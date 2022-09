Test du Asus ROG Cetra True Wireless

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Qualité sonore impressionnante

ANC solide

Autonomie de la batterie décente

Ajustement confortable Les inconvénients Commandes tactiles délicates

Application compagnon maladroite

Pas la plus belle Notre avis Les écouteurs ROG Cetra sont peut-être destinés aux joueurs, mais il s’agit d’une impressionnante paire d’écouteurs sans fil selon les normes grand public. Si le design ne vous dérange pas et que vous pouvez regarder au-delà de quelques inconvénients, ils valent vraiment la peine d’être pris en compte.

Ces dernières années, il y a eu une augmentation rapide du nombre d’entreprises fabriquant de véritables écouteurs sans fil. Bon nombre des nouveaux venus sont des fabricants de téléphones qui cherchent à se diversifier, tandis que d’autres marques se sont auparavant spécialisées dans d’autres produits audio.

Compte tenu de l’importance d’un son de qualité pendant les jeux, il n’est pas surprenant de voir la marque ROG d’Asus se joindre à la fête. Des modèles réguliers et Pro ont été publiés, mais c’est le premier qui est notre objectif ici.

À moins de 100 $ / 100 £, les têtes ROG Cetra sont-elles idéales pour la plupart des gens ? J’ai passé quelques semaines à les tester pour le savoir.

Conception et construction

La marque ROG est généralement associée à des designs accrocheurs, mais ce n’est pas le cas ici. J’ai été surpris par l’esthétique plus discrète des bourgeons Cetra, avec juste une marque minimaliste sur le boîtier et les bourgeons eux-mêmes.

Le noir est la finition que je choisirais habituellement pour les écouteurs sans fil, mais ce serait bien de voir des alternatives pour les personnes qui veulent quelque chose de plus coloré. La liste officielle indique qu’ils sont également disponibles en “Moonlight White”, qui prend une esthétique plus grise, mais je n’ai trouvé nulle part où les vendre.

En conséquence, la seule véritable façon de vous exprimer est via l’éclairage RVB, mais les bourgeons et le boîtier ne s’allument que lorsqu’ils essaient de vous dire quelque chose. Avoir un système clair en place pour savoir quand ils sont en mode d’appariement, en charge ou à faible niveau de batterie est génial, mais ce serait bien de voir plus d’options de personnalisation ici.

En conséquence, les bourgeons Cetra ressemblent beaucoup plus à un produit grand public que ce à quoi je m’attendais. Ils ressemblent à une autre paire d’écouteurs sans fil. Bien que cela rende plus difficile de se démarquer de la concurrence, cela signifie également que vous êtes plus susceptible de les utiliser comme paire principale.

Un extérieur en plastique signifie que chaque bourgeon ne pèse que 5 g, mais ils se sentent toujours incroyablement robustes et robustes. Être cette lumière signifie que vous pouvez bientôt oublier qu’ils sont dans vos oreilles, à condition que l’ajustement soit bon.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Asus inclut deux autres tailles d’embouts dans la boîte – une fois que vous obtenez le bon, les bourgeons sont incroyablement confortables. Je n’ai eu aucun problème à les porter plusieurs heures d’affilée.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, les bourgeons Cetra ont une tige relativement longue. Il est clairement visible lorsque vous les portez, ce qui signifie qu’ils ressemblent plus à des AirPods ordinaires qu’à des AirPods Pro. Opter pour le noir signifie qu’ils sont plus discrets que les bourgeons d’Apple, mais vous préférerez peut-être quelque chose de plus compact.

En théorie, les bourgeons Cetra offrent une gamme simple de commandes tactiles, mais je les ai trouvées plus frustrantes que fonctionnelles. Un double tapotement de l’écouteur gauche bascule les modes d’annulation active du bruit (ANC), mais il fallait régulièrement plusieurs essais pour que cela s’enregistre.

Une longue pression peut être utilisée pour déclencher l’assistant vocal (une seconde), le mode d’appairage (trois secondes) et la mise hors tension (cinq secondes), mais pour les utiliser, vous finirez par pousser l’écouteur inconfortablement plus loin dans votre conduit auditif.

C’est une histoire similaire sur le bourgeon droit, qui peut être utilisé pour choisir différents modes et contrôler les chansons et les appels. Lecture/pause était la seule fonction que je pouvais constamment mettre au travail sans devenir inconfortable.

En conséquence, j’ai fini par utiliser mon téléphone pour contrôler les choses bien plus que je ne l’espérais, mais en ce qui concerne les modes ANC, il n’y a pas d’alternative.

Une fois que vous avez fini de les utiliser, chaque bourgeon tombe en toute sécurité dans le boîtier de charge à l’aide d’aimants. Le logo ROG entre eux est rejoint par une petite bande lumineuse à l’extérieur, vous permettant de surveiller rapidement l’état de leur niveau de batterie sans ouvrir le boîtier.

L’étui a également un extérieur en plastique, mais il semble de première qualité et fait un bon travail pour limiter les taches d’empreintes digitales. À 52 g, même avec les bourgeons à l’intérieur, il est facile de les emporter partout avec vous.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il convient également de noter la présence d’un indice IPX4, ce qui signifie que les bourgeons et le boîtier peuvent survivre aux éclaboussures d’eau de n’importe quelle direction. Cependant, vous devez toujours être extrêmement prudent autour de l’eau ou de la poussière.

Qualité sonore et fonctionnalités

La marque ROG n’est pas principalement connue pour ses produits audio, mais Asus a beaucoup d’expérience dans la fabrication d’écouteurs et d’écouteurs axés sur les jeux. Cependant, ce sont les premiers véritables écouteurs sans fil de la famille ROG.

Aller complètement sans câble est souvent associé à une baisse de la qualité sonore, mais le ROG Cetra a des références impressionnantes. Les pilotes de 10 mm dans chaque bourgeon peuvent émettre un son entre 20 Hz et 20 KHz, ce qui correspond à ce que la personne moyenne peut entendre.

Afin de tester efficacement le son qu’ils produisent, j’ai joué une sélection de chansons de Liste de lecture “Best of Ultra HD” d’Amazon Music. Amazon affirme que la qualité des pistes ici est 10 fois supérieure à celle de la musique en streaming ordinaire, mais le Cetra ne peut lire de la musique qu’en utilisant les codecs audio sans fil SBC et AAC. Le premier est le Bluetooth standard et le second est spécifiquement destiné aux iPhones. Cela signifie que même si vous utilisez un service audio haute définition (HD) ou haute résolution (hi-res), ces écouteurs ne pourront pas diffuser dans cette qualité.

En fait, peu d’écouteurs sont capables d’un son haute résolution ou de qualité CD en premier lieu – cela se trouve encore principalement dans le domaine de l’audio filaire.

Retour à ce que le Cetra boîte faire, alors. La première chanson que j’ai testée était ‘Late Night Talking’ de Harry Styles, que les bourgeons ont bien gérée. Le son était bien équilibré mais toujours détaillé – il était facile de choisir des instruments individuels dans la piste d’accompagnement.

Ce morceau ne repose pas beaucoup sur la basse, mais il est crucial pour “About Damn Time” de Lizzo. J’ai été impressionné par la façon dont les bourgeons ont fait face, même si les choses semblaient parfois un peu boueuses.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

‘Heat Waves’ de Glass Animals a été un véritable moment fort, les bourgeons créant une expérience d’écoute immersive qui a très bien capturé l’émotion de la chanson. De même, “Oh My God” avait l’air fantastique, avec la voix en plein essor d’Adele qui sonnait bien.

Cependant, ce n’est pas aussi impressionnant sur des pistes plus lentes avec moins de production. «Happier Than Ever» de Billie Eilish était légèrement fade et délavé, manquant de son impact habituel. La simple piste d’accompagnement de “Solar Power” de Lorde s’en sort un peu mieux, mais ce genre de chansons n’est pas leur force.

Cependant, les chansons de cette liste de lecture étaient presque exclusivement des pistes modernes, alors j’ai aussi essayé quelques classiques plus anciens.

“Don’t Stop Me Now” de Queen a été remastérisé en 2011, et ça se voit. La voix de Freddie Mercury a tout son impact habituel, surtout lorsqu’elle est combinée avec les solos de guitare de Brian May. Mais ‘Song 2’ de Blur semble décevant en comparaison, où une piste d’accompagnement chargée signifie que les voix se perdent parfois.

La même chose peut être dite pour ‘Happy Birthday’ de Stevie Wonder, mais c’est plus impressionnant sur ‘I Got You’, où le chant de James Brown occupe le devant de la scène.

Ces bourgeons sont également un bon choix si vous êtes un fan de musique classique. “Four Seasons” de Vivaldi sonne bien, tout comme les morceaux plus rapides de l’Orchestre philharmonique de Londres.

Les bourgeons Cetra sont également experts en matière de contenu vocal. J’ai beaucoup aimé écouter des podcasts en les utilisant, avec des voix claires et nettes et presque aucune distorsion, même à des volumes élevés.

C’est formidable de voir ANC sur une paire d’écouteurs à ce prix, et j’ai été impressionné par la façon dont il fonctionnait. Le réglage « lourd » bloque une quantité importante de bruit de fond, même s’il n’y a pas de lecture audio.

J’ai aimé avoir l’alternative de l’ANC ” léger “, plus un mode ” son ambiant ” qui est idéal pour parler à quelqu’un sans sortir les bourgeons. Une fois que vous vous êtes habitué à la méthode fastidieuse de basculement entre eux, il existe ici une gamme impressionnante de fonctionnalités.

Si l’audio que vous obtenez n’est pas tout à fait à votre goût, cela peut être modifié via l’application compagnon Armory Crate d’Asus. Ici, vous pouvez choisir l’un des cinq profils sonores prédéfinis – plat, FPS, film, course et RPG – ou imaginer quelque chose de complètement unique.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’égaliseur intégré à l’application propose également des préréglages pour différents types de musique, ainsi que la possibilité de personnaliser les fréquences individuelles à votre guise. Si vous savez ce que vous faites, il est possible d’obtenir d’excellents résultats.

Ailleurs, vous pouvez également régler l’intensité d’un puissant mode d’amplification des basses, activer le son surround virtuel ou activer un « mode de jeu » dédié. Chaque option a un objectif clair et ne ressemble pas à un gadget.

C’est formidable de voir toutes ces options disponibles pour les écouteurs qui sont si peu coûteux, mais j’aurais aimé qu’Asus fasse plus d’efforts dans la conception de l’application. Comparé à la plupart des rivaux, il est maladroit et difficile à naviguer. Lors du test initial des bourgeons, j’ai raté certaines fonctionnalités utiles car elles n’étaient pas évidentes. C’est quelque chose qui pourrait facilement être corrigé, mais son statut actuel ne devrait pas être un dealbreaker.

Autonomie et charge de la batterie

Asus n’a pas eu à penser à la durée de vie de la batterie de ses écouteurs et écouteurs filaires ROG, mais c’est crucial ici.

Avec l’ANC activé (ce que vous voudrez faire la plupart du temps), la société indique que vous pouvez obtenir 4,8 heures d’utilisation des bourgeons eux-mêmes, plus 17 heures supplémentaires à partir du boîtier de charge. S’il est éteint, cela peut soi-disant être étendu à 5,5 heures et 21,5 heures respectivement.

De nombreux bourgeons annoncent plus ces jours-ci, mais j’ai toujours été impressionné par la durée de vie de la batterie proposée. Avec quelques heures de musique, de podcasts ou d’appels chaque jour, les boutons Cetra peuvent durer confortablement une semaine complète avec une seule charge.

Cela est aidé par ce qu’Asus appelle la technologie de « charge rapide » dans le boîtier, bien qu’elle ne dise pas à quelle vitesse les bourgeons peuvent revenir à une charge complète. D’après mon expérience, ils étaient presque toujours à 100% lorsque je les ai sortis de l’étui.

Cependant, j’ai remarqué que la batterie de l’écouteur gauche s’épuisait beaucoup plus rapidement. Parfois, lorsque l’ANC était activé, la différence était supérieure à 10 %.

Un seul port USB-C est la principale méthode de charge, avec un câble USB-C vers USB-A inclus dans la boîte. C’est assez rapide et fiable, et c’est génial de pouvoir utiliser le même câble pour charger mes écouteurs et mon téléphone. Cependant, le ROG Cetra prend également en charge la charge sans fil via n’importe quel chargeur compatible Qi. C’est beaucoup plus lent que la charge filaire, mais c’est très pratique.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Vous pouvez facilement vous procurer une solide paire d’écouteurs sans fil pour moins de 100 $ / 100 £ ces jours-ci, et les écouteurs ROG Cetra en sont une preuve supplémentaire.

Ils ne vous coûteront actuellement que 99,99 $ / 89,99 £. Pour une paire d’écouteurs aussi complète avec des fonctionnalités haut de gamme, c’est un excellent rapport qualité-prix.

Mais la concurrence entre les écouteurs sans fil économiques est féroce, avec plusieurs options de notre tableau offrant également une suppression active du bruit. Les compromis dans certains domaines sont inévitables, mais l’Enacfire A9 ou l’Anker Soundcore Life A2 NC peuvent fournir tout ce que vous recherchez.

Si vous ne pouvez pas choisir entre des écouteurs filaires et sans fil, il vaut également la peine de considérer le ROG Cetra True Wireless Pro – ils peuvent être utilisés dans les deux sens.

Verdict

Asus est un nouveau venu dans le monde des vrais écouteurs sans fil, mais vous ne le sauriez pas. Bien que les bourgeons Cetra fassent partie de la gamme de produits de jeu ROG de la société, ils constituent une excellente option abordable pour tout le monde.

La qualité sonore est meilleure que ce à quoi vous vous attendiez, produisant un son riche et détaillé et des basses percutantes. Les deux modes d’annulation active du bruit sont efficaces pour bloquer le bruit externe, mais il est bon d’avoir également la possibilité d’amplifier ce qui se passe autour de vous.

Cependant, les commandes tactiles délicates utilisées pour se déplacer entre ces modes sont frustrantes, tandis qu’une grande partie de la fonctionnalité impressionnante de l’application est enfouie sous une conception peu intuitive.

Mais si vous pouvez regarder au-delà de la conception plutôt fonctionnelle, c’est à peu près là que se terminent les lacunes. Avec une grande autonomie de batterie et un ajustement très confortable, ce sont des bourgeons économiques qui valent la peine d’être considérés.

