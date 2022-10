Test des Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro

Présentation et spécifications

Samsung a fait un pas audacieux l’année dernière en abandonnant son propre système d’exploitation Tizen pour les montres et en passant au système d’exploitation Wear de Google avec son propre skin One UI en plus. Le pari était gros, mais il semble que cela porte ses fruits car l’appétit pour les smartwatches Galaxy est resté stable. Et vous bénéficiez d’une intégration bien meilleure avec votre smartphone Android.

Cette année, la société a fait un autre geste audacieux en supprimant la lunette tournante du modèle Classic et en la renommant Pro. Désormais, la gamme se compose de la Galaxy Watch5 et de la Watc5 Pro. Il y a toujours le contrôle de la lunette virtuelle, mais le contrôle physique sera manqué.

Galaxy Watch5 Pro Montre Galaxy5

Corps Corps en titane, diamètre 45 mm Corps en aluminium, diamètre 40 mm ou 44 mm

Construire Verre avant en verre saphir, conforme à la norme MIL-STD-810H, étanche à 50 m (IP68), sangles de 20 mm

Affichage 1,40″ Super AMOLED, résolution 450x450px, format d’image 9:9, 321ppi :

Jeu de puces Exynos W920 (5 nm) : Cortex-A55 double cœur 1,18 GHz ; Mali-G68.

Mémoire 16 Go 1,5 Go de RAM

Capteurs Certifié ECG, tensiomètre, accéléromètre, gyroscope, fréquence cardiaque, baromètre

Système d’exploitation/logiciel Android Wear OS 3.5, One UI Watch 4.5

La batterie 590mAh 410 mAh pour le modèle 44 mm et 284 mAh pour le modèle 40 mm

Divers Chargement sans fil Qi 10W, NFC, Samsung Pay, haut-parleur et micro pour les appels, lunette tournante virtuelle





Du point de vue matériel, il y a peu de changements en place, mais ils sont plus que bienvenus. Le modèle Pro a presque deux fois la capacité de la batterie par rapport à son prédécesseur direct, maintenant 590 mAh. La vanille Watch5 reçoit également une batterie plus grande, mais la mise à niveau est relativement modeste – 410 mAh à partir de 361 mAh – du moins en ce qui concerne le 44 mm.

Une autre mise à niveau à noter est que la nouvelle série Watch5 a un verre saphir protégeant l’écran et la Watch5 Pro va encore plus loin avec un corps en titane.

Quant au reste du matériel, il est à peu près identique car les quatre montres fonctionnent sur la même plate-forme Exynos W920, utilisent le même écran Super AMOLED de 1,4 pouces avec une résolution de 450 x 450 pixels et disposent du même ensemble de capteurs. Cela inclut également le moniteur ECG et le tensiomètre. La Watch5 Pro dispose également d’un capteur de température corporelle en prime, ce qui pourrait être utile de nos jours.

Bien que minimes, ces modifications peuvent affecter considérablement l’expérience utilisateur. Nous approfondissons donc les fonctionnalités de la Galaxy Watch5 et de la Watch5 Pro dans les pages suivantes.

Déballage de la Galaxy Watch5 et Watch5 Pro

Nous avons à la fois la Galaxy Watch5 et la Watch5 Pro. Le premier est venu dans la variante 40 mm, tandis que le second n’est disponible que dans l’option 45 mm. Cela signifie que le Watch5 Pro est venu dans une boîte légèrement plus grande que le Watch5, mais le contenu était à peu près identique.









Déballage de la Galaxy Watch5 Pro et Watch5

Les deux montres ont l’ensemble habituel de manuels d’utilisation ainsi qu’un câble de charge magnétique sans fil. Cette fois-ci, cependant, le câble se termine par un connecteur USB-C au lieu d’USB-A, et c’est un changement bienvenu, étant donné que de plus en plus de briques de charge fonctionnent avec des câbles USB-C. Les téléphones Galaxy de niveau supérieur de Samsung utilisent des connecteurs PD USB-C depuis un certain temps maintenant, donc cela a du sens.