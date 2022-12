Test du Dell G15 et du Dell G16 : deux ordinateurs portables de jeu économiques, à un pouce d’écart

Au cours des dernières années, le Dell G15 de 15 pouces a été l’une de mes recommandations incontournables pour un ordinateur portable de jeu à petit budget. Pas aussi sophistiqué qu’un Alienware, pas aussi sinistrement utilitaire qu’un Inspiron. Et surtout pour les parents d’adolescents/adolescents qui veulent un premier ordinateur portable de jeu, mes recommandations G15 ont été bien accueillies.

Il existe également une nouvelle version d’écran de 16 pouces, appelée (vous l’avez deviné) le G16, qui semble être là où une grande partie de l’attention de Dell s’est déplacée. Alors que le G15 commence normalement à un peu moins de 1 000 $, le G16, avec plusieurs des mêmes options de configuration, commence à 1 339 $. Ce n’est pas aussi économique (je pense qu’un ordinateur portable de jeu à petit budget devrait atteindre entre 1 000 et 1 200 dollars), mais le G16 reste un excellent rapport qualité-prix compte tenu de ce que vous obtenez.

J’ai pu tester ces deux systèmes côte à côte. Le G16 testé ici est légèrement mis à niveau par rapport à la configuration d’origine, en remplaçant le GPU Nvidia GeForce 3050Ti de base par un 3060 (pour un total de 1 499 $), j’ai également réussi à mettre la main sur la seule configuration G15 à moins de 1 000 $. Cela coûte généralement 949 $ directement de Dell, mais certains détaillants comme Best Buy peuvent avoir de meilleurs prix pendant les soldes ou proposer des configurations spéciales différentes de celles que Dell vend directement. Les configurations exactes de chaque système sont répertoriées dans la section Configurations système ci-dessous.

C’est là que le prix et les options de configuration se compliquent un peu, mais c’est une bonne nouvelle. Lors de la rédaction de cet avis, Dell a réduit cette configuration G15 exacte que nous avons testée de 949 $ à 799 $. Une meilleure configuration G15 avec deux fois plus de RAM et de stockage coûte maintenant 899 $ (contre 1 149 $). Un G16 proche de notre configuration de test, mais avec 1 To de stockage au lieu de 512 Go, est en vente pour 1 299 $ (contre 1 599 $). Ces prix de vente ont peut-être disparu au moment où vous regardez, mais c’est une remise assez importante sur un ordinateur portable de jeu à petit budget.

Comme Écran plus grand dans un boîtier à peine plus grand que le G15

Beaucoup d’options de configuration

Excellentes performances pour le prix

Peut servir d’ordinateur portable de travail quotidien N’aime pas Les configurations haut de gamme méritent un meilleur clavier/pavé tactile/haut-parleurs

Ports et connexions limités

Manque le pavé numérique trouvé sur le G15.

Aller 15 pouces ou 16 pouces ?

Mis à part les prix de vente, si vous preniez les deux systèmes et que vous les configuriez de la même manière, avec les mêmes CPU, GPU, écran, RAM et stockage que possible, les deux systèmes coûteraient presque le même prix, à environ 50 à 100 dollars l’un de l’autre. Dans ce cas, j’opterais pour le plus grand écran de 16 pouces, même s’il s’agit d’un ordinateur portable plus lourd avec un encombrement de bureau plus important. Le G15 offre également un choix d’options d’affichage 120 Hz, 165 Hz et 240 Hz, tandis que le G16 n’a qu’un seul écran 165 Hz, 2 560 x 1 600. L’écran G16, cependant, a un format d’image 16:10 plus grand, qui devient rapidement la nouvelle norme pour les écrans d’ordinateurs portables.

Aucun de ces modèles n’est particulièrement flashy, et cela fait partie de l’attrait pour moi. Avec un mélange économique de plastique et d’aluminium et un corps plus épais et moins profilé, opter pour un look de base pour ordinateur portable gris foncé est le bon pari. Il cache une partie de la réduction des coûts et aide l’ordinateur portable à faire double emploi en tant que machine de jeu et ordinateur portable de travail quotidien.

Ce qui manque à ces deux ordinateurs portables, c’est un vaste assortiment de ports et de connexions, ce dont les ordinateurs portables de jeu ont particulièrement besoin. Par exemple, chacun n’a qu’une seule connexion USB-C. Vous pouvez connecter une souris, peut-être une carte de capture, des écouteurs, un stockage externe, etc., de sorte que la poignée de ports sur le G15 et le G16 peut être utilisée rapidement.

C’est particulièrement vrai pour le G15, où ma configuration à 949 $ comprenait un petit SSD de 256 Go. C’est uniquement parce que nous avons particulièrement recherché une version inférieure à 1 000 $. Si vous décidiez d’acheter un G15, je donnerais certainement 100 $ de plus pour un SSD de 512 Go, sinon plus. Après les fichiers système de Windows, j’avais à peine de la place pour une poignée de jeux. Acheter un ordinateur portable de jeu de 256 Go, c’est comme acheter le Steam Deck d’entrée de gamme de 64 Go – vous ne demandez que des ennuis.

Mis à part les mises à niveau de stockage, le G15 reste un excellent exemple d’ordinateur portable de jeu à petit budget qui réduit les fioritures pour vous offrir plus d’expérience de jeu par dollar. Le design lui-même commence à paraître un peu vieux, et la lunette plus fine et l’empreinte à peine plus grande sur le modèle G16 de 16 pouces font fortement pencher la balance en sa faveur.

Lors du jeu, j’ai trouvé que les deux claviers étaient simplement corrects. Les deux systèmes avaient un son intégré qui ne semblait pas particulièrement expansif, et les écrans 15 pouces et 16 pouces étaient un peu en sourdine, bien que le G16 ait pu devenir plus lumineux. Les pavés tactiles étaient tout aussi basiques, et même s’ils ont deux tailles d’écran différentes, les ordinateurs portables mesurent tous les deux 14 pouces de large. Curieusement, le G15 légèrement plus petit comprend un pavé numérique à côté de son clavier ; pas le G16.

Ces deux systèmes joueront à n’importe quel jeu PC nouveau ou récent lancé sur eux, surtout si vous maintenez la résolution à 1 920 x 1 080. Cela dit, il existe une différence de performances considérable entre le combo Core i5/3050 du G15 et le Core i7/3060 du G16. j’ai joué au nouveau Appel du devoir : MW2 sur les deux, en plus de nos jeux de référence habituels. Avec des paramètres “équilibrés” et une résolution FHD, j’ai obtenu 87 images par seconde en MW2 sur le G15 et 130 images par seconde avec les mêmes paramètres sur le G16, donc même le G15 plus lent vous offrira une excellente expérience de jeu.

Le dilemme du budget d’achat

Si vous achetez un ordinateur portable de jeu moins cher, vous aurez moins de marge de croissance lors de la sortie des futures générations de jeux. L’ordinateur portable se sentira daté beaucoup plus tôt, alors qu’un investissement plus important, par exemple dans un ordinateur portable de jeu avec des graphiques Nvidia 3070 ou 3080, pourrait éventuellement vous durer des années de plus.

Mais un bon ordinateur portable de jeu à petit budget, en particulier compte tenu des prix de vente mentionnés ci-dessus, peut également être un pari plus intelligent, en fonction du montant que vous souhaitez dépenser et de votre poids en tant que joueur. Je me sentirais bien avec un ordinateur portable Nvidia 3060 comme notre G16 pendant au moins les prochaines années. Un ordinateur portable économique avec un GPU 3050 est plus un investissement à court terme, mais pour 799 $ tel que testé, ou 899 $ avec 16 Go de RAM et un disque dur de 512 Go, c’est un excellent rapport qualité-prix et un excellent ordinateur portable de jeu pour débutant.

Configurations du système Dell G15 5520 Microsoft Windows 11 Famille ; Intel Core i5-12500H 2,5 GHz ; 8 Go de RAM DDR5 4 800 MHz ; 4 Go Nvidia GeForce RTX 3050 ; Disque SSD NVMe de 256 Go Dell G16 7620 Microsoft Windows 11 Famille ; Intel Core i7-12700H 2,3 GHz ; 16 Go de RAM DDR5 4 800 MHz ; 6 Go Nvidia GeForce RTX 3060 ; SSD NVMe de 512 Go Ordinateur portable de jeu HP Victus 15 Microsoft Windows 11 Famille ; Intel Core i5-12450H 2 GHz ; 8 Go de RAM DDR5 3 200 MHz ; 4 Go Nvidia GeForce GTX 1650 ; 512GBSSD Acer Nitro 5 AN517-42 Microsoft Windows 11 Famille ; AMD Ryzen 3,2 GHz avec carte graphique Radeon ; 16 Go DDR5 4 800 MHz ; 6 Go Nvidia GeForce RTX 3050 ; SSD NVMe 1 To Acer Nitro 5 AN515-58 Microsoft Windows 11 Famille ; Intel Core i5-12500H 2,5 GHz ; 16 Go de RAM DDR5 3 200 MHz ; 6 Go Nvidia GeForce RTX 3060 ; SSD NVMe de 512 Go Lenovo Légion 5i Pro Microsoft Windows 11 Famille ; Intel Core i7-12700H 2,3 GHz ; 16 Go de RAM DDR5 ; 8 Go Nvidia GeForce RTX 3070 Ti ; SSD NVMe de 512 Go



