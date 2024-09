Test des Google Pixel Buds Pro 2 : des écouteurs ailés pour votre confort

Plus tôt cette année, Google a annoncé de nouveaux écouteurs sans fil en plus de sa gamme de nouveaux smartphones Pixel 9. Les Pixel Buds Pro 2 débarquent dans les magasins le 26 septembre, et avant cela, je suis ici pour dire que les écouteurs apportent plusieurs améliorations bienvenues par rapport aux Pixel Buds Pro d’origine.

Lorsque Google a annoncé les Pixel Buds Pro 2, il a fait plusieurs déclarations importantes, notamment qu’ils annulent deux fois plus de bruit, sont plus confortables, offrent une autonomie de batterie de huit heures (30 heures avec l’étui) et plus encore. Cela est dû en partie à l’inclusion de la puce Tensor AI de la société, mais dans l’ensemble, ce sont de grandes déclarations.

Après avoir testé les Pixel Buds Pro 2 pendant environ une semaine, je dirais que la plupart de ces affirmations sont fondées. Le changement le plus notable est le confort : les Pixel Buds Pro 2 sont beaucoup plus confortables dans mes oreilles que les Pixel Buds d’origine. Si les premiers Buds n’étaient pas mauvais, ils n’étaient pas non plus géniaux et je trouvais souvent que mes oreilles étaient douloureuses et fatiguées après les avoir portés pendant quelques heures.

Ce n’est pas le cas des Pixel Buds Pro 2, que j’ai pu porter jusqu’à quatre heures sans problème. (Franchement, je pense que je pourrais les porter encore plus longtemps, mais je n’ai pas encore eu de période où je pourrais porter les Buds Pro 2 pendant plus de quatre heures d’affilée.) Cela tient en partie au poids, les écouteurs eux-mêmes pesant un peu 4,7 g contre 6,2 g sur les Buds Pro d’origine. Cela ne semble pas beaucoup sur le papier, mais je ressens vraiment la différence lorsque les écouteurs sont dans mes oreilles.

Les Buds Pro 2 sont également dotés d’une nouvelle aile stabilisatrice, qui permet de fixer solidement les écouteurs dans mes oreilles tout en offrant un soutien supplémentaire. Associés à la taille plus petite des Buds Pro 2, ils exercent moins de pression sur mon oreille et sont beaucoup plus confortables, en particulier lors de sessions d’écoute plus longues. Un autre avantage intéressant est l’inclusion d’une taille d’embout extra petite, offrant aux auditeurs plus d’options (bien que les embouts moyens par défaut aient mieux fonctionné pour moi).

L’autonomie de la batterie est également un point fort de ces écouteurs. Google annonce une autonomie de huit heures avec la suppression active du bruit (ANC) activée, avec jusqu’à 30 heures d’écoute totale avec l’étui de charge. Avec l’ANC désactivée, l’autonomie de la batterie passe à 12 heures (48 heures avec l’étui).

Comme je l’ai mentionné plus haut, je n’ai pas eu l’occasion d’utiliser les écouteurs pendant plus de quatre heures d’affilée, mais en général, lorsque je les sors au bout de quatre heures, les écouteurs ont environ 50 à 60 % de batterie restante, il semble donc que l’affirmation de huit heures soit en grande partie exacte. Je continuerai à tester l’autonomie de la batterie et vous ferai part ici de mes autres découvertes, mais à ce stade, je suis assez satisfait de la durée de vie des Pixel Buds Pro 2.

Qualité sonore, ANC et tout le reste

Si le confort est important (et pour moi, l’un des principaux facteurs qui déterminent le choix de mes écouteurs), la qualité du son est également un facteur important. Heureusement, les Pixel Buds Pro 2 ont un son excellent. Je ne suis pas du tout un audiophile, mais lors de comparaisons consécutives, j’ai trouvé que les Buds Pro 2 sonnaient mieux que les Buds Pro d’origine. Les Buds Pro 2 offraient un son plus complet et plus clair à mes oreilles dans une variété de genres musicaux, notamment le jazz, la pop, le métal, etc. Les podcasts sonnent également très bien sur les Buds Pro 2.

Ma femme Jade, qui a suivi une formation en production audio, a également testé les Buds Pro et les Buds Pro 2 et a constaté que la qualité sonore était bonne sur les deux, mais elle a estimé que les Buds Pro 2 avaient un son plus équilibré et plus net dans les fréquences hautes.

Un autre facteur qui influe sur la qualité du son est la suppression du bruit. Je ne peux pas dire si les Pixel Buds Pro 2 suppriment deux fois plus de bruit que ce que prétend Google, mais l’ANC fonctionne mieux que les Buds Pro. Parmi les exemples que j’ai notés jusqu’à présent, citons le ventilateur de mon bureau, que je n’entends pas du tout avec les Buds Pro 2, mais qui était perceptible avec les Buds Pro d’origine. De même, le ventilateur de plafond de ma salle de bain, extrêmement bruyant, est parfaitement atténué avec les Buds Pro 2, alors que les Buds Pro laissent passer trop de bruit de ventilateur. Je n’ai pas encore soumis les Pixel Buds Pro 2 à des tests très importants dans les trains et les avions, mais ce n’est qu’une question de temps avant que je le fasse.

Bien que cela couvre tous les ajouts majeurs, il existe plusieurs autres améliorations notables apportées par Google avec les Pixel Buds Pro 2 qui méritent d’être notées :

L’étui de chargement dispose désormais d’un haut-parleur pour vous aider à le localiser en cas de perte.

La fonction Clear Calling basée sur l’IA, le Bluetooth super large bande et les micros à formation de faisceaux se combinent pour des appels téléphoniques plus clairs.

Quatre options de couleurs, dont Porcelaine, Noisette, Gaulthérie et Pivoine.

Mains libres avec Gemini.

Commandes tactiles personnalisables pour la lecture, la pause, l’activation de Gemini et plus encore.

Des fonctionnalités de retour telles que Hearing Wellness, Multipoint, Spatial Audio, Conversation Detection et bien plus encore.

Ces deux derniers points n’ont pratiquement pas changé par rapport aux Pixel Buds Pro. Bizarrement, mes Buds Pro 2 n’ont pas eu de détection de conversation pendant quelques jours, mais la fonctionnalité est réapparue. Je ne sais pas ce qui s’est passé, car je n’ai reçu aucune mise à jour des écouteurs à ce moment-là, mais au moins elle est de retour. De même, le multipoint reste plus problématique qu’il n’en vaut la peine, d’après mon expérience. J’ai des problèmes chaque fois que j’essaie de basculer entre mon téléphone et mon ordinateur, par exemple pour rejoindre une réunion de travail. Une fois les Buds Pro 2 connectés à mon PC, ils fonctionnent parfaitement pour la réunion. Il s’agit simplement de faire ce changement initial. C’est vraiment dommage, et j’espère qu’un jour, Google et d’autres fabricants d’écouteurs concevront une solution compétitive avec les AirPods d’Apple.

Est-ce que ça vaut le coup ?

Le Les Pixel Buds Pro 2 coûtent 299 $ au Canadace qui les place 40 $ de plus que les Pixel Buds Pro d’origine. Pour mettre ce prix en perspective, les derniers Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro de Samsung coûtent respectivement 209,99 $ et 329,99 $. Les AirPods 4 d’Apple commencent à 179 $ (sans ANC) et 249 $ (avec ANC), tandis que les AirPods Pro 2 sont à 329,99 $. Enfin, les Pixel Buds A-Series économiques de Google coûtent 139 $.

Le prix place les Pixel Buds Pro 2 fermement en ligne avec les écouteurs « pro » haut de gamme d’autres sociétés technologiques, mais comme pour tout produit accessoire, il est un peu difficile de comparer directement puisque ces écouteurs sont à leur meilleur lorsqu’ils sont associés à leur smartphone respectif (c’est-à-dire que les AirPods offriront une meilleure expérience sur iPhone que les écouteurs d’autres fabricants).

Cela étant dit, je suis assez satisfait des performances et du son des Pixel Buds Pro 2, et j’adore la façon dont ils fonctionnent avec mon téléphone Pixel. La plupart des utilisateurs de Pixel à la recherche d’écouteurs sans fil ne peuvent pas se tromper avec les Buds Pro 2. L’expérience ne devrait pas être trop différente sur les téléphones Android non Pixel, même si, pour les utilisateurs d’iPhone, il est difficile de battre les AirPods.

Les Pixel Buds Pro 2 sont avant tout incroyablement confortables, ce qui est un énorme avantage pour moi. Cela seul fera des Buds Pro 2 un incontournable de mes oreilles dans un avenir proche.