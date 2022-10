Test du chargeur flash sans fil Oppo AirVOOC 50W

Les vitesses de charge sans fil ne sont plus ce qu’elles étaient. En 2009, le Palm Pre nous a offert notre première expérience de recharge sans fil via un chargeur Touch Stone propriétaire et une coque arrière spéciale. Peu de temps après l’émergence de la norme de l’industrie sans fil Qi, bien que les vitesses de charge aient atteint seulement 5 W, puis se sont étendues à 10 W et finalement à 15 W.

Il existe des alternatives plus rapides comme le chargeur flash sans fil AirVOOC 50W d’Oppo que nous avons ici aujourd’hui pour un test. Comme son nom l’indique, ce chargeur sans fil prend en charge des vitesses allant jusqu’à 50 W pour certains appareils Oppo et OnePlus. Nous avons déjà testé le chargeur flash sans fil 50W de vivo qui a réussi à remplir le vivo X80 Pro de 0 à 100% en 58 minutes et nous essayons maintenant le chargeur sans fil 50W d’Oppo aux côtés de l’Oppo Find X5 Pro qui est l’un des les quelques appareils pris en charge qui peuvent se recharger sans fil à des vitesses de 50 W.

Oppo affirme qu’une charge de 0 à 50 % ne prendra que 22 minutes et qu’une charge complète devrait se terminer en 47 minutes, soit 7 de plus qu’avec l’adaptateur de charge filaire SuperVOOC de 80 W fourni avec le téléphone. Nous avons mis ces affirmations à l’épreuve et voici nos conclusions.

Avant de pouvoir charger sans fil à des vitesses de 50 W, vous aurez besoin d’un chargeur PD de 65 W (ou supérieur) branché sur le chargeur Flash sans fil AirVOOC 50 W pour atteindre les vitesses annoncées. Heureusement, notre Oppo Find X5 Pro est livré avec un adaptateur secteur SuperVOOC 80W (20V / 4A) et le câble USB-A vers USB-C requis. Pour référence, le Find X5 Pro a géré une charge de 0 à 40 % en 12 minutes et une charge complète de 0 à 100 % en 40 minutes exactement avec son chargeur 80 W intégré.

Le chargeur sans fil AirVOOC 50 W peut également ajuster dynamiquement la sortie de charge en fonction de l’appareil qu’il charge afin que vous puissiez également charger un iPhone 13 à des vitesses de 7,5 W ou l’un des téléphones de la série Galaxy S22 à des vitesses de 15 W.

Alors, de quoi est livré le chargeur sans fil AirVOOC 50W ? Juste un câble USB-A vers USB-C. Vous ne recevez pas l’adaptateur d’alimentation SuperVOOC 65W requis, vous devrez donc fournir votre propre brique.

AirVOOC 50W apporte une conception à double bobine sans fil qui permet une plus grande plage de détection. Le berceau est également livré avec un ventilateur rotatif à 3 600 tr/min pour contrôler les températures et dispose d’un conduit sous le support du téléphone qui souffle de l’air frais pour contrôler les thermiques. Vous pouvez positionner le téléphone à la verticale et en mode paysage pendant le chargement et vous pouvez également avoir un étui sur le téléphone tant que cet étui ne dépasse pas 2 mm d’épaisseur.

Le chargeur est également livré avec plusieurs mesures de sécurité, notamment une protection contre les surtensions et les surintensités, un moniteur de température, une protection contre les charges électrostatiques, un moniteur de basse tension et une détection de corps étrangers – qui peut détecter des éléments comme des pièces de monnaie et empêcher la charge.

Oppo a également ajouté un mode de charge silencieux qui vous permet de couper le ventilateur à certaines heures du jour ou de la nuit. Oppo Find X5 Pro a une sous-section spéciale dans les paramètres du menu de la batterie où vous pouvez basculer le mode de charge silencieux. Le chargeur est livré avec un ensemble de pieds en caoutchouc qui le soulèvent de 3 mm au-dessus de la surface pour permettre une meilleure circulation de l’air.

AirVOOC 50W pèse 180 grammes. La brique de charge SuperVOOC 80W d’Oppo pèse 120 grammes tandis que le câble pèse 30 grammes supplémentaires, ce qui fait que le total pour notre configuration de chargeur AirVOOC 50W est de 330 grammes.

Et maintenant les résultats.

Lors de notre test avec l’Oppo Find X5 Pro, nous avons mesuré 53 minutes pour une charge de 1 à 100 % avec le chargeur flash sans fil AirVOOC 50 W. C’est 6 minutes de plus qu’Oppo a réclamé 47 minutes, bien que nous devions prendre en compte la température ambiante comme variable principale. Find X5 Pro a atteint une charge de 13 % après seulement 5 minutes sur le chargeur et était assis à 50 % après 23 minutes, ce qui n’est qu’à une minute de ce qu’Oppo prétendait.

Le chargeur SuperVOOC filaire 80W d’Oppo a pris 40 minutes pour une charge complète de 1 à 100 %, 53 minutes depuis le chargeur AirVOOC sont toujours impressionnantes compte tenu de la chaleur supplémentaire générée par la charge sans fil. Une comparaison rapide avec vivo X80 Pro et son Chargeur flash sans fil 50W montre que Oppo X5 Pro a terminé une charge complète 5 minutes plus rapidement tout en bénéficiant d’une plus grande batterie de 5 000 mAh par rapport à la cellule de 4 700 mAh du X80 Pro.









Températures du chargeur flash sans fil AirVOOC 50W pendant le test et Oppo Find X5 Pro après avoir été chargé à 100%

Les températures de surface du chargeur et de notre unité de test Oppo Find X5 Pro sont restées froides et n’ont dépassé le seuil de 33°C à aucun moment de nos tests. Dès que nous avons chargé le téléphone, nous avons immédiatement testé sa température et il faisait un peu moins de 32°C.



Oppo Find X5 Pro avec le chargeur flash sans fil 50W AirVOOC 50W (5 000 mAh)

0 min 1%

5 minutes 13%

10 minutes 24%

15 minutes 34%

20 min 44%

25 minutes 54%

30 minutes 63%

35 minutes 71%

40 minutes 80%

45 minutes 88%

50 minutes 96%

53 minutes 100%





Nous avons également eu la chance de tester le chargeur de voiture SuperVOOC 80W qui promet les mêmes vitesses de charge que l’adaptateur secteur SuperVOOC 80W fourni avec l’Oppo Find X5 Pro. C’est très impressionnant compte tenu de la différence de taille entre les deux chargeurs.

Le chargeur de voiture 80W est compatible USB PD 3.0 et a une conception traditionnelle avec des ports USB-C et USB-A et un indicateur de charge LED. Oppo utilise à nouveau un système de protection à six couches comme sur le chargeur sans fil AirVOOC. Il est important de noter que vous devrez utiliser un câble Oppo USB-A vers USB-C d’origine (celui fourni avec le Find X5 Pro) pour atteindre les vitesses maximales revendiquées de 80 W (11 V à 7,3 A).

La charge via le port USB-C vous permettra d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 30 W (11 V à 3 A) sur n’importe quel appareil compatible USB PD. Vous pouvez également charger simultanément deux appareils indépendants via les deux ports, bien que la vitesse maximale soit limitée à 33 W via le port USB-A et à 30 W sur le connecteur USB-C. Avec toutes ces informations, voyons ce que le chargeur de voiture d’Oppo a géré avec notre Find X5 Pro.

Les 5 premières minutes sur le chargeur de voiture ont rechargé le Find X5 Pro jusqu’à 25 % et le téléphone a atteint une charge de 43 % après 10 minutes. La batterie a atteint une charge de 70 % après 20 minutes et était à 92 % après 30 minutes. Il a ensuite fallu 10 minutes de plus pour atteindre le plein 100%.

La charge complète de 1 à 100 % a pris 40 minutes ce qui est exactement le même résultat que nous avons obtenu avec le chargeur fourni SuperVOOC 80W sur le Find X5 Pro. Le chargeur de voiture a l’avantage d’être léger de seulement 40 grammes et c’est de loin le chargeur de voiture le plus rapide que nous ayons testé à ce jour. Nous n’avons pas remarqué de chaleur excessive provenant du chargeur lors de notre test, ce qui est un autre avantage supplémentaire.





Oppo Find X5 Pro avec le chargeur de voiture SuperVOOC 80W (5 000 mAh)

0 min 1%

5 minutes 25%

10 minutes 43%

15 minutes 58%

20 min 70%

25 minutes 82%

30 minutes 92%

35 minutes 98%

40 minutes 100%





À des fins de comparaison, nous avons ajouté les trois chargeurs utilisés dans cette expérience dans le tableau suivant pour aider à récapituler nos résultats. Nous pouvons voir que le chargeur mural SuperVOOC 80W (rouge) et le chargeur de voiture SuperVOOC 80W (jaune) sont au coude à coude en termes de vitesse, bien que le chargeur de voiture plus petit conserve l’avantage pendant la majeure partie du test. À l’autre extrémité, nous pouvons voir que le chargeur flash sans fil AirVOOC 50W (bleu) est un peu plus lent, bien qu’il soit toujours impressionnant de le voir s’accrocher aux deux autres solutions filaires.

Le chargeur sans fil AirVOOC 50W d’Oppo et le chargeur de voiture SuperVOOC 80W sont deux des chargeurs les plus rapides de leur catégorie et offrent des temps de recharge ultra-rapides. AirVOOC 50W gère un chargeur 1-100% en seulement 53 minutes tandis que le minuscule chargeur de voiture SuperVOOC de 80 W gère la même chose exactement 40 minutes – à égalité avec la plus grande brique de charge SuperVOOC de 80 W fournie avec le Find X5 Pro.

À 78 € pour le chargeur sans fil AirVOOC 50W et 40 € pour le chargeur de voiture SuperVOOC 80W, Oppo facture certainement une prime pour l’utilité supplémentaire de charger à des vitesses ultra-rapides. La plupart des utilisateurs seront probablement mieux lotis avec un chargeur sans fil Qi standard et un chargeur de voiture de base pour les besoins quotidiens.

Les propriétaires phares d’Oppo et OnePlus qui ont régulièrement besoin de recharges ultra rapides peuvent être assurés que le chargeur sans fil AirVOOC 50W et le chargeur de voiture SuperVOOC 80W sont de loin la meilleure solution pour leurs appareils spécifiques et peuvent certainement oublier de recharger avec un chargeur ordinaire à la maison ou en déplacement.