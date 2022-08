Test des Google Pixel Buds Pro

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Son superbe et arrondi

Tout comme ses téléphones Pixel, les différentes versions des écouteurs Pixel Buds de Google ont eu leur lot de problèmes.

Les originaux de 2017 avaient un design inconfortable relié par un morceau de ficelle littéral, tandis que le suivi Pixel Buds 2 trois ans plus tard avait d’horribles problèmes de connectivité.

Les Pixel Buds A moins chers de 2021 ont prouvé que Google avait appris de ses erreurs et vendu à un prix compétitif.

Heureusement, les nouveaux Pixel Buds Pro haut de gamme ramassent et fonctionnent avec ce succès et sont les meilleurs bourgeons de Google à ce jour. Vous paierez le privilège avec un prix de 199 $ / 179 £ / 219 €, mais les pros valent enfin la peine d’être recommandés aux côtés de gros frappeurs d’écouteurs comme Sony, Bose et Apple.

Concevoir et construire

Bon ajustement

Options de couleurs froides

Grandes commandes tactiles

Google n’a pas joué avec son langage de conception ici, et le look est très similaire aux Pixel Buds 2 et Buds A. Les Buds Pro sont nichés dans un boîtier blanc mat agréable avec une fine ligne noire indiquant où il s’ouvre.

Il est noir à l’intérieur où résident les bourgeons pour le chargement, avec une LED cachée à l’avant pour indiquer la charge de la batterie du boîtier : vert pour bon ou orange pour indiquer qu’il a besoin d’une recharge via le port USB-C en bas.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Comme la plupart des écouteurs sans fil, la conception du boîtier est redevable aux AirPods d’origine d’Apple, mais Google a tracé sa propre voie avec la conception réelle des bourgeons.

Personnellement, je lutte avec l’ajustement de nombreux écouteurs sans fil car j’ai de petits conduits auditifs, mais les Buds Pro me conviennent parfaitement avec les plus petits embouts auriculaires. En passant, j’aime le fait que l’emballage soit entièrement recyclable et que les embouts auriculaires alternatifs soient présentés dans un petit tube en papier mignon avec des capuchons – la manière la plus intelligente que j’ai vue d’emballer des embouts de rechange.

Se sentait mignon, pourrait changer les conseils plus tard Henry Burrell / Fonderie

Les bourgeons approchent de la forme d’un haricot et à première vue, ils ne semblent pas confortables, mais avec un peu de poussée et de torsion, ils s’adaptent bien à mes oreilles. J’avais parfois besoin de les ajuster, et j’ai constaté qu’ils se détachaient lorsque je mangeais, mais pas lorsque je parlais au téléphone ou que je courais.

C’est une excellente nouvelle, en particulier lorsque les extrémités des ailes des Pixel Buds A ne sont pas présentes. Je suis convaincu que les personnes ayant des oreilles plus grandes que moi (ce qui, je vous assure, c’est la plupart des gens) n’auront aucun problème avec un ajustement parfait. J’ai eu du mal avec l’ajustement du Sony WF-1000XM4, qui est trop grand pour moi, et même si j’ai aimé les écouteurs Bose QuietComfort, leur design n’est pas aussi subtil ou attrayant que les Pixel Buds Pro.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Contre l’oreille lorsque vous portez les écouteurs se trouvent les indicateurs L et R et les connecteurs de charge en métal tandis que l’extérieur est un plastique mat qui abrite les commandes tactiles des deux côtés.

Un logo « G » de bon goût est gravé sur l’un ou l’autre des bourgeons, et je suis un grand fan de la couleur vert jaunâtre « citronnelle » de mon unité d’examen, bien que vous puissiez également choisir entre l’orange (« corail »), le bleu gris (« brouillard » ), ou gris noir (“anthracite”).

Les écouteurs sont classés IPX4, ce qui signifie qu’ils sont bons pour une utilisation sous la pluie ou s’ils sont éclaboussés, et le boîtier est IPX2, ce qui signifie essentiellement qu’il ne faut pas le mouiller. Chaque oreillette pèse 6,2 g et l’étui avec les oreillettes pèse 62,4 g – facile à manipuler dans n’importe quelle poche.

Qualité sonore

Très bonne basse

Hauts de gamme bien réglés

Pas de prise en charge du codec haute résolution

Plus important encore, les Pixel Buds Pro ont une qualité sonore exceptionnelle qui correspond et parfois dépasse celle des AirPods Pro d’Apple.

Les Buds Pro ont une meilleure réponse des basses et un paysage sonore globalement mieux réglé lors de l’écoute de la plupart des genres de musique grâce au pilote unique de 11 mm incroyablement percutant de chaque bourgeon. Ajoutez à cela le traitement du signal numérique de Google et la très bonne suppression active du bruit (ANC) et vous riez.

À l’avant cependant – bien que mes oreilles ne soient pas d’accord avec l’ajustement, les Sony WF-1000XM4 sont toujours les meilleurs écouteurs sans fil que vous puissiez acheter.

Sur les Pixel Buds Pro, “Needle in the Hay” d’Elliot Smith est bien géré avec la guitare acoustique qui sonne aussi en direct que l’enregistrement prévu et la voix proche est bien rendue. Il y a une bonne séparation, même lors de la diffusion à partir de sources de qualité inférieure à la qualité CD telles que Spotify. L’utilisation de services haute résolution comme Tidal et Qobuz sonne mieux, mais cela dépend du fichier audio lui-même. Les Buds Pro ne prennent pas en charge l’audio haute résolution.

Le « mystère » de Turnstile a un punch considérable et les Buds Pro ont suivi une très bonne guitare basse bas de gamme et un claquement de grosse caisse que des écouteurs moins chers ne peuvent tout simplement pas vous donner. Les prouesses bas de gamme signifient que ce sont également d’excellents téléphones pour la lecture hip hop et rap. « Forgot About Dre » de « Dr Dre » sonne énorme avec la basse, le riff et le charleston tous représentés à un excellent niveau.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Cependant, tous les genres que j’ai lancés aux Buds étaient agréables à mes oreilles, et je n’ai rien à redire sur la qualité sonore proposée pour le prix demandé, bien qu’il y ait une mise en garde ici.

Pour être technique, les Buds Pro ne prennent en charge que les codecs audio AAC et SBC, pas le populaire codec aptX qui, de l’avis général, crée les meilleures réponses en fréquence des fichiers audio compressés à partir d’appareils Android et permet une compatibilité haute résolution.

Lors de mes tests, AAC a bien fonctionné (et est également là pour la compatibilité iPhone), mais il est étrange que Google ne traite pas aptX ou aptX HD là où les produits concurrents le font.

Contrairement à d’autres écouteurs tels que le WF-1000XM4 de Sony, il n’y a pas de paramètres d’égalisation intégrés pour les Pixel Buds Pro sur l’application Pixel Buds, à part une bascule appelée égaliseur de volume qui augmente les basses et les aigus à des volumes inférieurs. J’ai trouvé que cela ne faisait pas beaucoup de différence.

Google a déclaré à 9to5Google que les Pixel Buds Pro obtiendraient un réglage “égaliseur complet à 5 bandes” d’ici la fin de 2022, mais n’achetez pas les Buds sur une promesse logicielle si cela est important pour vous. Attendez ou achetez les Sony.

Malgré ces oublis, pour la plupart des gens, cela n’aura pas d’importance. Si vous souhaitez écouter des téléchargements de musique haute résolution sur les meilleurs codecs, vous achèterez plutôt des écouteurs filaires supra-auriculaires. Pour le streamer moderne, Pixel Buds Pro sonne bien, mais ne peut pas profiter de la fonctionnalité Spatial Audio lors de l’utilisation d’Apple Music que les AirPod peuvent.

Les Buds Pro sont bons pour les appels vocaux et vidéo, bien que la qualité du microphone ne soit pas aussi claire que les AirPods Pro et n’annule pas autant le bruit de fond que les bourgeons d’Apple pour que la personne à l’autre bout vous entende mieux.

Suppression du bruit et fonctions intelligentes

Excellente CNA

Multipoint Bluetooth

Aucune option d’égalisation

L’une des meilleures choses à propos des bourgeons est leurs commandes tactiles. De nombreux écouteurs au son exceptionnel ruinent leur bon ajustement en ayant des boutons physiques à l’extérieur qui, lorsqu’ils sont pressés, poussent douloureusement l’écouteur dans votre oreille.

Ce n’est pas le cas avec les Buds Pro, dont les commandes tactiles n’ont besoin que d’une seule pression pour jouer ou mettre en pause sur chaque bourgeon, avec une piste de saut à double pression et une triple pression pour revenir en arrière. Glisser de l’arrière vers l’avant augmente le volume, et l’inverse le diminue, tandis qu’une pression prolongée peut être configurée pour que l’un ou l’autre bourgeon invoque l’assistant ou bascule entre les modes ANC et transparence.

Une excellente fonctionnalité Fair Pair signifie également que le couplage à n’importe quel téléphone Android est un jeu d’enfant, avec une notification à l’écran lorsque vous ouvrez les écouteurs à proximité d’un téléphone.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Quant à l’ANC, c’est très bien si vous pouvez trouver une bonne étanchéité avec les trois tailles d’embout auriculaire. J’ai utilisé les Buds pour écouter des podcasts sur un vol transatlantique et ils ont facilement réglé le rugissement du moteur, bien que l’ANC des AirPods Pro ait moins de son statique lorsque rien ne joue que les Buds Pro.

La transparence est également excellente, laissant entrer le son extérieur afin que vous puissiez parler aux gens ou rester en sécurité en étant conscient de la circulation, par exemple.

Le support Bluetooth Multipoint est également très bon, ce qui permet aux Buds Pro de se connecter à deux sources audio en même temps. Couplés à un Pixel 6a et à un MacBook Air, les écouteurs lisaient facilement l’audio de chacun sans accroc. Pour changer une source audio, il vous suffit de connecter un autre appareil et un abandonne, vous ne pouvez pas sélectionner dans l’application.

La fonctionnalité logicielle Adaptive Sound vue sur les Pixel Buds A n’est pas là, probablement parce que l’ANC des Buds Pro signifie que le logiciel n’a plus besoin de niveler l’audio en fonction de votre son ambiant. De plus, l’ancienne option Bass Boost a été supprimée de l’application Pixel Buds, qui est intégrée aux téléphones Pixel en tant que paramètre audio consultable, mais doit être téléchargée en tant qu’application autonome sur tout autre téléphone Android.

Il n’y a pas d’application Pixel Buds pour iOS, donc je ne recommanderais pas Buds Pro si vous avez un iPhone car vous perdez quelques fonctionnalités intelligentes que les utilisateurs d’Android peuvent apprécier ici, comme Google Assistant pour la lecture des notifications et l’appel mains libres du numérique assistant, mais pour la lecture audio, ils sonnent bien connectés à un iPhone.

Autonomie et charge de la batterie

11 heures avec ANC

L’étui peut contenir jusqu’à 31 heures

Chargement sans fil

Pixel Buds Pro a également réussi la partie avec leur autonomie de batterie, qui est excellente. Avec ANC activé, j’ai trouvé que la promesse de Google de 7 heures de lecture sur une charge complète était exacte, sans avoir à les mettre dans le boîtier pour facturer un vol entier de près de huit heures.

Un boîtier entièrement chargé donnera également 20 heures de lecture avec la puissance qu’il peut expulser. Google indique également que sans ANC, les chiffres vont jusqu’à 11 heures de lecture et 31 heures de charge.

Le chargement via USB-C est facile bien qu’il n’y ait notamment aucun câble inclus dans la boîte. L’étui prend également en charge la charge sans fil, vous pouvez donc charger à l’aide de n’importe quel chargeur Qi ou même à l’arrière d’un téléphone moderne prenant en charge la charge sans fil inversée comme le Pixel 6 de Google ou le Samsung Galaxy S22 Ultra.

Google

Prix ​​& disponibilité

Les Google Pixel Buds Pro coûtent 199 $ / 179 £ / 219 €, ce qui est un excellent rapport qualité-prix pour la qualité du produit.

Il est moins cher que les 249 $/239 £/279 € Apple AirPods Pro, 279 $/249 £/279 € Bose QuietComfort Earbuds, 280 $/250 £/280 € Sony WF-1000XM4 et 199 $/219 £/229 € Samsung Galaxy Buds Pro. bien que le Bose et le Sony puissent être trouvés pour moins cher si vous magasinez.

Verdict

Tout comme les AirPods avec les iPhones, les Pixel Buds Pro sont le meilleur choix d’écouteurs sans fil si vous avez un téléphone Pixel, mais je les recommande également par rapport aux Galaxy Buds Pro, qui ont des commandes tactiles ennuyeuses en comparaison.

Les Buds Pro ont les meilleures commandes tactiles de tous les écouteurs du marché, une superbe réponse des graves et des aigus, un ajustement parfait, un ANC solide et une très bonne autonomie de la batterie. Ajoutez à cela l’étroite intégration Google de l’Assistant et vous avez les meilleurs amis de Google à un prix qui devrait être attractif pour tout client Android.

