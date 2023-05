Test du Dell XPS 15 2023 : l’ordinateur portable d’un créateur avec des côtelettes de jeu furtives

8.1 Dell XPS 15 9530 Comme Options GPU haut de gamme

Écran tactile OLED lumineux et coloré

Excellente qualité de fabrication N’aime pas Webcam basse résolution

Pourrait utiliser quelques ports supplémentaires

Aucune modification ou amélioration de conception

L’une de mes astuces préférées pour les ordinateurs portables consiste à trouver un système capable de jouer à des jeux, et de bien les jouer, sans ressembler ni se sentir comme une machine de jeu. Parmi les plus performants de cette catégorie furtive se trouve le Dell XPS 15, qui ressemble et se sent comme un Alternative au MacBook Pro mais est également capable de performances aussi bonnes que celles de nombreux ordinateurs portables de jeu.

Mais ces côtelettes de jeu ne sont qu’un bonus. Le véritable attrait ici est qu’il s’agit d’un système mince et élégant pour les professionnels de la création qui cherchent à faire du montage photo et vidéo ou du travail de conception. Ordinateurs portables Razer’s Blade couvrir une partie du même terrain, mais sans l’aspect et la convivialité du XPS 15.

Dan Ackerman/Crumpe

Vêtu d’un gris argenté clair, avec un repose-poignet texturé et un grand pavé tactile, le XPS 15 aurait l’air aussi bien dans un café que dans une salle de conférence. UN MacBook Pro, dans ses 14 pouces ou 16 pouces version, combine également un excellent affichage avec beaucoup de puissance CPU et GPU, mais les systèmes Apple sont notoirement hostiles aux joueurs si cela est important pour vous.

Le modèle examiné ici est un modèle haut de gamme, avec un processeur Intel Core i7-13700H, 32 Go de RAM, un SSD de 1 To et un GPU Nvidia RTX 4070. Cette configuration coûte 2 799 $, et échanger jusqu’à un processeur Intel Core i9 encore plus rapide l’amène à 2 949 $. Le XPS 15 commence actuellement à 1 499 $ avec un processeur Core i7, des graphiques Intel Arc, un SSD de 512 Go et un écran LCD non tactile standard de 1 920 x 1 200.

Dan Ackerman/Crumpe

Conception et affichage

Une chose que le XPS 15 offre que beaucoup de ses concurrents n’offrent pas est un écran OLED à écran tactile. Ces écrans sont devenus plus courants sur les ordinateurs portables au cours des dernières années, mais ne sont toujours pas la norme. Du côté positif, un écran OLED offre une luminosité et un contraste excellents et peut être fantastique pour les jeux et la visualisation de vidéos. D’autre part, l’option OLED 3 456 x 2 160 du XPS 15 est verrouillée sur un taux de rafraîchissement de 60 Hz, tandis que les joueurs exigent de plus en plus des taux de rafraîchissement plus élevés.

Pourtant, l’écran a fière allure et, conformément au reste de la gamme XPS moderne, il a une bordure très fine autour de l’écran – Dell appelle cela son Infinity Edge, ce qui signifie simplement une lunette très fine. Mais avoir cette bordure supérieure très fine autour de l’écran pourrait être la raison pour laquelle ce système est toujours coincé avec une webcam de résolution 720ce qui est franchement inacceptable dans un ordinateur portable par ailleurs haut de gamme comme celui-ci.

Dan Ackerman/Crumpe

Le corps est, comme de nombreux ordinateurs portables haut de gamme, découpé dans des blocs d’aluminium solides pour plus de durabilité, et l’écran a également un revêtement Gorilla Glass. Au-dessus du châssis en aluminium se trouve une couche supérieure en fibre de carbone, qui présente le motif XPS distinctif le long du repose-poignet. C’est la même chose que le XPS 15 de l’année dernière, donc cette version 2023 ne fait que mettre à jour les composants disponibles à l’intérieur. Cependant, le clavier reste une caractéristique clé, avec de grandes touches et un bon retour tactile, sans être trop claquant.

Ports pratiques

Alors que les ordinateurs portables minces abandonnent les ports à un rythme rapide, le XPS 15 se situe au milieu. Il dispose de trois ports USB-C, d’une prise casque et d’un emplacement pour carte SD pleine taille. Cela signifie qu’il manque USB-A, HDMI ou autre chose, bien que Dell emballe un minuscule concentrateur USB-C dans la boîte.

L’alimentation se fait via USB-C, donc presque tous les chargeurs similaires fonctionneront, ce qui est rare pour un système doté d’un GPU puissant, mais si vous utilisez une brique de charge sous-alimentée, le système vous alertera. Cela fonctionnera toujours, mais la charge peut ne pas être en mesure de suivre une utilisation intense du GPU, par exemple.

Créativité et jeu

J’ai utilisé le XPS 15 pour du montage photo et vidéo, en utilisant Photoshop et Premiere, et j’ai trouvé qu’il fonctionnait parfaitement, bien que sur la base de ces spécifications haut de gamme, je n’en attendais rien de moins. L’écran lumineux m’a aidé à retoucher mes photos, bien que le pavé tactile bon mais pas génial m’ait fait manquer la navigation MacBook Photoshop.

Dan Ackerman/Crumpe

Avec un Nvidia 4070, il s’agit également par défaut d’un ordinateur portable de jeu haut de gamme (et coûte à peu près le même prix qu’un système de jeu croisé haut de gamme 4070 comparable comme le Razer Blade). En plus de nos tests de référence réguliers, j’y ai exécuté plusieurs jeux actuels, de Hogwarts Legacy à Marvel’s Midnight Suns en passant par Star Wars: Jedi Survivor. Tout s’est bien déroulé, même le Jedi Survivor mal optimisé. Cela aide que le taux de rafraîchissement de 60 Hz de l’écran vous évite de vous soucier des fréquences d’images plus élevées, mais j’ai trouvé qu’il était utile de jouer à une résolution inférieure, comme 2 560 x 1 200, au lieu de la résolution complète proche de 4K.

Le seul hic, c’est qu’il s’agit d’une version 40 watts moins puissante du GPU 4070, tandis que le plus grand XPS 17 a accès à la version plus puissante de 60 watts. Pour les jeux FHD, cependant, cela devrait faire une grande différence. Gardez également à l’esprit que si vous l’utilisez principalement pour un travail créatif, vous souhaiterez télécharger les derniers pilotes Studio de Nvidia (qui sont préinstallés), plutôt que les pilotes de jeu habituels.

J’adore pouvoir jouer à des jeux avec des paramètres de détail sérieux sur un ordinateur portable d’aspect conservateur et pouvoir m’en tirer avec un simple chargeur USB-C. Il pèse environ 4,25 livres, ce n’est donc pas un ordinateur portable que vous voudrez transporter tous les jours dans un sac à bandoulière. Pour un écran plus grand à un poids léger, regardez quelque chose comme l’excellente ligne Gram de LG. Avec son grand écran OLED haute résolution et ses composants puissants, je considère le XPS 15 comme une bonne alternative Windows à un MacBook Pro, ou comme un système de remplacement semi-bureau pour votre bureau à domicile.

Geekbench 5 (multicœur) Apple MacBook Pro (16 pouces, 2023) 15009Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12558Dell G16 7620 12520Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 12476Dell XPS 15 9530 12375Dell Inspiron 16 Plus 7620 11875 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Dell G16 7620 17942Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 15965Dell XPS 15 9530 15776Dell Inspiron 16 Plus 7620 15045Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 14958Apple MacBook Pro (16 pouces, 2023) 14803 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Vie Sauvage Extrême Dell G16 7620 18004Dell XPS 15 9530 14554Apple MacBook Pro (16 pouces, 2023) 12989Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 12892Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12853Dell Inspiron 16 Plus 7620 10965 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @ 1920 x 1080) Dell XPS 15 9530 136Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 131Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 124Dell G16 7620 123Dell Inspiron 16 Plus 7620 111 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de décharge de la batterie en streaming en ligne Apple MacBook Pro (16 pouces, 2023) 1474Dell Inspiron 16 Plus 7620 677Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 634Dell XPS 15 9530 604Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 338Dell G16 7620 287 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Configurations du système Dell XPS 15 9530 Microsoft Windows 11 Famille ; Intel Core i7-13700H 2,4 GHz ; 32 Go de RAM DDR5 4 800 MHz ; Processeur graphique Nvidia GeForce RTX 4070 de 4 Go ; SSD de 512 Go Samsung Galaxy Livre 3 Ultra Microsoft Windows 11 Famille ; 2,4 GHz Intel Core i7-13700H 16 Go DDR5 6 000 MHz RAM ; Processeur graphique Nvidia GeForce RTX 4050 de 6 Go ; SSD 1 To Apple MacBook Pro (16 pouces, 2023) Apple Mac OS Ventura 13.2 ; Apple M2 Pro (12 cœurs CPU, 19 cœurs GPU) ; 32 Go de RAM LPDDR5 ; SSD 1 To Dell Inspiron 16 Plus 7620 Microsoft Windows 11 Famille ; Intel Core i7-12700H 2,3 GHz ; 16 Go de RAM DDR5 4 800 MHz ; Processeur graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti de 4 Go ; SSD de 512 Go Asus Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) Microsoft Windows 11 Famille ; Intel Core i7-12700H 2,3 GHz ; 16 Go de RAM DDR5 6 400 MHz ; Processeur graphique Nvidia GeForce RTX 3060 de 6 Go ; SSD 1 To Dell G16 7620 Microsoft Windows 11 Famille ; Intel Core i7-12700H 2,3 GHz ; 16 Go de RAM DDR5 6 400 MHz ; Processeur graphique Nvidia GeForce RTX 3060 de 6 Go ; SSD de 512 Go