Test des Logitech Pebble Keys 2 K380s : Diddy Keys

Si vous recherchez un clavier compact qui ne vous ruinera pas, alors le clavier Logitech Pebble Keys 2 K380s devrait être sur votre radar.

Avec cinq options de couleurs parmi lesquelles choisir, ainsi que des versions dédiées pour PC et Mac, il y a beaucoup de choses à aimer dans ce petit clavier minuscule. Cependant, comment se situe-t-il sur un marché concurrentiel ?

Concevoir et construire

Je recommanderais le Logitech Pebble Keys 2 K380S principalement à ceux qui ont des bureaux plus petits ou à ceux qui voyagent fréquemment et préfèrent une configuration plus compacte. À 124 x 279 x 16 mm, c’est plutôt mauvais par rapport aux autres modèles que j’ai examinés. Il est également ultra léger (415 g) et peut donc se glisser dans de nombreux sacs, même un fourre-tout.

Hannah Cowton / Fonderie

Logitech ne manque jamais de m’impressionner avec ses coloris, et le Keys 2 K380S a poursuivi cette tendance. Vous pouvez l’obtenir en blanc (que j’ai testé), en noir, bleu, sable ou rose – la souris galet complète ces couleurs. Bien que la construction soit en plastique, le matériau mat est soigné, propre et ne laisse pas beaucoup de marques. Il ne semble pas bon marché au toucher et il est fabriqué à partir de matériaux recyclés, ce qui est un gros plus.

En bas, quatre petits picots en caoutchouc maintiennent l’appareil stable. Cependant, il n’y a pas de pieds et/ou de support réglables si vous préférez taper en biais. Le clavier reste confortable à utiliser tout au long de la journée, mais ne vous attendez pas à un support ergonomique dédié.

Bien qu’il n’ait pas le même nombre de raccourcis que de nombreux claviers de taille normale, il existe de nombreux boutons pratiques pour prendre des captures d’écran, utiliser des emojis et activer le mode dictée. De plus, il n’y a pas de voyant pour le bouton de verrouillage des majuscules – bien que si le logiciel associé est installé, votre écran vous en informera.

Hannah Cowton / Fonderie

Connexion et performances

Il existe deux façons de connecter les Logitech Pebble Keys 2 K380. Vous pouvez soit utiliser une connexion Bluetooth, soit un Récepteur Logitech Bolt. Si vous achetez la combinaison clavier et souris, celle-ci sera incluse. Sinon, c’est un supplément supplémentaire.

Avec le boulon, la connexion est rapide et réactive. Vous pouvez connecter jusqu’à trois appareils, avec prise en charge de Windows 10 ou version ultérieure, macOS 11 ou version ultérieure, Linux et ChromeOS.

Pendant ce temps, la connectivité Bluetooth prend en charge tout ce qui précède, ainsi que les appareils iOS et Android et les Chromebooks. Le temps de réponse sur cette connexion est légèrement plus lent, mais c’est juste la nature de la bête. Passer d’un appareil à l’autre est rapide et facile grâce aux raccourcis en haut à gauche du clavier.

Bien que l’étendue des actions personnalisables proposées soit grande, il n’y a que dix touches Fn sur le K380S qui peuvent être modifiées.

Hannah Cowton / Fonderie

Les touches sont silencieuses, mais pas complètement silencieuses. Ils ne font pas de bruit, mais vous serez également audible si vous utilisez cet appareil en public. La distance de déplacement est également assez faible, comme celle d’un ordinateur portable. Si vous préférez quelque chose avec un peu plus de rebond, je vous suggère de regarder quelque chose avec des majuscules plus prononcées. Sinon, cela suffira pour la productivité, les études ou le travail.

Si vous souhaitez connaître la durée de vie de la batterie du clavier et personnaliser une sélection de touches, vous aurez besoin du document d’accompagnement. Application Logitech Options+ (c’est gratuit à télécharger et à utiliser).

Les commandes que vous pouvez attribuer vont des raccourcis clavier aux « actions intelligentes » plus complexes qui (une fois programmées) peuvent effectuer plusieurs actions en un seul clic. Par exemple, si vous souhaitez ouvrir plusieurs fenêtres lorsque vous commencez à travailler, vous pouvez les attribuer.

Bien que l’étendue des actions personnalisables proposées soit grande, il n’y a que dix touches Fn sur le K380S qui peuvent être modifiées dans l’application. Si vivre une expérience très personnalisée est important pour vous, je vous conseille de vous tourner vers des modèles plus grands et plus haut de gamme.

Vie de la batterie

L’un des principaux arguments de vente de ce clavier est sa longue durée de vie de la batterie. Selon Logitech, les clés durent jusqu’à 36 mois (environ trois ans).

Comme vous l’avez peut-être déjà deviné, je n’ai pas l’appareil depuis si longtemps – mais mon peu de temps ne l’a pas entamé. Il n’y a pas d’option pour le charger via un câble – il vous suffira de changer la paire de piles AAA fournies.

Hannah Cowton / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Le Logitech Pebble Keys 2 K380S coûte 39,99 $/44,99 £ à lui seul. Vous pouvez l’acheter chez Logitech aux États-Unis, et Logitech et Amazon au Royaume-Uni. La version dédiée Mac coûte le même prix.

Si vous recherchez également une souris sans fil, vous pouvez opter pour la Kit combiné Pebble 2, fourni avec la Pebble Mouse 2 M350s. Cela coûte 59,99 $/69,99 £ et comprend également le récepteur Bolt sans fil.

Pour sa conception compacte, sa longue durée de vie de la batterie et son logiciel convivial, il s’agit d’un prix compétitif. Cependant, si vous disposez d’un grand bureau sur lequel vous prévoyez de travailler de manière permanente ou de mains plus grandes, vous devriez envisager d’économiser un peu plus et de payer pour un clavier pleine taille doté de plus de fonctionnalités, comme le clavier sans fil JLab Epic.

Pour plus d’options, jetez un œil à notre tableau des meilleurs claviers et souris.

Hannah Cowton / Fonderie

Devriez-vous acheter les Logitech Pebble Keys 2 K380 ?

Si vous souhaitez un clavier sans fil que vous pouvez utiliser en déplacement, ou si vous avez un budget plus serré (peut-être si vous êtes étudiant), alors le Logitech Pebble Keys 2 K380s est un clavier décent à considérer. Il devrait durer des années sans avoir besoin de nouvelles piles. Il est simple, convivial et présente un design amusant et compact.

En tant que personne ayant de petites mains, cela me convient très bien. Cependant, si vous avez un bureau plus grand ou des paumes plus grandes, cela peut vous sembler un peu à l’étroit. Dans ce cas, il existe d’autres options.

