Test des OnePlus Nord Buds – Actualités GSMArena.com

Les OnePlus Nord Buds sont le premier produit audio de la série Nord de la société et également ses écouteurs véritablement sans fil les moins chers à ce jour. À partir de seulement 39 $, les Nord Buds sont censés être un ensemble d’écouteurs sans fioritures pour ceux qui ont un budget serré.

Avec les Nord Buds, OnePlus a réduit les choses à l’essentiel, sans suppression active du bruit, chargement sans fil, codecs sophistiqués ou même détection intra-auriculaire. Cependant, vous obtenez certaines choses comme une cote IP55, une charge rapide et quatre microphones avec réduction du bruit AI pour les appels. Tout cela, dans un design unique et intéressant.

Voyons comment il fonctionne.

Conception et confort

Les OnePlus Nord Buds ont un design contemporain avec des formes géométriques simples et des côtés nets et plats. L’étui de chargement a la forme habituelle de la pilule, mais avec des côtés plats et des bords tranchants qui semblent distinctifs.

La surface du boîtier a une finition mate avec des espaces de panneau minimaux et des tolérances serrées pour le couvercle. Même le bouton d’appairage à l’arrière est affleurant à la surface et à peine visible au premier coup d’œil.

Les écouteurs poursuivent la tendance du design avec une tige plate en forme de pilule. Sur le côté extérieur se trouve une zone concave en forme de miroir, qui est une surface tactile capacitive pour les gestes de lecture. Les tiges sont courtes et seulement environ un pouce de longueur.

La partie de l’oreille interne des oreillettes s’éloigne des bords géométriques pointus vers un design plus organique. Les embouts auriculaires sont les nouveaux embouts de forme ovale que OnePlus utilise sur tous ses produits récents depuis les OnePlus Buds Pro.

La petite taille et la légèreté des Nord Buds les rendent confortables à porter pendant de longues périodes sans exercer de pression excessive sur une partie de votre oreille. Cependant, vous devez être prudent lorsque vous les manipulez, car leur petite taille les rend un peu délicats, surtout avec de gros doigts.

La finition et la qualité de fabrication des écouteurs et du boîtier sont étonnamment bonnes pour le prix. Les écouteurs sont également classés IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau et disposent d’un nano-revêtement supplémentaire pour éviter la corrosion.

Logiciel

Les Nord Buds sont nativement pris en charge sur les téléphones OnePlus. Les téléphones afficheront automatiquement une boîte de dialogue d’appariement lorsque vous ouvrirez le boîtier près d’eux, comme les AirPods. Les paramètres Bluetooth abritent des options de personnalisation supplémentaires pour les écouteurs, bien que ce menu soit bien trop profond et pas intuitif à localiser, encore une fois, tout comme les AirPods.

Sur les téléphones Android et iOS autres que OnePlus, les utilisateurs doivent télécharger l’application Oppo HeyMelody, qui présentera alors les mêmes options que celles intégrées aux téléphones OnePlus. Cependant, au moment de la publication, l’application iOS n’était pas mise à jour pour prendre en charge les Nord Buds.











Logiciel Nord Buds sur les téléphones OnePlus

Les options que vous obtenez avec les Nord Buds sont limitées. Vous pouvez modifier le comportement de simple/double/triple pression des capteurs tactiles sur les écouteurs pour lire/mettre en pause, la piste précédente ou suivante et l’assistant vocal. Vous pouvez également désactiver le geste si vous ne voulez pas toucher accidentellement. Vous pouvez également activer un long toucher et maintenir le geste pour basculer entre l’appareil actuel et l’appareil précédemment couplé. Malheureusement, il n’y a aucun moyen d’attribuer le contrôle du volume à l’un des gestes et vous êtes obligé de l’ajuster à chaque fois depuis le téléphone.









Commandes gestuelles

Il existe également une fonctionnalité de recherche de mes écouteurs et une option pour mettre à jour le micrologiciel. Mon unité d’examen était sur 107.107.100 au moment de la publication.

Une nouvelle option avec les Nord Buds est Sound Master EQ. Cela comprend quatre préréglages – équilibré (par défaut), gras, sérénade et basse – ainsi qu’une option pour créer des préréglages personnalisés supplémentaires à l’aide d’un égaliseur 6 bandes. Toutes les modifications que vous apportez ici, y compris la création et la dénomination de nouveaux préréglages personnalisés, sont enregistrées sur les écouteurs et sont transférées vers tout nouvel appareil auquel vous vous associez.









Égaliseur principal du son

Les Nord Buds n’incluent que les codecs SBC et AAC. Ils prennent en charge Bluetooth 5.2 mais il n’y a pas de couplage multi-appareils. Au lieu de cela, vous pouvez coupler deux appareils séparément et utiliser l’option susmentionnée pour basculer rapidement d’avant en arrière.

Une omission importante des Nord Buds est le manque de détection intra-auriculaire. Cela signifie qu’il n’y a pas de lecture/pause automatique lorsque vous insérez ou retirez les écouteurs de vos oreilles.

Performance

Qualité audio

Les OnePlus Nord Buds ont un son agressivement accentué par les basses avec une réponse des médiums supérieurs et des aigus en sourdine.

Les basses sont dominées par une région des basses moyennes et hautes suraccentuée, qui a tendance à s’obscurcir sur l’ensemble du spectre sonore. La qualité des basses ici est banale; vous en obtenez juste beaucoup et c’est surtout bâclé et boueux.

Le bas médium a une tonalité douce et agréable mais est souvent submergé par la réponse des basses. Les médiums supérieurs sont également tronqués par la réponse terne des haut de gamme des écouteurs. La performance des aigus est réduite et pâteuse, ce qui crée une présentation trouble pour les voix et les instruments.

La tonalité générale est très basse, ce qui donne un son sombre et unidimensionnel. Nous avons vu cette réponse des basses exagérée sur d’autres produits audio OnePlus récents, mais les Nord Buds sont également frappés par le double coup dur d’un aigu sous-accentué.

Heureusement, les préréglages Sound Master EQ aident. Le préréglage « Bold » présenté corrige le réglage dans une large mesure. Il a un haut de gamme légèrement épicé et un milieu de gamme légèrement en retrait, mais dans l’ensemble, il sonne nettement mieux car il fait le travail très important de réduire les basses à des niveaux nominaux. Pour la plupart des utilisateurs, choisir ce préréglage est un moyen simple de fixer la tonalité globale de ces écouteurs.

Le préréglage Serenade réduit un peu les aigus du préréglage Bold et amplifie les médiums supérieurs à la place, ce qui rend le son un peu nasal et honky. Les haut-parleurs des Nord Buds ont tendance à avoir un son un peu nasillard et métallique dans les médiums supérieurs, ce qui est plus perceptible sur ce préréglage. Le preset Bass augmente encore plus les basses et fait légèrement reculer les médiums, ce qui le rend encore moins agréable à écouter que le preset Balanced par défaut.

La bonne chose est que vous n’avez pas besoin d’utiliser l’un ou l’autre et que vous pouvez créer le vôtre. Avec un peu de réglage, j’ai pu obtenir un préréglage dont j’étais plutôt satisfait. Vous ne pouvez pas faire grand-chose avec un égaliseur à six bandes et vous ne pouvez rien faire sur le timbre ou la résolution des pilotes, qui restent inférieurs à la normale. Mais j’ai pu obtenir un réglage que je pouvais écouter pendant plus de cinq minutes, ce que je ne peux pas dire sur le profil par défaut.

Microphone

Les OnePlus Nord Buds ont des performances de microphone étonnamment bonnes. Lors d’un enregistrement dans un environnement calme, les voix sonnent corsées et naturelles. Il y a un peu de confusion dans l’algorithme de réduction du bruit ambiant, mais ce n’est pas trop gênant.

Dans les environnements plus bruyants, la qualité de la voix est bonne dans une certaine mesure. Dans les environnements extrêmement bruyants, les écouteurs ont du mal à garder la voix intelligible. Le bruit de fond lui-même est maintenu faible à tout moment.

Latence

Les Nord Buds ont de bonnes performances de latence pour regarder des vidéos. Il y a un peu de retard initial lorsque la vidéo est lancée pour la première fois, mais elle se synchronise rapidement et reste ainsi. La latence est bonne pour les jeux occasionnels, mais vous devriez toujours vous procurer des écouteurs filaires pour les jeux multijoueurs compétitifs.

Connectivité

Les Nord Buds avaient des performances de connectivité fiables. À aucun moment, il n’y a eu de déconnexions ou d’interruptions inattendues du son.

Suppression du bruit

Les Nord Buds n’ont pas de suppression active du bruit. Cependant, les embouts auriculaires bloquent passivement une bonne partie du bruit ambiant, ce qui permet de se concentrer facilement sur l’audio en cours de lecture, sauf dans des environnements très bruyants.

Vie de la batterie

Les OnePlus Nord Buds ont une autonomie de 7 heures pour les écouteurs sur une charge complète. Lors de mes tests, j’ai pu obtenir 6 heures et 52 minutes, ce qui est très proche du chiffre revendiqué.

OnePlus revendique également 5 heures de lecture après 10 minutes de charge à partir de 0 %. Lors de mes tests, je n’ai pu obtenir que 2 heures et 57 minutes, ce qui est un temps raisonnable mais loin du chiffre revendiqué.

Conclusion

Les OnePlus Nord Buds sont une paire d’écouteurs supérieure à la moyenne pour les petits budgets. Ils ont un design assez unique qui est confortable avec de bonnes performances de microphone et une autonomie de batterie décente. Le réglage audio par défaut est tragique mais heureusement facile à corriger avec les préréglages fournis. La qualité sonore est alors tout à fait acceptable pour un produit de cette gamme de prix.

Dans l’ensemble, il n’y a pas grand-chose à redire à part le manque de détection intra-auriculaire, donc si vous êtes à la recherche d’une paire d’écouteurs abordables, les Nord Buds sont une option valable.