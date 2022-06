Test du chargeur flash sans fil vivo 50W

Les «guerres de charge» des smartphones se déroulent principalement sur le front filaire, où certaines entreprises ont déjà dépassé le seuil de 100 W, ce qui vous donne une charge complète de 0 à 100 % en 20 minutes environ, voire moins. Mais de temps en temps, la bataille se poursuit sur le front du sans fil où les fabricants atteignent également des vitesses impensables il y a quelques années.

L’un de ces appareils est le vivo X80 Pro que nous avons examiné il n’y a pas si longtemps et qui prend en charge la charge sans fil de 50 W. Le seul problème est que vous avez besoin d’un support de charge sans fil spécialisé. Nous avons récemment reçu un chargeur de ce type à notre bureau – le chargeur flash sans fil 50W de vivo et sommes maintenant prêts à rendre compte de ce qu’il permet.

Afin d’obtenir des temps de charge extrêmement rapides, vivo X80 Pro dispose d’une batterie à deux cellules avec deux pompes de charge – une approche standard de l’industrie utilisée sur la plupart des nouveaux téléphones phares de nos jours. Avec sa capacité combinée de cellules de batterie de 4 700 mAh, le X80 Pro a réussi 79 heures peu impressionnantes lors de notre test d’endurance de batterie exclusif. Le X80 Pro est livré avec un adaptateur FlashCharge 80 W (20 V/4 A) et le câble USB-C correspondant. Lors de notre test de charge filaire, nous avons atteint une puissance de charge maximale de 65 à 66 W à 17 V et 4 A, ce qui a entraîné une charge complète de 39 minutes.

vivo affirme que le chargeur flash sans fil 50 W peut charger le X80 Pro à 50 % en 23 minutes, tandis qu’une charge complète devrait prendre 50 minutes ou seulement 11 minutes de plus que la solution FlashCharge filaire 80 W. La société confirme évidemment que la puissance de charge réelle est « ajustée de manière dynamique » et est « soumise à une utilisation réelle », ce qui signifie que vous ne devez pas vous attendre à une puissance de 50 W faisant exploser le téléphone à tout moment.

La majorité des appareils prenant en charge la charge sans fil Qi peuvent charger à des vitesses allant jusqu’à 15 W. Vous devrez utiliser un chargeur vivo ou iOOO prenant en charge FlashCharge 66 W (ou supérieur) et un câble USB compatible pour atteindre les vitesses de charge sans fil de 50 W.

Quelques mots rapides sur le chargeur 50W Wireless FlashCharge. Il présente une conception à double bobine qui vous permet de placer votre téléphone en orientation portrait ou paysage – cette dernière étant utile si vous souhaitez regarder une vidéo pendant que votre téléphone est en charge. Le berceau dispose d’une inclinaison de 60 degrés et d’un ventilateur de refroidissement intégré sur le fond, atteignant jusqu’à 3 600 tr/min.









Un regard intérieur sur les bobines de charge et le ventilateur du chargeur flash vivo 50W

Le bloc de charge apporte un aspect blanc et argenté avec une surface brillante sur la zone du socle de charge et une finition givrée à l’arrière, le tout en plastique. Il y a aussi un embout transparent givré à l’avant qui maintient l’appareil que vous chargez. Vivo apporte un mode de charge nocturne spécial sur ses téléphones pris en charge où le ventilateur se limitera à 27Db afin que votre sommeil ne soit pas perturbé. Ce ne sera pas aussi rapide, mais cela n’a pas vraiment d’importance si vous passez la nuit sur votre téléphone de toute façon.

L’arrière du chargeur dispose d’un port USB-C pour que vous puissiez changer les câbles en toute sécurité si nécessaire. En parlant de câbles, il est un peu décevant de ne voir aucun câble ou adaptateur secteur dans l’emballage de détail du chargeur compte tenu de son prix de détail de 70 $ (actuellement en baisse de 40 $).

Le chargeur sans fil pèse 196 grammes tandis que le chargeur et le câble groupés de 80 W du X80 Pro pèsent 150 grammes supplémentaires, donc si vous voyagez quelque part et que vous souhaitez apporter votre chargeur FlashCharge 50 W et utiliser sa note de puissance maximale que vous serez transportant près de 350 grammes d’équipement, sans compter le téléphone lui-même.

Lors de nos tests, nous avons mesuré 58 minutes pour une charge complète sur le vivo X80 Pro. C’est 8 minutes de plus que le temps de charge complet de 50 minutes revendiqué par le vivo. Nous devrions prendre en compte la température ambiante comme une variable susceptible d’avoir modifié les résultats. D’après nos données, nous pouvons voir que le téléphone a atteint une charge de 11 % en seulement 5 minutes et atteint 50 % en 27 minutes. Le X80 Pro s’est assis à 89 % après 50 minutes et a atteint 100 % après 58 minutes.



vivo X80 Pro avec le chargeur flash sans fil vivo 50W (4 700 mAh)

0 min 1%

5 minutes 11%

10 minutes 21%

15 minutes 30%

20 min 38%

25 minutes 47%

30 minutes 55%

35 minutes 63%

40 minutes 72%

45 minutes 80%

50 minutes 89%

55 minutes 97%

58 minutes 100%





Le ventilateur du chargeur était à peine audible tout au long du cycle de charge et n’a causé aucune perturbation. Nous n’avons pas remarqué de chaleur excessive provenant du téléphone pendant la procédure de charge. Nous avons également retiré l’appareil du chargeur dès qu’il a atteint 100 % et qu’il était légèrement plus chaud au toucher qu’à l’état inactif, mais pas insupportablement chaud comme après une séance d’analyse comparative difficile.

À des fins de comparaison, nous avons également essayé un iQOO 9 Pro – un autre téléphone qui prend officiellement en charge le chargeur flash sans fil 50W. L’appareil partage la même batterie double cellule de 4 700 mAh que le vivo X80 Pro. L’iQOO 9 Pro a géré une charge complète de 0 à 100 % en 47 minutes – 13 minutes plus rapide que son cousin vivo X80 Pro. Le téléphone était déjà à 18 % 10 minutes après le début du test et a atteint la barre des 50 % en 24 minutes. A partir de là, tout s’est bien passé avec 62% après 30 minutes, 84% en 40 minutes et les 100% complets en 47 minutes.



iQOO 9 Pro avec le chargeur flash sans fil vivo 50W (4 700 mAh)

0 min 1%

5 minutes 9%

10 minutes 18%

15 minutes 30%

20 min 41%

25 minutes 52%

30 minutes 62%

35 minutes 73%

40 minutes 84%

45 minutes 95%

47 minutes 100%







Enfin, nous avons également testé le vivo X70 Pro+ de l’année dernière, qui a été le premier téléphone à prendre en charge la charge FlashCharge sans fil de 50 W. Il a terminé la charge complète en 70 minutes – 7 plus lent que le nouveau vivo X80 Pro et 23 minutes plus lent que le iQOO 9 Pro. Tout cela tout en transportant une batterie plus petite de 4 500 mAh nous montre les progrès réalisés par vivo dans une seule génération de produits phares.



vivo X70 Pro+ avec le chargeur flash sans fil vivo 50 W (4 500 mAh)

0 min 1%

5 minutes 5%

10 minutes 15%

15 minutes 23%

20 min 31%

25 minutes 38%

30 minutes 45%

35 minutes 52%

40 minutes 59%

45 minutes 67%

50 minutes 73%

55 minutes 81%

60 minutes 88%

65 minutes 95%

70 minutes 100%





Alors, quels sont les plats à emporter de cette petite expérience? La recharge sans fil devient très rapide et se répand lentement sur les solutions filaires. Malheureusement, il existe quelques barrières à l’entrée avec tous les différents chargeurs et câbles d’alimentation propriétaires qui ne fonctionnent qu’avec quelques combinés sélectionnés d’un seul fabricant. Voici un récapitulatif de nos conclusions sous forme de graphique et nous avons ajouté MagSafe et les temps de charge sur un iPhone 12 Pro à titre de comparaison pour faire bonne mesure.

Ainsi, même si votre tout nouveau produit phare prend en charge la charge sans fil de 50 W, vous devrez toujours débourser une somme supplémentaire pour qu’un chargeur sans fil spécifique profite de cette fonctionnalité et il devra être associé au bon câble et à la bonne prise pour fonctionner.

En fin de compte, avoir un téléphone capable de recharger complètement sa batterie en moins de 50 minutes sans prise est un exploit plutôt cool et nous ne pouvons qu’espérer que davantage de marques apporteront cette technologie à leurs appareils à l’avenir. Nous espérons également que les fabricants s’efforceront d’unifier leurs solutions de charge rapide sans fil afin de ne pas se retrouver dans une situation similaire à la charge filaire où vous devez choisir entre vitesse et compatibilité lors de l’achat de vos chargeurs.