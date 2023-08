Test du Dell Inspiron 16 2-en-1 : convertible longue durée

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellente autonomie de la batterie

Conception simple et efficace

Son impressionnant

Bon rapport qualité prix Les inconvénients Relativement lourd

Pas de stylo inclus

Spécifications obsolètes Notre avis Si la polyvalence est une priorité absolue pour vous, l’Inspiron 16 2-en-1 est un excellent choix. Cest un appareil polyvalent impressionnant, avec des atouts clés tels que le son, le refroidissement et la durée de vie de la batterie et seulement des compromis mineurs.

Il convient de souligner que cette revue concerne le modèle 2022 de l’Inspiron 16 2-en-1, qui comprend les processeurs Intel de 12e génération plutôt que la dernière (au moment de la rédaction) de 13e génération. La version 2023 (US/UK) offre donc de légères améliorations de performances et d’efficacité énergétique, mais c’est plus la même chose ailleurs.

Ainsi, non seulement vous pouvez économiser de l’argent sur cet ancien modèle, mais c’est toujours un excellent ordinateur portable convertible. Attendez-vous à une bonne expérience lors du multitâche, de la navigation sur le Web et du travail de bureau, tout en restant au frais et en maintenant une bonne autonomie de la batterie.

Conception, clavier et trackpad

L’Inspiron est un ordinateur portable solidement construit avec une sensation de luxe, grâce à des surfaces en aluminium massif ornant à la fois l’intérieur et l’extérieur de l’appareil. Il se combine avec une belle surface en verre mat qui recouvre à la fois le tapis de souris et les surfaces à côté. Cela offre un confort et donne à l’ordinateur son propre style lorsqu’il est ouvert et utilisé.

Vous obtenez un clavier central sans pavé numérique. Il a des touches bien construites et réactives, mais avec un profil assez bas et une course courte. Les touches ont un peu de rétro-éclairage, mais cela ne ferait pas de mal si elles étaient plus lumineuses.

Au-dessus du bouton de retour arrière se trouve le bouton d’alimentation de l’ordinateur, qui sert également de lecteur d’empreintes digitales. Je me plains souvent de cela sur les ordinateurs portables, car cela facilite l’activation accidentelle du mode d’économie d’énergie. Mais ici, c’est moins réactif et donc moins susceptible de se produire.

Afficher

Comme son nom l’indique clairement, l’Inspiron 16 2-en-1 a une charnière à 360 degrés, ce qui lui permet d’être utilisé dans une variété de positions.

C’est un écran tactile, donc fonctionne à la fois avec votre doigt et un stylet, bien que ce dernier ne soit pas inclus. Le contrôle tactile est excellent, mais il manque certaines entrées à l’aide d’un stylet tiers.

Cependant, l’appareil n’est pas le plus facile à transporter, car il a des bords tranchants qui vous coupent les mains et est également assez lourd.

L’écran est un panneau LCD IPS avec une résolution de 1920 x 1200. Ce n’est pas exactement super net, mais acceptable, avec des angles de vision larges et une image agréablement sans scintillement. Il est également efficace pour bloquer la lumière bleue nocive pour les personnes qui doivent s’asseoir et regarder l’écran toute la journée.

Il a une couverture sRGB presque complète, mais est loin sur DCI-P3, donc la précision des couleurs n’est pas la meilleure. Par conséquent, il convient mieux au travail de bureau, au streaming multimédia simple, à la navigation sur le Web et à la prise de notes, mais moins bon pour le travail multimédia professionnel.

Un bon traitement antireflet sur l’écran brillant est un plus, mais pas suffisant pour le rendre utilisable en plein soleil.

Spécifications et audio

Mais si les conditions d’éclairage sont favorables, regarder des films sur l’Inspiron reste une expérience agréable.

Cela est principalement dû aux bons haut-parleurs, mais aussi au bon contrôle manuel via le logiciel d’amélioration du son Waves.

Merci beaucoup aux bons haut-parleurs et au logiciel d’amélioration du son avec un bon contrôle manuel de Waves. Il donne un son distinct avec des basses claires et beaucoup de détails, tant que je m’en tiens au son stéréo ordinaire. Le son surround n’est pas tout à fait à la hauteur de la tâche.

En termes de connexions, vous bénéficiez du Wi-Fi 6E pour un accès Internet rapide et fiable, ainsi que du Bluetooth 5.2. Deux ports Thunderbolt 4 USB-C sont reliés par deux USB 3 Type-A, plus HDMI et une prise audio 3,5 mm. Cependant, sachez que vous aurez besoin de l’un de ces ports USB-C pour le chargement.

L’ordinateur portable peut fonctionner sans ventilateur, ce qui signifie que la seule chose que vous entendez est le bruit du haut-parleur et la frappe de votre clavier. Mais je ne trouve pas de commande manuelle qui l’oblige à se taire.

Les ventilateurs démarrent automatiquement et il ne faut pas grand-chose pour qu’un système de refroidissement à faible volume démarre. Mais à moins que vous ne vous approchiez de sa charge maximale pendant une période prolongée, le bruit n’est pas très perturbateur.

Vie de la batterie

Le poids relativement élevé (2,1-2,2 kg) est en partie dû à une batterie plus grande que la plupart des ordinateurs portables de même taille.

Il a une capacité de 86 Wh, ce qui se traduit définitivement par une bonne autonomie de la batterie, en particulier lorsque le processeur et les graphiques sont vraiment mis à contribution. Vous pouvez travailler sur ces applications exigeantes pendant trois à quatre heures ou les utiliser confortablement pour les tâches quotidiennes pendant une journée entière.

Verdict

Je peux pardonner un processeur légèrement plus ancien et d’autres défauts mineurs. L’Inspiron 16 2-en-1 ne bousille pas de manière majeure, bien que ceux qui apprécient des performances plus nettes voudront peut-être opter pour la version Intel de 13e génération à la place.

Mais dans tous les cas, c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables 2 en 1 que vous puissiez acheter.

Caractéristiques

Nom du produit: Dell Inspiron 16 2-en-1 (7620)

Processeur: Intel Core i7-1255U, 6 performances jusqu’à 4,8 GHz + 8 efficaces jusqu’à 3,6 GHz

Graphique: Intel Iris Xe

Mémoire: 16 Go DDR4

Stockage: 1 To, emplacement pour carte SD

Afficher: 16″ IPS brillant, 1920×1200, support tactile

Webcam: 1080p

Connexions: 2x Thunderbolt 4 USB Type-C, 2x USB 3 Gen 1 Type-A, HDMI, prise audio 3,5 mm

Sans fil: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Système opérateur: Windows 11 Famille

Autre: Lecteur d’empreintes digitales, clavier rétroéclairé, 12 mois McAfee LiveSafe inclus

Niveau de bruit: 0-37dBa

Vie de la batterie: 3 h 20 min (forte charge, pleine luminosité), 16 h 10 min (faible charge, faible luminosité)

Taille: 35,7 x 25,2 x 1,9 cm