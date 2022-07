Test du Asus Zenfone 9 | Charge rapide 123

Le plus petit fleuron de l’année est là : l’Asus Zenfone 9.

Dom teste le petit téléphone Android depuis une semaine ou deux, et il est un peu amoureux de la centrale portable, qui intègre un appareil photo 8+ Gen 1 et stabilisé par cardan. Mais le châssis peut-il contenir autant de puissance, et y a-t-il des problèmes qui se cachent dans la nouvelle finition polymère unique ?

Anyron a testé un autre téléphone 8+ Gen 1, le Red Magic 7S Pro. C’est un téléphone de jeu convaincant si la caméra selfie sous-écran ne vous dérange pas, mais il n’y a pas grand-chose de nouveau par rapport au 7 Pro – qui n’a été lancé qu’il y a quelques mois.

Enfin, Huawei a dévoilé une nouvelle tablette MatePad Pro, ainsi que le lancement de son logiciel HarmonyOS 3.0 en Chine. Alors quoi de neuf, et arrivera-t-il un jour en Occident ?

