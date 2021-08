Test des Pixel Buds A-Series : de très bons bourgeons

Les Pixel Buds (2e génération), aussi bons qu’ils sonnent sur le papier et aussi confortables qu’ils l’étaient dans l’oreille, ont été un échec pour Google. Ces premiers vrais bourgeons sans fil de Google présentaient clairement des défauts matériels qui ne pouvaient pas être corrigés par un logiciel. La liste des plaintes pour eux était longue et Google les a déjà complètement tués un peu plus d’un an après leur introduction initiale.

Ainsi, avec le lancement des Pixel Buds A-Series, nous les avons approchés avec hésitation en espérant que Google avait trouvé les problèmes du modèle précédent et les avait résolus. De plus, à 99 $ et avec quelques fonctionnalités manquantes, il s’est avéré difficile de s’enthousiasmer pour la série A, mais nous voici après quelques semaines à les tester par intermittence.

Parlons un peu des Pixel Buds A-Series.

Le son.

La partie la plus impressionnante des Pixel Buds A est probablement leur son. Pas nécessairement parce que ce sont les meilleurs écouteurs de la planète, mais plutôt parce qu’ils correspondent essentiellement aux Pixel Buds (2e génération), beaucoup plus chers. À 80 $ de moins, c’est assez remarquable, car cela les place dans une classe audio à laquelle ils n’appartiennent pas vraiment.

Pour moi, les Pixel Buds A peuvent vous transporter à travers un large éventail de types de musique avec une approche très équilibrée de l’audio. Ils vous taquineront avec suffisamment de basses douces et satisfaisantes qui s’attarderont sur J. Cole’s Coup de poing dans l’horloge tout en vous apportant des voix claires et en séparant des voix uniques, comme la vraie crudité de Swamp dans Ne dis pas au revoir. Pendant que je tape ceci, j’écoute Caamp’s Se sent comme à la maison, et ils font un travail remarquable pour mettre en évidence la montée progressive vers le pic émotionnel de la chanson. Malheureusement, ils ne pouvaient pas tout à fait monter à la présentation exagérée d’une chanson comme celle de Lil Wayne John ou vraiment, l’ensemble Carter IV…MDR. Ils tombent tellement à plat là-bas.

Je pense vraiment que les Pixel Buds A, en tant que paire d’écouteurs sans fil à 99 $, sonnent plutôt bien pour l’argent. Il y a un équilibre intelligent entre eux qui parvient toujours à mettre en valeur le bon moment, du moins dans la musique que j’écoute. Ils ressemblent beaucoup aux Pixel Buds de 2e génération que j’ai trouvés très agréables.

Maintenant, si vous voulez vous couper la tête du monde, activez l’ANC et accédez à une scène sonore épique à 300 $.ness, ceux-ci ne vous y mèneront pas. Je ne suis pas sûr que les Pixel Buds A vous épateront avec leur son, mais ils ne vous décevront pas non plus.

L’ajustement.

Comme le modèle de 2e génération, cette paire d’écouteurs de la série A s’adapte parfaitement à mes oreilles. Ceux-ci sont ridiculement confortables à porter pendant de longues périodes. Prêt à l’emploi, quels que soient les conseils de taille proposés par Google, c’est comme si Google savait comment mes oreilles sont formées.

Je passe la plupart de mon temps à porter des écouteurs lorsque je m’entraîne, plutôt que pendant un trajet domicile-travail ou assis à un bureau, juste pour que vous sachiez les types d’abus que je leur fais subir. Que ce soit sur de longues courses ou des promenades ou pour jeter du poids, ces Buds A-Series ne restent pas seulement en place, j’oublie souvent qu’ils sont là, avec leur poids léger et leur coupe douce.

Presque toutes les autres paires d’écouteurs que j’ai testées au fil des ans m’ont bouché les oreilles à un moment donné lors d’un long test d’usure. Qu’il s’agisse de conseils d’ajustement inappropriés ou de l’encombrement de la technologie ajoutée (comme l’ANC), je ne peux tout simplement pas trouver une paire d’écouteurs que j’aime porter autant que les deux dernières paires publiées par Google.

Pour ceux qui se demandent, ils incluent deux autres ensembles de conseils, au cas où la paire prête à l’emploi ne fonctionnerait pas pour vous. C’est tout ce qui peut être ajusté, cependant.

Vie de la batterie.

Google évalue les Pixel Buds A-Series comme ayant jusqu’à 5 heures d’écoute pouvant aller jusqu’à 24 heures au total avec les frais de l’étui inclus. Si vous parlez beaucoup avec des écouteurs, ces chiffres tombent à 2,5 heures en mode intra-auriculaire et à 12 heures en cas de charge.

Ce ne sont en aucun cas des chiffres parmi les meilleurs de l’industrie, mais ils me conviennent parfaitement. Encore une fois, je ne trouve le temps de porter des écouteurs que lorsque je m’entraîne, ce qui signifie de 30 minutes à 1,5 heure d’utilisation directe, puis de nouveau dans l’étui pour recharger. Le week-end dernier, j’ai parcouru 8,5 km pendant un peu plus d’une heure et cela a fait chuter les bourgeons à environ 70%.

Depuis que j’ai testé la série A, je pense que j’ai chargé l’affaire peut-être deux fois, et je ne suis pas vraiment sûr d’avoir besoin de la 2ème fois, je n’avais tout simplement pas regardé le pourcentage qu’elle tenait et voulait m’assurer que j’étais en sécurité.

Connectivité !

Je suis désolé qu’il m’ait fallu si longtemps pour arriver ici, mais parlons de connectivité, car c’était un problème avec ces bourgeons de 2e génération. Pour autant que je sache, Google a vraiment corrigé un grand nombre d’abandons trouvés sur le modèle de la génération précédente.

Tout au long des heures d’utilisation, je n’ai même pas eu une seule chute mémorable lorsque je suis connecté à mon Pixel 5, comme je l’ai fait avec le 2e génération. Je me souviens encore du modèle de 2e génération quand j’allais courir et ces Pixel Les bourgeons se déconnectaient complètement et je ne pouvais pas dire s’ils étaient morts, s’ils redémarraient, si mon téléphone avait des problèmes, ou quoi. Cela ne s’est pas du tout produit avec ceux-ci.

S’il y a eu des chutes, c’est lorsqu’il est connecté à un ordinateur pour l’audio. Je les ai utilisés lorsqu’ils sont connectés à deux PC Windows distincts et j’ai remarqué un hoquet occasionnel. Pas une goutte complète, mais quelques coupures audio bancales qui ne sont pas si perceptibles et ne durent certainement pas longtemps. Je peux également mettre complètement mon oreille en coupe et les forcer à se découper, bien que je ne sache pas pourquoi quelqu’un fait cela. Je le signale uniquement parce que les gens se sont plaints que c’était un problème auparavant.

Maintenant, Google dit avoir résolu tous ces anciens problèmes en permettant à chaque écouteur de la série Buds A de se connecter aux appareils plutôt que de relayer la connexion comme ils l’ont fait dans la paire précédente. Cela semble avoir beaucoup aidé, mais ces problèmes ne sont pas résolus à 100% ici.

Quoi d’autre?

Étui de recharge sans fil : C’est parti. Je ne pense pas avoir déjà chargé sans fil une paire d’écouteurs, donc je m’en fiche. Tu pourrais! Si c’est le cas, sachez que le boîtier du Buds A n’a pas de recharge sans fil.

: C’est parti. Je ne pense pas avoir déjà chargé sans fil une paire d’écouteurs, donc je m’en fiche. Tu pourrais! Si c’est le cas, sachez que le boîtier du Buds A n’a pas de recharge sans fil. Pas de CPN : Je l’ai mentionné plus tôt, mais non, la suppression active du bruit (ANC) n’est pas là. À 99 $, je ne suis pas sûr de m’y attendre. Cependant, nous voyons de plus en plus d’écouteurs arriver à ce prix, comme le Nothing Ear 1.

: Je l’ai mentionné plus tôt, mais non, la suppression active du bruit (ANC) n’est pas là. À 99 $, je ne suis pas sûr de m’y attendre. Cependant, nous voyons de plus en plus d’écouteurs arriver à ce prix, comme le Nothing Ear 1. Le regard : J’aime vraiment le look subtil des Pixel Buds A. Ils sont de couleur vert foncé ou blanc, et oui, ils s’adaptent parfaitement à votre oreille, ne dépassent pas d’un kilomètre et ne ressemblent pas du tout à des AirPods ou toute cette conception d’ampoule ennuyeuse que tout le monde utilise.

: J’aime vraiment le look subtil des Pixel Buds A. Ils sont de couleur vert foncé ou blanc, et oui, ils s’adaptent parfaitement à votre oreille, ne dépassent pas d’un kilomètre et ne ressemblent pas du tout à des AirPods ou toute cette conception d’ampoule ennuyeuse que tout le monde utilise. Contrôles de volume disparus : Les Pixel Buds (2e génération) avaient ces commandes de balayage très pratiques pour augmenter ou diminuer le volume que j’utilisais constamment. Google les a emportés dans la série A et cela me rend triste.

: Les Pixel Buds (2e génération) avaient ces commandes de balayage très pratiques pour augmenter ou diminuer le volume que j’utilisais constamment. Google les a emportés dans la série A et cela me rend triste. Les pavés tactiles sont toujours excellents : Cela dit, la sensibilité au toucher de cette paire de la série A est vraiment très bonne. Comme la 2e génération, ceux-ci possèdent certains des meilleurs pavés tactiles du marché et sont si faciles à contrôler.

: Cela dit, la sensibilité au toucher de cette paire de la série A est vraiment très bonne. Comme la 2e génération, ceux-ci possèdent certains des meilleurs pavés tactiles du marché et sont si faciles à contrôler. Assistant Google: Il est ici et lira les notifications. Cela peut être utile, mais tant d’écouteurs l’ont maintenant que je ne suis pas sûr que ce soit un argument de vente énorme. L’expérience peut également être désagréable à utiliser à l’occasion.

Dernières pensées.

Les Pixel Buds A-Series sont un suivi solide et amélioré du modèle précédent, principalement parce que le prix convient mieux à l’ensemble des fonctionnalités et parce que Google a amélioré une bonne partie des problèmes dont nous nous sommes tous plaints. En plus des correctifs, ils ont conservé le son solide, une autonomie de batterie décente et la conception astucieuse du boîtier. Ils ont également conservé la coupe et le design merveilleux qui plaisent beaucoup à mes oreilles.

Pour 99 $, les Pixel Buds A-Series tombent à un prix décent, comprenez simplement que d’autres offrent l’ANC et une durée de vie de la batterie plus longue pour cet argent. Je ne suis pas sûr que ces autres puissent égaler le confort et le look, cependant.

Acheter les Pixel Buds de la série A: