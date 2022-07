Test du Dell XPS 17 9720 (2022) : créatif, avec un côté gaming

Si Apple ne fabrique pas de MacBook Pro 17 pouces, quelqu’un d’autre devra le faire. C’est ce que je pense toujours quand je vois l’un des ordinateurs portables XPS 17 à grand écran de Dell.

La plus ancienne revue XPS 17 que j’ai pu trouver remonte à 2011, bien que je couvre cette gamme de produits particulière (ou ses antécédents portant le même nom) depuis au moins 2007.

En parlant de choses qui se sont produites il y a longtemps, 2012 a été la date à laquelle Apple a abandonné le MacBook Pro 17 pouces, et franchement, il y a toujours un public pour un ordinateur portable grand écran de 17 pouces avec le même style et la même ambiance – un net, design minimaliste enroulé autour d’un matériel à l’esprit créatif, mais également idéal pour les étudiants et les types d’entreprises.

L’une des machines que j’utilise régulièrement est la MacBook Pro 16 pouces, avec le processeur M1 Max. C’est un ordinateur portable puissant (et très cher), mais 16 pouces n’est toujours pas 17 pouces, donc j’étais ravi de passer du temps avec le dernier XPS 17.

Comme Grand écran haute résolution

Assez de puissance graphique pour les jeux créatifs et grand public

Conception mince pour un si grand ordinateur portable N’aime pas Webcam basse résolution

Ports minimaux

Le XPS 17 le moins cher en ce moment coûte 1 750 $ et comprend un processeur Intel Core i5 de 12e génération, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un écran standard de 1 920 x 1 080.

Cette configuration particulière ajoute de nombreuses améliorations notables au processeur, aux graphiques et à d’autres fonctionnalités. Pour 2 799 $ (actuellement – les prix sur le site Web de Dell peuvent changer fréquemment), vous obtenez un processeur Intel Core i7 de 12e génération, 32 Go de RAM, 1 To de stockage SSD et la meilleure option graphique de la gamme en ce moment, un GPU Nvidia GeForce RTX 3060. L’écran tactile 16:10 a une résolution 4K 3 840 x 2 400.

La plus grande pièce manquante est probablement une webcam haute résolution, qui est devenue de plus en plus importante dans notre ère de travail à domicile pour les réunions Zoom. Au lieu de cela, la caméra de résolution 720 a ajouté un capteur infrarouge discret pour de meilleures performances globales de la caméra. Mais notez que les ordinateurs portables MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, et même le nouveau MacBook Air à venir, ont tous été mis à niveau vers des caméras de résolution 1 080, donc cela ne devrait pas être une grosse demande.

Dan Ackerman/Crumpe



Cet énorme réservoir gris argenté d’un ordinateur portable est construit autour du même design que les dernières générations de ce système. C’est un châssis en aluminium usiné CNC avec de la fibre de carbone à l’intérieur. Malgré son poids, j’aime que le couvercle puisse être soulevé d’une seule main, voire d’un seul doigt.

Le cadre fin autour du grand écran minimise tout espace perdu, même avec la webcam rentrée dans la bordure supérieure. Les ports sont plutôt fins pour un ordinateur portable de 17 pouces, avec seulement 4 ports USB-C et un lecteur de carte SD. Pour les besoins HDMI ou USB-A, vous aurez besoin d’un adaptateur ou d’un dongle.

Travailler et jouer

Si vous investissez dans un gros ordinateur portable coûteux comme celui-ci, avec des côtelettes CPU et GPU, c’est probablement par intérêt professionnel. Cela plaira aux experts de Photoshop, Illustrator et Premiere qui ne sont pas déjà enfermés dans les plates-formes Apple.

L’écran 4K est d’une grande aide, tout comme le rapport d’aspect 16:10 plus grand, qui vous permet d’intégrer plus de travail à l’écran à la fois. J’ai lancé quelques projets Photoshop sur le système sans problème et j’ai apprécié l’espace supplémentaire sur l’écran.

Le clavier et le pavé tactile de Dell sont considérés comme excellents parmi les ordinateurs portables Windows et j’ai toujours aimé les versions XPS. Cela dit, le pavé tactile semble plus flottant que la meilleure version d’Apple.

Dan Ackerman/Crumpe



Mais le XPS 17 a une autre astuce pour vous : c’est aussi un ordinateur portable de jeu furtif décent. Les options GPU dépassent la génération actuelle de Nvidia 3060, donc cela ne correspondra pas à un ordinateur portable de jeu au prix similaire, mais ce GPU convient à tout jeu actuel ou à venir, avec une mise en garde importante – vous devez composer la plupart des jeux jusqu’à Résolution 1 920 x 1 200 (FHD), ou peut-être 2 560 x 1 600 (QHD). Celles-ci sont un peu différentes des résolutions standard (comme 1 920 x 1 080) auxquelles vous pourriez être habitué car il s’agit d’un affichage 16:10, plutôt qu’un 16:9.

Parce que mon temps de test de cet ordinateur portable chevauchait la vente annuelle d’été Steam de Valve, j’ai eu beaucoup d’opportunités de jeu avec lui. Parmi les jeux récents auxquels j’ai joué sur le XPS 17, il y avait un jeu multijoueur médiéval Chevalerie 2, Warhammer 40,000: Chaos Gate – Chasseurs de démons et RPG au tour par tour Roi Arthur : conte de chevalier. En général, les jeux fonctionnaient à des résolutions plus élevées, mais fonctionnaient très bien en FHD ou généralement en QHD.

En fait, le XPS 17 est devenu mon ordinateur portable de jeu principal pendant un certain temps, non pas parce qu’il disposait du meilleur matériel de jeu, mais parce qu’il exécutait assez bien les jeux tout en offrant un superbe écran grand format.

Les vrais ordinateurs portables à grand écran sont plus rares que jamais, et les écrans de 16 pouces sont généralement les nouveaux écrans de 17 pouces pour la plupart. Si vous êtes déterminé à trouver un système 17 pouces qui mélange la créativité d’un MacBook Pro avec des côtelettes de jeu grand public, le XPS 17 reste l’une des seules solutions qui satisfera les deux côtés de cette équation.

