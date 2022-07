Test du Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) : le meilleur pour moins cher

La n’a presque rien à voir avec son prédécesseur, le . En fait, il a plus en commun avec Chromebook Spin 713 haut de gamme de l’année dernièrece qui est bien puisque celui-ci était l’un des meilleurs Chromebooks de 2021 et le 513 commence à 100 $ de moins à 600 $ ( 800 AUD).

Josh Goldman/Crumpe



Comme le Spin 713, le Chromebook Spin 513 est un Chromebook convertible deux en un avec un écran tactile de 13,5 pouces de résolution 2 256 x 1 504 avec un rapport d’aspect de 3:2. L’espace vertical supplémentaire par rapport à un écran 16:9 ou 16:10 signifie moins de défilement lorsque vous travaillez. La taille de l’écran est également proche de celle du papier au format lettre, ce qui le rend confortable pour la prise de notes en mode tablette avec un stylo USI (ils sont pris en charge mais un n’est pas inclus).

Le Chromebook Spin 513 est également presque identique en apparence au 713 : un peu fade mais un choix sûr pour le travail ou l’école. Le corps en aluminium robuste du Spin 513 est sans ventilateur (le Spin 713 a des évents et des ventilateurs), ce qui le rend silencieux – parfait pour les salles de classe silencieuses, les réunions ou les appels vidéo. Bien que les deux modèles aient quelques fonctionnalités supplémentaires en commun, telles qu’un clavier rétroéclairé et une connexion Wi-Fi 6 rapide, ils finissent par diverger à mesure que le Spin 513 baisse un peu en termes de performances (mais pas d’autonomie de la batterie) et de fonctionnalités. Pourtant, il est livré avec un prix inférieur pour compenser les compromis.

Comme Autonomie incroyable de la batterie

Excellent affichage 3:2

Corps robuste et sans ventilateur

Prise en charge du clavier rétroéclairé et du stylet USI N’aime pas Stockage eMMC plus lent

Qualité audio fine

Le Chromebook Spin 513 fonctionne sur un processeur octacore MediaTek Kompanio 1380, 8 Go de mémoire double canal et 128 Go de stockage flash eMMC. MediaTek a vraiment amélioré son jeu avec son dernier système sur puce (SoC) alimenté par Arm. Alors que le SoC Kompanio est légèrement en retard sur le processeur Intel Core i5 de 11e génération du Spin 713, les performances du Kompanio 1380 ont dépassé celles du processeur Intel Core i3-1115G4 de 11e génération dans le Lenovo Chromebook Flex 5i sur la plupart des tests. Le Spin 513 surpasse également son prédécesseur basé sur Qualcomm (bien que ).

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) Prix ​​tel que revu 600 $ Taille/résolution d’affichage Écran tactile 13,5 pouces 2 256 x 1 504 pixels CPU Bras MediaTek Kompanio 1380 Octa-core Mémoire 8 Go 4267 MHz LPDDR4X (intégré) Graphique Mali-G57 MC5 intégré Stockage Flash eMMC de 128 Go La mise en réseau Sans fil 802.11ax, Bluetooth 5.1 Connexions USB-C (3.2 Gen 1, x2), USB-A (3.2 Gen 1), prise audio 3,5 mm, fente pour carte microSD Système opérateur Chrome OS

Une chose qui pourrait retenir le Spin 513 est son stockage. Au lieu d’un SSD PCIe plus rapide, Acer a utilisé un stockage flash eMMC moins cher. Quoi qu’il en soit, sachez que le Spin 513 peut gérer efficacement le travail et les divertissements quotidiens. Il peut aussi le faire pendant très longtemps. Acer affirme que la durée de vie de la batterie peut atteindre 10 heures sur Test de charge électrique de Google. Lors de notre test de vidéo en streaming, il a dépassé cela, atteignant 13 heures et 51 minutes.

Josh Goldman/Crumpe



Similaire mais pas pareil

Le corps sans ventilateur du Spin 513 est l’une des caractéristiques de différenciation du Spin 713 et c’est définitivement un plus. L’absence d’évents est non seulement agréable, mais le refroidissement passif signifie que les ventilateurs ne se déclencheront pas soudainement lorsque vous êtes dans un environnement calme ou lorsque vous voulez entendre ou être entendu lors d’un appel Zoom.

D’un autre côté, avec le changement de processeur d’Intel à MediaTek, quelques autres changements pourraient faire ou défaire votre décision de dépenser plus pour le Tourner 713 ou sa mise à jour, le Spin 714. Par exemple, Acer a mis une webcam 720p dans le Spin 513 au lieu d’une caméra 1080p. La caméra 720p convient si vous êtes bien éclairé ; sinon, l’image est douce et bruyante.

Josh Goldman/Crumpe



De plus, le Spin 513 n’a pas de sortie HDMI. Si vous souhaitez vous connecter directement à un écran, vous devrez passer par l’un de ses deux ports USB-C. Malheureusement, ce ne sont pas des Thunderbolt 4 comme les ports du Spin 713. La puce MediaTek prend cependant en charge jusqu’à deux écrans 4K 60 Hz, et il y a un port USB-C de chaque côté, ce qui rend la charge plus flexible.

L’affichage reprend celui du Spin 713 et est l’une des meilleures fonctionnalités de ce Chromebook. Il est lumineux, a des couleurs nettes pour un Chromebook et couvre une gamme de couleurs 100 % sRGB. Il prend en charge les stylos USI, et bien qu’il y ait un léger décalage, c’était bien pour la prise de notes, les croquis occasionnels et pour une utilisation comme tableau blanc numérique. La vidéo en streaming avait également fière allure. Ce qui a échoué, ce sont les haut-parleurs orientés vers le bas. Alors qu’Acer parle du son supérieur du réglage DTS Audio utilisé, les haut-parleurs ont un son fin – parfait pour une utilisation occasionnelle ou un chat vidéo rapide, mais vous aurez besoin d’un casque pour tout le reste.

Josh Goldman/Crumpe



Dans l’ensemble, les coupes dans les fonctionnalités sont relativement mineures pour les économies de coûts. Si vous êtes quelqu’un qui utilise régulièrement la webcam et les haut-parleurs, vous pourriez être déçu. Honnêtement, la qualité est également conforme à ce que vous trouverez sur un ordinateur portable Windows à 600 $, mais vous n’obtiendrez pas le reste de l’excellent package de l’Acer Chromebook Spin 513. Les performances vives, la longue durée de vie de la batterie, un clavier rétroéclairé et une prise en charge du stylet associés à une conception sans ventilateur haut de gamme font du Spin 513 une valeur Chromebook digne de ce nom.