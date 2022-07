Test du Dyson V12 Detect Slim : léger mais riche en fonctionnalités

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Le laser fonctionne vraiment

Bon équilibre entre taille et puissance

Pas besoin de maintenir la gâchette enfoncée Les inconvénients Le petit bac peut facilement se boucher avec la fourrure et les poils d’animaux

Seulement aussi puissant que le V10 Notre avis Il est plus mince, plus léger et moins cher que le V15 mais possède les mêmes caractéristiques phares, y compris le laser vert pour éclairer la poussière et les cheveux. En tant que compromis, il n’est pas aussi puissant et a un bac plus petit, mais pour beaucoup, ce sera un compromis facile à faire.

649,99 $

Ce Dyson allégé possède bon nombre des mêmes caractéristiques clés que le V15 phare. Son laser vert éclaire les miettes et les cheveux pour qu’ils soient faciles à repérer, et son écran LCD couleur affiche une répartition visuelle de la poussière et de la saleté que vous aspirez.

Design et apparence V12 Detect Slim

Le Dyson V12 Detect Slim ressemble – eh bien, à un Dyson. Et c’est vraiment le point de son apparence. Sa palette de couleurs criardes et sa forme distinctive signifient que la nanoseconde où quelqu’un entre dans votre maison, ils savent tout de suite que vous avez un DYSON et non un vieux nettoyeur sans fil moyen.

Ça a l’air bien ? Si vous voulez un aspirateur sans fil attrayant, je vous orienterais vers le Samsung Bespoke Jet. Mais le problème avec cela est que la plupart des gens n’en ont jamais entendu parler, donc cela n’a pas le même effet que de dire : oh désolé, je n’ai pas entendu le téléphone sonner, j’étais juste en train de passer l’aspirateur avec mon tout nouveau DYSON.

Mais il y a une raison pour laquelle Dyson a la réputation qu’il a. Et le V12 Detect Slim a beaucoup à offrir

Il a la forme caractéristique du pistolet laser Dyson. Et une caractéristique intéressante de ce modèle est que, bien que la poignée soit la même que les autres modèles V, vous n’avez pas besoin de maintenir la gâchette enfoncée pour passer l’aspirateur. Cela fait une quantité surprenante de différence : c’est beaucoup plus facile à utiliser.

Le compromis est qu’il n’offre pas la même protection de la batterie que la conception du bouton de déclenchement. Pour économiser la batterie, vous devez l’éteindre lorsque vous ne passez pas l’aspirateur. Ne le laissez pas allumé lorsque vous faites une pause pour déplacer une chaise.

Emma Rowley / Fonderie

Et vous aurez besoin de deux mains pour l’éteindre car l’interrupteur marche/arrêt – un gros nez de clown rouge d’un bouton – n’est nulle part près de la gâchette. C’est au-dessus de la machine. Un autre placement étrange des boutons est la touche séparée, juste en dessous de l’écran couleur, qui vous permet de sélectionner le mode d’aspiration parmi Eco, Medium et Boost.

Emma Rowley / Fonderie

Le bac de 0,35 litre est facile d’accès, bien que vous deviez retirer la baguette pour le faire. Il existe un mécanisme coulissant pratique qui ouvre la poubelle et déloge son contenu, mais vous devrez probablement retirer manuellement les dernières bobines de cheveux et de boules de peluches. Gardez à l’esprit que si vous avez beaucoup de poils d’animaux à aspirer, le filtre peut se boucher assez facilement. Mais il est amovible et lavable à la main.

Emma Rowley / Fonderie

Performances du Dyson V12 Detect Slim

Le V12 a une aspiration de 150AW, ce qui est le même que le V10, le déclencheur d’aspirateur sans fil 2018 de Dyson. Ce sera suffisant pour les sols durs et la plupart des tapis, bien que si vous avez des tapis à poils très épais et des animaux domestiques, vous voudrez peut-être opter pour quelque chose de plus puissant.

J’ai trouvé que c’était un aspirateur très efficace, avec un compromis intéressant entre puissance, poids et prix.

Ce qui distingue vraiment le V12 Detect des autres modèles sans fil Dyson, ce sont ses caractéristiques phares. Si vous utilisez la tête de nettoyage principale Laser Slim Fluffy, un laser vert illuminera le sol devant vous, faisant ressortir les poils, les miettes, la poussière et les déversements sur le sol (bien que vous puissiez l’éteindre).

J’ai utilisé des aspirateurs avec des lumières à l’avant (qui sont très pratiques pour passer l’aspirateur dans les coins sombres) et je ne m’attendais pas à ce que le laser soit nettement meilleur.

Mais il est. C’est tellement efficace que j’ai commencé à éteindre les lumières avant de nettoyer, car cela améliore tellement la visibilité. J’ai un chat avec une fourrure luxuriante, dont beaucoup plus semble vivre sur mon sol que sur le chat lui-même. Les poils d’animaux sont un problème permanent. Le laser a vraiment aidé à tout cibler.

Les seuls problèmes avec le laser sont a) que si vous ne passez pas l’aspirateur pendant un certain temps, c’est une expérience vraiment honteuse et b) si vous revenez dans une pièce fraîchement aspirée dix minutes plus tard, il signalera tous les poils vous avez manqué et ceux qui se sont installés par terre en votre absence. C’est, sans doute, un peu de TMI.

Emma Rowley / Fonderie

L’autre caractéristique clé est le capteur piézo et l’écran LCD, qui fonctionnent ensemble pour mesurer et afficher le volume et la taille des particules que vous aspirez. Personnellement, je n’en ai pas tiré grand-chose et j’ai trouvé que c’était un peu un gadget vide.

La fonction beaucoup plus utile de l’écran, cependant, est d’afficher le temps d’aspiration restant dans le mode que vous utilisez. À partir d’une batterie pleine, vous obtiendrez 59 minutes en mode Eco, 36 en Medium et 8 en Boost. Il se charge en quatre heures.

S’il y a des problèmes avec l’aspirateur, l’écran affichera également des informations de dépannage, bien que ce ne soit pas quelque chose que j’ai rencontré lors du test.

Avec quels accessoires le V12 Detect Slim est-il livré ?

Les accessoires Dyson varient en fonction du pays dans lequel vous vivez et du modèle que vous achetez. Les principaux sont la tête de nettoyage Laser Slim Fluffy et l’outil Hair Screw, qui fait tournoyer les cheveux dans la poubelle. Si vous devez souvent tirer ou couper les poils longs du rouleau de votre aspirateur, vous le trouverez extrêmement efficace.

Au Royaume-Uni, vous pouvez obtenir l’Absolute (529,99 £) ou l’Absolute + (559,99 £). Le premier est livré avec la tête de nettoyage Laser Slim Fluffy, l’outil Hair Screw, la tête de nettoyage Motorbar, un suceur plat, un outil combiné, l’adaptateur supérieur, la station d’accueil et le chargeur.

Emma Rowley / Fonderie

L’Absolute + est également livré avec un outil pour matelas pour l’aspiration profonde des tissus d’ameublement et un clip pour baguette, de sorte que vous pouvez garder quelques outils clés sur l’aspirateur avec vous au fur et à mesure.

Aux États-Unis, le V12 Detect Slim est livré avec la tête de nettoyage Laser Slim Fluffy, l’outil Hair Screw, la tête de nettoyage Motorbar, un suceur plat, un outil combiné, un clip pour baguette, une station d’accueil et un chargeur.

Si vous achetez le modèle Absolute, qui est disponible dans un coloris doré, vous obtiendrez également l’adaptateur supérieur (qui vous permet de créer un angle entre l’accessoire de nettoyage et l’aspirateur), l’outil pour tissu et matelas et une mini brosse à épousseter douce.

Dois-je acheter le V12, le V15 ou un autre Dyson sans fil ?

Le Dyson V12 Detect Slim possède bon nombre des mêmes fonctionnalités que le produit phare V15 Detect. Plus particulièrement, il est doté d’un laser vert, d’un capteur piézo et d’un écran LCD couleur. Mais il est environ 20 % plus léger que le V15, ne pesant que 2,2 kg (5,2 lb). Si vous trouvez les nettoyeurs sans fil Dyson traditionnels un peu lourds, c’est peut-être celui qu’il vous faut.

En contrepartie, le bac fait moins de la moitié de la taille, vous devrez donc le vider beaucoup plus souvent et il est moins puissant, à 150AW par rapport aux 240AW du V15.

Mais c’est aussi moins cher : 649,99 $/ 529,99 £ contre 749,99 $/ 629,99 £ (au Royaume-Uni, c’est pour les versions Absolute de chaque modèle).

Si vous décidez entre le V12 et un autre des nettoyeurs sans fil plus légers de Dyson tels que le Micro ou l’Omni-glide, il convient de noter que le V12 est une taille intermédiaire. Bien qu’il ne soit pas aussi grand que le V15, ce n’est pas un mini sans fil comme ces modèles.

Emma Rowley / Fonderie

L’aspiration du V12 est trois fois plus puissante que celle de l’Omni-glide et le bac est un tiers plus grand.

Prix ​​et disponibilité du Dyson V12

Aux États-Unis, vous pouvez acheter le Dyson V12 Detect Slim chez Best Buy, Walmart ou Dyson lui-même. Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a aucun avantage de prix à choisir un détaillant spécifique car tous le vendent pour 649,99 $, mais si vous achetez le modèle Absolute, vous obtiendrez plus d’accessoires.

Au Royaume-Uni, il est largement disponible auprès des détaillants, y compris AO.com et Currys avec une différence de prix de moins d’une livre, il est donc plus logique de rechercher la livraison gratuite.

Verdict

Bien que le V12 Detect Slim n’ait pas une aspiration aussi puissante que le V11 ou le V15, il est plus léger et vous n’aurez pas à maintenir la gâchette enfoncée pendant que vous passez l’aspirateur. Si vous n’avez pas une immense propriété ou des tapis épais qui nécessitent une puissance maximale, le V12 pourrait être le compromis parfait entre taille et performance. De plus, il possède les dernières fonctionnalités de Dyson : le capteur laser vert brillant et le capteur piézo.

Spécifications V12 Detect Slim

Lester: 2,2 kg/ 5,2 lb

Succion: 150AW

Taille de la poubelle : 0,35 litre/ 0,1 gallon

Temps de charge: 4 heures

Durée de fonctionnement : 60 minutes Éco; 5 minutes de boost