Test du Cherry KW 9200 Mini

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Petit

Hybride

Jusqu’à 3 connexions Notre avis Élégant, compact, pratique, hybride – c’est ainsi que nous décrirons et résumerons le clavier Cherry KW 9200 Mini. Il a presque tout pour lui sauf le prix et quelques autres détails mineurs.

Cherry est une marque qui pour les initiés ne se présente plus.

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas ce fabricant, sachez qu’il est réputé pour avoir développé et breveté les switchs Cherry MX utilisés pour de nombreux claviers, et pour la création d’accessoires tech (micros, casques et souris, entre autres).

Dans cet article, nous examinons le KW 9200 Mini, un clavier hybride à commutateur à ciseaux avec un faible encombrement et une connectivité à trois voies. Voyons à quoi il ressemble, ses capacités et son rapport qualité-prix. C’est peut-être celui que vous cherchiez.

Conception

Conception minimaliste

Poids léger

Mallette de transport incluse

Ce clavier externe Cherry est à la hauteur de son nom « mini » en mesurant seulement 295,49 x 129,03 x 15,86 mm ; sa petite taille lui permet de trouver facilement sa place dans votre sac à dos ou sac à main d’ailleurs, ainsi que sur votre bureau, et de vous suivre partout où vous allez.

Il est discret par sa taille, mais aussi par son style : il est simplement noir sur fond rouge, tout comme les sorties USB-A et la pochette de rangement. Cela a un impact, mais ce n’est pas trop accrocheur.

Ne vous méprenez pas, bien que ce jeu de couleurs rappelle le style d’un gamer, les touches ne sont pas rétro-éclairées (ce qui est dommage).

Fonderie

Ce que nous aimons vraiment dans le design, c’est que les touches noires ne montrent pas d’empreintes digitales.

À l’arrière, vous trouverez deux pieds pour le soulever, trois patins pour l’empêcher de glisser des surfaces, un dongle (inséré dans son port) pour fournir une connexion radio 2,4 GHz, un port USB pour son câble, une LED pour indiquer l’état de la batterie, et enfin le bouton d’alimentation.

Nous avons particulièrement apprécié le fait que les touches noires ne conservent pas les empreintes digitales

Pour atteindre ce petit format, Cherry s’est débarrassé du pavé numérique et a déplacé la touche FN dans le coin inférieur droit près des flèches de direction, afin de ne pas se perdre lors du changement de clavier (de complet à compact).

Enfin, Cherry a fourni un étui en plastique souple et recyclé pour que vous puissiez le ranger soigneusement ou l’emporter avec vous.

Utiliser

Connexion multiplateforme

Connexion hybride (dongle, Bluetooth et filaire)

Saisie silencieuse et confortable

Pour résumer l’utilisation du KW 9200 Mini, on dirait que c’est simple et efficace, sans plus. En fait, ce clavier de bureau est livré sans logiciel pour fournir des fonctions supplémentaires. Ses seules spécificités sont sa taille réduite et ses connectiques/compatibilités.

Boîtier, dongle et câble Fonderie

Cependant, il faut souligner que nous avons beaucoup apprécié le fait qu’il puisse être utilisé avec des ordinateurs Windows et Chromebook, et même un appareil Android, selon la marque. Si vous avez un Mac, vous devrez vous adapter car la touche Cmd n’est pas là.

Les touches sont suffisamment espacées pour offrir une expérience de frappe courte, précise et cohérente, équivalente à celle d’un clavier conventionnel

Enfin, on salue le fait qu’il puisse être appairé avec jusqu’à trois appareils simultanément. C’est un avantage majeur, et très pratique si vous passez souvent d’un appareil connecté à un autre. Dans notre test, c’était un peu délicat, mais seulement au début.

Si vous préférez éviter les ondes 2,4 GHz et les connexions avec le dongle et la faible latence Bluetooth 5.0, vous serez ravi de savoir qu’il existe la méthode filaire. Son câble est une alternative, mais permet aussi de pallier le manque (soudain) d’alimentation de la batterie. C’est une bonne longueur (plus d’un mètre), qui est suffisamment longue pour être optimale en toutes circonstances.

Vous n’aurez pas affaire à un clavier à ciseaux bruyant, donc votre frappe sera assez silencieuse, à peu près au même niveau de bruit que celui du clavier intégré d’un ordinateur portable. Cela est dû au type de clavier : c’est un clavier chiclet (caoutchouc) plutôt qu’un clavier mécanique, et sa porte-clés sont en plastique ABS (qui est plus doux et plus durable). Alors ne vous inquiétez pas si vous utilisez le Mini au bureau/à la maison, dans un wagon de train, un café ou une bibliothèque publique, vous ne dérangerez pas les gens autour de vous.

Les touches sont suffisamment espacées pour vous donner une frappe courte, précise et uniforme, identique à celle d’un clavier conventionnel. C’est simple et rapide à adapter.

Autonomie et charge de la batterie

Autonomie sensationnelle de la batterie

Recharge via USB-C

La Cherry KW 9200 Mini complète sa liste de bons points avec une longue autonomie, notamment l’absence de rétroéclairage. Ce clavier peut durer plusieurs semaines sans être rechargé. Cependant, même lorsqu’il est à court d’énergie (comme indiqué par la LED), il ne vous abandonnera pas, car vous pouvez compter sur son câble USB-C/A. Branchez-le simplement sur votre PC ou sur une batterie de secours et vous êtes de retour en affaires !

Prix ​​et disponibilité

Le clavier Cherry KW 9200 Mini coûte environ 65 $ / 70 £ et est disponible aux États-Unis auprès d’Amazon et au Royaume-Uni également auprès d’Amazon.

À notre avis, le prix est un peu trop élevé pour un appareil simple sans personnalisation logicielle. En comparaison, les Logitech K380 et K480 ont actuellement un prix similaire. D’un autre côté, il convient de noter que le Magic Keyboard d’Apple, exclusif pour une utilisation avec les Mac, est plus cher.

Verdict

Cherry a imaginé un superbe clavier de bureau au format mini, idéal pour voyager. Il a tout : design, confort, connectique, compatibilité et autonomie. Néanmoins, on note quelques petites déceptions, comme l’absence de rétroéclairage pour une utilisation dans des environnements peu éclairés, l’absence d’une version macOS avec la touche Cmd, et le prix élevé.

Certes, c’est un bon appareil, mais c’est un appareil simple sans fonctions supplémentaires, ce qui rend difficile de justifier son coût, même s’il est inférieur au Magic Keyboard, par exemple.

Spécifications

442g

295,49 x 129,03 x 15,86 mm

USB-C vers USB-A

Technologie des ciseaux

Connexion radio Bluetooth, filaire et cryptée 2,4 GHz via dongle

Mallette de transport

Cet article a été initialement publié en français sur Tech Advisor French Edition.