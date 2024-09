Test des iPhone 16 et 16 Pro : une mise à niveau intéressante après trois ans

Avec l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro, il n’a jamais été aussi clair que le cycle d’invention radicale a cédé la place à des mises à jour itératives, non seulement sur une base annuelle, mais mensuelle, en raison des fonctionnalités retardées arrivant dans les mises à jour logicielles ultérieures au cours du cycle iOS 18.

La forme finale du smartphone tel que nous le connaissons a été atteinte et presque perfectionnée. Rien de fondamental ne change plus. Mais si vous prenez le temps de regarder à long terme, sur quelques années seulement, vous pouvez encore constater des progrès impressionnants.

Année après année, l’iPhone 16 est le téléphone phare le plus itératif jamais lancé par Apple. Mais si vous passez d’un iPhone 13 ou d’une version antérieure, vous aurez toujours l’impression de passer à une toute nouvelle expérience.

Une note sur Apple Intelligence

Aperçu des spécifications : iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max Écran 2556 × 1179 6,1 pouces (16), 2796 × 1290 6,7 pouces (16 Plus), 2622 × 1206 6,3 pouces (16 Pro), 2868 × 1320 6,9 pouces (16 Pro Max) OLED Système d’exploitation iOS 18 Processeur Apple A18 Bionic (16 et 16 Plus), Apple A18 Pro (16 Pro et 16 Pro Max) BÉLIER 8 Go GPU Apple A18 Bionic (16 et 16 Plus), Apple A18 Pro (16 Pro et 16 Pro Max) Stockage 128, 256 ou 512 Go pour 16 et 16 Plus ; 128, 256, 512 Go ou 1 To pour 16 Pro ; 256, 512 Go ou 1 To pour 16 Pro Max Mise en réseau Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G Ports USB-C Caméra Appareil photo principal de 48 MP et ultra grand angle de 12 MP (16 et 16 Plus) ; appareil photo principal de 48 MP, ultra grand angle de 48 MP, téléobjectif 5x de 12 MP (16 Pro et Pro Max) ; appareil photo frontal de 12 MP ; vidéo 4K HDR Taille 147,6 × 71,6 × 7,8 mm (16), 160,9 × 77,8 × 7,8 mm (16 Plus), 149,6 × 71,5 × 8,25 mm (16 Pro), 163 × 77,6 × 8,25 mm (16 Pro Max) Poids 170 g (16), 199 g (16 Plus), 199 g (16 Pro), 227 g (16 Pro Max) Prix ​​initial 799 $ (16), 899 $ (16 Plus), 999 $ (16 Pro), 1 199 $ (16 Pro Max) Autres avantages MagSafe, Face ID, Dynamic Island, Contrôle de la caméra, affichage permanent (modèles Pro)

Une grande partie du message marketing d’Apple pour ce lancement s’est concentrée sur Apple Intelligence, une suite de fonctionnalités d’IA générative qui ne fonctionnera que sur la nouvelle gamme iPhone 16 et les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max de l’année dernière. Cependant, aucune de ces fonctionnalités n’est encore disponible.

Nous n’avons pas pour habitude de passer en revue les téléphones en fonction de ce qu’ils pourraient faire plutôt que de ce qu’ils font actuellement, je ne parlerai donc pas d’Apple Intelligence dans cette revue. Lorsqu’il sera prêt pour une sortie publique, vous pouvez vous attendre à ce que nous en parlions de près, il en va de même pour d’autres fonctionnalités retardées de ces téléphones.

Pour l’instant, il s’agit simplement de ce que vous obtenez dès l’achat d’un iPhone 16 aujourd’hui.

Caractéristiques

Passons en revue les spécifications de l’iPhone 16 et de l’iPhone 16 Pro car elles diffèrent des téléphones de l’année dernière.

Afficher

L’écran de l’iPhone 16 n’a pas changé du tout. Il est toujours disponible en deux tailles : 6,1 pouces à 2 446 × 1 179 pixels et 6,7 pouces à 2 796 × 1 290. Les deux affichent une résolution de 460 ppp, tous deux sont OLED avec des noirs d’encre et une luminosité maximale pour gérer correctement le Dolby Vision HDR. (Apple annonce une luminosité maximale typique de 1 000 nits, une luminosité maximale de 1 600 nits et une luminosité maximale de 2 000 nits en extérieur.)

Les téléphones Pro sont presque les mêmes que l’année dernière. Apple a à peine augmenté l’empreinte de ces deux téléphones tout en affinant davantage les bordures déjà fines, de sorte que les écrans sont juste un tout petit peu plus grands qu’avant : 6,3 pouces à 2 622 × 1 206 et 6,9 pouces à 2 878 × 1 320.

Les écrans expansifs sont subtilement agréables, mais vous ne remarquerez probablement pas qu’ils sont plus grands sans faire une comparaison côte à côte.

Personne ne s’attendait à des changements au niveau des écrans ; ceux-ci restent sans conteste les meilleurs écrans de l’électronique grand public en dehors des téléviseurs OLED haut de gamme les plus chers, et même avec ceux-ci, ils n’en sont pas loin. Si ce n’est pas cassé, ne le réparez surtout pas.

L’écran est l’un des éléments clés qui différencie le 16 et le 16 Pro. Le 16 Pro dispose d’un écran à taux de rafraîchissement variable qui peut aller jusqu’à 120 Hz, tandis que l’iPhone 16 plafonne à 60 Hz. Ce n’est pas vraiment une fonctionnalité essentielle – c’est le genre de chose que vous ne remarquez même pas ou que vous ne savez pas que vous voulez jusqu’à ce que vous ayez effectué une mise à niveau – mais l’écran 60 Hz de l’iPhone 16 se démarque un peu de ses concurrents du côté d’Android, où 120 Hz devient la norme même dans les gammes de prix moyennes.

De plus, les téléphones Pro sont toujours les seuls à inclure des écrans toujours allumés. Là encore, ce n’est pas une fonctionnalité essentielle. Parfois, je la désactive même. Mais c’est néanmoins une autre chose qui est standard chez les concurrents de l’iPhone.

Silicium

La puce de l’iPhone 16 fait un bond de deux générations, de l’A16 à la nouvelle A18, qui dispose d’un CPU à 6 cœurs (4 pour l’efficacité, 2 pour les performances) et d’un GPU à 5 cœurs. En plus de performances accrues, l’A18 promet jusqu’à environ 30 % de consommation d’énergie en moins pour les mêmes performances que la puce de l’iPhone 15.

Il y a aussi le Neural Engine à 16 cœurs, qui est prêt pour la très attendue Apple Intelligence, lorsqu’elle sera matérialisée le mois prochain. Il convient de noter qu’Apple a déterminé que la puce de l’iPhone 15 de l’année dernière n’était pas adaptée à Apple Intelligence, il s’agit donc du premier iPhone non-Pro qui promet de prendre en charge ces fonctionnalités.

C’est aussi en partie grâce à une augmentation de la RAM de 6 Go à 8 Go : désormais, l’iPhone standard et le Pro ont la même quantité.

En parlant du Pro, il existe une variante du A18 appelée A18 Pro. Pendant un certain temps, Apple expédiait ses téléphones Pro avec les dernières puces et laissait l’iPhone standard fonctionner avec un an de retard, mais la société a adopté la même approche que celle qu’elle utilise dans la gamme Mac : il existe des versions standard et haut de gamme de la nouvelle génération de puces iPhone.

Le processeur de l’A18 Pro possède le même nombre de cœurs de performance et d’efficacité que l’A18 classique, mais il y a un cœur de GPU supplémentaire. Apple met en avant les fonctionnalités de jeu 3D haut de gamme de cette puce, promettant par exemple une vitesse deux fois plus élevée pour le ray tracing accéléré par le matériel par rapport à la puce précédente. Si seulement il y avait des jeux pour en profiter !

L’A18 Pro dispose également d’un processeur de signal d’image et d’un encodeur vidéo mis à jour qui prennent en charge plusieurs des nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo.

Autres spécifications notables

La plupart des autres changements de spécifications concernent les appareils photo, dont je parlerai dans la section appareils photo de cette revue.

Cela dit, il convient de noter que tous les nouveaux iPhone prennent en charge le Wi-Fi 7 et un modem 5G plus rapide. Et grâce à des batteries plus grandes et à l’efficacité des A18 et A18 Pro, les téléphones promettent tous une autonomie de batterie un peu plus longue qu’auparavant.