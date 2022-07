Test des Huawei FreeBuds Pro 2

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Les deux pilotes ont un son incroyable

Performances ANC solides

Fonctions intelligentes utiles

Boîtier de charge sans fil Les inconvénients Configuration logicielle irritante

La nouvelle couleur est un aimant d’empreintes digitales

Geste de balayage légèrement maladroit Notre avis Hormis quelques mises en garde mineures, les FreeBuds Pro 2 offrent une excellente expérience à tous ceux qui recherchent des écouteurs sans fil raisonnablement abordables avec un son, un ANC et des fonctionnalités excellents.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Huawei est de retour avec une autre paire d’écouteurs sans fil phares et non seulement ils sont moins chers que leurs principaux rivaux, mais ils sont également co-conçus avec Devialet et incluent des pilotes planaires.

De plus, ils prétendent offrir des fonctionnalités et des performances haut de gamme pour seulement 169,99 £, alors découvrons si c’est vrai.

Conception et construction

Nouvelle couleur Silver Blue

Petit boîtier

Maintenant classé IP54

Il n’est pas surprenant que le design soit similaire au FreeBuds Pro original et, comme ses rivaux, l’accent est mis ici sur la fabrication d’écouteurs plus petits, plus légers et plus confortables.

Le design « cubique » avec de grosses tiges carrées ne conviendra pas à tout le monde. Le choix des coloris ne le sera pas non plus : Ceramic White, Silver Frost et une nouvelle option Silver Blue que j’ai testée.

Ce n’est certainement pas mon genre de style, mais je suis sûr que beaucoup de gens aimeront l’effet chromé brillant et réfléchissant du Silver Blue. Gardez à l’esprit qu’il en résulte de nombreuses empreintes digitales, donc si vous voulez éviter quelque chose, optez pour le modèle blanc.

L’avantage de cette conception de tige est que, comme auparavant, les FreeBuds Pro 2 offrent à la fois des commandes tactiles de pincement et de balayage, ce qui est une véritable aubaine ; en particulier ce dernier pour le contrôle du volume, ce qui est rare sur les écouteurs sans fil.

Chris Martin / Fonderie

Cependant, le geste de balayage est situé sur le bord avant de la tige – et non sur la grande zone avec le logo Huawei – ce qui le rend difficile à utiliser. Vous pouvez au moins le faire sur l’un ou l’autre des écouteurs.

Le boîtier est également plus petit – 11 % selon Huawei – ce qui le rend bien compact. La charnière à l’arrière arbore le logo Devialet à côté de celui de Huawei, bien que ce soit plus agréable à l’avant à mon avis.

Plus important encore, il est beaucoup plus facile de retirer les écouteurs que le modèle Pro d’origine. Sur la plupart des marchés, le boîtier offrira une charge sans fil, mais sinon, vous pouvez le recharger avec USB-C.

L’une des principales améliorations de conception ici est le saut de la résistance à l’eau de base IPX4, IP54, ce qui signifie qu’ils sont désormais également étanches à la poussière.

Qualité sonore et fonctionnalités

Pilote dynamique 11 mm + pilote à membrane planaire

Bluetooth 5.2

Audio haute résolution LDAC sans fil

La chose la plus intéressante à propos des FreeBuds Pro 2 est probablement qu’ils ont un « son véritable à double haut-parleur » grâce à un « double pilote ultra-entendant ». Mis à part les termes marketing, cela signifie que les écouteurs ont deux pilotes au lieu du traditionnel.

Ce n’est pas inconnu, mais le second étant un pilote planaire l’est. Contrairement à un haut-parleur en forme de cône normal, un haut-parleur planaire est plat et bien qu’il soit normalement utilisé pour de meilleures basses, ce diaphragme micro planaire à ultra haute fréquence se traduit par “une réponse transitoire élevée et des aigus riches”, selon la firme.

Il donne également au FreeBuds Pro 2 une large gamme de fréquences de 14 Hz à 48 kHz lorsque la plupart des écouteurs offrent 20 Hz à 20 kHz. Et ils ont été co-conçus avec Devialet, donc la question importante ici est de savoir si ces écouteurs sonnent bien.

Chris Martin / Fonderie

La réponse simple (basée sur mes tests avec un Pixel 6, qui a LDAC – plus de détails ci-dessous) est oui, et commençons par l’incroyable performance des basses qui, lorsque vous écoutez des morceaux comme Limit to Your Love de James Blake, sonne normalement manque nettement sur la plupart des écouteurs. La sous-basse secouant le tympan est rendue justice ici en partie grâce à cette portée de 14 Hz.

La piste est également un excellent test de milieu de gamme et de haut de gamme, et bien que les basses dominent ici, les percussions aiguës tranchent proprement et clairement. La voix de James est également riche et dynamique.

Passez aux Foo Fighters en tant que All My Life et les choses semblent un peu plus boueuses en comparaison, mais ce n’est pas rare pour la musique rock. Les FreeBuds Pro font toujours un excellent travail de reproduction de tous les différents instruments et il y a une réponse bien énergique des pilotes avec une scène sonore spacieuse.

Les « effets sonores » dans l’application AI Life sont en fait des préréglages d’égalisation avec des options pour l’amplification des basses, l’amplification des aigus ou les voix claires, et vous pouvez créer les vôtres avec un égaliseur graphique à 10 bandes. Cependant, j’ai trouvé que l’option par défaut créée avec Devialet était parfaitement bonne.

Huawei propose « Triple Adaptive EQ » qui vise à régler le son et à ajuster le volume en fonction de divers éléments tels que la structure de votre conduit auditif. Il se déclenchera également si vous ajustez l’un ou l’autre des écouteurs. Il est difficile de dire si cela fonctionne, en particulier ce dernier, car le déplacement d’un écouteur modifiera le son par pure physique.

Il convient également de noter que les écouteurs sonnent également bien à différents niveaux de volume, pas seulement lorsqu’ils se trouvent quelque part au milieu. L’essentiel est que vous obtenez une qualité sonore de niveau phare à un prix moyen.

La même chose peut être dite de la suppression du bruit, qui cette fois-ci est Intelligent ANC 2.0. Celui-ci utilise désormais trois microphones sur chaque écouteur – un sur le côté intérieur et un à chaque extrémité de la tige – et est censé être 15 % plus élevé que le modèle précédent pour la profondeur.

Ils ont une plage de fréquences plus large de 50 Hz à 3 000 kHz et peuvent gérer une annulation jusqu’à 47 dB, ce qui est un chiffre impressionnant sur le papier.

Chris Martin / Fonderie

J’ai emmené les FreeBuds Pro 2 lors d’une excursion d’une journée à Londres et ils ont fait un excellent travail en filtrant les sons autour de moi, des personnes qui parlent dans un café au son d’un train roulant à toute allure. Comme vous vous en doutez, il existe également un mode ambiant lorsque vous avez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous.

Revenez à l’ANC complet et il existe différents modes, mais vous ne pouvez pas les parcourir avec les commandes des écouteurs. L’option dynamique s’ajuste automatiquement en fonction de votre environnement, similaire au contrôle adaptatif du son de Sony moins les informations de localisation, mais vous pouvez choisir entre confortable, général et ultra si vous le souhaitez.

Les FreeBuds Pro 2 sont équipés de certaines des dernières technologies sans fil, donc non seulement vous obtenez Bluetooth 5.2, mais les écouteurs offrent également le codec LDAC de Sony, ce qui signifie que vous pouvez obtenir (lorsqu’il est connecté à un appareil compatible et un service de streaming/contenu local) Hi-Res Audio sans fil.

Le LDAC monte à 990 kbps, ce qui, jusqu’à l’arrivée du NuraTrue Pro, était le débit de données le plus rapide que vous puissiez obtenir. Sinon, vous obtenez le SBC normal, tandis que les utilisateurs d’iPhone utiliseront AAC.

En termes de fonctionnalités intelligentes, vous bénéficiez d’un couplage rapide avec certains téléphones, tablettes et ordinateurs portables Huawei et d’une connexion double appareil compatible avec bien plus que les appareils Huawei.

Chris Martin / Fonderie

Les capteurs sur les écouteurs savent quand ils sont retirés de vos oreilles pour mettre la lecture en pause et cela fonctionne très bien. Il reprendra également lorsque vous les remettrez en place, mais la fonctionnalité peut être désactivée dans l’application si vous ne l’aimez pas.

Huawei a également amélioré la qualité des appels car les FreeBuds Pro 2 utilisent un nouveau système à quatre micros (un microphone à conduction osseuse et trois microphones supplémentaires) ainsi que l’algorithme exclusif de suppression du bruit du réseau neuronal profond (DNN) de Huawei.

Quoi que Huawei ait fait, cela fonctionne très bien et la réduction du vent – souvent la chose la plus problématique avec les écouteurs – est meilleure que la grande majorité des écouteurs que j’ai testés.

Logiciel

Situation embarrassante de la galerie d’applications

Facile à utiliser

Bonnes fonctionnalités et personnalisation

Cela continue d’être un inconvénient pour les écouteurs Huawei, bien que la situation se soit un peu améliorée. Vous devez toujours télécharger l’application Huawei AI Life à partir de la galerie d’applications, mais cela peut maintenant être fait à partir de la version standard du Play Store.

Pourtant, c’est trop compliqué et vous vous retrouvez encore une fois avec deux versions de l’application installées sur votre téléphone.

Chris Martin / Fonderie

L’App Gallery pourra se connecter au FreeBuds Pro 2 et ce ne serait pas si mal si c’était facultatif. Eh bien, techniquement, c’est le cas, mais il y a beaucoup de choses que vous n’obtiendrez que si vous utilisez AI Life, comme le test d’ajustement, la personnalisation des gestes, la recherche d’écouteurs perdus, divers paramètres et mises à jour logicielles.

Une fois que vous avez surmonté les obstacles ennuyeux, l’application est assez facile à utiliser. Outre des choses ponctuelles comme le test d’ajustement, vous voudrez qu’il fasse des choses comme changer le mode ANC avec des options pour dynamique, confortable, général et ultra.

Il existe également des informations sur des éléments tels que les niveaux de batterie et les appareils connectés.

Vie de la batterie

Jusqu’à 6,5 heures à partir des écouteurs

18 heures au total avec ANC activé

Boîtier de charge sans fil

Quelque chose qui n’a pas changé depuis le FreeBud Pro d’origine est la durée de vie de la batterie. Huawei cite toujours un total de 30 heures lorsque vous incluez le boîtier de charge (avec ANC désactivé).

Vous obtiendrez censément jusqu’à quatre heures de lecture à partir des écouteurs avec ANC activé (6,5 avec éteint). Cela correspond à mon expérience car un voyage en train de deux heures les a fait tomber à 50%, même s’ils ont montré 90 et 80% pendant la majorité de ce temps.

Chris Martin / Fonderie

L’affaire peut vous prendre jusqu’à 18 heures (encore une fois avec ANC activé), ce qui est raisonnable mais pas inégalé. Il n’y a aucune mention de la charge rapide des bourgeons, qui prendra 40 minutes pour se recharger complètement.

Heureusement, le boîtier – sur la plupart des marchés – a une recharge sans fil qui n’est pas donnée à ce genre de prix. L’USB-C filaire est également disponible et plus rapide (avec le sans fil à seulement 2 W) si vous êtes pressé.

Prix ​​et disponibilité

Les FreeBuds Pro 2 sont disponibles dès maintenant pour 169,99 £ ; les mêmes que leurs prédécesseurs, ce qui signifie qu’ils sapent leurs principaux rivaux tels que les écouteurs AirPods Pro, Sony WF-1000XM4 et Bose QC.

Même les nouveaux LinkBuds S de Sony coûtent un peu plus à 179 £ et les Samsung Galaxy Buds Pro à 219 £ et jusqu’à la fin juillet, vous Huawei offre 30 £ de réduction sur les FreeBuds Pro 2, ce qui les rend à seulement 139,99 £.

Même au prix fort, ils constituent une excellente proposition de valeur et bien que vous puissiez dépenser moins en écouteurs, il est extrêmement peu probable que vous trouviez le niveau de qualité et de fonctionnalités proposé ici.

Vous ne pouvez pas les acheter officiellement aux États-Unis, mais au Royaume-Uni, ils sont disponibles dans la boutique officielle Huawei ainsi que chez des détaillants tels que Amazone, Très et AO

Consultez notre tableau des meilleurs vrais écouteurs sans fil pour plus d’options.

Verdict

Bien que je ne sois pas fan de la nouvelle couleur Blue Silver et du geste de balayage maladroit du FreeBuds Pro 2, je ne peux rien dire d’autre de négatif à leur sujet.

Le logiciel reste en quelque sorte un bogue nu, mais il est au moins assez facile d’obtenir la version App Gallery d’AI Life à partir de la version régulière du Play Store, de supprimer l’ancienne et de l’oublier.

Les doubles pilotes offrent un son poli et dynamique et la suppression active du bruit est également à un niveau élevé. Il en va de même pour la qualité des appels et il existe des fonctionnalités intelligentes utiles telles que les capteurs d’usure, la recharge sans fil, etc.

Il vaut la peine de vérifier que votre téléphone prend en charge LDAC afin de tirer le meilleur parti des écouteurs et une durée de vie de la batterie plus longue peut être trouvée ailleurs si c’est super important.

Dans l’ensemble, les FreeBuds Pro 2 offrent une expérience complète et presque premium à un prix très abordable.

Spécifications