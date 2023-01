Test des Huawei Freebuds 5i – Actualités GSMArena.com

Huawei se renforce dans le monde des appareils portables intelligents, apportant des produits TWS impressionnants. Le Freebuds 5i est son dernier produit qui a été introduit en Chine en juin dernier et est arrivé sur la scène internationale juste à temps pour la période des fêtes.

Nous avons passé du temps avec une paire de Huawei Freebuds 5i et testé les affirmations d’une meilleure suppression du bruit, d’une durée de vie de la batterie plus longue et d’une connectivité plus rapide. Voici ce que nous avons découvert.

Nous avons obtenu les Freebuds 5i bleus, qui, selon nous, sont la plus jolie couleur des trois (les deux autres étant le blanc et le noir). Quelle que soit la couleur, vous obtenez une finition lisse qui ressemble et se sent comme un caillou. Il y a un bouton sur le côté pour réinitialiser les écouteurs et un port USB-C pour le chargement. La face arrière est plate, ce qui vous permet de poser la coque sur une surface plane sans vaciller.

Les bourgeons à l’intérieur du boîtier ont une finition brillante, mais ils sont assez résistants aux empreintes digitales. La tige est relativement courte et les bourgeons ont des pointes en caoutchouc, avec deux autres tailles incluses dans la boîte de vente au détail. Le câble USB-A vers USB-C est l’autre élément de la boîte des oreillettes à 100 €.

Nous avons adoré le fait que les aimants, gardant les bourgeons dans le boîtier, ne sont pas aussi puissants qu’ils l’étaient dans les Freebuds 4i, ce qui facilite leur retrait. Chaque bourgeon prend en charge les gestes tactiles et, pour la première fois, ils ont également un contrôle du volume en glissant vers le haut ou vers le bas le long de la tige.

Les Huawei Freebuds 5i prennent en charge la norme Bluetooth 5.2 et vous pouvez les coupler sans logiciel supplémentaire. Cependant, pour accéder à leurs fonctionnalités supplémentaires, vous avez besoin de l’application Huawei AI Life. Nous vous suggérons de vous le procurer sur AppGallery car les dernières mises à jour mettent du temps à arriver sur le Google Play store.

Huawei promet un couplage rapide avec une invite automatique lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, mais cela ne fonctionne comme prévu que dans l'écosystème Huawei. En ouvrant simplement le boîtier, un smartphone Huawei affichera une invite pour demander à se connecter. Tout autre smartphone doit emprunter la route panoramique et visiter l'application, mais le processus est toujours rapide et sans douleur.













Huawei a réussi à réduire le poids de 18 % mais a conservé la conception globale et a même augmenté la capacité de la batterie d’environ 60 %. Chaque bourgeon a 55 mAh, et le boîtier ajoute 410 mAh de plus, ce que la société promet de vous donner 28 heures de lecture de musique.

La lecture de AAC Music sur une seule charge est censée être de 7,5 heures à 50 % de volume, mais nos tests ont été légèrement inférieurs à ce nombre, atteignant à peine 7 heures. L'endurance avec ANC activée est donc censée être de 6 heures sur une seule charge, et nous étions plus proches ici, à seulement 10-15 minutes sous la marque. C'est toujours une endurance solide et vous pouvez facilement traverser même les vols les plus longs si vous remettez les Freebuds 5i dans le boîtier de temps en temps.











Huawei Freebuds 5i

En ce qui concerne la charge, Huawei a promis 15 minutes d’écouteurs dans le boîtier pour vous faire gagner quatre heures de lecture. Nous avons découvert que la charge est aussi rapide que celle annoncée, ce qui signifie que les recharges semblent presque instantanées.

L’ensemble de la batterie de 410 mAh du boîtier et les deux batteries de 55 mAh dans les bourgeons se chargent de 0% à 100% en seulement 90 minutes, encore plus vite que les 110 minutes annoncées pour le boîtier seul. Le boîtier Huawei Freebuds 5i ne prend pas en charge la charge sans fil, il est donc obligatoire de les brancher.

L’application Huawei AI Life vous permet de basculer entre les trois options de suppression du bruit : suppression du bruit, arrêt et sensibilisation. Le premier a trois modes différents – Cozy, pour les endroits avec un peu de bruit, General, qui est l’option par défaut et Ultra, pour un maximum d’ANC.

Nous avons trouvé l’ANC des Freebuds 5i bon sinon tout à fait à la hauteur des meilleurs. Le Galaxy Buds2 Pro et le Freebuds Pro 2 feraient de meilleurs compagnons de vol, mais ils sont dans une catégorie de prix totalement différente.

L’application fournit également des préréglages de qualité sonore de base – Default, Bass Boost et Treble Boost.

Le pilote dynamique de 10 mm et son diaphragme en composite polymère font un travail décent dans les moyennes et hautes fréquences, mais les Freebuds 5i sont certainement insuffisants lorsque des basses profondes doivent être jouées.

Cela fait des Freebuds 5i un excellent choix pour les auditeurs pop et les conférences. Ils sont également bien adaptés à l’entraînement occasionnel avec la cote IP54. Nous avons testé les bourgeons dans des conditions extrêmes, y compris des courses sous la pluie froide de l’hiver, et le son et l’ajustement n’ont pas été compromis, même le moins du monde.

Les Huawei Freebuds 5i sont une solide avancée par rapport aux Freebuds 4i, qui ont été annoncés il y a plus de 18 mois. Ayant à l’esprit le prix de 90 £/100 €, nous avons été impressionnés par les performances ANC, la connectivité rapide et les commandes gestuelles. La durée de vie de la batterie est également impressionnante, et même si la qualité audio n’est pas la meilleure, elle n’est pas si mauvaise qu’elle est un facteur décisif.