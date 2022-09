Test du casque filaire professionnel Sennheiser HD 400 Pro

Le Sennheiser HD 400 Pro est un casque de mastering professionnel. Il s’agit de la première paire d’écouteurs à dos ouvert de la gamme Pro de la société, qui n’avait jusqu’à présent que des écouteurs à dos fermé.

Les HD 400 Pro sont essentiellement des HD 560S de Sennheiser avec de légères modifications, dont aucune n’est au niveau du son. Par rapport au 560S, le HD 400 Pro est livré avec un design légèrement modifié et un câble supplémentaire dans la boîte et pour cela, ils coûtent un peu plus cher.

Concevoir

La conception du HD 400 Pro est presque identique à celle du HD 560S, qui lui-même ressemble à plusieurs autres casques de la série HD 500.

Les différences entre le HD 400 Pro et le HD 560S se résument au noircissement de certains détails. Le logo Sennheiser argenté sur le côté des oreillettes a été peint en noir. De même, le mot-symbole Sennheiser sur le dessus du bandeau est également devenu noir, bien qu’il soit un peu plus grand maintenant.

À part cela, les deux sont essentiellement la même paire d’écouteurs. Les oreillettes ont des coussinets spacieux avec suffisamment de profondeur et de largeur pour loger toutes les oreilles sauf les plus grandes. Le dos est recouvert d’une grille noire et le bandeau a un rembourrage en mousse souple.

Mis à part la grille, le reste des écouteurs est entièrement en plastique. C’est le cas avec la plupart des écouteurs Sennheiser et bien qu’ils ne se sentent pas immédiatement premium, ils sont connus pour durer essentiellement des décennies d’utilisation car ils sont presque indestructibles. La seule chose qui devrait nécessiter un remplacement régulier serait les coussinets, car les coussinets Sennheiser ont tendance à s’aplatir après quelques années d’utilisation, ce qui affecte le son.

Les écouteurs n’ont pas une tonne d’articulation. Vous pouvez ajuster la longueur du bandeau et c’est surtout tout. Les oreillettes pivotent très peu dans les deux sens. Cela ne veut pas dire qu’ils ne tiennent pas bien sur votre tête, mais si vous avez envie de les enlever et de les placer à plat sur votre poitrine, cela ne se produit pas. Les écouteurs ne se plient pas non plus, ce qui est bien car ils ne sont pas destinés aux voyages ou à une utilisation en extérieur.

Sur l’oreillette gauche se trouve le connecteur pour attacher le câble. La prise d’entrée a une taille de 2,5 mm mais, plus important encore, un mécanisme de verrouillage propriétaire qui rend difficile l’utilisation de n’importe quel câble qui traîne.

En parlant de câbles, le HD 400 Pro est livré avec deux, un câble spiralé de 3 m et un câble droit de 1,8 m. Les deux ont une prise de 3,5 mm et un adaptateur de 3,5 mm à 6,3 mm est fourni dans la boîte. En comparaison, le HD 560S est livré avec un seul câble de 3 m avec une prise de 6,3 mm. La prise 3,5 mm la plus courante sur les câbles HD 400 Pro devrait être pratique pour ceux qui se branchent directement sur un ordinateur et le câble spiralé permet de se déplacer dans le studio sans avoir à débrancher le câble ou à le faire passer sous votre chaise.

Vous n’obtenez pas grand-chose d’autre dans la boîte. Il n’y a évidemment pas d’étui de transport ni même de pochette car ils ne sont pas destinés à être transportés et strictement à une utilisation en intérieur.

Confort

Le HD 400 Pro est un casque confortable. Il y a une certaine force de serrage, mais cela ne devient jamais inconfortable et aide à maintenir les écouteurs en sécurité, peu importe à quel point vous bougez la tête.

Comme mentionné précédemment, les coussinets sont assez grands et accommodants. Le matériau est doux et agréable au contact de la peau. Le rembourrage en mousse du bandeau est tout aussi souple.

Grâce à leur construction en plastique, les écouteurs sont également assez légers et vous les remarquez à peine sur votre tête après un certain temps. Le câble droit est également assez léger car il est relativement fin et ne fait pas glisser le casque vers le bas. Le câble spiralé est évidemment lourd mais il faut s’y attendre.

Performance

Le Sennheiser HD 400 Pro est un casque exceptionnellement bien réglé. Le son est si neutre et précis que vous n’avez même pas l’impression d’écouter une paire d’enceintes mais juste le son original tel qu’il a été enregistré. C’est comme regarder à travers une paire de lunettes teintées toute votre vie et les voir soudainement s’éclaircir.

La réponse des basses est incroyablement neutre et précise avec une bonne extension dans les registres inférieurs. Ce n’est pas souvent le cas car les écouteurs à dos ouvert ont tendance à manquer d’extension des graves, mais le HD 400 Pro est en quelque sorte immunisé contre cela dans une certaine mesure.

Le milieu de gamme est absolument glorieux. Les voix ont un merveilleux sens de la transparence et de l’intimité. Les instruments ont une authenticité et des caractéristiques de timbre étonnantes. Chaque instrument et source sonore est distinct avec un grand sens de profondeur et de dimensionnalité dans le mixage.

Les aigus sont là où les choses deviennent un peu épicées. Pour la plupart, la réponse des aigus est tout aussi précise et détaillée que le reste du spectre de fréquences. Cependant, le HD 400 Pro ajoute un peu de piquant supplémentaire au sommet, ce qui peut rendre certains sons plus nets. Le son ne devient jamais sibilant mais certains enregistrements déjà brillants peuvent devenir légèrement durs et provoquer de la fatigue à long terme. Cela ne me dérange pas personnellement mais votre kilométrage peut varier. Comme les graves, les aigus ont également une bonne extension dans les registres supérieurs.

En termes de technicité, le HD 400 Pro a un son très détaillé et résolu. Les deux haut-parleurs dynamiques de 40 mm peuvent extraire tous les détails fins de votre musique et de vos enregistrements sans vous en prendre à la tête. L’imagerie et la mise en scène sonore sont également très bonnes, mais pas les meilleures que j’ai entendues. Les sons sont bien positionnés autour de votre tête et le mixage est suffisamment spacieux. Ce n’est pas tout à fait au même niveau que le HD 800/HD 800 S mais là encore, qu’est-ce que c’est ?

Le HD 400 Pro a besoin d’une amplification pour en tirer le meilleur parti, mais j’ai été surpris de voir à quel point il fonctionne bien avec un ordinateur portable ou même un smartphone. Ce n’est pas idéal et si vous le pouvez, vous devriez investir dans un DAC/ampli économique comme le DAC iFi Zen Air ou le Topping DX3Pro+, mais vous pouvez très bien vous débrouiller avec l’audio intégré.

Étant des écouteurs à dos ouvert, vous n’obtenez pas beaucoup d’isolation des sons ambiants et vous perdez également une bonne quantité de son. Cela n’est peut-être pas idéal pour le mixage ou le mastering, alors assurez-vous d’utiliser le casque dans des environnements calmes lors d’une écoute critique.

Bien que je sois généralement très impressionné, j’ai une plainte concernant le son du HD 400 Pro. Mon unité d’examen semblait avoir un déséquilibre de canal, où le bon pilote sonnait plus fort dans certaines parties du spectre de fréquences. Cela pourrait être une chose avec ces écouteurs ou cela pourrait être une chose ponctuelle. C’est difficile à dire, mais tout ce que je peux faire, c’est faire un rapport sur la seule unité qui m’a été spécifiquement envoyée pour des tests.

Verdict

Le Sennheiser HD 400 Pro (250 $) est une fantastique paire d’écouteurs, tout comme le HD 560S (200 $) sur lequel ils sont basés. Le choix de câbles fournis avec le HD 400 Pro les rend beaucoup plus pratiques et valent le prix, non seulement pour une utilisation en studio mais aussi pour une écoute générale.

Cette dernière partie, pour moi, est celle où le HD 400 Pro excelle. Je ne suis pas particulièrement convaincu par l’idée d’utiliser un casque pour le mixage/mastering, encore moins une paire à dos ouvert. Cependant, le HD 400 Pro est un casque polyvalent exceptionnel que vous pouvez utiliser pour tout, de la musique, des films, des émissions de télévision, des jeux, des podcasts, des vidéos YouTube et tout ce que vous pouvez leur lancer. C’est le moyen le plus abordable d’ajouter un son de qualité de référence à votre configuration et je vais le recommander à tous ceux qui dépensent moins de 300 $.