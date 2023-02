Test des OnePlus Buds Pro 2 : surperformant

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellent son général

Excellente réponse des basses

Très bonne suppression du bruit

Prise en charge haute résolution Les inconvénients Construction en plastique bon marché

Haute résolution limitée à quelques téléphones

Pas de détection intra-auriculaire

Bugs logiciels et problèmes Notre avis Les OnePlus Buds Pro 2 sont de très bons vrais écouteurs sans fil avec une superbe suppression du bruit et des basses supérieures à la moyenne. C’est une option à bon prix si vous avez un téléphone Android.

179 $

Bien qu’ils ne soient populaires que depuis environ cinq ans, les écouteurs sans fil sont maintenant si omniprésents qu’il est difficile de savoir par où commencer lors de l’achat d’une paire (à moins que vous n’achetiez simplement des AirPods, bien sûr).

L’essentiel avec les OnePlus Buds Pro 2 est qu’ils sont parmi les meilleurs écouteurs sans fil pour moins de 200 $/200 £/200 €, avec des fonctionnalités que vous ne trouvez normalement pas dans cette gamme de prix, telles qu’une superbe suppression active du bruit (ANC) et Prise en charge de l’audio haute résolution.

Le successeur des OnePlus Buds Pro semble un peu bon marché et j’ai rencontré quelques problèmes de connexion, mais à en juger par leur qualité sonore et leur ANC, les Buds Pro 2 sont un succès.

Concevoir et construire

Poids léger

Tiges compressibles

Plastique mat

Le boîtier en plastique légèrement bon marché du Buds Pro 2 se retourne pour révéler des bourgeons noirs en plastique mat. Les bourgeons ramassent facilement les éraflures de surface, tout comme le cas. Mais à 4,9 g par bourgeon, ils sont très légers et confortables à porter.

Chaque bourgeon a un accent métallique brillant sur la tige pour pimenter un peu le look, avec quelques grilles sur la tête des bourgeons, des micros au bas de chaque tige et deux contacts en argent pour charger dans le boîtier.

C’est le tarif standard pour les écouteurs et le boîtier est assez compact, à peine perceptible même dans une poche de pantalon avant. Mon unité d’examen était noire mais vous pouvez également obtenir du vert, les couleurs correspondant aux deux teintes du téléphone OnePlus 11.

Henry Burrell / Fonderie

J’ai trouvé le meilleur ajustement avec les embouts en silicone de petite taille, qui sont également inclus avec les tailles moyennes et grandes. OnePlus a judicieusement opté pour des embouts de forme ovale légèrement plus plats qui restent mieux dans mes oreilles que les embouts circulaires.

Les bourgeons s’enclenchent magnétiquement à plat dans le boîtier pour se charger, avec un seul port USB-C sur le boîtier pour charger l’ensemble du paquet. Les bourgeons sont IP55 résistants à l’eau et à la poussière, ils peuvent donc résister à une pluie légère, mais pas grand-chose d’autre si vous voulez être en sécurité.

Qualité sonore

Très bonne réponse des basses

Excellente scène sonore

Prise en charge haute résolution

Les Buds Pro 2 sonnent incroyablement bien dès la sortie de la boîte, et plus je les utilisais, plus je les utilisais. Ils ont deux haut-parleurs de 11 mm et 6 mm co-conçus par la société audio Dynaudio, un partenariat qui semble avoir porté ses fruits.

Ils ont une très bonne réponse des basses percutantes qui ne domine pas le mix, donnant à de nombreuses chansons le dynamisme que l’enregistrement original avait mais qui est perdu sur des écouteurs de moindre qualité.

Days by Television brille avec une bonne séparation des arpèges de guitare et de la guitare basse bien représentée. C’est une chanson chargée, mais les bourgeons offrent une scène sonore distincte.

La guitare basse, la batterie et les cors de Jazz on the Autobahn par The Felice Brothers sont bien produits avec la bonne accentuation sur toutes les bonnes fréquences et avec un bon champ stéréo.

Henry Burrell / Fonderie

Wish I Was de Kim Deal vibre avec sa menace intentionnelle tandis que les guitares de Chaise Longue de Wet Leg perforent le mélange là où il le faut. Tous les écouteurs sans fil ne sont pas aussi clairs et bien calibrés pour les flux Spotify compressés avec lesquels je les ai testés et via lesquels la plupart des gens les écoutent.

Les bourgeons peuvent également devenir incroyablement bruyants – presque trop bruyants. Le haut de gamme de One More Time de Daft Punk était sur le point de grincer des dents, mais les bourgeons ont donné un bon bruit au morceau malgré le fait qu’ils étaient à la limite de leurs capacités avec un mix aussi complet.

Plonger dans un peu de Beethoven n’était pas non plus hors de question avec les Buds Pro 2 montrant un équilibre et une chaleur réfléchis avec un enregistrement de la Sonate pour piano n° 14 en ut dièse mineur. J’ai été impressionné par le nombre de genres que les Buds Pro 2 gèrent bien, peut-être la musique électronique à part, comme mentionné.

L’arme secrète des bourgeons est leur compatibilité de lecture audio Hi-Res grâce au codec sans perte LHDC 4.0 (OnePlus dit qu’une mise à jour vers 5.0 arrivera bientôt). Au moment de leur sortie en février 2023, cela est encore relativement rare pour les écouteurs sans fil, et en partie parce que vous devez les coupler avec un appareil de lecture et des formats de fichiers compatibles.

Je les ai testés avec le OnePlus 11 compatible et certaines de mes pistes préférées au format FLAC stocké localement. REM chansons Harborcoat et So. Central Rain avait un son incroyable, avec presque autant de rondeur et de clarté que je les ai trouvés lorsqu’ils étaient joués sur un lecteur Sony Walkman dédié avec des moniteurs intra-auriculaires filaires de bonne qualité.

Henry Burrell / Fonderie

L’inconvénient est que LHDC est un codec moins courant pour les téléphones compatibles que LDAC. Vous devrez vérifier si votre téléphone prend en charge LHDC, sinon les Buds Pro 2 ne joueront pas en haute résolution. Mis à part le OnePlus 11, l’Oppo Find X5 Pro le prend en charge, mais pas beaucoup d’autres téléphones populaires. Vérifiez les spécifications de votre téléphone avant d’acheter les écouteurs ou vous serez déçu.

Les mêmes limitations de correspondance matérielle s’appliquent aux Samsung Galaxy Buds 2 Pro, qui sont limités à la haute résolution uniquement sur les téléphones Samsung.

Dans l’ensemble, les Buds Pro 2 sont des écouteurs puissants et percutants avec en prime la prise en charge de la haute résolution, les protégeant du futur lorsqu’une telle fonctionnalité, espérons-le, deviendra plus largement disponible sur les plateformes de streaming populaires.

Malgré cela, j’ai rencontré quelques problèmes de connexion. Les bourgeons mettaient sporadiquement en pause l’audio dans Spotify et Pocket Casts, en particulier lorsque je les utilisais avec un téléphone Samsung Galaxy, mais cela s’est également produit avec le OnePlus 11 malgré tout.

J’ai dû sortir mon téléphone pour appuyer à nouveau sur play, car le bogue signifiait que les tiges compressibles devenaient momentanément insensibles à la pression, qui joue ou s’arrête généralement.

Cela s’est produit assez souvent lors de mes tests pour que je sois convaincu qu’il s’agit d’un bogue. J’espère que cela pourra être corrigé avec une mise à jour logicielle, mais pour l’instant, cela me décourage de les recommander pleinement.

Suppression du bruit et fonctionnalités intelligentes

ANC exceptionnel

Pas de détection intra-auriculaire

Prise en charge audio spatiale

La suppression du bruit sur les bourgeons est très bonne. Les seules paires que j’ai personnellement utilisées et qui, à mon avis, sont les meilleures OnePlus sont les AirPods Pro de deuxième génération d’Apple et les écouteurs Bose QuietComfort 2. Les WF-100XM4 de Sony sont également excellents, mais j’ai eu du mal avec l’ajustement.

Ces concurrents ont vraiment fermé le monde ainsi que les meilleurs écouteurs ANC supra-auriculaires. OnePlus y est presque, ce qui est très impressionnant compte tenu de leur prix.

Dans une rame de métro bondée de Londres, je pouvais entendre tous les détails de mon album préféré d’Interpol avec seulement le râle irrésistible des bruits ferroviaires les plus forts du système de métro de la capitale planant en arrière-plan – très atténué cependant.

Henry Burrell / Fonderie

Vous pouvez choisir entre des niveaux d’annulation légers, modérés et maximum ou régler les écouteurs en mode intelligent pour détecter lequel est le meilleur. J’avais tendance à les laisser en mode intelligent, tant l’effet est impressionnant. Il existe également un mode de transparence pour écouter le monde qui vous entoure lorsque vous portez les écouteurs.

Trouver les commandes pour les bourgeons est une douleur. Même sur le OnePlus 11 de la même marque, il n’est pas évident que vous deviez accéder aux commandes via le menu des paramètres Bluetooth. Sur les autres téléphones Android, vous devez télécharger l’application HeyMelody, qui n’est même pas de marque OnePlus et n’est pas poussée à l’utilisateur par le logiciel.

Cela vous permet de sélectionner un ANC personnalisé qui prétend tenir compte de la structure de votre conduit auditif pour adapter les niveaux pour vous. Tout compte fait, l’effet est excellent. OnePlus précharge même les bourgeons avec cinq pistes de bruit blanc à lire hors ligne, telles que des scènes de chants d’oiseaux et de camping, pour que vous puissiez vous connecter, vous déconnecter. Ils sont très agréables.

Vous pouvez également sélectionner des préréglages d’égaliseur ou créer les vôtres pour personnaliser le profil sonore. Les bourgeons sont également capables d’audio spatial mais sans beaucoup d’applications Android compatibles utilisant la technologie, c’était un peu difficile à tester. OnePlus dit que cela fonctionne avec n’importe quel audio à double canal.

Henry Burrell / Fonderie

Pour tester, j’ai dû jouer des chansons puis aller dans les paramètres des écouteurs et activer la fonction. Cela rendait les chansons très grêles et elles se déformaient fréquemment. Cela est probablement dû au fait que les écouteurs et le téléphone (exécutant Android 13) tentent de créer une reproduction spatiale d’une chanson qui est un flux stéréo compressé. Apple a plus de succès avec son propre Spatial Audio pour Apple Music car les pistes ne sont compatibles que lorsqu’elles ont été réellement maîtrisées pour l’effet 3D.

J’apprécie que les pistes que j’ai essayées n’étaient pas nécessairement compatibles, mais lorsque vous donnez aux utilisateurs la possibilité d’utiliser une fonction sur l’audio, elle n’est pas conçue pour que des personnes (comme moi) l’utilisent de manière incorrecte et aient une mauvaise expérience.

Pour contrôler la lecture audio, OnePlus a attrapé la tige compressible des AirPods Pro. Cela fonctionne bien, mais comme les bourgeons d’Apple, vous ne pouvez pas contrôler le volume sans sortir votre téléphone ou votre smartwatch. Vous pouvez également sauter des pistes et basculer entre les modes ANC et transparence, ou appeler un assistant vocal.

Il n’y a pas non plus de détection intra-auriculaire ici, une fonctionnalité commune à de nombreux autres bourgeons qui interrompt le son lorsque vous sortez un bourgeon de votre oreille et le reprend lorsque vous le remettez en place. Je l’ai raté.

Batterie en charge

Batterie solide toute la journée

Plusieurs charges avec étui

Chargement sans fil

OnePlus promet 25 heures d’autonomie avec ANC et 39 heures sans, ce qui inclut les charges d’un boîtier complètement chargé. Il y a un petit câble USB-C dans la boîte, mais pas de prise murale comme d’habitude.

Henry Burrell / Fonderie

Je n’ai jamais manqué de batterie en une seule séance avec les bourgeons, mais je les ai utilisés comme j’utilise normalement les bourgeons – pendant environ une heure à la fois et jamais pendant huit heures d’affilée sans pause.

Le boîtier (et les écouteurs) peuvent être chargés pendant 10 minutes pour obtenir trois heures de lecture, ce qui est une fonctionnalité intéressante, et le boîtier peut également se recharger sur un chargeur sans fil Qi.

Prix ​​& disponibilité

Les OnePlus Buds Pro 2 coûtent 179 $ / 179 £ / 179 €, ce qui est un très bon prix compte tenu de leur qualité sonore et de leur réduction du bruit.

Vous pouvez les acheter directement auprès de OnePlus aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe.

Les bourgeons sont moins chers que les Apple AirPods Pro de deuxième génération à 249 $ / 249 £ / 299 € à une certaine distance, et un bien meilleur choix si vous utilisez un téléphone Android. Ils ont également réduit les 250 £ / 280 $ Sony WF-1000XM4 et 299 $ / 279,95 £ / 299,95 € Bose QuietComfort Earbuds 2, suggérant que les OnePlus ne sont pas vraiment des écouteurs haut de gamme – mais je pense qu’ils tiennent le coup, en particulier avec leur excellent ANC et salut Prise en charge audio -res.

Les Buds 2 Pro de Samsung prennent également en charge la haute résolution (avec la bonne configuration) à 229 $/219 £/229 €.

Vous pouvez trouver le Sony pour environ le prix du OnePlus ces jours-ci, ce que je recommanderais pour leur son supérieur, leur ANC et leurs fonctionnalités intelligentes. Mais si vous préférez le design AirPod-esque OnePlus, vous devriez opter pour le Buds Pro 2 – j’ai de petites oreilles et elles me vont beaucoup mieux que le Sony.

Henry Burrell / Fonderie

Verdict

OnePlus a un excellent produit dans les Buds Pro 2. Ils ont un bon ajustement universel, un superbe ANC, un son parfaitement réglé avec une réponse des basses impressionnante et une bonne autonomie de la batterie pour démarrer.

La prise en charge de la haute résolution garantit également qu’ils sont à l’épreuve du futur pour la technologie encore émergente (au moins en termes d’audio sans fil haute résolution), mais vous devez vous assurer que votre téléphone prend en charge la norme LHDC, et j’ignorerais l’utilisation de l’audio spatial fonction du tout jusqu’à ce que cette norme ait également mûri.

Le marché des écouteurs sans fil est un endroit bondé, mais si vous utilisez un téléphone Android, les OnePlus Buds Pro 2 sont une excellente option. Ils m’ont surpris en étant meilleurs que leur prix ne le suggère et peuvent rivaliser avec les produits des titans audio Sony et Bose pour environ 100 $ / 100 £ / 100 € RRP de moins.

