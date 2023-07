Test des OnePlus Nord Buds 2r

Les OnePlus Nord Buds 2r sont les écouteurs d’entrée de gamme de la société et une variante réduite des Nord Buds 2 que nous avons examinés il y a quelques mois. Le nouveau modèle perd principalement les modes ANC et transparence ainsi que quelques autres éléments mineurs tout en conservant les performances audio et les fonctionnalités de base.

Conception

Les Nord Buds 2r ressemblent aux Nord Buds 2 ; les oreillettes ont la même forme de base mais les tiges ont été arrondies et les oreillettes en général sont un peu plus petites. Cela les rend un peu plus capricieux lors de la manipulation par rapport aux Nord Buds 2.

Le boîtier des deux modèles semble similaire, mais le boîtier Nord Buds 2r est légèrement plus petit et son intérieur a été repensé. Il manque également le bouton d’appairage trouvé sur le boîtier Nord Buds 2 ; maintenant, vous devez appuyer simultanément sur la zone tactile des deux écouteurs et la maintenir enfoncée pour entrer en mode d’appairage. C’est beaucoup moins pratique que le bouton d’appariement sur le boîtier, mais ce n’est pas quelque chose que vous auriez à faire souvent.

Les couleurs Thunder Grey et Lightning White des Nord Buds 2 avec la finition mouchetée ont été remplacées par Deep Grey et Triple Blue pour les Nord Buds 2r moins les mouchetures. La qualité de construction et la finition globales sont par ailleurs les mêmes, c’est-à-dire décentes pour le prix et vous obtenez également un indice IP55 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Comme pour les Nord Buds 2, les Nord Buds 2r sont assez confortables à porter pendant de longues durées. Les embouts en silicone semblent plus fins et moins chers que ceux des Nord Buds 2, mais ils n’affectent pas le confort.

Logiciel

Les Nord Buds 2r sont pris en charge de manière native sur les appareils OnePlus et via l’application HeyMelody sur les appareils Android non OnePlus. La version iOS de l’application ne détecte pas ces écouteurs, ce qui reste également le cas pour les Nord Buds 2.

L’expérience logicielle est rudimentaire ; vous avez le choix entre trois préréglages d’égalisation, ce qui est en baisse d’un par rapport aux Nord Buds 2. Je ne sais pas pourquoi le modèle le moins cher doit également avoir moins de préréglages d’égalisation comme s’ils coûtaient de l’argent à mettre en œuvre, mais je m’égare. Vous obtenez également un égaliseur personnalisé à six bandes et vous pouvez créer plusieurs profils.

En dehors de cela, vous pouvez également régler les commandes gestuelles pour les robinets individuels. Cela m’a été utile car la zone tactile des oreillettes est très sensible et très facile à toucher lors de l’insertion ou du retrait des oreillettes. J’ai dû désactiver le geste pour un seul clic pour éviter les lectures/pauses par inadvertance. Sur cette note, les Nord Buds 2r, tout comme les Nord Buds 2, n’ont pas de détection d’usure, vous devrez donc jouer et mettre en pause manuellement lorsque vous les insérez ou les retirez.



























Logiciel des écouteurs sans fil OnePlus

A part ça, il n’y a vraiment pas grand chose à faire ici. L’expérience logicielle est si simple qu’il n’y avait même pas d’option pour mettre à jour le firmware. OnePlus a déclaré que l’option arrivera avant la mise en vente des écouteurs. Au moment de la rédaction, les écouteurs étaient sur la version 106.106.101 sans possibilité de mise à jour. Nous mettrons à jour la revue au fur et à mesure que la possibilité de mettre à jour le firmware sera disponible.

J’espère que OnePlus prévoit d’ajouter cette fonctionnalité, car mon unité d’examen pourrait certainement utiliser une mise à jour logicielle. Le son avait tendance à dériver d’un canal à l’autre pendant l’utilisation, un conducteur devenant lentement plus fort que l’autre. Il pouvait aller dans les deux sens, mais il virait souvent à gauche et seul un redémarrage ou une longue pause le centrait. Des problèmes comme ceux-ci expliquent pourquoi nous avons des mises à jour logicielles et ne pas inclure l’option serait très préjudiciable.

Performance

Les Nord Buds 2r ont les mêmes pilotes dynamiques de 12,4 mm que les Nord Buds 2 ainsi que la même connectivité Bluetooth 5.3 et la prise en charge SBC/AAC.

Les Nord Buds 2r ont le son OnePlus typique avec une présence de basses écrasante. Les médiums sont doux avec un timbre doux et sans creux abrupts, mais les aigus sont ternes et ternes. Le son global est boomy mais avec des voix agréables et un haut de gamme voilé. Il est assez agréable à écouter et plaira à ceux qui aiment beaucoup de basses, n’aiment pas les aigus brillants, ou une combinaison des deux.

Les Nord Buds 2, plus chers, ont un son similaire dans le département des basses et des médiums, mais ont un grésillement plus prononcé en haut, ce qui manque aux Nord Buds 2r.

Si vous préférez un réglage plus équilibré, vous pouvez essayer le préréglage Bold, qui limite considérablement les graves tout en augmentant les aigus. Ce préréglage a une curieuse baisse dans les médiums, ce qui pousse les voix à l’arrière du mixage, donc je préfère personnellement utiliser l’égaliseur à la place, ce qui peut donner de bons résultats. Toutes les modifications que vous apportez sont enregistrées sur les écouteurs et transférées sur le prochain appareil avec lequel vous les couplez.

Malheureusement, le son est aussi terne et insoluble que possible. C’est normal pour les écouteurs sans fil à petit budget, mais cela ne manque jamais de me choquer à quel point les écouteurs filaires sont bien meilleurs et coûtent moins cher que ces Nord Buds 2r en comparaison. En passant à mon 7HZ Salnotes Zero, la différence était de jour comme de nuit, à la fois en termes de réglage et de résolution.

OnePlus aime se vanter de son support Dolby Atmos, mais comme je l’ai mentionné d’innombrables fois dans les critiques précédentes de OnePlus, il s’agit d’une caractéristique de leurs téléphones, pas des écouteurs. Les écouteurs n’ont pas de capacité Atmos inhérente et ne « prendront en charge » Atmos que si l’appareil couplé le fait. Vous pouvez également associer des écouteurs d’une autre marque à un téléphone OnePlus avec Atmos et obtenir le son Atmos.

Les performances du microphone étaient correctes; dans une pièce calme, les voix semblaient raisonnablement claires même si elles fluctuaient parfois à mesure que la suppression du bruit de fond faisait son effet. Dans les environnements bruyants, la suppression du bruit a fait un excellent travail en réduisant le bruit. La voix est devenue naturellement plus étouffée mais était toujours parfaitement audible. Dans l’ensemble, des performances suffisantes pour les appels vocaux.

Les Nord Buds 2r ont de bonnes performances de latence. Par défaut, la latence est suffisamment faible pour ne pas vraiment être un souci sauf peut-être dans les jeux. Avec le mode de faible latence activé, soit manuellement via l’application HeyMelody, soit automatiquement sur les téléphones OnePlus lorsqu’il détecte un jeu, la latence était très faible et pas du tout perceptible.

Les écouteurs avaient également des performances de connectivité décentes. Mis à part le problème de dérive audio, il n’y a eu aucune déconnexion ni bégaiement et les choses ont fonctionné comme prévu.

Batterie

Les Nord Buds 2r ont une autonomie revendiquée de 8 heures en lecture continue. Lors de mes tests, j’ai obtenu 7 heures et 14 minutes, ce qui était un assez bon résultat. Après une charge rapide de dix minutes à partir de 0 %, les écouteurs ont duré encore 2 heures et 9 minutes. La batterie est plus petite sur le Nord Buds 2r (36 mAh contre 41 mAh sur le Nord Buds 2) et donc la durée de vie de la batterie est d’environ une heure de moins.

Conclusion

Les Nord Buds 2r sont au prix de 2 199 INR, soit 800 INR de moins que le prix des Nord Buds 2. À mon avis, il n’y a vraiment aucune raison de choisir les Nord Buds 2r plutôt que les Buds 2 lorsque la différence de prix est si petite, et ce dernier est juste meilleur dans l’ensemble. Les Oppo Enco Buds2, moins chers et qui sonnent mieux, sont également une option plus intelligente. Les Nord Buds 2r devront coûter beaucoup moins cher s’ils veulent justifier leurs caractéristiques et performances de base.