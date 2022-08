Test des Google Pixel Buds Pro : ils l’ont fait

Le temps peut vraiment voler quand c’est l’été, les événements sur les produits continuent de se dérouler, les voyages se produisent et partout où vous vous tournez, il y a un autre appareil à ajouter à la liste d’examen. Je mentionne tout cela parce que nous vous avons fait part de nos réflexions sur la “première écoute” sur les Google Pixel Buds Pro il y a près d’un mois. Je n’ai aucune idée de ce qui s’est passé au cours des dernières semaines, mais je peux imaginer que certains d’entre vous veulent savoir si Google a vraiment réussi ou non avec ses écouteurs les plus chers à ce jour.

Que sont les Pixel Buds Pro ?

Pour récapituler rapidement, les Pixel Buds Pro sont les derniers écouteurs de Google et les premiers vrais écouteurs sans fil avec annulation active du bruit (ANC). Ils sont également assez chers à 199,99 $. Ils sont disponibles en quatre couleurs : Charcoal, Lemongrass, Coral et Fog.

Google évalue que ces nouveaux Pixel Buds Pro ont jusqu’à 31 heures d’autonomie avec ANC désactivé et jusqu’à 20 heures avec, grâce à la charge supplémentaire que vous obtiendrez de la batterie dans le boîtier. Au cours d’une seule session d’écoute, cela devrait signifier 11 heures (ANC désactivé) ou 7 heures (ANC activé) d’utilisation.

Chaque bourgeon comporte des commandes tactiles avec des balayages vers l’avant ou vers l’arrière (volume vers le haut ou vers le bas), des robinets simples/doubles/triples et un appui long ou un appui long. Rien ne peut être personnalisé en dehors du toucher et maintenir, où vous pouvez définir cette action pour basculer entre les paramètres Google Assistant ou ANC. Ces paramètres peuvent être différents sur chaque bourgeon.

Le boîtier inclus a une charge sans fil et se recharge également via le port USB-C. La connexion à votre téléphone ou à votre ordinateur se fait via Bluetooth 5.0, il y a une résistance à l’eau IPX4 dans les bourgeons (IPX2 dans le boîtier) et 3 microphones avec des couvertures en maille coupe-vent pour vous aider dans vos conversations. Vous avez également accès à une application Pixel Buds qui vous permet de contrôler les commandes tactiles que j’ai mentionnées, d’activer ou de désactiver le réglage intelligent de l’égaliseur de volume, d’accéder aux bascules multipoint et audio, et plus encore.

Enfin, les options ANC incluent l’activation ou la désactivation de l’ANC ainsi qu’un mode Transparence. Ce mode essaie d’amplifier le bruit dans le monde en temps réel pour vous aider, vous savez, à traverser la rue en toute sécurité ou à poursuivre une conversation avec quelqu’un dans la pièce avec vous.

Alors, les Pixel Buds Pro sont-ils bons ?

Pour cette période d’examen, j’ai utilisé deux paires différentes de Pixel Buds Pro, la paire Charcoal que Google m’a envoyée pour tester et une paire Fog que j’ai achetée pour l’utiliser à l’avenir. Pendant la première ou les deux premières semaines, j’ai utilisé la paire Charcoal et depuis, je suis sur la paire Fog. Il n’y a pas de différences entre les deux autres que la couleur externe. Ils ont le même boîtier, les mêmes ensembles de fonctionnalités et, à mes oreilles, le même son.

Comment ils s’adaptent

Je vais braconner ma “première écoute” ici et dire que je pense toujours que ces sons sont assez phénoménaux. Encore une fois, cependant, les Pixel Buds de Google semblent tous s’adapter parfaitement à mes oreilles et cela ne change pas avec les Pixel Buds Pro. L’expérience sonore et d’ajustement peut différer pour vous, mais je n’aurais pas vraiment pu demander un meilleur départ prêt à l’emploi.

Cet ajustement, qui n’utilise aucune sorte d’embouts d’ailes (il est livré avec différentes tailles d’embouts auriculaires), se glisse comme par magie dans mes oreilles et se tortille ou bouge rarement. Je me suis entraîné au gymnase, je les ai pris pour courir, je les ai utilisés dans mon bureau et j’ai fait des travaux ménagers à l’extérieur et je n’ai pas encore eu de bourgeon. Je ne pense vraiment pas que je pourrais bouger d’une autre manière pour les faire tomber à moins que j’essaie de me suspendre par le haut ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas faire ça – je suis vieux et je me ferais du mal.

S’il y a un inconvénient à l’ajustement des Pixel Buds Pro, c’est probablement dans leur taille globale. Ce sont de gros bourgeons, que j’obtiens à cause de l’ANC et des batteries, mais ils sont costauds. Les Pixel Buds précédents avaient tous cette légèreté qui me permettait de les porter pendant de longues périodes sans aucune fatigue. Depuis plusieurs semaines maintenant, j’ai certainement ressenti une certaine fatigue auditive après des écoutes prolongées (une heure ou plus). Je peux peut-être m’habituer davantage à leur taille avec de longues écoutes quotidiennes ou leur poids et leur volume peuvent toujours me poser des problèmes. Difficile à savoir pour l’instant.

Ainsi, bien que les Pixel Buds Pro sortent comme un gant de la boîte et ne bougent pas, peu importe ce que je fais lorsque je les porte, ils sont un peu lourds et volumineux dans mes oreilles. Ils peuvent sembler géniaux, mais les porter pendant des heures peut être fatigant.

En parlant de leur son…

Plusieurs semaines après le début de ce test et mes réflexions sur le son du Pixel Buds Pro correspondent essentiellement à ce que j’ai dit dès le départ. Au cas où vous l’auriez manqué, voici la grande partie de cette écoute initiale :

Il y a une douceur et une profondeur dans les basses qui tiennent vraiment de manière satisfaisante que la plupart des vrais écouteurs sans fil ne peuvent pas. Les aigus ont une richesse et une clarté enivrantes. Il y a une excitation lorsque vous lancez une grande chanson en plein essor sur les Buds Pro. Oui, j’ai couru mon test typique de “High For This” de The Weeknd et ceux-ci ont réussi avec brio. Je leur ai jeté un tas de Labrinth et ses rythmes numériques sauvages et ses basses lourdes, une fois de plus repartis heureux. J’ai sorti Jeff Buckley pour la première fois depuis longtemps pour essayer de ressentir cette émotion et votre garçon est en train de pleurer maintenant. OK, c’est un peu beaucoup. Old Caamp, après l’avoir surjoué au cours des deux dernières années, sonnait à nouveau frais. C’est le son qui remplit la tête à son meilleur.

Depuis, j’ai ajouté l’horreur geignarde qui est le vieux Dashboard Confessional “Unplugged”, Ray LaMontagne, Ghostface Killah, et plus encore à ces Buds Pro et ma conclusion reste que j’aime le son. Si je veux une brutalité claire, une élégance soul ou l’un des plus grands rappeurs de tous les temps pour bénir mes oreilles, je serais heureux d’atteindre les Pixel Buds Pro et d’activer l’ANC. Rien ne sonne faux ou aussi numérique ou comme l’ANC déforme le son de manière peu flatteuse qu’un algorithme pense que vous pourriez apprécier.

Pour les sessions où je veux un son riche et agréable et où le monde extérieur disparaît un peu, je continuerai probablement à utiliser les Pixel Buds Pro à l’avenir. Je pense quand dans mon bureau ou dans un avion ou sur le canapé la nuit pendant que ma femme consomme Virgin River et que j’ai besoin d’un moyen de rester présent dans l’esprit, je vais les utiliser. Pour une expérience plus active, comme lors d’une course, je pense que le poids et la taille pourraient les éloigner de mes oreilles et je reviendrai probablement à mes Pixel Buds A bon marché à l’occasion.

D’autres choses que j’aime

Vie de la batterie : Je n’ai eu aucun problème avec la durée de vie de la batterie, probablement parce que je n’atteindrai jamais les limites de la batterie lorsque j’utilise une paire d’écouteurs. Je ne vis pas le type de vie qui nécessite des écouteurs pendant plus d’une heure ou une heure et demie à la fois au maximum. Je travaille à domicile, je ne fais pas la navette et je sors assez rarement seul en public pour que je ne porte généralement pas d’écouteurs si souvent. Mais quand je les ai portés, je comprends exactement ce que Google promet pour les estimations de batterie. J’ai eu l’ANC pendant les 30 dernières minutes et j’ai perdu 7 %. Calculez cela et j’aurais atteint 7 heures d’utilisation avant de mourir. Avec ANC désactivé, mes tests ont toujours approché la barre des 11 heures.

Qu’est-ce qui pourrait utiliser un peu de travail?

Paramètres ou préréglages de l’égaliseur réel : Google pourrait un jour nous donner des paramètres d’égalisation pour les Pixel Buds, mais ils ne l’ont pas encore fait. Et je suis bien conscient que la plupart des téléphones d’entreprises comme Samsung ont des options d’égalisation intégrées, alors peut-être que Google n’a pas besoin de le faire. Mais j’aimerais vraiment que l’application Pixel Buds propose des préréglages ou quelque chose du genre. Lorsque vous écoutez les Pixel Buds Pro, vous n’avez aucun contrôle sur le son. Il existe une option “Volume EQ”, mais sa seule tâche est “d’améliorer les basses et les aigus à des niveaux de volume inférieurs”. Je souhaite pouvoir encore peaufiner le son selon mon style ou selon le type de musique.

: Google pourrait un jour nous donner des paramètres d’égalisation pour les Pixel Buds, mais ils ne l’ont pas encore fait. Et je suis bien conscient que la plupart des téléphones d’entreprises comme Samsung ont des options d’égalisation intégrées, alors peut-être que Google n’a pas besoin de le faire. Mais j’aimerais vraiment que l’application Pixel Buds propose des préréglages ou quelque chose du genre. Lorsque vous écoutez les Pixel Buds Pro, vous n’avez aucun contrôle sur le son. Il existe une option “Volume EQ”, mais sa seule tâche est “d’améliorer les basses et les aigus à des niveaux de volume inférieurs”. Je souhaite pouvoir encore peaufiner le son selon mon style ou selon le type de musique. Le mode transparence est OK: Le mode Transparence est censé vous aider à toujours entendre votre environnement tout en offrant une expérience audio haut de gamme. Cela a bien fonctionné pour moi lors des tests. D’une part, il y a un bourdonnement perceptible lorsque le mode est activé, probablement parce qu’il écoute activement votre environnement. Mais on dirait qu’une personne parle ou qu’une voiture conduit de manière incohérente. Par exemple, alors que je tape cette critique, je suis assis dehors et ma femme arrose ses fleurs et (je pense) me parle. La conversation est principalement à sens unique parce que je n’entends pas grand-chose d’elle, du tuyau d’arrosage ou des autres sons qu’elle émet. Google peut probablement continuer à peaufiner cela, donc je vais leur donner une chance de le faire.

On achète ou quoi ?

Comme mentionné ci-dessus, j’ai déjà acheté une paire et je prévois d’utiliser les Pixel Buds Pro lorsque j’ai besoin d’une expérience audio haut de gamme sous forme sans fil. Et même s’ils fonctionnaient très bien pendant mes entraînements ou mes courses ou lors de mes déplacements, leur poids et leur robustesse étaient parfois un peu fatigants. Cependant, je vais continuer à tester dans ces situations pour voir si mes oreilles vont s’y habituer, car le son est assez agréable et je préfère ne pas revenir au son bas de gamme des Pixel Buds A, même si ceux-ci le font adapter plus léger.

Pour vous, les questions commencent probablement par votre budget. À 199 $, ce ne sont pas bon marché. Vous obtenez de nombreuses fonctionnalités haut de gamme que vous attendez à 200 $, ainsi qu’un support logiciel continu. Ils coûtent également 30 $ moins cher que les nouveaux Galaxy Buds 2 Pro de Samsung. Mes oreilles les adorent et pour le prix, je pense qu’elles en valent la peine.

