Test du Black Shark 5 Pro

Introduction

La série de jeux Black Shark de Xiaomi existe depuis un certain temps maintenant et s’est taillé une bonne réputation. Le dernier ajout à la fière famille est la gamme Black Shark 5, dévoilée en mars avec un total de trois modèles à ce jour. Ce que nous avons à examiner aujourd’hui est le Black Shark 5 Pro de premier plan avec toutes les cloches et tous les sifflets, et il y en a plusieurs.

Ses frères et sœurs sont le Black Shark 5 vanille et le Black Shark 5 RS. Ces deux-là sont un peu difficiles à positionner dans le s’alignermais les deux incluent des rétrogradations dans les départements chipset, affichage et caméra, par rapport au Black Shark 5 Pro.

Le Black Shark 5 Pro est un appareil phare de bout en bout. Un Snapdragon 8 Gen 1 se trouve à sa base, qui, au moins jusqu’à ce que le Snapdragon 8+ Gen 1 commence à apparaître dans les appareils de vente au détail réels, domine actuellement les tableaux de performances des smartphones. Xiaomi l’a refroidi à l’aide non pas d’une mais de deux chambres à vapeur, une de chaque côté (4 323 mm + 997 mm). Et ce n’est pas non plus la seule pièce interne qui a été « doublée ».

Le Black Shark 5 Pro est livré avec un total de 512 Go de stockage, mais il est réparti entre 256 Go UFS 3.1 et 256 Go de stockage SSD NVMe. En utilisant la technologie dite DM Cache, Black Shark aurait réussi à améliorer considérablement les performances de lecture et d’écriture aléatoires. De plus, la RAM rapide LPDDR5 (6 400 Mbps) peut être utilisée pour créer un disque RAM pour les occasions où un stockage encore plus rapide est requis.

Spécifications du Xiaomi Black Shark 5 Pro en un coup d’œil :

Corps: 163,9 x 76,5 x 9,5 mm, 220 g ; cadre en métal, dos en verre; Déclencheurs de jeu contextuels physiques.

163,9 x 76,5 x 9,5 mm, 220 g ; cadre en métal, dos en verre; Déclencheurs de jeu contextuels physiques. Affichage: OLED 6,67″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, rapport hauteur/largeur 20:9, 395ppi ; affichage permanent.

OLED 6,67″, couleurs 1B, 144Hz, HDR10+, résolution 1080x2400px, rapport hauteur/largeur 20:9, 395ppi ; affichage permanent. Jeu de puces : Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm): Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510); Adréno 730.

Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm): Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510); Adréno 730. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go; SSD UFS 3.1/NVMe.

256 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 16 Go; SSD UFS 3.1/NVMe. Système d’exploitation/logiciel : Android 12, Joy UI 13.

Android 12, Joy UI 13. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.8, 1/1.52″, 0.7µm, PDAF ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.4, 120 degrés ; Macrophotographie au téléobjectif : 5 MP, f/2.4, AF.

: 108 MP, f/1.8, 1/1.52″, 0.7µm, PDAF ; : 13 MP, f/2.4, 120 degrés ; : 5 MP, f/2.4, AF. Caméra frontale: 16 MP, (large).

16 MP, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected] ; HDR10+ ; Caméra frontale : [email protected]

: [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected] ; HDR10+ ; : [email protected] La batterie: 4650 mAh ; Charge rapide 120W, 100% en 15 min (annoncé).

4650 mAh ; Charge rapide 120W, 100% en 15 min (annoncé). Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC.

La batterie interne possède également des spécifications robustes, comme une capacité décente de 4 650 mAh et un support de charge rapide de 120 W. À pleine vitesse, cela peut faire passer la batterie de zéro à pleine en seulement 15 minutes, mais un mode de contrôle de la température plus économe ralentit la charge à environ 24 minutes. En outre, le téléphone dispose d’un mode de dérivation de la batterie pour les jeux lorsque l’alimentation externe est branchée. Ce sont le genre de petites fonctionnalités qui améliorent l’expérience utilisateur, en particulier sur un appareil de jeu.

Alors que sur le thème du matériel par paires, le Black Shark 5 Pro a des haut-parleurs symétriques avec des cavités de 1,5 cc. Le 5 Pro est actuellement le meilleur téléphone de DxOMark carte audio avec 86 points (battant ses prédécesseurs de 5 points). Il y a également quatre micros sur l’appareil et deux capteurs de lumière ambiante – un à l’avant et un à l’arrière pour contrôler parfaitement la luminosité de l’écran.

L’écran est également un matériel haut de gamme. Le panneau AMOLED de 6,67 pouces a un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un échantillonnage tactile de 720 Hz. Il s’agit également d’un panneau 10 bits prenant en charge HDR10+ et promet une excellente précision et couverture des couleurs DCI-P3.

Lésiner un peu sur la configuration de la caméra a été une pratique assez typique sur les téléphones de jeu dans le passé, mais au moins sur le papier, il semble que ce ne soit pas le cas avec le Black Shark 5 Pro. Il possède une grande caméra principale de 108 MP avec un capteur de 1/1,52″, plus un appareil photo ultra grand angle de 13 MP (120 degrés) et un téléobjectif macro de 5 MP. Il fait la mise au point à une distance aussi proche que 3 à 7 cm pour une action rapprochée.

Tout cela à partir d’un PDSF domestique raisonnable de 4 200 CNY (660 $/595 €). Une version mondiale est également prévue pour une date ultérieure.

Déballage

Le Black Shark 5 Pro est livré dans une boîte solide en deux parties avec de nombreux accents de couleur verte et des formes géométriques agressives partout. Tout est sécurisé, et il y a même un support en plastique pour le téléphone à l’intérieur, donc nous en sommes satisfaits.

L’ensemble d’accessoires est en fait abondant selon les normes modernes. D’abord et avant tout, vous obtenez un chargeur 120W. Il s’agit en fait d’une brique propriétaire Xiaomi qui est un peu plus lourde que votre mur moyen mais pas si grosse, ce qui la rend « dense ». Il utilise la technologie GaN.

Le modèle est officiellement connu sous le nom de MDY-13-EE et est évalué pour les sorties suivantes : [email protected] (15W), [email protected] (27W), [email protected] (66W), [email protected] (120W).

Quelques détails intéressants ici. Premièrement, cette brique particulière ne peut délivrer que 120W avec un réseau électrique d’environ 220 volts, comme en Europe. Si 110 V est ce que vous avez, la sortie maximale totale serait de 20 V à 4,8 A (96 W). Deuxièmement, la brique repose toujours sur un câble USB Type-A vers Type-C. Un qui est évalué pour 6A, qui est propriétaire, donc vous feriez mieux de le conserver.

Outre le chargeur et le câble, notre Black Shark 5 Pro est également livré avec un boîtier en plastique robuste et de grande qualité dans la boîte. Aussi, quelques autocollants « gamer ».

Malheureusement, il n’y a pas de dongle Type-C vers 3,5 mm, ce qui aurait été apprécié en l’absence d’une prise jack 3,5 mm sur le téléphone.

Cela semble être le bon endroit pour mentionner qu’il existe plusieurs accessoires optionnels supplémentaires proposés pour le Black Shark 5 Pro. Des choses comme une nouvelle version du refroidisseur externe actif Black Shark, plus un boîtier spécial pour optimiser son efficacité. En outre, certaines pièces jointes de bouton plus robustes pour la paire de déclencheurs latéraux pop-out sur le Black Shark 5.

Cependant, nous n’avons reçu aucun de ces jouets dans notre kit d’examen, nous n’avons donc pas pu les tester pour l’instant.