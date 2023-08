Test des Tozo Open Buds – Actualités GSMArena.com

Introduction

L’un des éléments clés d’une bonne paire d’écouteurs sans fil est la façon dont ils s’adaptent à vos oreilles. Avec différentes formes et tailles d’oreilles, trouver le bon ajustement pour votre forme d’oreille spécifique peut être un défi et c’est là que les écouteurs ouverts entrent en place. Ces types d’écouteurs ne se contentent pas de pénétrer dans vos oreilles, mais reposent plutôt autour d’elles dans le but de surmonter le problème d’ajustement. Nous allons jeter un oeil aux Tozo Open Buds – l’une des dernières versions de la marque axée sur l’audio qui se vend actuellement à 56 $ sur Amazon.

Les Tozo Open Buds offrent des crochets d’oreille rotatifs biaxiaux intégrés, des pilotes dynamiques de 14,2 mm, une connectivité Bluetooth 5.3 et une autonomie totale de 42 heures avec leur étui de chargement. Nous n’avons pas beaucoup d’écouteurs ouverts à examiner, nous étions donc ravis de tester les Open Buds et voici nos conclusions.

Conception

Les Tozo Open Buds sont livrés avec un grand étui de chargement en forme de galet qui abrite et charge les écouteurs à l’intérieur. Le boîtier et les écouteurs sont disponibles dans une seule couleur noire avec une finition mate, bien que la couleur des écouteurs soit davantage gris graphite que noire. L’étui de chargement est plus grand que la plupart des écouteurs que nous avons examinés et mesure 92 mm de longueur et 56 mm de largeur. Ce n’est pas vraiment adapté aux poches, mais cela est dû aux crochets d’oreille des écouteurs qui occupent une grande partie de l’espace à l’intérieur du boîtier. Le boîtier et les écouteurs pèsent au total 72 grammes, chaque écouteur pesant un peu plus de 5 grammes.

La particularité des Tozo Open Buds est leur conception à conduction aérienne qui positionne les haut-parleurs au-dessus de votre conduit auditif. Ceci est particulièrement utile pour les coureurs car cela leur permet d’entendre les sons ambiants de leur environnement, mais c’est également intéressant pour les personnes dont la forme des oreilles ne supporte pas bien les écouteurs intra-auriculaires. L’autre caractéristique clé des Open Buds sont leurs contours d’oreille.

Les crochets d’oreille sont fixés aux écouteurs via un mécanisme de charnière métallique avec un réglage en sept étapes et un agréable retour tactile. Les crochets pivotent également à 90 degrés, ce qui les aide à s’adapter à vos oreilles. Malgré leur format plus grand, les Tozo Open Buds font partie des écouteurs les plus confortables que nous ayons testés et cela vient de quelqu’un qui a du mal à utiliser des écouteurs intra-auriculaires en raison de la forme spécifique de mon conduit auditif.





Les écouteurs s’adaptent également à plusieurs collègues du bureau sans problème grâce à leur conception adaptable. Les Open Buds sont également beaucoup plus faciles à partager car vous n’avez pas d’embouts intra-auriculaires qui ont tendance à être remplis de cérumen et d’autres saletés.

Les crochets se fixent autour de vos oreilles et garantissent que les écouteurs restent verrouillés quoi qu’il arrive. Si vous avez besoin d’une paire d’écouteurs pour vous entraîner, courir ou tout ce qui implique un mouvement constant, ce facteur de forme répondra sûrement le mieux à vos besoins. Le seul inconvénient en termes d’ajustement est que les écouteurs peuvent irriter le tragus de votre oreille – le petit morceau de cartilage qui se trouve à côté de votre conduit auditif. Cela se produirait lors de séances d’écoute plus longues, car les têtes continuent d’appuyer sur la zone.

Les écouteurs sont en plastique à l’exception de la charnière métallique fixée aux contours d’oreille. La construction est solide sans aucun ruisseau sur les bourgeons ou leur boîtier. Le seul inconvénient est que la finition mate laisse apparaître les taches assez facilement, vous devrez donc l’essuyer de temps en temps. Les têtes sont résistantes à l’eau IPX6, ce qui est toujours bon, surtout si vous êtes pris sous la pluie. L’emballage de vente au détail contient un seul câble USB-C pour le chargement ainsi que le guide de démarrage rapide et la carte de garantie.

Caractéristiques

Les Tozo Open Buds offrent une connectivité Bluetooth 5.3 avec prise en charge de la connexion à deux appareils. Vous bénéficiez de la prise en charge des codecs audio AAC et SBC et chaque écouteur est doté d’un pilote dynamique de 14,2 mm avec le réglage acoustique OrigX de Tozo. Vous trouverez également un capteur de détection d’usure pour mettre automatiquement en pause et reprendre la lecture multimédia ainsi que des commandes tactiles capacitives avec des gestes programmables simples, doubles, triples et longs.

L’égaliseur audio peut être modifié dans l’application compagnon Tozo disponible sur les appareils Android et iOS. En raison de leur nature ouverte, les Tozo Open Buds n’offrent pas de suppression active du bruit, bien qu’il existe une suppression du bruit des appels DSP qui exploite les deux microphones placés sur chaque écouteur pour couvrir le vent et autres bruits pendant les appels vocaux.

L’application compagnon Tozo pour les appareils Android et iOS est l’une des meilleures implémentations et nous avons apprécié sa présentation épurée et ses fonctionnalités de personnalisation utiles, tout comme nous l’avons fait dans notre revue Tozo Golden X1. L’application propose quatre profils sonores supplémentaires qui améliorent les basses, les aigus ou les voix en fonction de vos préférences. Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier davantage les profils d’égalisation comme vous le pouvez sur le produit phare Tozo Golden X1.

Performances et qualité sonore

S’habituer au style ouvert des Tozo Open Buds prend quelques minutes une fois que vous les avez mis autour de vos oreilles. Vous vous attendriez normalement à ce que les écouteurs entrent en contact avec votre conduit auditif, mais ce n’est évidemment pas le cas ici et cela semble bizarre au début. Les écouteurs reposent fermement autour de votre oreille et les haut-parleurs diffusent les sons directement au-dessus de votre conduit auditif. Comme nous l’avons déjà mentionné, le seul inconvénient de cette conception est que les écouteurs appuient sur le tragus de votre oreille, ce qui peut provoquer un certain inconfort lors de séances d’écoute plus longues.

Le son des pilotes dynamiques de 14,2 mm est clair, même si vous devez augmenter le volume. Comme vous vous en doutez, il y a des fuites sonores notables, ce qui signifie que les personnes autour de vous entendront votre son, en particulier dans les environnements les plus calmes. L’expérience d’écoute des Open Buds est différente de celle des écouteurs intra-auriculaires classiques qui ont un joint dans votre oreille et offrent un son plus immersif.

On ne se sent pas immergé dans la musique et les basses font définitivement défaut en raison de la nature de l’oreille ouverte. Cela peut être un plus si vous êtes un coureur ou si vous faites du vélo en ville, ce qui est l’un des principaux arguments de vente ici.

Le préréglage Bass+ EQ offre des niveaux plus prononcés, mais il est encore loin de l’expérience que vous obtiendriez avec des écouteurs intra-auriculaires. Les médiums sont bien prononcés, les voix et les instruments de musique étant fidèlement reproduits tandis que les aigus sont en retrait. Cela étant dit, les Tozo Open Buds semblent agréables tant que vous réduisez vos attentes par rapport aux écouteurs intra-auriculaires haut de gamme.

Les commandes tactiles ont parfaitement fonctionné sur mon téléphone et mon ordinateur portable connectés et je n’ai rencontré aucun problème pour contrôler mes médias. La possibilité de remapper les commandes tactiles dans l’application Tozo est un autre ajout intéressant et vous pouvez même attribuer des commandes de volume au geste d’appui long, ce qui est toujours une option bienvenue.

Les Open Buds gèrent très bien la connectivité Bluetooth, mais comme le Golden X1, ces écouteurs offrent une portée effective de seulement 10 mètres, ce qui est bien en dessous de ce que nous avons vu avec la plupart des écouteurs d’autres marques récemment examinés. Le couplage multipoint a bien fonctionné lors de mes tests en basculant rapidement entre mon téléphone connecté et mon ordinateur portable. La qualité des appels sur les Open Buds est dans la moyenne pour les écouteurs de cette gamme de prix.

Le microphone a réussi à capter ma voix pendant les appels dans la plupart des cas, même si le trafic automobile entrant et les vents étouffent ma voix, selon les personnes à l’autre bout du fil.

Vie de la batterie

Les Tozo Open Buds contiennent des batteries de 70 mAh à l’intérieur de chaque écouteur tandis que l’étui de chargement ajoute un pack de 650 mAh. Tozo affirme que les écouteurs devraient durer 12 heures avec une seule charge avec 50 % de volume sur le codec AAC, tandis que le boîtier devrait prolonger la durée de lecture totale à 42 heures.

Lors de nos tests, nous avons obtenu 11 heures de lecture avec les écouteurs, ce qui représente une endurance stellaire. Le boîtier offrait 3 recharges complètes, ce qui porte la durée de vie combinée de la batterie à 44 heures. C’est l’une des autonomies de batterie les plus impressionnantes que nous ayons vues jusqu’à présent pour les écouteurs sans fil dans nos critiques. La recharge du boîtier via le port USB-C prend 2 heures.

Verdict

Les Tozo Open Buds offrent un design unique à oreille ouverte avec des crochets d’oreille pivotants qui s’adaptent à presque tous les types de formes et de tailles d’oreilles. Cette caractéristique clé les rend faciles à recommander car ils s’adaptent à presque toutes les formes d’oreilles. Nous avons testé les Open Buds pendant la course, l’entraînement et le travail et ils ont offert un confort toute la journée. Certains utilisateurs peuvent ressentir une pression autour de la région du tragus de l’oreille après quelques heures. L’endurance de la batterie est exceptionnelle et vous pouvez simplement la mettre dans votre sac et oublier de la charger pendant quelques semaines.

Il faut un certain temps pour s’habituer à la conception à oreille ouverte et la fuite sonore est clairement perceptible. Vous ne vous sentez pas aussi immergé dans votre musique avec les Open Buds en raison de leur conception, manquant de basses et d’aigus plats. À 56 $, les Open Buds de Tozo offrent un bon rapport qualité-prix, une sortie sonore décente et une grande endurance de la batterie. Si vous donnez la priorité à des écouteurs bien ajustés pour vos entraînements qui ne nécessitent pas de charges fréquentes, les Tozo Open Buds valent vraiment le détour.

Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.