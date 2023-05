Test du Denon DHT-S517 : Atmos abordable

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design compact

Qualité sonore correcte

Prise en charge de Dolby Atmos

Caisson de basses inclus Les inconvénients Les basses peuvent ne pas être suffisantes pour les grandes pièces

Fonctionnalités intelligentes limitées

Fait face à une concurrence moins chère Notre avis Le Denon DHT-S517 offre un son solide avec Dolby Atmos, ce qui le rend particulièrement idéal pour regarder des films, bien que le subwoofer inclus ne convienne qu’aux petits espaces et que l’ensemble de la configuration manque de fonctionnalités intelligentes.

449 $

Le Denon DHT-S517 est un combo barre de son et caisson de basses qui ne cassera pas la banque. Il dispose de nombreuses façons de se connecter à votre télé et est facile à utiliser, même si vous n’êtes pas le plus féru de technologie. De plus, il prend en charge Dolby Atmos, vous offrant une expérience audio spatiale.

Cependant, il s’agit d’un marché encombré, avec des rivaux proposant également des systèmes audio de divertissement à domicile abordables. La barre de son de Denon peut-elle les dépasser ?

Concevoir et construire

Léger et compact

Commandes manuelles des boutons sur le dessus

Télécommande d’accompagnement pour les modes d’alimentation, de volume et d’égalisation

Le Denon DHT-S517 partage une construction très similaire à son frère plus abordable, le Denon DHT-S416, en ce que la finition globale est sous-estimée.

L’arrière est en plastique noir mat, tandis que l’avant est recouvert d’un tissu gris pour que tout reste propre, avec le logo Denon au centre. Il y a des voyants LED à l’avant pour indiquer vos niveaux de volume et de basses. Celles-ci clignotent également de différentes couleurs pour vous indiquer comment la barre de son se connecte et quand Atmos est activé.

Si vous avez un téléviseur plus petit, alors la bonne nouvelle est que le Denon DHT-S517 ne l’éclipsera pas. Il est raisonnablement compact, bien qu’un peu plus d’un mètre de long, et pèse 2,5 kg, il est donc assez léger pour un montage mural, si vous le souhaitez. En haut, il y a des boutons pour l’alimentation, le volume, la connexion Bluetooth et la source d’entrée.

Le subwoofer se connecte sans fil à la barre de son, bien qu’il doive toujours être branché pour l’alimentation. Cela partage le même design léger et discret.

La configuration du Denon DHT-S517 est un jeu d’enfant

Le Denon DHT-S517 est livré avec une télécommande qui vous permet de contrôler l’alimentation, le type de connexion, le volume, les basses et les modes EQ. Alors que tout est clairement étiqueté, la télécommande est sur la glissière fragile et pourrait faire avec des boutons plus prononcés et aux couleurs vives pour les utilisateurs ayant des besoins d’accessibilité.

Connectivité et configuration

Connexions eARC et optiques

Bluetooth 5.0

Pas de véritables fonctionnalités intelligentes

La configuration du Denon DHT-S517 est un jeu d’enfant – une fois que tout est connecté, cela fonctionne à peu près.

L’arrière de la barre de son comprend une entrée HDMI ARC (canal de retour audio), un port de câble optique, un port HDMI supplémentaire, un port d’alimentation et un emplacement USB-C pour les mises à jour d’usine.

Vous voudrez utiliser cette connexion eARC pour votre téléviseur si vous souhaitez bénéficier des avantages de Dolby Atmos ou si vous souhaitez contrôler le volume des haut-parleurs à l’aide de la télécommande de votre téléviseur.

Si vous regardez via un lecteur multimédia, vous devez également vous assurer qu’il prend en charge Dolby Atmos et que le contenu que vous regardez est optimisé pour cela. Vous devriez pouvoir trouver le premier en ligne, et le second devrait être affiché dans la bibliothèque numérique dans laquelle il se trouve, si vous diffusez.

Vous saurez quand le Denon DHT-S517 émet Dolby Atmos, car la lumière deviendra aqua. Il devient également vert lorsque la sortie audio est Dolby Digital.

Bien que la barre de son prenne en charge la connectivité Bluetooth sans fil, elle ne prend pas en charge Google Chromecast ou AirPlay, elle ne peut donc pas se connecter à des haut-parleurs intelligents ou être utilisée pour diffuser de l’audio. Il n’a pas non plus de support Google Assistant ou Alexa, donc le contrôle vocal n’est pas possible.

De plus, la connexion Bluetooth ne prend en charge que le codec A2DP, sans prise en charge LDAC ou aptX. Pour une meilleure qualité sonore, vous devez opter pour une connexion filaire.

Qualité sonore

Prise en charge impressionnante de Dolby Atmos

Subwoofer adapté aux petits espaces

Trois modes d’égalisation

Il est indéniable que la Denon DHT-S517 est une barre de son solide pour le prix.

La barre elle-même contient sept pilotes impressionnants, avec un canal central dédié, un pilote de milieu de gamme et un tweeter à chaque extrémité, et une paire de haut-parleurs qui alimentent les effets Atmos. Tout cela est combiné avec le subwoofer inclus, qui gère le bas de gamme.

La prise en charge du son surround Dolby Atmos fonctionne bien. Streaming Avengers: Infinity War sur Disney +, les sons des coups de feu et des machines de science-fiction sonnaient comme s’ils résonnaient dans la pièce, améliorant l’expérience par rapport à Spider-Man: Far From Home sans Atmos.

Cela ne veut pas dire que le son souffre trop sans Atmos, qu’il s’agisse de Spider-Man ou de la riche musique de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Le dialogue est équilibré avec la musique et les effets sonores, avec des détails fins présents là où ils ne seraient pas sur les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur.

Je n’ai pas été époustouflé par les basses

Le haut-parleur est certainement le mieux adapté à un téléviseur, cependant, et moins impressionnant en tant que lecteur de musique. Alors que les chansons pop et rock sonnent bien équilibrées et impressionnantes, les notes aiguës dans certains genres étaient difficiles à entendre, avec la flûte dans « Teardrops » d’Emmelie de Forest et les cordes dans le remix de « Blue Monday » de Sebastian Bohm se perdant dans le mix. .

Je n’ai pas non plus été époustouflé par les basses. Les deux haut-parleurs conviennent probablement à mon appartement londonien avec des voisins proches, mais même ainsi, j’avais tendance à régler les basses au maximum pour en avoir assez.

Si vous recherchez un grondement de pièce avec vos films et votre musique et que vous avez un plus grand espace à remplir, vous devriez envisager de passer à un combo barre de son et caisson de basses plus grand et plus puissant.

Il existe des modes d’égalisation dédiés pour les films et la musique, ainsi qu’un mode nuit qui réduit automatiquement les basses et le volume à des niveaux socialement acceptables, et un mode « pur » pour un son relativement inchangé.

Il existe également trois niveaux d ‘«amélioration du dialogue» disponibles, qui contrôlent essentiellement les médiums, et pourraient être utiles si vous avez du mal à distinguer la conversation du bruit de fond dans les films et la télévision. J’ai trouvé que l’activation de cette fonction rendait les voix un peu trop aiguës et grinçantes – la barre de son est suffisamment claire sans cela.

Prix ​​& disponibilité

La barre de son Denon DHT-S517 a un prix officiel de 449 $ / 379 £, mais au moment de la rédaction de cet article, de nombreux détaillants la vendent beaucoup moins que cela. Vous pouvez actuellement l’acheter chez Denon aux États-Unis, et Denon, Amazone et Currys au Royaume-Uni.

Ce prix réduit en fait une option très convaincante pour une barre de son avec Dolby Atmos. Cependant, ce n’est pas aussi bon marché que le Creative Stage 360 ​​qui offre également Atmos et une construction compacte. Pour une autre option de son spatial, vous pouvez également envisager le Polk MagniFi 2 – bien qu’il s’agisse d’un appareil beaucoup plus gros.

Vous pouvez trouver d’autres options dans notre tableau des meilleures barres de son. Nous avons également un tour d’horizon similaire pour les meilleurs téléviseurs si vous souhaitez compléter votre configuration de divertissement à domicile.

Verdict

Si vous recherchez l’expérience Dolby Atmos sans vous ruiner, la barre de son Denon DHT-S517 est un excellent choix, en particulier si vous cherchez à améliorer vos expériences de cinéma et de jeu.

Ce n’est pas tout à fait parfait – les basses ne sont pas les plus puissantes si vous avez une grande pièce à remplir sans augmenter le volume, et il manque des fonctionnalités intelligentes telles que le support Chromecast et Alexa. Néanmoins, il s’agit d’une barre de son facile à utiliser qui produit un son impressionnant pour un prix solide.

