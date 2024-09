Test des Samsung Galaxy Buds 3 Pro

Les AirPods d’Apple sont l’une des paires d’écouteurs sans fil les plus emblématiques et les plus populaires que vous puissiez acheter. Mais, comme ils sont conçus exclusivement pour les appareils Apple, les utilisateurs d’Android sont laissés pour compte. Samsung propose depuis des années d’excellentes alternatives, mais avec les Samsung Galaxy Buds 3 Pro, ils sont plus proches que jamais de la formule Apple. Bien qu’il y ait un peu de copie, et qu’ils pourraient bénéficier d’une meilleure autonomie de la batterie, une excellente qualité sonore et une suppression active du bruit en font un prétendant au titre de meilleurs écouteurs sans fil de 2024 .

Samsung Galaxy Buds 3 Pro – Photos

Samsung Galaxy Buds 3 Pro – Design et fonctionnalités

Les Galaxy Buds Pro ont subi une réinvention par rapport à la génération précédente. Samsung a abandonné son précédent design intra-auriculaire pour les Buds 3 Pro et a plutôt opté pour des tiges de type AirPods. Comme les AirPods, il existe également en deux versions. Le design standard des Galaxy Buds 3 à oreille ouverte s’accroche à votre oreille, vous permettant d’entendre ce qui vous entoure. Les Galaxy Buds 3 Pro offrent un ajustement intra-auriculaire avec des embouts en silicone et des fonctionnalités supplémentaires. L’argent supplémentaire vous permet d’obtenir un contrôle adaptatif du bruit et un pilote supplémentaire pour une qualité sonore améliorée.

Les similitudes avec les AirPods Pro d’Apple sont évidentes, même si Samsung a apporté quelques modifications pour se démarquer. Pour commencer, vous pouvez les acheter en blanc ou en argent. Les tiges évitent également la forme arrondie et ont plutôt des faces angulaires pour accueillir les commandes de pincement et de toucher des écouteurs. Il y a des bandes lumineuses blanches à l’arrière de chaque écouteur qui peuvent s’illuminer ou clignoter. Vous pouvez également les éteindre si vous ne voulez pas que les gens regardent vos oreilles brillantes.

Le boîtier a également été retravaillé et se rapproche beaucoup plus de celui des AirPods en termes de forme et de taille. Le couvercle est transparent pour vous donner un aperçu de l’intérieur et jouer avec le design futuriste des écouteurs. Le matériau est brillant et glissant à tenir, cependant, et je crains qu’il ne soit rayé s’il y a quelque chose comme des clés ou des pièces de monnaie dans ma poche en même temps.

Les écouteurs utilisent un mélange de pincement, de pincement et de maintien et de toucher capacitif pour le contrôle. Pincer la tige une fois permet de lire et de mettre en pause la musique, tandis que les pincements doubles et triples permettent de parcourir les pistes. Maintenir une pince permet de changer de mode sonore (ANC et Ambient/Transparency), et faire glisser votre doigt vers le haut ou vers le bas de la tige permet de contrôler le volume. Les faces plates des tiges facilitent le pincement et le glissement au bon endroit, et le fait d’avoir deux moyens de commande vous donne un accès complet à toutes vos commandes sur l’un ou l’autre des écouteurs.

En interne, les Buds 3 Pro utilisent un nouveau système de haut-parleurs doubles pour créer leur son impressionnant. Il est composé d’un pilote dynamique de 10,5 mm et d’un pilote magnétique planaire de 6,1 mm. C’est particulièrement intéressant car les pilotes planaires sont bien connus pour leur clarté et leurs détails exceptionnels et se trouvent plus souvent sur des écouteurs audiophiles volumineux que sur de véritables écouteurs sans fil.

Pour aller plus loin dans leur orientation audiophile, chaque haut-parleur dispose de son propre convertisseur numérique-analogique (DAC), un petit processeur qui convertit le son numérique en quelque chose que ces petites enceintes peuvent comprendre. Les DAC ne sont pas tous créés de la même manière et il est rare que chaque haut-parleur soit doté de sa propre puce.

Des DAC de meilleure qualité signifient un son de meilleure qualité. Les écouteurs peuvent produire un son haute résolution impressionnant : 24 bits/96 kHz et jusqu’à 512 kbps, bien au-delà du Bluetooth traditionnel. C’est même plus que les principaux codecs Bluetooth haute résolution aptX HD et aptX Adaptive. Le problème est que cela n’est possible qu’avec le codec propriétaire SSC de Samsung, vous aurez donc besoin d’un appareil Galaxy pour l’utiliser. AAC et SBC sont pris en charge sur d’autres appareils, et les écouteurs sonnent toujours bien avec eux, mais ce n’est pas la bonne leçon à tirer d’Apple ou de Samsung.

L’absence de LDAC ou de toute version d’aptX est également décevante. Ces deux éléments sont pris en charge nativement sur les appareils Android depuis Android 8.0, ce qui donne l’impression que l’on est obligé d’investir davantage dans l’écosystème Samsung.

La suppression active du bruit a été améliorée par rapport aux Galaxy Buds 2 Pro. Les nouveaux embouts en silicone font du bon travail pour vous isoler de votre environnement, mais le nouvel algorithme ANC va encore plus loin… en fonction de ce que vous recherchez. Contrairement aux anciens écouteurs ANC qui se concentraient sur les bruits de basse fréquence, comme les moteurs à réaction, les Buds 3 Pro mettent l’accent sur la suppression des moyennes et hautes fréquences, le genre de sons que vous trouverez au bureau ou à l’école. Ils ont complètement bloqué le bruit des ventilateurs dans mon bureau et ont considérablement atténué les voix de l’autre pièce. Ils sont toujours adaptés aux voyages, mais ils sont désormais mieux adaptés aux situations en dehors de votre trajet.

L’autonomie de la batterie est améliorée, mais pas autant qu’on pourrait l’espérer. Par rapport aux Buds 2 Pro de la génération précédente, vous bénéficiez d’une heure d’écoute supplémentaire avec l’ANC activée. Ils sont évalués pour six heures de lecture avec le boîtier de charge, ce qui porte cette autonomie à 26 heures. La désactivation de l’ANC augmente cette autonomie à sept heures et 30 heures avec le boîtier. C’est à peu près la même chose que les écouteurs Bose QuietComfort Ultra, les AirPods Pro et les Bowers & Wilkins Pi8 récemment sortis, mais les Sony WF-1000XM5 restent le choix de prédilection avec sa batterie de huit heures qui dure toute la journée.

Les écouteurs sont riches en fonctionnalités et tirent même parti de certaines des fonctionnalités d’IA de Samsung sur ses derniers appareils Galaxy. Dans l’application Samsung Wearables, qui n’est pas exclusive à un appareil particulier, vous pouvez choisir parmi différents préréglages d’égalisation ou créer le vôtre avec un égaliseur à neuf bandes. Spatial Audio est de retour, tout comme la fonction Find My Earbuds qui vous montre leur dernier emplacement connu sur une carte. Il existe un mode de jeu expérimental qui réduit la latence pour les jeux mobiles, ainsi que des options supplémentaires de contrôle vocal, de détection intra-auriculaire et de configuration de certaines de ses commandes.

Les fonctionnalités d’IA sont limitées mais intéressantes. Le contrôle adaptatif du bruit utilise les microphones des écouteurs pour écouter votre environnement et ajuste l’ANC et le son ambiant en conséquence. Il peut également détecter les sirènes et les voix pour les faire passer et vous tenir au courant de votre environnement. Si vous possédez un téléphone Galaxy des deux dernières années, vous pouvez également utiliser son mode Interprète pour traduire une langue étrangère en temps réel. Techniquement, vous n’avez pas besoin des Buds 3 Pro pour le faire, mais avec eux, vous pouvez activer un mode d’écoute pour ne pas avoir à appuyer sur votre téléphone lorsque vous faites des allers-retours dans la conversation.

Guide d’achat Les Samsung Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro peuvent être achetés chez Amazone , Meilleur achat ou directement depuis Samsung Les Galaxy Buds 3 sont vendus au prix de 179,99 $ et les Galaxy Buds 3 Pro au prix de 249,99 $. Ils sont disponibles en blanc ou en argent.

Samsung Galaxy Buds 3 Pro – Son et performances

Les Galaxy Buds 3 Pro ont été critiqués pour leur ressemblance avec les AirPods d’Apple, mais le passage à un design à tige et à bourgeon a fait des merveilles pour leur confort. J’ai porté les écouteurs complètement jusqu’à ce qu’ils soient complètement chargés plus d’une fois sans jamais ressentir d’inconfort ou comme s’ils se détachaient de mes oreilles. Leur forme et leurs embouts en silicone font un excellent travail pour les maintenir en place pour des séances d’écoute prolongées, même pendant des entraînements intenses.

Avec ou sans LDAC, ils sonnent très bien. Ils sont réglés par défaut sur le préréglage Équilibré et ont un son chaud avec des basses larges et beaucoup de détails dans les médiums et les aigus. Les grosses caisses ont un martèlement articulé et une sensation d’impact tandis que les basses se superposent en couches épaisses. Les instruments médiums et les voix ressortent avec une clarté impressionnante et un timbre naturel. En tant que guitariste, je suis très conscient de la façon dont ils se présentent dans différents casques, et les Buds 3 Pro ont fait du bon travail en capturant les détails du rythme granuleux du métal et le bord des lignes de plomb entraînantes, tout en ne sonnant jamais trop fort. La musique acoustique est tout aussi bonne, et si vous aimez le hip-hop ou la pop, vous trouverez beaucoup de choses à aimer tout au long du mix.

Les aspects techniques sont également très bons. La scène sonore est étonnamment large et présente une belle sensation d’espace même sans audio spatial activé. Les instruments et les signaux audio sont bien superposés, de sorte que vous pouvez entendre chaque petit morceau de ce qui se passe dans votre musique et vos jeux. C’est un cliché de dire que vous entendrez des choses que vous n’avez jamais entendues auparavant, mais selon votre point de vue, c’est possible.

Pour les jeux, ils fonctionnent bien, mais vous devrez activer le mode jeu pour éviter la latence Bluetooth habituelle. Il échange la portée contre sa réponse plus rapide, mais cela en vaut la peine (et cela n’a probablement pas d’importance puisque vous tiendrez probablement votre téléphone tout le temps de toute façon). J’ai pu jouer à Call of Duty Mobile sans délai notable, ce que je ne peux pas dire même de la plupart des écouteurs sans fil phares.

La façon dont vous appréciez ces écouteurs dépend du préréglage d’égalisation que vous choisissez et de l’activation ou non de l’ANC. Chacun a un caractère différent, mais la distorsion n’est jamais un problème. Il y a les habituels Bass and Treble Boost, ainsi que quelques autres, mais j’ai obtenu les meilleurs résultats en réglant mes propres paramètres. Avec un peu moins de basses et plus d’aigus, j’ai été vraiment surpris de la clarté qu’ils étaient capables de fournir.

L’utilisation de l’ANC a un impact notable sur le son. Les basses sont un peu plus douces lorsqu’elles sont activées et le son est artificiellement spacieux, ce qui réduit légèrement sa clarté. Les changements ne sont pas majeurs, mais ils sont audibles, je vous recommande donc de régler votre égaliseur dans le mode dans lequel vous écouterez le plus.

La suppression active du bruit est très bonne. Je ne prends pas l’avion ou le bus régulièrement, mais j’ai besoin de silence pour me concentrer lorsque j’écris et ces écouteurs ont fonctionné à merveille. Leur accent sur les fréquences moyennes et hautes leur permet d’être un peu plus polyvalents et efficaces dans différents environnements. Les écouteurs Sony WF-1000XM5 et Bose QuietComfort annulent globalement plus de bruit, mais les Buds 3 Pro sont particulièrement efficaces pour une utilisation quotidienne lorsque vous êtes en déplacement. pas voyages.

Le mode son ambiant est très clair. Vous n’aurez aucun mal à entendre votre environnement, même si Apple donne un son plus naturel. Les Buds 3 Pro ont une netteté qui peut parfois sembler un peu aiguë.

Le contrôle adaptatif du bruit était un succès ou un échec. Il est censé utiliser l’IA pour ajuster sa suppression du bruit, mais il ne semblait parfois pas savoir comment gérer les bruits de bourdonnement constants, comme les ventilateurs de mon bureau. L’ANC pulsait de haut en bas de manière inconfortable, ce qui m’obligeait à l’éteindre. D’autres sons, comme l’eau qui coule, étaient transmis comme si quelqu’un essayait de me parler. Il fonctionne parfois, jusqu’à ce qu’il ne fonctionne plus, ce qui en faisait un mode que j’évitais la plupart du temps.

La qualité du microphone est nette et claire et a bien isolé ma voix de mon environnement. Lors des enregistrements de test, j’ai pu entendre clairement ce qui était dit même avec un bruit fort diffusé par les haut-parleurs de mon PC. Le micro a eu plus de mal avec un vent fort et a fait que ma voix s’est un peu plus brisée, mais à moins de prendre un appel par mauvais temps, votre interlocuteur pourra très bien vous entendre.

Mon plus gros problème a été l’autonomie de la batterie et certaines notifications étranges de la fonction Find My Earbud. Je n’écoute pas particulièrement fort, généralement environ 70 %, mais avec l’ANC activée, je n’ai tenu en moyenne que cinq heures. Comme je garde souvent un écouteur tout au long de la journée pour écouter des podcasts et des livres audio, j’ai dû changer d’écouteurs une ou deux fois par jour en raison de la batterie faible.

Les notifications étaient tout simplement étranges. Même avec un écouteur dans l’étui de chargement, j’ai reçu des notifications répétées indiquant que mon écouteur gauche n’était pas près de moi, même lorsqu’il était dans l’étui de chargement dans ma poche. J’apprécie que la fonction Find My Earbuds soit protectrice (je connais trop bien la douleur d’un écouteur perdu), mais elle devrait au moins être capable de détecter si cet écouteur est dans son étui de chargement à quelques centimètres de mon appareil.