Test du Dell XPS 17 9730 : grand, rapide mais pas d’option OLED

8.0 Dell XPS 17 9730 Comme Immense écran 16:10 de 17 pouces

Conception attrayante et rigide

Fortes performances graphiques

Longue durée de vie de la batterie Je n’aime pas Pas d’option OLED

Webcam basse résolution granuleuse et obsolète

Lourd à près de 5,5 livres

À bien des égards, le Dell XPS 17 9730 est à l’opposé du LG Gram 17 que j’ai testé le mois dernier. Les XPS 17 et Gram 17 sont tous deux destinés aux créateurs de contenu à la recherche d’un ordinateur portable grand écran alimenté par RTX, mais les similitudes s’arrêtent là. Le XPS 17 est doté de la même taille d’écran que le Gram 17 – un panneau gigantesque de 17 pouces, 16:10 – mais il est enveloppé dans un châssis rigide en aluminium qui pèse plus de deux livres de plus que le Gram 17 en alliage de magnésium. prévoyez de créer et de modifier du contenu dans un emplacement différent chaque jour, le XPS 17 9730 est le meilleur choix. C’est plus robuste, plus rapide et plus durable.

Le XPS 17 9730 obtient son avantage en termes de performances par rapport au Gram 17 grâce à l’utilisation d’un processeur Core i7 série H plus puissant et à la puce Core i7 série P du Gram 17. Il dispose d’un GPU discret RTX 4070 plus puissant que l’ancien GPU RTX 3050 du Gram 17. De plus, son écran 4K de 500 nits est plus net et plus lumineux que celui du Gram 17. Nos plus gros reproches sont l’absence d’option d’affichage OLED et Dell propose une webcam 720p, qui était obsolète lorsque nous l’avons vue sur le modèle de l’année dernière. Si vous êtes prêt à sacrifier un pouce d’espace d’écran, le Samsung Galaxy Book 3 Ultra reste notre recommandation pour les créateurs de contenu, que vous possédiez ou non d’autres appareils Galaxy.

Configuration telle que testée Prix ​​tel que révisé 3 399 $ Taille/résolution d’affichage Écran LCD tactile de 17 pouces, 3 840 x 2 400 CPU Intel Core i7-13700H à 2,4 GHz Mémoire 32 Go DDR5 à 4 800 MHz Graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 de 16 Go Stockage 1 To NVMe PC801 NVMe SK Hynix La mise en réseau Wi-Fi 6 1675 (AX211), 2×2, 802.11ax, Bluetooth 5.3 Système opérateur Windows 11 Famille 22H2

À la manière typique de Dell, le XPS 17 9730 offre un nombre limité d’options de personnalisation. Le modèle de base coûte 2 449 $ et comprend un processeur Core i7-13700H, 16 Go de RAM, une carte graphique GeForce RTX 4050, un SSD de 512 Go et un écran de 17 pouces avec une résolution de 1 920 x 1 200 pixels. Notre système de test à 3 399 $ propose des mises à niveau sur tout sauf le processeur, doublant la RAM à 32 Go, le SSD à 1 To et la résolution d’affichage à 3 840 x 2 400 tout en augmentant le GPU vers un RTX 4070. Vous pouvez également choisir de mettre à niveau le processeur. à un Core i9-13900H et les graphiques à un RTX 4080. Le XPS 17 9730 est disponible au Royaume-Uni à partir de 2 248,99 £ et en Australie à partir de 3 998,50 AU$.

Le XPS 17 9730 a démarré un peu lentement lors des tests en laboratoire, terminant derrière le modèle de l’année dernière lors de nos tests Geekbench 5 et Cinebench, ce qui indique que le processeur Core i7-13700H n’est pas vraiment une mise à niveau par rapport au Core i7. -Puce 12700H. Lors de nos tests graphiques, le XPS 17 9730 a devancé le précédent XPS 17 9720 et avec des marges saines, montrant le punch supplémentaire que vous obtenez en passant d’un GPU RTX 3050 à un RTX 4070. Le XPS 17 9730 a brillé lors de notre test 3DMark et a affiché des fréquences d’images élevées sur les jeux Guardians of the Galaxy et The Riftbreaker, deux des tests de jeu que nous avons effectués dessus. Et malgré un processeur Core i7-13700H à indice d’octane élevé et une carte graphique RTX 4070 de milieu de gamme alimentant un énorme écran 4K, le XPS 17 9730 offre une autonomie exceptionnelle, d’une durée de près de 12 heures lors de notre exigeant test d’épuisement de la batterie de streaming en ligne.

Pareil à l’extérieur, nouveau à l’intérieur

Le XPS 17 de cette année présente le même châssis que les itérations précédentes : élégant, robuste et quelque peu lourd. Il pèse 5,4 livres, ce qui est nettement plus lourd que le Gram 17 de 3,2 livres. Et bien que son écran de 17 pouces soit légèrement plus grand que celui du MacBook Pro 16 pouces, le plus grand MacBook d’Apple est considérablement plus léger à 4,7 livres. Le XPS 17 a certainement du poids, mais il n’est pas encombrant, mesurant seulement 0,8 pouce d’épaisseur. Ce n’est qu’un cheveu plus épais que le Gram 17 exceptionnellement fin et léger de 0,7 pouce et le MacBook Pro 16 de 0,7 pouce encore plus fin.

Matt Elliott/CNET

Lorsqu’il est fermé, le XPS 17 est une mer d’aluminium brossé et ressemble au MacBook Pro mais avec des coins moins arrondis et plus carrés. L’aluminium argenté ne s’étend pas jusqu’au clavier. Il est fabriqué à partir de fibre de carbone et présente un motif fin, presque pied-de-poule, qui le traverse. J’aime le look bicolore et la sensation de la finition douce et caoutchoutée de la finition en fibre de carbone sur le repose-poignet sous mes paumes pendant que je tape.

Le couvercle en aluminium et le clavier en fibre de carbone offrent une sensation robuste et rigide, sans flexion inquiétante. Le XPS 17 est un ordinateur portable solide. Le clavier s’est immédiatement senti confortable et spacieux, en grande partie parce que Dell omet un pavé numérique bien qu’il ait la place d’en ranger un sur ce grand ordinateur portable. Les jockeys d’Excel et autres calculateurs de chiffres peuvent déplorer son absence, mais je ne le fais pas et je préfère que le clavier soit centré sous l’écran. J’ai également aimé l’énorme pavé tactile et sa réponse au clic douce et silencieuse.

Matt Elliott/CNET

Sans pavé numérique, il y a de la place pour deux grandes grilles de haut-parleurs de chaque côté du clavier pour les quatre haut-parleurs orientés vers le haut. Le XPS 17 dispose de deux tweeters de 1,5 watts et de deux woofers de 2,5 pouces qui offrent un son étonnamment riche et complet. Vous n’aurez pas besoin d’écouteurs pour regarder des émissions et des films ; le dialogue est clair et les effets sonores sont réalistes. J’ai même détecté un soupçon de basse lors de la lecture de musique et j’ai pensé que les haut-parleurs suffisaient pour écouter Spotify ou de la musique sur YouTube pendant que je travaillais. Le son était suffisant pour remplir mon petit bureau à domicile.

Notre système de test XPS 17 propose l’option d’affichage améliorée qui ajoute 300 $ à la facture et double la résolution à 3 840 x 2 400 pixels. L’image est nette et lumineuse, et pourtant je me sens déçu. Avec ses mises à niveau, notre système de test coûte 3 399 $, et les ordinateurs portables de création de contenu qui coûtent autant devraient avoir un panneau OLED. Si j’étais un professionnel de la création, je préférerais travailler sur l’écran AMOLED légèrement plus petit (16 pouces) et de résolution inférieure (2 880 x 1 800) du Samsung Galaxy Book 3 Ultra pour sa précision et son contraste stellaires et son taux de rafraîchissement plus rapide de 120 Hz. . Le panneau du XPS 17 fonctionne à une fréquence standard de 60 Hz, ce qui pourrait décevoir non seulement les joueurs cherchant à utiliser les graphiques RTX 4070, mais également les monteurs vidéo à la recherche de mouvements plus fluides que 60 Hz ne peuvent fournir.

Matt Elliott/CNET

Ça commence à devenir un peu ridicule avec la webcam 720p. Il était obsolète sur le modèle de l’année dernière, et encore plus sur le XPS 17 9730. La plupart des ordinateurs portables grand public sont désormais passés aux caméras 1080p, de sorte que le XPS 17 9730 haut de gamme est très en retard sur son temps. Pour vos camarades de visioconférence Zoom, vous paraîtrez granuleux, avec des tons chair trop rouges.

Le XPS 17 offre quatre ports USB-C avec prise en charge Thunderbolt 4 et comprend un adaptateur dans la boîte pour la connectivité USB-A et HDMI. Je n’aime pas avoir besoin de transporter un adaptateur, mais j’aime avoir un quatuor de connexions Thunderbolt 4. Il existe également une prise audio combinée et un emplacement pour carte SD pleine taille, toujours appréciés sur un ordinateur portable destiné à la création de contenu.

Matt Elliott/CNET

À son prix de 3 399 $, le Dell XPS 17 9730 est trop cher pour ne pas au moins proposer un écran OLED. Et c’est environ deux ans de retard (et ce n’est pas fini) pour la soirée webcam 1080p. Ces plaintes mises à part, le XPS 17 9730 bénéficie d’un design robuste mais fin et s’est avéré être un puissant processeur graphique. Dell propose souvent des remises sur le XPS 17 9730 ainsi que sur le reste de ses ordinateurs portables, et j’ai vu le prix de la configuration de notre système de test chuter jusqu’à 2 649 $. A ce prix, l’absence d’option OLED est plus pardonnable. La webcam basse résolution, en revanche, ne l’est pas.

Le processus d’évaluation des ordinateurs portables, de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique comprend deux parties : des tests de performances dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique approfondie par nos évaluateurs experts. Cela inclut l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict final en révision est une combinaison de jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps, à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Geekbench 5 de Primate Labs, Cinébench R23, PCMark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la manière dont nous l’utilisons peut être trouvée sur notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Geekbench 5 (multicœur) MacBook Pro (16 pouces, 2023) 15009Dell XPS 17 9720 13241Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12558Dell XPS 15 9530 12375Dell XPS 17 9730 12355LG Gram 17 Pro 9983 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Dell XPS 17 9720 16152Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 15965Dell XPS 15 9530 15776MacBook Pro (16 pouces, 2023) 14803Dell XPS 17 9730 13948LG Gram 17 Pro 10062 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Wild Life Extrême Illimité Dell XPS 17 9730 17740Dell XPS 15 9530 14554MacBook Pro (16 pouces, 2023) 12989Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12853Dell XPS 17 9720 12615LG Gram 17 Pro 3663 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @1920 x 1080) Dell XPS 15 9530 136Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 131Dell XPS 17 9730 122Dell XPS 17 9720 87LG Gram 17 Pro 60 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Le GPU Riftbreaker (1920 x 1080) Dell XPS 17 9730 236Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 223Dell XPS 15 9530 199Dell XPS 17 9720 159LG Gram 17 Pro 94 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test d’épuisement de la batterie du streaming en ligne MacBook Pro (16 pouces, 2023) 1474Dell XPS 17 9730 714LG Gram 17 Pro 664Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 634Dell XPS 15 9530 604Dell XPS 17 9720 599 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances