Test du Bose QC45 : étonnamment simple

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Léger et confortable

Suppression efficace du bruit

Autonomie solide de la batterie Les inconvénients Pas de réglage ANC

Manque de fonctionnalités intelligentes

Construction plastique Notre verdict Bien que les QuietComfort 45 soient bons à bien des égards, en particulier en termes de confort et de performances de suppression du bruit, il leur manque de nombreuses fonctionnalités que nous attendons d’une paire d’écouteurs phares.

Prix ​​une fois examiné

329 $

Il a fallu attendre longtemps, mais Bose a finalement lancé son nouveau casque supra-auriculaire à réduction de bruit QuietComfort en 2021. Mais le QC45 vaut-il votre argent durement gagné ?

Les écouteurs sont au prix de 319 £/329 $ US et bien qu’ils conservent le design emblématique dans un nouvel ensemble beaucoup plus léger, avec un ANC et une qualité sonore solides, Bose a décidé de garder les choses étrangement simples ici en termes de technologie, afin que vous puissiez facilement obtenez plus pour moins cher ailleurs.

Le Bose QuietComfort 45 vaut-il toujours la peine d’être acheté ?

Les écouteurs n’évoluent pas en termes de technologie et de performances comme d’autres domaines technologiques, donc le fait que les QC45 aient quelques années ne devrait pas immédiatement vous dissuader de les acheter.

Ce sont toujours d’excellents écouteurs supra-auriculaires ANC mais à cet âge, nous ne recommandons pas de les acheter au prix fort. Vous devriez pouvoir les trouver à un prix réduit et même bénéficier de bonnes affaires lors de ventes telles que Amazon Prime Day et Black Friday.

Les WH-1000XM5 de Sony sont un rival clé (ainsi que le modèle XM4) et offrent des fonctionnalités plus intelligentes, mais vous trouverez peut-être la simplicité des attraits du QC45.

Il convient de noter que Bose a récemment lancé de nouveaux modèles dans les écouteurs QuietComfort Ultra et QuietComfort – ce dernier est en fait un remplacement/successeur du QC45, vous voudrez peut-être les considérer.

Concevoir et construire

Le design QuietComfort est emblématique dans le monde des casques depuis des années. Il est donc compréhensible que Bose ait voulu conserver ce look instantanément reconnaissable pour le QC45.

Très peu de choses ont changé ici, ce qui, je pense, plaira aux fans de Bose, mais déroutera peut-être les spectateurs alors qu’une grande partie du secteur technologique consiste à rafraîchir et à améliorer. En fin de compte, décidez simplement si vous aimez ou non le style contre vos rivaux.

J’aime le QC45 dans ce domaine même si le design semble un peu daté maintenant. Il existe cependant des améliorations subtiles avec un bandeau en nylon renforcé de verre résistant aux chocs combiné à du métal moulé durable sur mesure. Dans l’ensemble, ils semblent plus soignés et plus raffinés par rapport au QC35 II.

Surtout, ils sont à la hauteur du nom QuietComfort et constituent facilement l’une des paires d’écouteurs les plus agréables que j’ai jamais testées. Les coussins en cuir synthétique sont en quelque sorte plus doux et plus moelleux avec juste assez de pression pour rester en place mais sans aucune sensation de serrage.

Si vous recherchez des matériaux haut de gamme et une finition flash, cherchez ailleurs, mais le fait de s’en tenir aux pièces en plastique maintient le QC45 extrêmement léger à seulement 240 g (le dernier modèle pesait 310 g). Si vous voulez des écouteurs pour de longues sessions d’écoute, il n’y a pas vraiment plus confortable que cela.

Comme pour les modèles précédents, le QC45 se plie parfaitement et Bose fournit un étui de transport oblong pour les ranger, qui comporte également une petite poche pour les câbles. Une petite chose que je n’aime pas, c’est que lorsque je les porte autour du cou lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les écouteurs se replient du corps, ce qui n’est pas aussi confortable que l’inverse.

Il n’y a pas de commandes tactiles ici, mais je pense que c’est une sage décision de la part de Bose car elles sont la plupart du temps délicates et peu fiables. Les boutons sur les deux tasses vous permettent de contrôler facilement les modes d’alimentation, de lecture et ANC sans faute.

Qualité sonore et ANC

Bose est timide lorsqu’il s’agit de partager des spécifications telles que la taille des haut-parleurs ou même la plage de fréquences du QC45. Quoi qu’il y ait à l’intérieur des écouteurs, ils sonnent vraiment très bien. En termes de spécifications connues, les écouteurs utilisent Bluetooth 5.1 et le codec AAC. Comme le WH-1000XM4 de Sony, il n’y a pas de support pour aptX ou aptX HD, ce qui est dommage si vous possédez des appareils qui les utilisent.

Ce que Bose propose, c’est son architecture acoustique exclusive TriPort, qui comprend des évents dans les écouteurs sans les agrandir. La différence que cela fait est difficile à quantifier, mais le QC45 sonne très bien avec un réglage bien équilibré et une expérience immersive.

On peut obtenir une qualité sonore plus précise et dynamique ailleurs mais je pinaille là. Pour la grande majorité des acheteurs potentiels, le QC45 sonnera à merveille. C’est dommage qu’il n’y ait pas de contrôle sur le son via l’application. Au lieu de cela, Bose utilise Active EQ pour effectuer des ajustements pour vous – principalement en gardant les choses équilibrées, quel que soit le niveau de volume auquel vous avez réglé le volume.

En ce qui concerne les écouteurs QC, il est difficile de dire à quel point cela fait car ils ne peuvent pas être désactivés à des fins de comparaison, mais je peux dire que les basses restent présentes à faible volume et que l’expérience d’écoute globale est toujours agréable.

En matière de suppression du bruit, Bose est l’un des meilleurs depuis de nombreuses années. Ce n’est pas différent ici en termes de performances : le QC45 peut se débarrasser de ce qui se passe autour de vous sans hésitation.

Un nouveau mode Aware est un ajout évident, ce qui signifie que vous pouvez entendre ce qui se passe autour de vous sans retirer les écouteurs. Cela rend moins dangereux d’aller courir ou peut simplement vous assurer de ne pas manquer un appel d’embarquement pour votre train, pour ne citer que deux exemples. C’est à peu près la norme pour les écouteurs ANC de nos jours et fonctionne bien ici.

Cependant, il y a quelques points sur lesquels je suis franchement confus en ce qui concerne le QC45. Les modes de suppression du bruit (ou « Quite ») et Aware susmentionnés sont les seuls choix. Vous ne pouvez pas désactiver l’ANC ni régler le niveau de l’un ou l’autre mode.

Ce qui rend cela particulièrement étrange, c’est que c’est exactement ce que vous pouvez faire sur les écouteurs phares Bose QC et le casque antibruit 700, alors pourquoi ce n’est pas sur ceux-ci est un mystère pour moi.

Fonctionnalités intelligentes

Si vous êtes préoccupé par les fonctionnalités intelligentes, le QC45 est à la hauteur et n’offre même pas de détection auditive pour mettre automatiquement en pause ou reprendre votre musique lorsque vous l’allumez et l’éteignez. Encore une fois, c’est quelque chose qu’offrent les écouteurs Bose QC.

Si nous comparons au Sony WH-1000XM4, ceux-ci offrent cela ainsi qu’une multitude de technologies intelligentes, notamment la possibilité de basculer automatiquement entre les modes en fonction de l’endroit où vous vous trouvez ou de ce que vous faites – à la maison, dans votre café préféré, en allant au restaurant. courir et plus encore.

Une astuce qu’ils ont dans leur manche est SimpleSync. Cela signifie que si vous disposez d’une barre de son ou d’un haut-parleur Bose compatible (ce que je n’ai pas encore testé), vous pouvez connecter le QC45 sans fil pour une écoute privée. Pratique si vous souhaitez par exemple regarder quelque chose tard le soir sans déranger personne.

À un niveau plus basique, vous pouvez vous connecter à deux appareils simultanément et l’audio changera automatiquement en fonction de ce que vous faites. Pour éviter toute confusion, les écouteurs émettent une invite audio lorsque vous les allumez pour la première fois, vous indiquant à quel appareil vous êtes connecté, même si la voix est parfois un peu étrange.

Le niveau de la batterie est une autre information que vous obtenez via cette méthode, bien que si vous préférez, toutes les invites peuvent être désactivées dans l’application.

Bose a ajouté un sixième microphone au QC45 et vante une qualité d’appel de premier ordre. Grâce à la gamme de micros et à un algorithme de rejet du bruit, les écouteurs peuvent éliminer le bruit de fond pendant que vous parlez et cela fonctionne très bien, ce qui en fait un excellent choix si vous prenez beaucoup d’appels en déplacement.

Vous pouvez également régler la quantité de votre propre voix transmise pendant un appel – élevée, moyenne, faible ou désactivée – principalement afin d’éviter de crier en raison de l’isolation passive du bruit liée au port d’écouteurs supra-auriculaires.

Vie de la batterie

En termes d’autonomie de la batterie, Bose cite désormais jusqu’à 24 heures d’utilisation avec la suppression du bruit activée. Lors de mes tests, je n’ai pas pu passer autant d’heures, même dans un bureau assez calme. Il est un peu difficile de suivre la durée de vie de la batterie, car les lectures augmentent de 10 %, ce qui fait que vous pourriez penser que vous en avez 60 %, puis 30 secondes plus tard, il y a 50 %.

En moyenne, j’ai trouvé que le QC45 utilisait 10 % de batterie pendant environ 2 heures d’utilisation, soit un total de 20 heures. Bien sûr, divers facteurs affecteront la durée de vie de la batterie, cela dépendra donc de ce que vous faites et de l’endroit où vous le faites, mais les performances sont solides.

Une chose que je suis heureux que Bose ait conservée est la possibilité d’utiliser les écouteurs avec fil. Il y a un port 3,5 mm sur l’écouteur gauche et un câble est également fourni. Vous ne pourrez pas utiliser des fonctionnalités telles que ANC ou Active EQ, mais cela signifie au moins que les écouteurs ne sont pas inutiles si la batterie est épuisée.

La recharge se fait désormais via USB-C et Bose offre trois heures de lecture avec une charge de 15 minutes.

Prix

Les Bose QC45 sont disponibles pour 319,95 £/329 $ US en deux couleurs : Noir ou Blanc Fumé. C’est 10 £ moins cher que le QC35 II, ce qui est un bon début.

Vous pouvez les acheter directement auprès de Bose ainsi que chez des détaillants tels que Currys, John Lewis, Argos et Amazon. Aux États-Unis, vous pouvez les obtenir auprès de sociétés comme Amazon, BestBuy et Walmart.

Ils sont également beaucoup moins chers que les AirPods Max d’Apple à 549 £/550 $ US à titre de comparaison et le produit phare de Sony, le WH-1000XM5, a un RPP de 380 £/399 $ US qui est ensuite tombé à 319 £ au Royaume-Uni.

Il existe également des paires à moins de 300 £/300 $ à considérer, comme le Marshall Monitor II ANC, donc si vous n’êtes pas fidèle à Bose, vous voudrez peut-être magasiner.

Verdict

Si vous souhaitez un casque supra-auriculaire léger et extrêmement confortable avec une suppression active du bruit et une qualité sonore décente, le Bose QC45 est certainement fait pour vous.

Bose a cependant pris des décisions étranges ici et je parle principalement du manque de contrôle ANC – mis à part la commutation entre les deux modes de base proposés – et de l’absence de fonctionnalités intelligentes telles que la détection de l’usure.

C’est déroutant après une attente de cinq ans et le fait que d’autres écouteurs haut de gamme de Bose disposent également de ces fonctionnalités.

Peut-être qu’une approche plug-and-play plus simple pourrait vous intéresser, mais cela semble être un choix étrange pour une paire d’écouteurs phares. Les omissions leur donnent un sentiment plutôt moyen. Si vous souhaitez davantage de contrôle utilisateur et des fonctionnalités modernes, vous devrez chercher ailleurs, même dans la gamme Bose.

Les Sony WH-1000XM4 constituent une alternative évidente et constituent une option particulièrement attrayante étant donné qu’ils sont désormais largement disponibles à des prix bien inférieurs à ceux du QC45. Ils ne sont que légèrement plus lourds et vous n’avez pas besoin de modifier les réglages si vous ne le souhaitez pas.