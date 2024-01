Test du ASUS ROG Phone 8 : le pari du smartphone de jeu

Vous pouvez prendre un smartphone et en faire un smartphone de jeu. L’ASUS ROG Phone 8 essaie de faire le contraire, en introduisant cette marque de puissance du jeu vers le grand public.

Le Téléphone ASUS ROG 8 Pro examiné ici coche de nombreuses cases qui transforment un smartphone Android en un téléphone de jeu. Mais ASUS a décidé de se retenir un peu. Alors que toutes les dernières spécifications sont ici (y compris le chipset Snapdragon 8 Gen 3, la RAM LPDDR5X et jusqu’à 1 To de stockage)

Alors, comment cet équilibre peut-il fonctionner dans un seul appareil ? Lorsque vous recherchez des performances de jeu ultimes, je ne pense pas que vous puissiez le faire. Mais il y a une réponse… la Refroidisseur AeroActive X.

Le refroidisseur se connecte via un port USB-C latéral (qui devient un port en bas de l’écran lors de l’utilisation du ROG Phone 8 en mode paysage) et se clipse avec un loquet à ressort à l’arrière du smartphone.

En plus de deux boutons programmables qui agissent comme des déclencheurs montés à l’arrière, il dispose d’un puissant ventilateur qui utilise le refroidissement thermoélectrique pour évacuer la chaleur du combiné, ASUS citant une chute de température de fonctionnement allant jusqu’à 36 degrés Celsius. Cela offre des performances plus soutenues tout en jouant à des jeux stressants.

Cela signifie que certains des compromis trouvés dans le combiné de base pour le rendre plus « grand public » sont minimisés par l’AeroActive. Le combiné peut ne pas disposer des bouches de refroidissement des modèles précédents. Néanmoins, le refroidissement accru fourni par l’AeroActive permet au Snapdragon 8 Gen 3 – le chipset actuel le meilleur de sa catégorie – de fonctionner à pleine puissance beaucoup plus longtemps. Vous disposez de deux boutons de déclenchement physiques situés à l’arrière du combiné, et si vous souhaitez que le néon cyberpunk criard inonde le combiné, la configuration AeroActive LED peut également le faire pour vous.

Tous les compromis ne sont pas effacés avec l’AeroActive Cooler. Il ne peut pas modifier l’orientation ni faire passer les haut-parleurs d’une orientation vers l’avant à une orientation latérale. Il ne peut pas augmenter la taille des cadres pour fournir plus « d’espace mort » pour contenir le smartphone pendant le jeu – avec le poids supplémentaire du refroidisseur suspendu à l’arrière, c’est un problème. Et cela ne peut pas non plus compenser le positionnement maladroit du deuxième USB-C sur la base de l’appareil ; la plupart des contrôleurs tiers s’attendent à ce que le port USB-C se trouve au milieu du téléphone et se conçoivent en conséquence.

Mais cela élève le « smartphone haut de gamme » d’ASUS vers l’objectif d’un « smartphone de jeu ». Je dis objectif ici à bon escient. Le ROG Phone 8 est étiqueté comme un téléphone de jeu, mais il fait trop de compromis en s’éloignant du jeu pour se tourner vers un smartphone plus grand public. Ce n’est plus le gros poisson dans le petit étang du matériel axé sur les jeux ; c’est maintenant un poisson plus petit de « jeu bien » mais dans un pool beaucoup plus grand de « produits phares haut de gamme ».

ASUS ne dispose pas d’un large portefeuille de smartphones. Il comprend la série ZenPhone, qui apporte des fonctionnalités haut de gamme dans un appareil plus petit, et la série ROG, axée sur les jeux. Cette vue est désormais déformée avec le ROG Phone 8. Vous avez le ZenPhone plus petit, le téléphone ROG plus grand et le téléphone ROG encore plus grand avec un accessoire de jeu.

En supposant qu’ASUS souhaite conserver un petit portefeuille mais atteindre un marché plus large, déplacer le téléphone haut de gamme sur le marché haut de gamme grand public est une bonne stratégie.

C’est aussi un espace stimulant. La série ROG Phone était le premier smartphone de jeu ; Je pense que les compromis faits pour atteindre un public plus large ont laissé une place au sommet du marché du jeu à un concurrent pour prendre la couronne. Et ASUS doit désormais se placer dans le même ring que l’Oppo Find X7 Ultra, le Pixel 8 Pro et le prochain Galaxy S24 Ultra en tant que produit polyvalent.

Comment mesurez-vous le succès d’un pari aussi audacieux ? Je pense que la réponse viendra avec les éléments de conception du ROG Phone 9.

Pour l’instant, ASUS est devenu grand public avec le ROG Phone 8 ; ceux qui recherchent un téléphone polyvalent doivent considérer un nouveau fabricant ; les joueurs occasionnels ont le meilleur des deux mondes ; et les joueurs inconditionnels rechercheront les offres groupées offrant un refroidisseur AeroActive gratuit avec leur achat.

Avertissement : ASUS a fourni un Téléphone ROG 8 Pro et Refroidisseur aéroactif à des fins de révision.

