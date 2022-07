Test des Huawei Freebuds Pro 2

Les derniers écouteurs TWS phares de Huawei – les Freebuds Pro 2 – sont une évolution naturelle des premiers Freebuds Pro. Ils sont co-conçus avec Devialet et après avoir passé beaucoup de temps à les tester, nous sommes maintenant prêts à partager ce que nous espérons être des impressions utiles.

Nous avions l’ensemble Silver Blue, qui est définitivement la plus belle du bal – il existe également des options en noir et blanc pour des looks plus traditionnels. Choisir une couleur audacieuse pour un accessoire signifie généralement que ce sera un accent dans son vêtement, et dans ce cas, les Freebuds Pro 2 en bleu font définitivement tourner les têtes.

Le boîtier a un revêtement mat et une finition miroir sur la charnière où l’on peut également voir le logo de Devialet. Les écouteurs eux-mêmes sont brillants et sont d’énormes aimants à empreintes digitales, ce qui dégrade rapidement leur apparence. Huawei a introduit une conception rectangulaire de la tige dans les premiers Freebuds, mais maintenant les bords sont mieux arrondis et l’ensemble de l’écouteur semble homogène et bien meilleur dans l’ensemble.

Le boîtier prend en charge la charge sans fil mais exceptionnellement la bobine est placée à l’avant. Lorsque vous placez le boîtier sur le chargeur sans fil, vous avez le logo Devialet vers le haut, mais vous ne pouvez évidemment pas actionner facilement le couvercle. Les autres éléments intéressants sont un port USB-C en bas et une touche de réinitialisation sur le côté droit.

La boîte de vente au détail contient un câble USB-A et deux tailles supplémentaires d’embouts en caoutchouc pour les bourgeons. Les Freebuds Pro 2 prennent en charge tous les téléphones, mais vous obtenez uniquement l’application compagnon AI Life sur Android à partir de l’AppGallery de Huawei.

Les écouteurs eux-mêmes sont assez capables, mais c’est l’application de Huawei qui fait la différence. Il peut être utilisé pour basculer entre les modes de contrôle du bruit, définir différents effets sonores et modifier les gestes. Il existe également un “test d’ajustement des embouts” qui vous aide à sélectionner le bon jeu d’embouts en caoutchouc parmi ceux fournis dans la boîte.

Notre expérience a montré que c’est un peu redondant car nous avions déjà sélectionné ceux qui nous semblaient confortables et l’application a simplement confirmé que notre choix était correct. Le confort est crucial pour les écouteurs TWS, mais c’est malheureusement une affaire strictement personnelle car les oreilles de chacun sont un peu différentes. Pour ce que ça vaut, ce critique n’a ressenti aucune gêne d’avoir ces bourgeons dans l’oreille au cours des dernières semaines.

Il y avait aussi le jogging occasionnel sur la piste de course locale et les sentiers dans la montagne juste à l’extérieur de la ville – les Freebuds sont restés dans l’oreille au point d’oublier qu’ils sont même là.

La conception Freebuds Pro 2 des tiges n’est pas leur caractéristique la plus inhabituelle, c’est leur navigation tactile. Huawei a décidé d’éviter les contacts accidentels sur le côté extérieur et vous devez maintenant pincer avec deux doigts.













Huawei Freebuds Pro 2 dans Huawei AI Life

L’essence des gestes est restée la même – une pincée est Play/Pause, deux pincées sont la chanson suivante, trois pincées sont la chanson précédente ; Pincez et maintenez est le contrôle du bruit; Swipe est sur le côté et contrôle le volume. Tous sont personnalisables et peuvent même être désactivés.

Ce que nous avons trouvé gênant, c’est la tentative de pincer deux ou trois fois. Ce n’est pas un pincement classique, il faut qu’il y ait au moins 1 sec (1000 ms) par geste et souvent il n’a pas été détecté correctement, donc je peux dire que ça n’a pas été très agréable à l’écoute d’un podcast. Oui, pincer et maintenir fonctionne très bien, mais c’est le seul geste que je pouvais utiliser de manière fiable. Et ce n’est pas comme si je ne leur avais pas donné le temps de s’y habituer – j’ai lutté avec ça au cours des cinq dernières semaines.

Les performances audio sont la caractéristique la plus importante des écouteurs TWS, et les FreeBuds Pro 2 impressionnent vraiment ici.

Cela n’est pas une surprise – les précédents Freebuds Pro étaient parmi les meilleurs écouteurs de ce facteur de forme que nous ayons jamais testés, et évidemment, le partenariat de Huawei avec Devialet a également aidé à régler cela correctement.

Les lecteurs sélectionnés et le réglage du logiciel permettent d’obtenir une expérience audio de premier ordre. Tout d’abord, il existe un système Dual Sound composé d’un pilote dynamique à quatre aimants de 11 mm et d’un pilote à diaphragme planaire UHF séparé.

Habituellement, ces éléments sont dans un module, mais Huawei a réussi à les diviser en affirmant que cela nettoie vraiment la sortie.

En pratique, ils délivrent les basses les plus profondes que nous ayons jamais entendues avec de si petits bourgeons, ainsi que des voix claires. C’est là que AI Life est utile – l’application propose quatre effets sonores clés, qui sont essentiellement un égaliseur sophistiqué, et nous avons adoré le préréglage Bass boost.

Vous pouvez également créer votre égaliseur personnalisé et activer d’autres fonctionnalités logicielles, notamment Smart HD et HD Voice, qui visent à améliorer davantage la sortie, mais elles ne fonctionnent évidemment bien qu’avec certaines pistes et nuisent à la durée de vie de la batterie.

En parlant d’appels vocaux, chaque bourgeon a trois microphones – deux vers l’extérieur, dirigés vers la bouche, et un troisième qui se trouve à l’intérieur et prend en charge les sons externes pour offrir une suppression du bruit.

Les Freebuds Pro 2 offrent trois options principales de contrôle du bruit – La sensibilisation qui augmente les bruits environnants et dispose d’une bascule pour améliorer les voix. Il fait un excellent travail et peut parfois même devenir écrasant dans un supermarché avec tout le monde autour et enregistre des bips.

La deuxième option est Off et est celle par défaut.

La troisième option est la suppression du bruit. Il a quatre niveaux de force et il fait un travail solide aux niveaux supérieurs.









Coque Huawei Freebuds Pro 2

Le boîtier Freebuds Pro 2 a une batterie de 580 mAh et chaque bourgeon a une batterie de 55 mAh. L’endurance revendiquée par Huawei et nos conclusions dans les différents modes de suppression du bruit sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Mode sur une seule charge Temps de jeu des laboratoires Huawei Temps de jeu réel

Suppression du bruit 4 heures 220minutes/

3 heures 40 minutes

À l’arrêt 6,5 heures 360 minutes/

6 heures

Sensibilisation

(déconseillé pour une utilisation prolongée) N / A 200minutes/

3h20





Huawei a promis 40 minutes pour charger les écouteurs de 0 à 100 % dans le boîtier. Nous avons chargé les bourgeons au moins 20 fois et la moyenne est d’un peu moins de 45 minutes – assez décente.

La société a également affirmé que le boîtier Freebuds Pro 2 se remplissait en 60 minutes, à condition que les bourgeons ne soient pas à l’intérieur. Nos temps de charge réels se situaient constamment dans la fenêtre de 70 à 75 minutes.

La charge sans fil prend deux fois plus de temps – jusqu’à 2,5 heures de 0 à 100 %, donc si vous êtes pressé, branchez un câble.

Huawei a fait un travail impressionnant avec les Freebuds Pro 2 – un son inégalé, un design élégant et une autonomie solide, combinés à une excellente suppression du bruit.

Au prix de 199 €, ils ne sont certainement pas bon marché, mais ils se sentent toujours comme une bonne affaire. Encore plus lorsque vous tenez compte des cadeaux offerts par Huawei dans la plupart de ses magasins en ligne – comme un Watch Band 7 gratuit ou un Scale 3 à prix réduit. Il s’agit clairement d’un appareil qui vaut la peine d’être acheté et nous ne pouvons que le recommander avant de manquer de superlatifs.