Test du Dreame L10s Ultra : nettoyage en profondeur puissant

Dans la vie quotidienne bien remplie, il reste souvent peu de temps pour les tâches ménagères. Mais grâce à l’aspirateur robot Dreame L10s Ultra, le nettoyage peut se faire sans effort. Avec ses fonctions avancées et ses caractéristiques intelligentes, cet aspirateur robot promet de nettoyer en profondeur les tapis et les sols durs.

Lors de notre test, nous avons examiné de plus près le Dreame L10s Ultra pour évaluer ses performances sur plusieurs semaines. Si vous vous interrogez sur la marque, Dreame Technology fait partie du groupe d’entreprises Xiaomi depuis 2017.

Concevoir et construire

Cette aide ménagère intelligente est livrée dans un colis pesant environ 13 kg. La station de base relativement mince avec des dimensions de 42 × 34 × 57 cm (16,5 x 13,3 × 22 pouces) doit être à proximité d’un point de prise et doit être facilement accessible par le haut pour pouvoir changer facilement les deux récipients pour l’eau douce et l’eau sale.

De plus, la station de base ne doit pas être placée sur un sol en bois ou recouvert de moquette afin d’éviter les dommages dus à l’humidité dus à d’éventuelles fuites d’eau. D’ailleurs, ce conseil s’applique à tous les robots laveurs et aspirateurs.

Contrairement à l’Ecovacs Deebot T20 Omni (lire notre avis pour en savoir plus), la station de base n’est pas encombrante. Le robot ne fait que s’amarrer au lieu de disparaître presque complètement dans la station.

Le robot lui-même est livré dans un boîtier en plastique blanc avec un design attrayant qui fait une bonne première impression.

Assemblage et mise en place

L’assemblage du Dreamebot L10s Ultra est rapide et simple grâce aux instructions jointes. Tout d’abord, quelques onglets ont dû être retirés pour libérer l’appareil des verrous de transport. Les tampons de vadrouille étaient alors très faciles à installer grâce aux aimants intégrés ; la brosse est simplement branchée.

Les préparatifs suivants ont été nécessaires pour installer la station. Après l’avoir branché, nous avons inséré la cartouche de détergent. Le réservoir d’eau douce peut être facilement retiré et rempli jusqu’au repère maximum au robinet. Ensuite, il est inséré à l’endroit correspondant dans la station.

Une fois cela fait, le système peut être connecté rapidement et facilement à l’application mobile sur un smartphone à l’aide d’un code QR. Avec l’aide de l’application, le Dreame L10s Ultra peut également être connecté au Wi-Fi pour le contrôler à distance.

Une fois la connexion établie, le Dreame L10s Ultra commence à créer la carte 3D de l’étage sur lequel il se trouve. C’est là que l’évitement d’obstacles entre en jeu. Le système combine des lasers et une caméra AI pour détecter de manière fiable les murs, les placards, les chaises ou les objets au sol. Ne vous inquiétez pas : la technologie reconnaît également les escaliers et maintient une distance appropriée par rapport au bord.

Et c’est tout. Le Dreame L10s Ultra est maintenant prêt pour une utilisation régulière.

Gardez à l’esprit que, comme beaucoup d’autres robots aspirateurs laveurs, ce modèle Dreame ne peut pas franchir des seuils supérieurs à 2,5 cm.

Application et paramètres

L’application Dreame permet de contrôler facilement le robot sur un smartphone (Android et iOS) et offre une variété de fonctions supplémentaires pour personnaliser le nettoyage. Par exemple, des programmes de nettoyage peuvent être créés pour un maximum de trois étages. Incidemment, c’est un avantage par rapport à l’Ecovacs Deebot T20 Omni. Plus sur cela plus tard.

Les horaires de nettoyage sont basés sur les chambres et les conditions de sol respectives. Cela permet un nettoyage personnalisé pour chaque pièce. Sur les sols en bois sensibles, par exemple, l’humidité peut être réduite lors du nettoyage pour assurer un nettoyage en douceur. Dans l’application, vous créez également des murs virtuels et définissez des zones d’exclusion.

En se connectant au Wi-Fi, le Dreame L10s Ultra peut également être facilement contrôlé par commande vocale via des assistants vocaux tels qu’Amazon Alexa, Apple Siri ou Google Assistant. Il s’agit d’une alternative pratique au contrôle via smartphone.

Il y a aussi quelques gadgets sympas. Le robot peut être contrôlé à l’aide d’une télécommande virtuelle, comme un joystick. Et vous pouvez surveiller votre maison avec la caméra.

Dans l’ensemble, l’application laisse une bonne impression. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, vous devrez prendre un peu de temps pour vérifier les paramètres et les ajuster si nécessaire.

Dreame L10s Ultra au quotidien

Grâce à la navigation laser avec capteurs LiDAR, le Dreame L10s Ultra connaît toujours sa position actuelle. Cela permet un nettoyage vraiment homogène avec des trajectoires précises. Ceux-ci se chevauchent légèrement pour qu’il ne reste aucune saleté.

Le Dreame L10s Ultra détecte de manière fiable les obstacles et ne laisse aucun bord lors de l’essuyage ou de l’aspiration le long des armoires.

Contrairement à l’Ecovacs Deebot T20 Omni, le Dreame L10s Ultra possède son propre réservoir d’eau d’une capacité de 80 ml. Par conséquent, il n’a pas besoin de revenir à la station aussi souvent et peut travailler à un étage différent quel que soit l’emplacement de la base.

Le fabricant Dreame Technology accorde un délai allant jusqu’à 60 jours pour un nettoyage automatique sans intervention manuelle. Cependant, cela ne s’applique qu’à son vide. Ceci est rendu possible par le système de vidange automatique Dualboost 2.0, qui vide le bac à poussière du robot par aspiration dans un sac de trois litres dans la station. Vous n’avez qu’à jeter le sac plein. À 5 300 pa, la puissance d’aspiration n’est pas aussi puissante que celle des modèles concurrents les plus élevés, mais elle est tout de même plus que suffisante.

La grande force du Dreame L10s Ultra est sa fonction de nettoyage. Grâce au réservoir d’eau de 2,5 litres, les surfaces jusqu’à 200 m² ne posent aucun problème. Le fabricant promet un nettoyage hygiéniquement propre, qu’il s’agisse d’un sol en bois, carrelé, en vinyle ou autre sol dur.

Les deux vadrouilles tournent sous pression à 180 tr/min et assurent un nettoyage en profondeur. L’alimentation automatique en eau et en détergent fournit au robot le bon rapport d’eau et de solution de nettoyage pour éliminer même la saleté tenace tout en faisant briller les sols.

Le L10s Ultra soulève les vadrouilles lorsqu’il revient à la station de base, garantissant que les sols restent impeccablement propres.

Dans la station, les deux vadrouilles sont nettoyées automatiquement. La saleté se retrouve dans le réservoir d’eau sale. Contrairement à l’Ecovacs Deebot T20 Omni, le Dreame L10s Ultra nettoie les vadrouilles à l’eau froide. Cela peut être moins efficace que d’utiliser de l’eau chaude, mais en pratique, ce n’est pas si important. Après le nettoyage, les vadrouilles sont séchées à l’air chaud pour éviter les odeurs, les moisissures et les bactéries.

Prix ​​& disponibilité

Si vous êtes aux États-Unis, votre meilleur pari au moment de la rédaction est d’acheter le Dreame L10s Ultra d’Amazon, où il est actuellement réduit à 999,99 $. Vous pouvez également l’acheter directement auprès de Dreametech.

Au Royaume-Uni, il existe une réduction similaire d’Amazon, où il est actuellement en vente pour 849,99 £. Vous pouvez aussi l’acheter de B&Q.

Verdict

Le Dreame L10s Ultra est un assistant fiable qui n’a besoin que de peu d’aide, qu’il s’agisse de passer la serpillière ou l’aspirateur. Il élimine sans effort la saleté quotidienne et l’application offre une bonne personnalisation et offre de nombreuses options de nettoyage.

Oui, c’est cher, mais son prix est compétitif pour son ensemble de fonctionnalités et nous le recommandons.

