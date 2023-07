Test du Dell G2724D : support standard pour les moniteurs de jeu économiques

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Beau design avec support fonctionnel

Qualité d’image SDR attrayante

Bonne clarté de mouvement à 165 Hz

Prend en charge toutes les normes Adaptive Sync Les inconvénients Pas de connectivité USB ou de sortie audio 3,5 mm

HDR terne Notre avis Le Dell G2724D peu coûteux offre une bonne qualité d’image, une grande clarté de mouvement et une large prise en charge de la synchronisation adaptative à un prix abordable.

Prix ​​lors de l’examen

299,99 $

299,99 $

Les joueurs qui cherchent à acheter un moniteur avec un budget limité ont beaucoup de choix, mais les trier peut être difficile. De petits défauts et détails peuvent freiner l’attrait de nombreux moniteurs bon marché.

Le Dell G2724D est un choix économique séduisant et fiable qui offre tout ce que les joueurs attendent et ne présente aucun défaut majeur.

Spécifications et fonctionnalités du Dell G2724D

Les spécifications du Dell G2724D sont typiques d’un moniteur de jeu économique vendu à 300 $ / 300 £ ou moins. Il offre une résolution de 1440p, un taux de rafraîchissement de 165 Hz et prend en charge le HDR, bien qu’il ne soit certifié que pour VESA DisplayHDR 400, qui est le niveau de certification le plus bas fourni par VESA.

Taille de l’écran : écran large 16:9 de 27 pouces

Résolution native : 2560×1440

Type de panneau : LCD IPS

Taux de rafraîchissement : 165 Hz

Synchronisation adaptative : synchronisation adaptative VESA, AMD FreeSync Premium, compatible Nvidia G-Sync

HDR : Oui, VESA DisplayHDR 400

Connexions : 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4

Montage VESA : Oui, 100 x 100 mm

Intervenants : Aucun

Prix ​​: 299,99 $

Il n’y a qu’une seule spécification qui se démarque, et c’est Adaptive Sync. Dell répertorie la prise en charge officielle de VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync. La plupart des moniteurs économiques ne prennent en charge que AMD FreeSync.

Conception Dell G2724D

Le Dell G2724D a un châssis noir mat et gris avec des évents racés le long du panneau arrière qui me rappellent les persiennes d’une voiture de sport vintage. Il est attrayant et agressif, mais pas si audacieux qu’il semble complètement déplacé dans un bureau à domicile ou un salon.

La qualité de construction est louable. Le châssis est entièrement en plastique, ce qui est vrai pour presque tous les moniteurs, mais la plupart des surfaces semblent rigides et le moniteur ne grince pas ou ne gémit pas en signe de protestation lorsqu’il est ramassé. Bien que peu coûteux, l’aspect et la convivialité du G2724D sont comparables à ceux de nombreux moniteurs de jeu vendus deux fois plus cher.

Dell comprend un support ergonomique qui s’ajuste en hauteur, en inclinaison, en pivotement et peut pivoter à 90 degrés pour une utilisation en orientation portrait. Le support est compact et nécessite un minimum d’espace, et la base du support est relativement plate, ce qui laisse la majeure partie de votre bureau utilisable lorsque le moniteur est en place. Un support VESA 100 x 100 mm est également inclus pour une utilisation avec des supports et bras de moniteur tiers.

Bien que peu coûteux, l’aspect et la convivialité du G2724D sont comparables à ceux de nombreux moniteurs de jeu vendus deux fois plus cher.

Ce n’est pas souvent qu’un moniteur économique offre des détails de conception attrayants comme les évents sportifs à l’arrière du Dell G2724D. Matt Smith/Fonderie

Fonctionnalités et menus du Dell G2724D

Dell équipe le G2724D d’un seul port HDMI 2.1 et de deux connexions DisplayPort 1.4. Seules les connexions DisplayPort peuvent gérer le taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz, tandis que le HDMI fournit un maximum de 144 Hz.

La connectivité est par ailleurs limitée. Le moniteur ne comprend pas de prise de sortie audio 3,5 mm. L’USB est également manquant. Ce manque de connectivité supplémentaire est compréhensible compte tenu du prix du moniteur, mais la plupart des concurrents proposent ces ports.

Le système de menus du G2724D est facile à naviguer grâce à un joystick situé sur le côté arrière droit du moniteur. Le joystick est flanqué de plusieurs boutons qui fournissent des raccourcis ou peuvent être utilisés pour aider à la navigation. Dell propose également un outil logiciel, Dell Display Manager, qui peut régler de nombreux paramètres de moniteur dans Windows. Trouver et ajuster les paramètres est rarement une corvée et le système de menus est plus réactif que ceux que l’on trouve sur des concurrents comme AOC, Gigabyte et la sous-marque Nitro d’Acer, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le Dell G2724D possède l’un des meilleurs systèmes de menus. Matt Smith/Fonderie

Le moniteur offre une gamme saine d’options de personnalisation, notamment la saturation des couleurs, la teinte, le gain et le décalage (mais uniquement en mode couleur personnalisé). Le moniteur fournit également des réglages de gamma et de température de couleur. Les fonctionnalités de jeu incluent l’égaliseur noir, qui est conçu pour améliorer la luminosité dans les scènes sombres afin que les détails soient plus visibles, et Chroma Vision, qui modifie considérablement l’image pour rendre visibles les ennemis cachés. Un réticule à l’écran est également disponible.

Les haut-parleurs ne sont pas inclus. Cela peut sembler un inconvénient, mais les moniteurs de jeu à petit budget qui incluent des haut-parleurs ne fournissent pas une qualité audio utilisable, leur absence est donc facile à excuser. Les joueurs qui achètent un moniteur dans cette gamme de prix doivent s’attendre à ajouter des haut-parleurs de bureau ou à utiliser un casque.

Qualité d’image Dell G2724D SDR

Bien que le Dell G2724D soit peu coûteux, la qualité d’image SDR est essentielle car les joueurs s’attendent à une expérience visuelle immersive. Heureusement, le moniteur est à la hauteur de la tâche, offrant une bonne qualité d’image dans une variété de contenus et évitant les pièges potentiels.

Matt Smith/Fonderie

La luminosité maximale de 438 nits du G2724D est beaucoup plus élevée que les alternatives dans cette fourchette de prix et, combinée à la couche d’affichage mate du moniteur, devrait rendre l’affichage facile à voir même dans une pièce lumineuse et ensoleillée.

Matt Smith/Fonderie

J’ai enregistré un rapport de contraste maximum de 1280:1, ce qui est un bon résultat pour un moniteur de jeu à petit budget et qui va à l’encontre des alternatives dans cette fourchette de prix.

Le G2724D peut offrir une sensation de profondeur et de dimensionnalité qui manque aux autres moniteurs de jeu à petit budget, qui peuvent sembler ternes et plats en comparaison. Il est préférable d’afficher un contenu lumineux et vif dans une pièce éclairée, car cela masque l’incapacité du moniteur à atteindre de faibles niveaux de luminance dans les scènes sombres.

Les joueurs qui jouent dans une pièce sombre remarqueront probablement un aspect gris brumeux présent dans les scènes sombres. Ceci est connu sous le nom de « luminosité IPS » et est commun à tous les moniteurs IPS avec un rétroéclairage LED classique éclairé par les bords. Cependant, le problème est légèrement moins perceptible sur le G2724D que sur la plupart des moniteurs économiques.

Matt Smith/Fonderie

La gamme de couleurs du G2724D couvre 100 % de sRGB, 86 % de DCI-P3 et 82 % d’Adobe RVB. Ce n’est pas suffisant pour être considéré comme un moniteur à large gamme, mais c’est certainement dans le haut de gamme de ce qui est disponible pour 300 $ ou moins.

Certains moniteurs peuvent offrir une meilleure gamme de couleurs, comme le NZXT Canvas 27Q et le BenQ Mobiuz EX270QM, mais ils sont également plus chers que le G2724D. Ceux qui veulent une gamme de couleurs plus large doivent s’attendre à payer plus pour ce privilège.

Pourtant, le G2724D est suffisant pour la plupart des tâches de création de contenu. Les photographes, les éditeurs vidéo et les artistes numériques qui travaillent dans des médias avec des exigences de couleur moins exigeantes, comme YouTube ou les médias sociaux, devraient trouver ce moniteur à la hauteur de la tâche.

Matt Smith/Fonderie

La précision des couleurs s’avère être un point fort pour le G2724D, qui fonctionne mieux que la plupart des concurrents, à l’exception du NZXT Canvas 27Q. La couleur semble réaliste et réaliste et résiste bien aux moniteurs de prix similaire.

La précision des couleurs du moniteur est aidée par de bons résultats de gamma et de température de couleur. J’ai vu une courbe gamma de 2,3, ce qui est légèrement en dehors de la préférence de 2,2. Cela indique que le contenu peut apparaître un peu plus sombre qu’il ne le devrait, mais ce n’est pas suffisant pour susciter de sérieuses inquiétudes. La température de couleur est excellente à 6600K par défaut, ce qui est à peine hors de la cible préférée de 6500K. Les niveaux de blanc du moniteur n’apparaissent pas trop rouges et chauds ou trop froids et stériles, offrant une image réaliste et invitante.

Le moniteur offre une image nette avec une résolution de 2560 × 1440, mieux connue sous le nom de 1440p. Il fournit une densité de pixels d’environ 109 pixels par pouce (ppi) sur le panneau de 27 pouces. Un moniteur 4K de 27 pouces a une densité de pixels beaucoup plus élevée de 163ppi, mais une alternative 1080p est nettement inférieure à environ 81ppi. Le G2724D a l’air net dans les jeux, et je dirais que 1440p est préférable à 4K à ce prix, car fournir des fréquences d’images acceptables à 4K nécessitera une carte vidéo coûteuse. Cependant, la résolution 1440p n’est pas la meilleure pour la création de contenu, car il n’est pas possible de visualiser des vidéos 4K ou (images de taille similaire) à leur résolution native.

Les résultats de qualité d’image du Dell G2724D s’ajoutent à un excellent rapport qualité-prix. Il offre plusieurs avantages, tels qu’une luminosité élevée, un bon contraste et une grande précision des couleurs, et évite tout problème ou inconvénient important. C’est parmi les meilleurs actuellement disponibles à 300 $ ou moins.

Qualité d’image HDR Dell G2724D

Le Dell G2724D fonctionne bien en SDR, mais le HDR est une autre histoire.

La luminosité est un problème. Cela peut sembler surprenant compte tenu de ses résultats en SDR, et la luminosité HDR est à peu près égale à un maximum de 442 nits. Mais alors que ce niveau de luminosité est plus que suffisant en SDR, il manque en HDR, où une luminosité allant jusqu’à 1 000 nits (ou plus) est préférable. Le manque de luminosité du G2724D masquera les détails des scènes lumineuses visibles sur les meilleurs écrans HDR.

Le G2724D ne dispose pas d’un rétroéclairage dynamique qui ne peut assombrir ou éclairer que de petites zones de l’écran, de sorte que même un petit objet lumineux éclaircira l’image entière. C’est un gros problème lors de l’affichage d’un champ d’étoiles dans le ciel nocturne ou d’explosions dans une ruelle sombre.

Le HDR n’est pas une expérience de qualité, et je ne recommande pas d’acheter ce moniteur si le HDR est votre priorité. Cependant, aucun moniteur actuellement vendu en dessous de 500 $ ne fonctionne bien en HDR, c’est donc un résultat sans surprise. Les joueurs qui veulent un excellent HDR sur PC devraient envisager un moniteur comme l’AOC Agon Pro AG27QZM, qui coûte 1 000 $.

Quelles sont les performances de jeu du Dell G2724D ?

Les joueurs apprécieront le taux de rafraîchissement maximal de 165 Hz du Dell G2724D, disponible sur les deux ports DisplayPort 1.4. Le port HDMI 2.1 est limité à 144 Hz.

La clarté du mouvement est nettement améliorée par rapport à un moniteur 60Hz. Les petits objets et les détails fins sont faciles à voir et les objets en mouvement sont présents avec un léger flou de mouvement. Défilement des images de test à partir de League of Legends et DOTA 2 ont montré que les silhouettes des personnages et le terrain de la carte étaient faciles à distinguer, tout comme les barres de santé des personnages. Cependant, les détails comme les noms des personnages n’étaient pas faciles à voir en mouvement. C’est la performance que je m’attends à voir à 165 Hz, et la plupart des moniteurs de jeu économiques avec un panneau d’affichage IPS et un taux de rafraîchissement de 165 Hz fourniront des résultats similaires.

Dell est en avance sur la concurrence dans sa prise en charge d’Adaptive Sync, une technologie qui améliore la fluidité des mouvements et élimine les déchirures d’écran. Le G2724D inclut la prise en charge officielle de VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync. La plupart des moniteurs de jeu prenant en charge toute forme d’Adaptive Sync peuvent fonctionner avec les trois technologies, mais la plupart ne demandent qu’une certification pour AMD FreeSync, ce qui signifie que la prise en charge de G-Sync n’est pas officielle. Je suis heureux de voir Dell faire un effort supplémentaire pour offrir la tranquillité d’esprit aux joueurs qui possèdent une carte vidéo Nvidia.

Devriez-vous acheter le Dell G2724D ?

Le Dell G2724D est le modèle de ce que devrait être un moniteur de jeu à petit budget. Il offre tout ce qui est nécessaire pour un jeu agréable, y compris une qualité d’image attrayante, une clarté de mouvement solide et un gameplay fluide fourni via Adaptive Sync. Ma seule plainte sérieuse est le manque de connectivité USB ou de sortie audio du moniteur et le HDR décevant, mais étant donné tout ce qui est fourni pour 299 $ / 299 £, ces inconvénients sont insignifiants. Le Dell G2724D est un excellent choix pour tout joueur au budget serré.

