Test du Dyson Gen5detect : le meilleur aspirateur sans fil de tous les temps ?

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Aspiration incroyable

Grande conception

Excellents accessoires de nettoyage

Pas de déclencheur

Longue durée de vie de la batterie Les inconvénients Plus lourd que les modèles précédents à 3,5 kg

Très cher

Batteries de rechange chères Notre avis À bien des égards, il s’agit de l’ultime aspirateur sans fil. Il est extrêmement puissant, bien conçu, possède toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter et une bonne autonomie de la batterie. Mais toute cette technologie signifie qu’il s’agit du sans fil le plus lourd de Dyson à ce jour.

Prix ​​lors de l’examen

949,99 $

949,99 £ 949,99 $

Le Gen5detect est le dernier nettoyeur sans fil phare de Dyson. Il est plus puissant que le modèle phare précédent, le V15 Detect, et il possède toutes les technologies cool du V15, y compris son laser vert, ainsi que de nouvelles astuces qui lui sont propres. Nous l’avons mis à l’épreuve.

Il arrive un moment avec les améliorations itératives des aspirateurs où vous vous demandez : à quel point ce nouveau modèle peut-il être meilleur ?

En déballant le Gen5detect, c’était la question que je me posais. Et je m’attendais à ce que la réponse soit : Euh, un peu. C’était jusqu’à ce que je commence à le tester.

Concevoir et construire

Deux éditions avec seulement une différence de coloris

Accessoires de nettoyage complets

Les batteries supplémentaires coûtent 129 $ / 129 £

Dyson a simplifié la façon dont vous pouvez acheter certains de ses anciens modèles (le V8, le V11 et l’Omni-glide) abandonnant les éditions Animal ou Absolute – qui viennent avec un nombre différent d’accessoires – en faveur d’un kit simplifié qui ne contient que la baguette d’aspiration principale et la tête de nettoyage, plus deux accessoires essentiels : les outils de crevasse et combinés.

Mais cela ne s’applique pas au Gen5detect, qui se décline en deux éditions. Les deux coûtent le même prix et sont livrés avec la même brassée d’accessoires de nettoyage, mais ont des couleurs différentes.

C’est le kit de nettoyage ultime. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour atteindre n’importe quel endroit de votre maison et il ne pourrait pas être plus facile à utiliser

Nous testons le modèle Complete (appelé Absolute aux États-Unis), qui se décline dans un coloris plus sophistiqué que les autres modèles récents. Son design en cuivre et bleu de Prusse a plus en commun avec les éditions récentes de ses outils de soins capillaires de Dyson qu’avec ses aspirateurs précédents. Il ne peut être acheté que chez Dyson.

Emma Rowley / Fonderie

L’autre édition s’appelle simplement Gen5detect aux États-Unis et Gen5detect Absolute au Royaume-Uni. Il est disponible dans un coloris fer et violet et peut être acheté auprès de Dyson et d’autres détaillants.

Alors, qu’est-ce que vous obtenez si vous achetez?

Tout d’abord, juste pour noter que le Gen5detect est soigneusement emballé dans un emballage en carton 100% recyclable. Même les attaches et les inserts qui maintiennent tout en place sont en carton ordinaire. C’est toujours agréable de voir une grande marque minimiser les déchets d’emballage.

Dans la boîte, vous obtiendrez le corps principal de l’aspirateur, qui est livré avec une batterie amovible contenant la batterie lithium-ion à 10 cellules. Si vous voulez pouvoir échanger les batteries, vous devrez en débourser une seconde, qui coûte 129 $ / 129 £.

Vous obtiendrez également la tête de nettoyage optique moelleuse (avec laser vert), la tête de nettoyage de barre de moteur numérique principale, l’outil de vis à cheveux (pour le rembourrage), l’outil combiné buse et brosse et un adaptateur articulé à faible portée.

L’adaptateur permet de mettre l’aspirateur complètement à plat pour passer sous les canapés et autres meubles bas. Si vous utilisez souvent cette fonction, vous pouvez simplement fixer l’adaptateur entre le corps de l’aspirateur et la baguette et le laisser là.

Emma Rowley / Fonderie

De plus, vous obtiendrez une station d’accueil murale avec deux emplacements supplémentaires pour ranger les outils et un chargeur, qui peut être utilisé avec ou sans la station d’accueil murale.

Si vous vous demandez où se trouve le suceur plat, il se trouve à l’intérieur de la baguette. La baguette a été intelligemment repensée pour accueillir un outil de nettoyage des crevasses en ligne et une brosse. Retirez simplement la baguette et vous pouvez l’utiliser immédiatement sans avoir à attacher un autre accessoire.

Emma Rowley / Fonderie

Il est donc beaucoup plus probable que vous preniez la peine de nettoyer les endroits difficiles entre les meubles lorsque vous passez l’aspirateur. Tout ce que je dirais, c’est que pour éviter tout sabot ou bourrage, vous devez vous assurer qu’aucune peluche ou fourrure d’animal n’est encore attachée lorsque vous la remettez dans la baguette.

Faites-moi confiance quand je dis que c’est le kit de nettoyage ultime. Il y a tout ce dont vous avez besoin pour atteindre n’importe quel endroit de votre maison et tout est si bien conçu qu’il ne pourrait pas être plus facile à utiliser.

Les commandes du Gen5detect sont simples. Il y a deux boutons à l’extrémité du corps de l’aspirateur, au-dessus de la poignée. L’un est un interrupteur Marche/Arrêt, l’autre bascule entre les trois modes de nettoyage : Éco, Moyen/Auto et Boost. Le déclencheur détesté de certains modèles précédents n’a pas fait son retour.

jeIl est énormément, sensiblement plus puissant que les modèles précédents. Il rend l’aspiration incroyablement facile – et beaucoup plus rapide car vous n’avez pas besoin de scier d’avant en arrière pour récupérer les morceaux égarés

Allumez-le et l’écran LCD couleur prend vie. Il affiche le mode dans lequel vous vous trouvez, le nombre de minutes d’autonomie de la batterie restantes dans ce mode et, lorsque vous commencez à aspirer, il affiche le nombre de particules de chaque taille que vous aspirez.

Emma Rowley / Fonderie

Pourquoi as-tu besoin de savoir ça ? Essentiellement, cela ressemble un peu à un flex technique, vous montrant exactement ce que le vide peut faire. Mais si vous êtes en mode Auto, avec la tête de nettoyage de barre de moteur numérique attachée, il y a une autre fonction : l’aspirateur réagit au nombre de particules de poussière qu’il détecte et augmente et diminue l’aspiration selon les besoins.

La poubelle du Gen5detect est légèrement plus grande que celle du V15 Detect à 0,77 litre / 0,2 gallon contre 0,76 litre. Il a une glissière vide facile mais j’ai quand même trouvé que je devais enlever à la main des poils qui se coinçaient inévitablement. Pour mes besoins, le bac est assez grand, mais si vous avez une maison plus grande, vous constaterez peut-être que vous devez le vider plus souvent que vous ne le souhaiteriez.

Emma Rowley / Fonderie

Si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez opter pour le modèle Outsize pour éviter ce problème (1 049,99 $ de Dyson), mais les acheteurs britanniques n’ont pas encore cette option.

Le Gen5detect a une filtration HEPA sur toute la machine qui, selon Dyson, peut même piéger les virus. Il semblerait donc être un bon choix pour les personnes souffrant d’allergies ou de rhume des foins. Mais gardez à l’esprit que peu importe la qualité du filtre, lorsque vous ouvrez la poubelle et que vous la videz, vous allez renvoyer une certaine quantité de poussière et de pollen dans l’air de votre maison.

Cheveux, poussière, peluches – tout disparaît instantanément lorsque vous pointez le Gen5detect dessus

Pour les personnes sensibles à la poussière, nous vous recommandons de vous procurer un nettoyeur sans fil avec sac (si vous êtes au Royaume-Uni, la capsule Halo est une bonne option) ou un aspirateur sans sac qui se vide dans un sac sur le quai, ce qui limitera votre exposition à la poussière. Nous avons testé et pouvons recommander l’Ultenic FS1 ou le Samsung Bespoke Jet.

Performance

Plus de 70 minutes d’autonomie en mode Eco

262AW d’aspiration

Lourd à 3,5 kg / 7,7 lb

Avant de le tester, je me demandais si un Dyson avait vraiment besoin de plus d’aspiration. Mais quand j’ai commencé à l’utiliser, j’ai réalisé à quel point cela faisait une différence.

Dyson dit que le Gen5detect a 262AW (airwatts) d’aspiration, contre 230AW pour le V15 Detect. Mais il est énormément, sensiblement plus puissant que les modèles précédents. Il rend l’aspiration incroyablement facile – et beaucoup plus rapide car vous n’avez pas besoin de scier d’avant en arrière pour récupérer les morceaux égarés.

L’aspirateur est suffisamment puissant pour attirer la poussière et la saleté vers lui. Les gros morceaux de débris n’ont même pas le temps de se disperser avant d’être aspirés dans le vortex inexorable de ce vide. Cheveux, poussière, peluches – tout disparaît instantanément lorsque vous pointez le Gen5detect dessus.

Pour les sols durs, fixez la tête de nettoyage optique pelucheuse et, si possible, éteignez les lumières. Les phares sur les aspirateurs sont toujours une bonne idée, même les plus faibles. Vous remarquerez tellement plus de cette façon. Mais le laser repensé de cet aspirateur rend la poussière et les cheveux incontournables : il brille comme une matière radioactive dans un dessin animé.

Emma Rowley / Fonderie

L’un des problèmes que je vois avec beaucoup d’aspirateurs de milieu de gamme est qu’ils n’ont pas un très bon outil pour nettoyer les tissus d’ameublement. L’outil de vis à cheveux inclus est extrêmement efficace pour donner un coup de pouce au rembourrage.

C’est aussi génial pour enlever les poils d’animaux – en tant que propriétaire (réticent) d’un chat très moelleux, j’ai trouvé que non seulement cela fait gagner du temps, mais qu’il est possible de s’asseoir ensuite sur le canapé dans vos beaux vêtements. Comme son nom l’indique, l’outil est conçu pour faire tourner les cheveux dans la poubelle et cela fonctionne vraiment.

Après avoir utilisé le Gen5detect pour des sessions de nettoyage plus longues, quelques problèmes sont apparus. La première était que la tête de nettoyage principale n’est pas aussi maniable qu’elle devrait l’être. Mais cela est probablement lié au deuxième – et plus important – problème. Son poids.

Le laser repensé de cet aspirateur rend la poussière et les cheveux incontournables : il brille comme une matière radioactive dans un dessin animé

Le Gen5detect pèse 3,5 kg/ 7,7 lb, tandis que le V15 Detect pesait un peu plus de 3 kg/ 6,8 lb – probablement un compromis pour la nouvelle batterie.

C’est une avancée significative et j’ai vraiment remarqué la différence, surtout lorsque je l’utilise en mode portable. Ce ne sera pas un problème pour tout le monde – mais si vous préférez un aspirateur plus léger, ce n’est pas ça.

À pleine charge, mon modèle de test affichait une autonomie de 76 minutes en mode Eco, 39 en mode Medium/Auto et 7 minutes en mode Boost (dont vous n’aurez jamais besoin que pour des coups rapides de quelques secondes). Il se recharge en 4,5 heures, mais si vous configurez la station d’accueil et la chargez de cette façon, il est peu probable que la batterie soit épuisée.

Prix ​​et disponibilité

C’est la partie de l’examen où je devrais dire si le Gen5detect en vaut la peine. Mais quand on parle d’un aspirateur à ce prix là, cela devient un peu une question absurde.

Mettez-le comme ça. Si vous pouvez vous le permettre et que vous réfléchissez simplement à l’opportunité d’obtenir cet aspirateur haut de gamme ou un autre, je peux dire confortablement : achetez celui-ci.

Aux États-Unis, le Gen5detect a un PDSF de 949,99 $. Vous pouvez l’acheter directement auprès de Dyson à ce prix – et si vous voulez l’édition cuivre et bleu, vous en aurez besoin. Vous pouvez également l’acheter chez Target, Best Buy et Walmartqui a un prix légèrement meilleur de 927 $.

Au Royaume-Uni, vous pouvez acheter l’une ou l’autre des options de couleur auprès de Dyson pour 849,99 £. Le modèle violet est également disponible chez Argos, John lewis, Currys et AO.com. Il n’y a aucun avantage de prix chez aucun détaillant pour le moment.

Verdict

Je ne veux pas recommander un aspirateur qui coûte 950 $/850 £. Vous n’avez pas besoin d’en acheter un. Et pourtant, nous y sommes.

Tester le Gen5detect a été révélateur. Son aspiration est suffisamment puissante pour que tous les autres aspirateurs sans fil que j’ai testés récemment aient l’air faiblement sous-alimentés. Cela rend simplement l’aspiration plus facile et plus rapide. Cela fera également une grande différence pour les tissus d’ameublement, surtout si vous avez un animal de compagnie.

Il est également brillamment conçu et possède toutes les fonctionnalités que j’ai évaluées dans d’autres aspirateurs (à l’exception d’un support à vidage automatique). Mais son poids sera un gros problème pour certains.

Pour plus d’options d’aspirateurs et pour voir nos recommandations, consultez notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés. Et si vous êtes sur un Dyson, consultez notre tour d’horizon spécifique à Dyson.

