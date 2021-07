Test des Google Pixel Buds A-Series

Présentation et déballage

Il s’agit de la troisième tentative de Google sur les Pixel Buds. Le passage des Pixel Buds filaires de première génération aux vrais Pixel Buds sans fil de l’année dernière a été important et a bien résonné. « Si ce n’est pas cassé, ne le répare pas », pense beaucoup de Google avec les Pixel Buds A-Series. Ces écouteurs TWS se ressemblent, possèdent bon nombre des mêmes caractéristiques et coûtent 80 $ moins cher que les Pixel Buds 2020.

Pixel Bud (2020) [left], Pixel Bud série A [right]

La « Série A » de Google est normalement associée à sa gamme de smartphones Pixel. Bien que les modèles Pixel soient suffixés d’un « a » minuscule, ils signifient la même chose : une expérience similaire à celle de leur homologue phare mais à un prix inférieur. Avant de vous dire ce qui manque, passons en revue ce que vous obtenez avec les Buds A-Series.

Les Pixel Buds A-Series sont annoncés comme une paire d’écouteurs haut de gamme avec un ajustement confortable, des appels clairs et une grande autonomie de la batterie. L’expérience est également profondément intégrée à Google Assistant et centrée sur « l’utilité de Google ».

Les Pixel Buds A-Series sont livrés avec trois tailles d’embouts auriculaires, un câble de chargement USB-A vers USB-C et un guide de démarrage rapide.

Maintenant que nous avons vu ce qui est inclus dans la boîte, examinons de plus près le matériel lui-même.

Matériel et conception

Les Pixel Buds A-Series sont de conception identique et s’adaptent aux Pixel Buds de l’année dernière. Le boîtier de charge est à peu près de la même taille, mais il pèse 8 grammes de moins (53 g) car il n’a pas de bobine de charge sans fil. Dans l’ensemble, nous aimons la forme arrondie qui ressemble à un œuf qui n’avait que deux dimensions et demie. La charnière rabattable est très robuste et ne bouge pas lorsqu’elle est fermée.

Le fermoir magnétique est suffisamment solide pour maintenir l’étui fermé, mais si vous laissez tomber l’étui de charge de n’importe quelle hauteur, les Buds sortiront certainement de l’étui. Si vous êtes maladroit, évitez les grilles d’égout : Google facture 39 $ + taxes pour remplacer un seul Pixel Bud A-Series en cas de perte ou d’endommagement.

Les bourgeons eux-mêmes sont petits et pèsent 5 grammes chacun et ils sont suffisamment légers pour que vous puissiez oublier que vous les portez. Les Buds sont principalement en plastique, mais la plus grande surface du Bud est une finition mate douce tandis que l’arrière qui fait face à votre tête est brillant. Les deux Buds sont classés pour la résistance à l’eau et à la transpiration IPx4.

Chaque Bud a un microphone à formation de faisceau en bas, et il y a un micro de réduction du bruit en haut pour que l’autre partie lors d’un appel puisse vous entendre clairement. Chaque bourgeon est également équipé d’un capteur d’usure : si vous le retirez, la lecture se mettra automatiquement en pause.

Le son est produit par des pilotes personnalisés de 12 mm, tout comme les Pixel Buds plus chers. Les Buds sont également équipés d’un « Spatial Vent » qui régule la pression de l’air à l’intérieur de l’oreille. Cela devrait contribuer au confort à long terme et nous examinerons cela plus tard.

Bien que leur conception soit extrêmement identique, les composants des Pixel Buds et Pixel Buds A-Series sont différents. Le pavé tactile de la série A ne peut pas détecter les gestes de balayage, ce qui signifie que vous ne pouvez pas régler le volume à l’aide d’un balayage. Il y a aussi un capteur de proximité de moins dans chaque bourgeon, ce qui a réduit le poids total de chaque bourgeon d’environ un demi-gramme.

Coupe et confort

Les Google Pixel Buds sont une offre unique, les embouts auriculaires mis à part. Si vous avez rencontré des problèmes de montage sur les Pixel Buds de l’année dernière et espérez que cela a peut-être été modifié, vous seriez déçu. Le montage est identique et devrait convenir à la plupart. Dans mon cas, « l’arc stabilisateur » en silicone ne repose pas vraiment là où il est censé le faire. Au contraire, l’arc peut ou non (généralement pas) entrer en contact avec mon oreille.

Cela ne veut pas dire que les Buds sont inconfortables. Même si les écouteurs sont pour la plupart ancrés uniquement par les embouts auriculaires, ils sont toujours sécurisés et je les ai trouvés confortables pour une utilisation prolongée. Si vous optez pour des embouts en mousse tiers, vous les trouverez peut-être plus confortables, mais vous pourriez également rencontrer des problèmes lors de leur insertion dans le boîtier de charge.

Certains utilisateurs ont signalé que l’arc stabilisateur des Pixel Buds de l’année dernière pourrait éventuellement former un point de déclenchement fatigant sur l’oreille. Je peux imaginer la même chose se produire ici. Les Buds sont légers, petits et devraient être confortables pour une utilisation prolongée pour la plupart. Là encore, l’ajustement a tendance à être subjectif et varie d’une personne à l’autre.

Bien que le stabilisateur ne soit pas optimal pour la forme de mes oreilles, ils n’ont eu aucun problème à rester en place, même pendant l’entraînement. Comme pour toute paire d’écouteurs, une transpiration excessive finira par les faire glisser, alors portez un serre-tête.

Fonctionnalités de l’application

Pour la configuration, Fast Pair facilite la recherche d’une nouvelle paire de Pixel Buds pour les appareils Android. Aucun des modèles de Pixel Buds ne prend en charge le couplage multipoint, vous devrez donc coupler manuellement vos Buds chaque fois que vous souhaitez passer de l’utilisation de votre téléphone Android à l’utilisation d’un PC.

Bien que les Pixel Buds soient techniquement compatibles avec iOS, le jumelage avec un téléphone Android est la voie à suivre. Si vous possédez un téléphone Android autre que Pixel, toutes les fonctionnalités et commandes sont accessibles depuis l’application Pixel Buds. À partir de là, vous pouvez modifier les paramètres, appeler un Bud si vous l’avez laissé tomber derrière le canapé et télécharger les mises à jour du firmware pour les Buds. Si vous utilisez iOS, vous aurez besoin d’un appareil Android pour gérer les paramètres et les mises à jour du micrologiciel des Buds.

Google Assistant est le principal argument de vente des Pixel Buds A-Series et sa mise en œuvre et son intégration avec Android sont excellentes. Non seulement les notifications seront lues dans votre oreille, mais vous pourrez répondre directement depuis les Buds, sans utiliser votre téléphone. Cela fonctionne en fait très bien et je me suis retrouvé à l’utiliser souvent pour répondre aux messages reçus pendant que je travaillais.

Vous pouvez également parler à l’Assistant de la même manière que vous le feriez sur votre appareil pour définir des rappels, des minuteurs, demander des anecdotes ou consulter la météo, et demander à composer un contact.

Vous pouvez appuyer sur l’un des boutons et le maintenir enfoncé, attendre le bip et commencer à parler. Votre requête est soumise lorsque vous lâchez le Bud. Les Buds sont également toujours à l’écoute de la phrase de réveil « Hey Google » si vous préférez une méthode mains libres. Appuyez sur l’un des boutons pour interrompre l’assistant et reprendre la lecture.

Vous devriez recevoir une réponse de Google dans les trois secondes. Cela peut parfois prendre un peu plus de temps, en fonction de votre connexion également.

Une fois que voyager entre les frontières est redevenu sûr, vous pouvez utiliser les Pixel Buds pour vous aider à traduire. Vous pouvez utiliser les Buds pour demander à Google « Aidez-moi à parler [a supported language] ». Je les ai testés pour traduire en espagnol et bien que la traduction soit très rapide, il peut manquer quelques mots ici et là.

En ce qui concerne la personnalisation, il n’y a aucun moyen de vraiment changer les commandes tactiles des Pixel Buds. L’interface des Buds et de l’application est aussi simple que possible. Voici les paramètres des Pixel Buds A-Series qui peuvent être personnalisé activé ou désactivé :

Assistant Google « Hey Google » : permet à l’assistant d’être réveillé par une phrase de réveil

Play Start sound : le blip audio qui est lu lorsque vous prononcez la phrase de réveil

Commandes tactiles : active ou désactive la commande tactile

Bass Boost : la seule option d’égalisation disponible, rend les basses et les sous-basses plus prononcées

Son adaptatif : ajuste automatiquement le volume en fonction du bruit ambiant

Détection intra-auriculaire : lecture/pause automatique de la lecture lorsqu’un Bud est retiré

Le son adaptatif est une caractéristique unique des deux modèles de Pixel Buds. Les Buds peuvent ajuster progressivement le volume de votre musique en fonction de la quantité de bruit ambiant présent. J’ai trouvé que le bruit ambiant fonctionnait assez bien lorsque je promenais le chien. Le volume augmentait rapidement mais doucement chaque fois qu’une voiture passait ou qu’un avion rugissait au-dessus de nous, le volume revenait à des niveaux normaux après la fin de l’événement.

Vous pouvez toujours annuler la fonction en ajustant manuellement le volume. Le son adaptatif est temporairement désactivé jusqu’à ce que le paysage sonore change et nécessite un nouvel ajustement. L’application Pixel Buds note que Bass Boost et Ambient Noise mai réduira probablement la durée de vie de la batterie. Cela nous amène à la vie de la batterie.

Charge, autonomie de la batterie et connectivité

Les Pixel Buds A-Series sont conçus pour 5 heures de lecture avec une seule charge, et un total de 24 heures avec l’étui de charge. Le boîtier est chargé via USB-C, mais le chargement sans fil n’est pas disponible.

Google explique que cette évaluation sur 24 heures est basée sur des tests effectués avec du matériel prototype et que les fonctions d’aspiration de puissance sont désactivées, de sorte que votre kilométrage réel varie.

D’après mon expérience, les Pixel Buds A-Series ont épuisé le boîtier de charge d’environ 5% pour chaque heure d’écoute (en utilisant les deux Buds). Cela a entraîné une durée de lecture estimée à 20 heures pour les Pixel Buds A-Series avec une charge complète.

En ce qui concerne la connectivité, de nombreux utilisateurs ont rencontré un signal saccadé et une connexion interrompue avec les Google Pixel Buds de l’année dernière et les Google Pixel Buds A-Series ont mis à jour les radios pour améliorer la stabilité.

Malheureusement, j’ai connu des pertes de connexion qui ont entraîné une déconnexion, suivie d’une reconnexion immédiate lors de la lecture de musique qui a été déclenchée d’une manière ou d’une autre chaque fois que j’essayais d’utiliser Google Assistant. J’ai retracé le coupable jusqu’à une connexion Wi-Fi 2,4 GHz à proximité (et la proximité du routeur) qui causait des interférences avec les Buds A-Series.

Qualité du son et appels téléphoniques

Bien qu’ils ne soient pas en mesure d’appliquer des paramètres d’égalisation personnalisés, les Pixel Buds A-Series offrent un son bien équilibré avec des médiums et des aigus clairs. Bien que les basses et les basses puissent faire défaut pour certains au début, l’option Bass Boost devrait satisfaire ceux qui recherchent des basses percutantes. Selon les genres que vous écoutez, les aigus peuvent être un peu rauques, mais les Buds sont excellents pour consommer des podcasts et des dialogues.

Ils sonnent étonnamment bien pour une paire de Buds dans cette gamme de prix, et ils impressionneront à coup sûr le consommateur moyen, surtout avec le Bass Boost activé. Sinon, une fois désactivé, le son était très bien équilibré avec une belle emphase sur les voix et les médiums.

Les Buds fonctionnent sur le codec AAC sur Android et iOS et chaque Bud est connecté indépendamment, il n’y a donc pas de relais entre les Buds.

Les Buds utilisent des micros à formation de faisceau pour les appels vocaux et les micros à réduction de bruit me permettent d’utiliser les Pixel Buds pour passer des appels téléphoniques près d’une rue animée avec des appelants signalant qu’ils ont pu m’entendre très clairement.

Conclusion, verdict

Avant de donner notre verdict, regardons avec quels autres produits les Buds A-Series sont en concurrence. Le premier qui me vient à l’esprit est celui des AirPod d’entrée de gamme, qui commencent à 159 $. Cela dépend vraiment de ce qu’est votre appareil principal et si vous préférez Siri ou Google Assistant. Si vous avez un iPhone, vous aurez une expérience mieux intégrée avec les AirPod, vous n’aurez qu’à décortiquer un peu plus pour le faire. Bien qu’il soit possible d’utiliser les Buds A-Series avec un iPhone, ce n’est pas l’expérience idéale.

Nous ne pouvons pas parler de leur qualité sonore, mais Amazon Echo Buds offre une expérience d’assistant intra-auriculaire similaire à l’intégration de Buds avec Google Assistant. Cela dépendra vraiment si vous êtes plus profondément immergé dans l’écosystème Alexa. Les Buds A-Series sont encore un peu moins chères.

Le prix des Galaxy Buds + de Samsung est actuellement le même que celui des nouveaux Pixel Buds et ils offrent beaucoup plus de personnalisation, de son de transmission, de profils d’égalisation et même de chargement sans fil, mais je pense que le package Pixel Buds et l’application Pixel Buds sont plus conviviaux.

Les Pixel Buds de l’année dernière sont en fait répertoriés à prix réduit dans de nombreux endroits, vous pourrez donc peut-être les trouver pour seulement 20 dollars de plus que la série A si vous constatez que la charge sans fil et les commandes de balayage du volume valent l’argent supplémentaire. Ce n’est que si vous parvenez à trouver les Pixel Buds de l’année dernière, qui sont largement en rupture de stock.

Tout comme Google a réussi à s’en sortir avec les modèles Pixel « a » plus abordables, la société a réduit les coûts des Pixel Buds, tout en reproduisant l’expérience utilisateur principale. Le résultat est un ensemble complet de fonctionnalités dans un ensemble abordable, portable et élégant pour un prix raisonnable.

Nous recommandons fermement les Pixel Buds A-Series pour leur excellent son, leur excellente qualité d’appel et leur intégration approfondie avec Google Assistant. La durée de vie de la batterie n’est pas la plus forte que nous ayons vue, mais reste plus que suffisante. Bien qu’ils ne soient peut-être pas les les meilleurs écouteurs du marché, ils fonctionnent si bien avec les téléphones Android et sont si agréables à utiliser.