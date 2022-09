Test du Asus ROG Phone 6D Ultimate

Introduction

ASUS a annoncé le ROG Phone 6 et le ROG Phone 6 Pro en juillet avec toute la fanfare habituelle. Les deux téléphones utilisent le chipset Snapdragon 8+ Gen 1 haut de gamme de Qualcomm et regorgent de la multitude habituelle d’options de refroidissement et de contrôle avancées que nous attendons des téléphones de jeu ASUS. Cette annonce a été suivie d’une longue période de silence, qui nous a convaincus que le géant taïwanais venait de décider de simplifier sa gamme cette année et de renoncer à une édition “Ultimate”.

Heureusement pour tous les pros et fanatiques du jeu mobile, ce n’est pas le cas. Le silence a rapidement été rompu par des rumeurs sur une variante du ROG Phone 6 alimentée par MediaTek, qui s’est avérée vraie. Entrez les ROG Phone 6D et 6D Ultimate. Le « D » dans le nom signifie « Dimensity », et les deux téléphones sont basés sur le chipset MediaTek Dimensity 9000+. Un geste audacieux et inhabituel de la part d’ASUS.

Caractéristiques de l’Asus ROG Phone 6D Ultimate en un coup d’œil :

Corps: 173,0 x 77,0 x 10,3 mm, 239 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium ; Évent de refroidissement motorisé intégré (portail AeroActive), résistant à l’eau IPX4, écran OLED 2″ (à l’arrière), zones sensibles à la pression (déclencheurs de jeu).

6,78″ AMOLED, couleurs 1B, 165Hz, HDR10+, 800 nits (typ), 1200 nits (peak), résolution 1080x2448px, format d’image 20,4:9, 395ppi. Jeu de puces : MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) : Octa-core (1×3,35 GHz Cortex-X2 & 3×3,20 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Mali-G710 MC10.

MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) : Octa-core (1×3,35 GHz Cortex-X2 & 3×3,20 GHz Cortex-A710 & 4×1,80 GHz Cortex-A510) ; Mali-G710 MC10. Mémoire: 512 Go 18 Go de RAM ; UFS 3.1, prise en charge NTFS pour le stockage externe.

512 Go 18 Go de RAM ; UFS 3.1, prise en charge NTFS pour le stockage externe. Système d’exploitation/logiciel : Android 12.

Android 12. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2 ; Macro : 5 MP.

: 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, 1.0µm, PDAF ; : 13 MP, f/2.2 ; : 5 MP. Caméra frontale: 12 MP, (large).

12 MP, (large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps ; gyro-EIS ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 720p@480fps ; gyro-EIS ; : 1080p@30fps. La batterie: 6000 mAh ; Charge rapide 65 W, charge inversée 10 W, alimentation 3.0, charge rapide 5.

6000 mAh ; Charge rapide 65 W, charge inversée 10 W, alimentation 3.0, charge rapide 5. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; prise jack 3,5 mm ; haut-parleurs stéréo (2 amplificateurs).

Non seulement ASUS adopte une puce MediaTek cette fois-ci, mais il mise également un peu dessus en lui donnant le surnom “Ultimate”. Aujourd’hui, nous avons le ROG Phone 6D Ultimate pour examen. Tout comme ses prédécesseurs historiques, l’édition Ultimate est largement basée sur le design vanille, mais avec quelques petits ajouts ici et là comme une sorte de “cerise sur le gâteau”. Cette année, l’Ultimate ne reçoit pas d’entrées supplémentaires mais plutôt un nouveau Portail AeroActive – un conduit d’air motorisé qui donne à l’accessoire AeroActive Cooler 6 un canal pour refroidir directement les entrailles de l’appareil.

Il, avec les avantages potentiels de refroidissement et de performances qu’il offre au chipset Dimensity 9000+, sera le point central de cette revue. Nous nous référerons à notre examen approfondi du ROG Phone 6 Pro pour tous les éléments que nous avons déjà couverts concernant le matériel ou les logiciels.

Juste pour dissiper certains points de confusion potentiels, voici l’examen du ROG Phone 6D Ultimate, qui se trouve actuellement au sommet de la gamme ROG Phone 6. Il dispose d’un chipset Dimensity 9000+, tout comme le ROG Phone 6D vanille, mais contrairement aux ROG Phone 6 et 6 Pro, qui utilisent le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Le ROG Phone 6D Ultimate comprend également en exclusivité le nouveau portail AeroActive et, contrairement aux autres téléphones de la gamme, il est toujours livré avec un AeroActive Cooler 6 dans la boîte. J’espère que cela clarifie certains points, et en parlant de l’accessoire refroidisseur, avant de passer aux tests de performances, thermiques, batterie, charge et caméra, jetons un coup d’œil à l’emballage de vente au détail.

Déballage

Les téléphones ROG ont traditionnellement fait une déclaration avec leurs boîtes de vente au détail. ASUS a décidé de commencer à atténuer cet aspect particulier de l’expérience il y a quelque temps, et actuellement, la plupart des téléphones de la gamme ROG Phone 6 viennent juste dans des boîtes ordinaires en deux parties. Pas le 6D Ultimate, cependant. Il est livré dans une boîte à prisme hexagonale qui attire le regard.

La boîte utilise une construction coulissante en deux parties qui semble également futuriste et un peu comme dévoiler une arme. Il y a certainement assez de matériel pour garder le téléphone en sécurité pendant l’expédition, ce qui est agréable à voir. Et la plupart de l’espace est étonnamment bien utilisé à l’intérieur de la boîte.

Une fois que vous avez payé pour une édition Ultimate, Asus fournit tous les accompagnements. Le socle coulisse pour révéler le compartiment inférieur, le chargeur et le câble. Le chargeur HyperCharge est une unité extrêmement compacte et étonnamment légère avec jusqu’à 65 W de puissance de sortie sur un port Type-C. Asus s’appuie sur PD + PPS entièrement standard pour effectuer sa charge rapide, ce qui est un vrai régal à voir. Il est évalué pour 5V/9V/12V/15V @ jusqu’à 3A, 20V @ jusqu’à 3.25A et PPS 3.3-11V@3A, 3.3-21V@3.25A pour un maximum de 65W. Ce chargeur polyvalent peut facilement être utilisé pour alimenter même certains ordinateurs portables modernes. Vous obtenez également un joli câble USB Type-C vers Type-C tressé noir dans la boîte.

Il y a aussi un étui inclus avec notre unité, qui selon Asus, devrait faire partie de l’emballage de vente au détail. Vérifiez auprès de votre magasin local pour plus de détails à ce sujet, cependant. Ce n’est pas le boîtier Asus AeroActive fourni avec notre unité ROG Phone 6 Pro, mais plutôt le boîtier beaucoup plus fin avec des trous plus nombreux et plus gros qui est livré avec l’AeroActive Cooler 6 si vous l’achetez séparément.

Et enfin et surtout, l’AeroActive Cooler 6 est fourni avec chaque unité ROG Phone 6D Ultimate. Également dans la boîte – est un outil d’éjection SIM, quelques dépliants et une carte ROG de forme étrange qui est destinée à être utilisée dans le cadre d’une expérience de configuration ASUS AR.