Test des écouteurs Sony MDR-MV1 – Actualités GSMArena.com

Le MDR-MV1 est le tout dernier casque de mixage et de monitoring de studio de Sony. Ils pourraient être considérés comme les successeurs spirituels du légendaire MDR-7506, qui existe depuis plus de 32 ans et est toujours en vente.

Contrairement aux précédents écouteurs Sony destinés à une utilisation en studio, les MV1 sont des écouteurs ouverts. Sony souhaite les utiliser plus spécifiquement pour le mastering de l’audio spatial, qui devient de plus en plus populaire ces jours-ci avec l’avènement du Dolby Atmos (et moins grâce au 360 Reality Audio de Sony).

Dans cette revue, je vérifierai si les MV1 sont adaptés à l’usage auquel ils sont destinés et comment ils fonctionnent pour d’autres tâches, comme écouter de la musique et jouer à des jeux.

Conception

Les MV1 ont un design assez standard et sans prétention, entièrement noir. Les écouteurs en métal sont entièrement recouverts de maille, ce qui rend tout le dos poreux. Les empiècements en plastique se connectent au bandeau qui s’ajuste avec un simple mécanisme coulissant. Le mécanisme est fluide et il y a des marquages ​​pour que vous puissiez les obtenir même des deux côtés et faire une note pour différents utilisateurs.

Le bandeau est doté d’un matériau semblable à du cuir sur le dessus avec des coutures sur les bords. Le dessous est doté d’un rembourrage en mousse souple qui est principalement concentré autour du milieu du bandeau et ne monte pas jusqu’aux extrémités.

Les écouteurs sont dotés de coussinets en mousse massifs avec une texture douce semblable à du velours. Les coussinets ont une profondeur de 2 cm avant que vos oreilles ne touchent la grille en tissu à l’intérieur, puis encore 0,5 cm avant de toucher la grille en plastique dur. Les coussinets sont amovibles mais, à ma connaissance, Sony ne vend pas de remplacements. Obtenir de nouveaux pads lorsque ceux-ci s’aplatissent inévitablement et modifient le profil sonore va être difficile et encore une fois, vous devrez peut-être compter sur des vendeurs de pièces de rechange.

Les écouteurs disposent d’une connexion unilatérale sur l’écouteur gauche. Par défaut, le MV1 est livré avec un seul câble de 2,5 m de long avec un connecteur de 3,5 mm à une extrémité et un connecteur de 6,3 mm à l’autre extrémité. Le plus petit se branche sur le casque et il existe également un mécanisme à vis qui le maintient en place. Vous obtenez également un adaptateur qui convertit la fiche 6,3 mm en 3,5 mm.

La qualité du câble est excellente et l’utilisation de métal pour les extrémités du connecteur des deux côtés est fantastique. Cependant, j’aurais préféré qu’il y ait deux câbles dans la boîte, le câble le plus long de 2,5 m avec une extrémité de 6,3 mm et un câble plus court de 1 m avec une extrémité de 3,5 mm, ce qui est fourni avec de nombreux autres écouteurs moins chers. L’adaptateur fourni est également inutilement encombrant et suffisamment lourd pour faire glisser votre téléphone si vous le branchez sur un seul.

La qualité globale de fabrication des écouteurs est bonne. Les écouteurs Sony ont tendance à ne pas sembler particulièrement haut de gamme au début, mais finissent par survivre à leurs propriétaires. Je n’ai aucun doute que le MV1 vieillira également bien, à moins que vous ne soyez particulièrement abusif.

Les écouteurs sont également très confortables. Les coussinets sont confortables et ont une grande profondeur que la plupart des gens devraient trouver accommodants. Ils ne sont pas non plus trop lourds et ont juste ce qu’il faut de force de serrage. Je les ai portés pendant des heures en jouant à des jeux et je n’ai ressenti aucune gêne ni fatigue.

Destiné à une utilisation en studio, le MV1 n’est pas livré avec beaucoup d’accessoires dans la boîte. La boîte elle-même est simple et à l’intérieur se trouvent le câble et l’adaptateur susmentionnés ainsi que les écouteurs.

Performance

La notion de casque de studio ouvert pour le mixage et le mastering au lieu du simple monitoring est quelque peu intrigante. Si vous demandez aux ingénieurs de studio, ils vous diront que la seule fois où les écouteurs sont utilisés dans les studios, c’est pour surveiller les artistes ou comme source secondaire pour vérifier les problèmes dans le mixage. Il n’y a presque pas de mixage ou de mastering réel avec des écouteurs, encore moins avec des écouteurs ouverts, car c’est uniquement le domaine des moniteurs de studio, c’est-à-dire des haut-parleurs.

J’y reviendrai mais parlons d’abord du son. Le MV1 ne sonne pas comme ce que j’attends d’un casque de mixage et de mastering en studio. Sony prétend que le son est « neutre », « précis » et « incolore », mais ce n’est rien de tout cela.

Tout d’abord, le son est relativement grave. Le MV1 a une amplification des basses à bande assez large dans les fréquences moyennes et supérieures. Il ne suffit pas de qualifier les écouteurs de graves, mais il y a juste assez d’énergie supplémentaire dans ces régions pour que le son soit constamment chaud et grondant. Il n’y a pas autant d’énergie de basse faible, donc il n’y a pas de bruit sourd plus profond accompagnant le grondement, ce qui semble un peu insatisfaisant si vous écoutez simplement de la musique et ne surveillez pas. Si vous écoutez, vous vous demandez peut-être pourquoi il y a autant de basses moyennes et si vous avez fait une erreur lors du mixage.

Le milieu de gamme est également un peu partout. Les bas médiums sont colorés par l’énergie des basses supérieures qui déborde, donnant aux voix plus profondes une profondeur et une chaleur supplémentaires qui ne sont pas présentes dans le mix.

Malheureusement, ce sont les hauts médiums qui déçoivent le plus. Les MV1 manquent assez dans le haut du milieu de gamme, ce qui rend le son un peu terne, comme une image juste floue. Il recouvre toutes les voix d’une couche de bouillie et, associé aux bas médiums graves, sonne simplement sombre et trouble.

Les performances des aigus sont correctes en isolation. Les aigus supérieurs peuvent parfois être un peu brillants, mais dans l’ensemble, les performances des aigus sont sûres et satisfaisantes avec une bonne extension et reproduction. Malheureusement, les médiums supérieurs supprimés peuvent rendre les aigus plus pointus qu’ils ne le sont (un creux avant un pic met davantage en évidence le pic), ce qui met davantage l’accent sur les aigus supérieurs. Ceci, associé aux basses, peut en fait donner au son une légère inclinaison en forme de V.

Je suis sûr que Sony a une raison de régler le son de cette façon, mais je n’arrive pas à comprendre de quoi il s’agit. Le surnommer « écouteurs pour le mixage et le mastering » est tout simplement étrange, car ce n’est pas quelque chose pour lequel les écouteurs sont généralement utilisés dans un environnement de studio. La mention spécifique de l’audio spatial est également étrange puisque vous ne maîtrisez pas le contenu spatial avec un casque car le son tournera avec votre tête, rendant tout type de mastering inutile. Leur nature ouverte les rend également peu adaptés au monitoring dans une cabine de sonorisation. Vous pouvez les utiliser pour le monitoring une fois le mixage et le mastering terminés, mais le réglage du son joue encore une fois contre eux.

Ils ne conviennent donc pas à une utilisation en studio, mais que diriez-vous simplement d’écouter de la musique ? Ici, les MV1 ne s’en sortent pas trop mal. Je n’aimais pas particulièrement la baisse des basses car elles descendaient plus loin dans la gamme de fréquences et le manque de clarté des médiums supérieurs continuait à me faire travailler les engrenages. Pourtant, pour la plupart, les MV1 sont agréables lorsqu’ils sont uniquement utilisés pour écouter de la musique pour le plaisir.

Cependant, la meilleure utilisation que j’ai tirée du MV1 était pour les jeux. Grâce à la scène sonore spacieuse et aux grandes qualités d’image, les MV1 sont plutôt sympas en matière de jeux. En tant que personne qui joue plusieurs heures chaque jour, le confort, le positionnement audio précis et le son relativement équilibré par rapport aux casques « de jeu » les rendent excellents pour les jeux. Il ne manque plus qu’un micro.

Les MV1 sont des écouteurs très faciles à piloter. Vous pouvez essentiellement les alimenter avec n’importe quoi tout en obtenant un volume suffisant. Même avec un Shanling UA2 de base, le MV1 deviendrait très bruyant à environ 50 % du volume. Un amplificateur de bureau serait bien car cela signifie que vous n’auriez pas besoin d’utiliser l’adaptateur encombrant, mais ce n’est pas nécessaire.

Concours

La concurrence ne manque pas dans le domaine des écouteurs. Pour une utilisation en studio, les écouteurs Beyerdynamic sont depuis longtemps la référence. Les options fermées comme le DT 770 Pro sont idéales pour le suivi des talents et le DT 990 Pro ouvert est idéal pour le suivi post-mixage afin de rechercher des défauts. Leur accordage brillant, presque dur, les rend idéales à cet effet.

Pour écouter de la musique, le HiFiMan Sundara, souvent considéré comme l’un des meilleurs écouteurs que vous puissiez acheter, offre un meilleur son. Si vous avez un budget limité, le HE400se est une excellente option. Pour les jeux, le Sennheiser x Drop PC38X est une excellente option et si vous ne voulez pas de micro, procurez-vous simplement le 560. Et oui, tous ces éléments sont moins chers que le MV1.

Conclusion

À 400 $, les Sony MDR-MV1 sont des écouteurs un peu chers. Je pense que Sony a raté l’atterrissage sur tout l’angle du « mixage et mastering en studio des écouteurs » avec un réglage en forme de V étrangement coloré. Ils sont bons pour écouter de la musique et encore meilleurs pour les jeux, mais difficiles à recommander pour les cas d’utilisation au prix actuel alors qu’il existe des alternatives moins chères et meilleures. Mais si vous parvenez à les obtenir pour 250 $ ou moins, ils valent vraiment la peine d’être pris en considération.