. Quoi qu’il en soit, j’ai maintenant la preuve définitive que je ronfle beaucoup, beaucoup moins que mon conjoint.

Le principal inconvénient – ​​outre le coût – est que la base n’est pas idéale si vous avez de petits animaux rusés. Mon chat Petey n’avait jamais considéré le lit comme un ennemi auparavant, mais maintenant qu’il bouge, il est devenu l’ennemi public numéro un. Ça bouge, il bondit, griffes dégainées. J’ai peur qu’un de ces jours, il fasse un trou dans le Pod 4 Ultra, un appareil rempli d’eau à tout moment. Les chats adorent aussi explorer sous le lit, ce qui a conduit à un incident au cours duquel il a failli se faire crêper par l’abaissement du lit. C’est désormais une règle familiale selon laquelle tous les chats doivent être pris en compte avant de modifier l’élévation du lit.

J’ai interrogé Eight Sleep sur le manque apparent de dispositifs de sécurité. « Nous n’avons signalé aucun cas de personnes ou de petits animaux blessés par la base Pod 4 Ultra », déclare Sam Kang, vice-président du matériel chez Eight Sleep. « Nous déplaçons également la base très lentement pour laisser le temps à tout ce qui pourrait se trouver sous la partie inférieure de s’écarter. » Je dis toujours que vous devez être extrêmement prudent, d’autant plus qu’il n’y a aucun avertissement dans l’application.

Les nouvelles commandes tactiles sont ma mise à jour préférée. Ils sont texturés et se sentent facilement à travers les draps.

L’élévation du lit est cool, mais la mise à niveau que j’aime le plus concerne les commandes tactiles. Les zones de robinetterie, situées de chaque côté du lit, sont texturées pour que vous puissiez facilement les sentir à travers les draps. Un double tapotement augmente la température du lit, tandis qu’un triple tapotement la diminue. Une pression quadruple vous permettra de parcourir les préréglages d’élévation du lit (par exemple, lecture, relaxation, sommeil, etc.). Mais c’est très utile pour répéter ou ignorer l’alarme silencieuse. Le mien fait vibrer mon côté du lit à 5h45 pour que je puisse me préparer pour ma maudite séance d’entraînement matinale. Tout ce que j’ai à faire, c’est de me retourner, de tapoter le lit deux fois et je ne dérange pas mon conjoint. Auparavant, je devais rechercher aveuglément mon téléphone, lancer l’application Eight Sleep et ignorer l’alarme de cette façon. Je n’ai jamais été assez rapide, et l’alarme « silencieuse » est en fait assez forte à mesure que vous la relâchez. (Les vibrations sont assez puissant.) L’ajout des commandes tactiles me permet d’utiliser l’alarme silencieuse avec plus de confiance – et permet à mon conjoint d’obtenir des Zzz supplémentaires.

Les autres mises à jour sont moins flashy mais améliorent l’expérience globale. Le hub, par exemple, est nettement plus silencieux. Avec le Pod 2 Pro, il vrombissait occasionnellement en remplissant le lit d’eau. Ce n’était pas trop bruyant, mais c’était suffisamment fort pour que mon épouse puisse commenter. On ne remarque pas vraiment le hub du Pod 4, sauf lorsqu’il est temps de remplir le réservoir. Il est encore assez gros – de la taille d’un PC de jeu mince, mais au bout d’un moment, vous oubliez qu’il est là. Le couvercle lui-même a le même aspect, mais il est désormais plus fin et comporte des tubes repensés pour un meilleur confort et un refroidissement efficace. je pense J’ai remarqué lorsque nous avons utilisé le Pod 4 Ultra pour la première fois, mais ce n’est pas quelque chose qui a eu un impact global énorme. Il est difficile de dire si le refroidissement est également deux fois plus puissant, même si j’ai l’impression qu’il est légèrement plus rapide pour atteindre la température souhaitée.

Le hub est toujours grand, mais il est plus silencieux qu’avant. Mais pour la plupart, le hub se fond à côté de votre table de nuit.

Une technologie de lit coûteuse est intrinsèquement ridicule. Un matelas n’a qu’une seule fonction : être un endroit confortable pour dormir. L’ajout de technologie complique à l’excès l’une des choses les plus naturelles qu’un humain puisse faire. Mais c’est l’ère de l’optimisation, et les influenceurs du bien-être voudraient vous faire croire qu’aucun de nous ne dort aussi bien qu’il le devrait. (Même si tu pourrait Résolvez facilement ce problème en achetant un supplément ou un produit en utilisant un code dans leur bio. Sinon, comment pourrait-il enregistrement de la bouche reprendre TikTok ?) dormirmaxxing est devenu une tendance virale qui montre à quel point la personne moyenne veut pour mieux dormir. Dans cet environnement, une housse de matelas intelligente à 5 000 $ – pas même un matelas – qui vous promet la meilleure nuit de sommeil entièrement optimisé et automatisé par l’IA est la solution. la plupart Une technologie de bien-être de 2024 imaginable. Cela me rend dingue de ne même pas pouvoir contester les résultats ! Oui, cela peut être capricieux au début, et il a fallu des mois pour vraiment constater à quel point mon sommeil s’était amélioré. Mais le fait est que mon conjoint et moi, tous deux insomniaques depuis toujours, dormons comme des bébés.

La dernière fois que j’ai pensé autant à un lit, c’était au début de la vingtaine. Après sept ans passés à dormir sur des futons fins comme du papier et durs comme de la pierre, j’avais accumulé suffisamment de douleurs corporelles pour que mon médecin me demande d’acheter un matelas approprié. Presque du jour au lendemain, la douleur qui me tourmentait depuis des années a disparu. Personne n’est plus contrarié que moi par le fait que le passage d’un matelas ordinaire à un produit Eight Sleep a eu des résultats similaires, quoique moins dramatiques. Pas une seule fois, mais deux fois.

Pablo aime préparer des biscuits sur un Eight Sleep bien au chaud. L’autre chat, non représenté, s’amuse à l’attaquer.

Malgré cela, j’ai toujours du mal avec ce prix. D’autant plus que des fonctionnalités telles que le pilote automatique, les alarmes silencieuses et les informations sur le sommeil sont verrouillées derrière un Abonnement annuel de 199 $ que vous payez d’avance. Vous pouvez annuler après un an, à condition que vous acceptiez de perdre toutes les fonctionnalités, à l’exception du contrôle manuel de la température. Eight Sleep dit qu’il fait cela pour développer, maintenir et améliorer ses fonctionnalités intelligentes, mais s’abonner à votre lit semble fondamentalement faux. Le réglage de la température est la fonctionnalité la plus importante, mais cela ne vaut pas le prix d’entrée si c’est tout ce que vous obtenez.

Et pourtant, je reste tenté. C’est pourquoi je déteste aimer ce lit. D’une part, cela résout continuellement un problème majeur que mon conjoint et moi avons concernant nos préférences en matière de sommeil. D’un autre côté, nous avons encore réussi à dormir dans un lit ordinaire, pas si intelligent dans le passé, et nous pourrions le faire à nouveau. Même s’il faudrait recommencer à se battre pour le thermostat. Ce serait donc il est beaucoup plus facile de prendre cette décision si le Pod 4 Ultra est nul. Mais ce n’est pas le cas ! Maintenant, mon problème est de savoir combien vaut vraiment une bonne nuit de sommeil.