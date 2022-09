Test des Samsung Galaxy Buds2 Pro

Pour la deuxième année consécutive, Samsung a présenté les écouteurs TWS aux côtés de ses smartphones pliables. L’événement du 10 août a vu l’arrivée des Galaxy Buds2 Pro, le successeur des Galaxy Buds Pro de l’année dernière.

Nous avons passé beaucoup de temps à les tester et voici notre examen. La première chose que vous remarquerez est que Samsung a réussi à réduire le poids et à supprimer la finition brillante, rendant le Buds2 Pro à la fois plus confortable et plus attrayant.

Le boîtier des écouteurs est carré et contrairement aux versions précédentes, la couleur à l’extérieur correspond à celle à l’intérieur. Il existe trois options de couleur – Bora Purple, Black et White, et nous avons la troisième, qui a l’air élégante sinon particulièrement impressionnante.

Le boîtier et les bourgeons se sentent plus légers dans la main, les chiffres ne mentent pas. Les fentes pour les buts individuels sont un peu tournées, mais il y a des aimants puissants qui se chargent de les aligner. Il y a deux épingles pogo pour chaque bourgeon dans son nid.













Samsung Galaxy Buds2 Pro

La capacité de la batterie de chaque bourgeon est de 58 mAh tandis que le boîtier est de 500 mAh. L’augmentation totale est minuscule – moins de 3 %. Cependant, grâce à des optimisations supérieures, le Galaxy Buds2 Pro peut fournir 8 heures d’expérience d’écoute sur une charge.

L’activation de l’ANC réduit cela à cinq heures selon les chiffres officiels, mais nos tests ont montré qu’ils peuvent aller jusqu’à 6 heures dans ce cas. Nous avons également testé les écouteurs avec le son ambiant activé et cela a fourni un résultat solide de 5 heures, mais nous ne voyons personne utiliser ce mode pendant des périodes prolongées – c’est tout simplement trop écrasant.

La durée de vie de la batterie est certainement meilleure, mais qu’en est-il du temps de charge ? L’ensemble du package de 616 mAh se charge de 0 à 100% en 75 minutes avec un câble USB-C propriétaire. Il existe également une charge sans fil avec n’importe quel chargeur certifié Qi, mais il faut plus de deux heures pour recharger la batterie – nous avons fait plusieurs tentatives, mais notre meilleur résultat a été de 125 minutes.

Samsung sait que vous ne pouvez pas avoir une grande autonomie de batterie et un woofer ou un tweeter massif, il a donc décidé d’opter pour le premier. La musique sur le Buds2 Pro semble plate sans trop de basses. À la hausse, la musique plus claire et les instruments individuels sont bien définis, mais le morceau manquant de la gamme prend un peu de l’expérience sonore.

La suppression active du bruit est également améliorée, et c’est la meilleure que Samsung ait jamais livrée. Il existe toujours trois modes – ANC, Off et Ambient Sound, mais le réseau de 3 micros fait un meilleur travail pour capter les sons externes et les annuler. Et avec l’annulation en cours d’appel, parler sur le Buds2 Pro sonne bien mieux que le téléphone lui-même.









Samsung Galaxy Buds2 Pro contre Samsung Galaxy Buds2

Nous avons également adoré la fonction Voice Detect qui désactive l’ANC et active le son ambiant si vous commencez à parler. Une longue pression sur l’un des bourgeons peut également activer le son ambiant pendant le temps d’appui lorsqu’il y a une annonce que vous souhaitez attraper à l’aéroport ou à la gare.

Les commandes tactiles fonctionnent parfaitement. Nous savons que certains utilisateurs ne les utilisent pas, mais ceux qui le font seront satisfaits de la simplicité. Il existe plusieurs options, y compris un robinet pour lecture/pause, deux ou trois robinets pour contrôler la musique et les podcasts, et appuyez et maintenez pour les appels, et tous sont personnalisables.

Les écouteurs eux-mêmes ont un égaliseur, qui peut vous aider à ajuster l’expérience audio, mais ne peut pas vraiment faire grand-chose pour corriger les basses manquantes. L’application Galaxy Wearable propose également des commandes pour des fonctionnalités telles que les rappels d’étirement du cou, la lecture des notifications à haute voix et le son ambiant pendant les appels pour permettre à l’orateur de s’entendre.

La taille du Buds2 Pro est réduite de 15 % par rapport au Buds Pro. Chaque bourgeon ne pèse que 5,5 grammes et en mettre un dans l’oreille est facile. L’application qui l’accompagne dispose également d’une option de test d’ajustement des écouteurs qui joue des morceaux de test pour déterminer si l’ajustement est le bon. Nous apprécions également l’indice IPX7 pour une immersion jusqu’à 1 mètre d’eau douce, ce qui nous donne une tranquillité d’esprit supplémentaire pendant les entraînements en sueur.

Samsung propose le Galaxy Buds2 Pro pour 229 €/219 £/229 $ et propose des remises et des cadeaux, selon le marché. Le prix est légèrement supérieur à celui des Galaxy Buds Pro et bien supérieur à celui des Galaxy Buds2 classiques.

Mais il vous offre des écouteurs TWS extrêmement confortables avec une longue durée de vie de la batterie et un look élégant. L’argent supplémentaire en vaut vraiment la peine pour les personnes qui les apprécient et qui apprécieraient une CPN performante.