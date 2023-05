Test des Beats Studio Buds+ : les AirPods pour tout le monde

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Super son

Apple a acheté Beats deux ans avant l’annonce des premiers AirPods. Aujourd’hui, les écouteurs Beats sont très similaires aux AirPods – ce qui est une bonne chose quand ils coûtent souvent moins cher mais offrent des fonctionnalités similaires.

Les Beats Studio Buds + sont les meilleurs véritables écouteurs Bluetooth sans fil de Beats, et ils constituent une excellente alternative aux AirPods Pro d’Apple.

Les Buds + abandonnent certaines des fonctionnalités les plus avancées que vous trouverez sur les AirPods Pro à 249 $ / 249 £ et d’autres modèles AirPods tels que l’audio spatial et la commutation automatique des appareils. Mais à 169 $ / 179 £, ils sont plus abordables et s’intègrent mieux aux smartphones Android.

À mon époque avec les Buds +, je n’ai pas manqué les fonctionnalités supplémentaires de 80 $ / 70 £ que vous obtenez sur les AirPods Pro, et je vous suggère d’économiser votre argent en optant plutôt pour les Beats.

Concevoir et construire

Quatre tailles de pointes dans la boîte

Conception astucieuse de la poignée/du bouton

Classement IPX4

Les Studio Buds+ ont un design attrayant et fonctionnel qui, heureusement, n’essaie pas d’arnaquer les AirPods. Au lieu d’une longue tige, les bourgeons sont petits, enfin, bourgeons, avec un bord effilé que vous pouvez saisir entre le pouce et l’index pour les sortir de l’étui ou de votre oreille.

Il s’agit d’une conception intelligente, qui met également un bouton physique sur le bord où le logo Beats « b » est imprimé sur chaque bourgeon. La prise en main me permet de tordre les bourgeons pour obtenir un meilleur ajustement plutôt que de devoir les pousser douloureusement plus loin dans mon oreille. Il y a un degré de cela lorsque vous appuyez sur le bouton de l’un ou l’autre bourgeon, mais si vous le faites à angle droit, c’est OK. À 5 g par bourgeon, vous les remarquez à peine dans vos oreilles.

Henry Burrell / Fonderie

J’ai passé en revue le modèle noir et or, bien qu’il existe également une version ivoire et translucide qui fait la une des journaux et qui a fière allure. Mes bourgeons noirs et mes pointes montraient facilement de la poussière et de la saleté, tandis que le boîtier en plastique mat a ramassé quelques éraflures de surface mais semble étonnamment indemne après une semaine passée dans des sacs et des poches.

Beats a mis quatre tailles d’embouts dans la boîte, ce que j’ai découvert avec gratitude car j’ai des conduits auditifs assez petits. Je pourrais obtenir un ajustement scellé décent avec la plus petite taille «XS», donc vous devriez être d’accord avec l’une des options. J’ai trouvé les Buds+ confortables à porter pendant quelques heures à la fois avant de ressentir un peu de douleur, commune avec les écouteurs à joint fermé – votre kilométrage peut varier.

Pour ce que ça vaut, les Buds+ ont des embouts circulaires en silicone, similaires à de nombreux autres vrais bourgeons sans fil. Je trouve les AirPods Pro plus confortables car ils ont des pointes ovales légèrement plates.

Les bourgeons sont bien ajustés dans le boîtier de charge en forme de galet maintenu en place avec le bruit rassurant d’un aimant puissant. Le boîtier se charge via USB-C plutôt que Lightning. C’est bienvenu pour moi étant donné que j’utilise pas mal d’appareils USB-C pour mon travail, mais si vous avez un iPhone, vous préférerez peut-être les AirPods pour leur port Lightning. Il y a un câble USB-C vers -C dans la boîte.

Qualité sonore

Scène sonore universelle et bien arrondie

Bonne réponse des basses

Pas de support haute résolution

Plus important encore, les Studio Buds+ ont un son excellent. Il n’y a pas grand-chose à dire entre ceux-ci et les AirPods Pro, les écouteurs Bose QuietComfort 2 et les OnePlus Buds 2 Pro que j’ai utilisés ou examinés récemment.

« Like A Prayer » de Madonna sonne frais et vibrant, avec la guitare basse qui saute dans le mix avec les aigus de la batterie et les chœurs.

Dans une voiture de métro bondée du métro de Londres avec beaucoup de bruit mais une annulation du bruit activée, je pouvais entendre le son de la guitare basse sur le ‘$ 20’ de boygenius mieux que sur les autres bourgeons et je l’appréciais davantage.

Beats a la réputation d’avoir un son de basse et c’est le cas des Buds+. Ils n’en font pas trop, mais il y a plus de bas de gamme dans le réglage ici que sur les AirPods. Malheureusement, les Buds+ n’ont pas (comme les AirPods) de commandes d’égalisation. Vous êtes coincé avec ce que Beats juge le mieux – heureusement, c’est plutôt bien.

Il y a le moindre soupçon de distorsion dans les bourgeons lorsque j’ai écouté « Machinehead » de Bush à un volume décent, peut-être jusqu’aux aigus, mélange des années 90 de la chanson. Tous les instruments sonnent clairs et nets. Les Buds+ sont des écouteurs au son universel, quel que soit le genre musical.

Seuls quelques écouteurs sans fil prennent en charge la lecture de musique haute résolution et ceux-ci n’en font pas partie. Tout comme les AirPods, les Buds+ ne peuvent pas diffuser les pistes haute résolution Apple Music à leur pleine résolution bien qu’il s’agisse d’écouteurs fabriqués par Apple. Au lieu de cela, ils prennent en charge les codecs AAC et SBC largement utilisés sur Bluetooth 5.3.

Suppression du bruit et fonctions intelligentes

Bon ANC

Couplage rapide avec iOS et Android

Pas de détection intra-auriculaire

C’est un peu étrange que mes observations sur les fonctionnalités intelligentes de Beats soient plus longues que la section sur la qualité du son ici, mais les écouteurs sans fil ont tous des fonctionnalités intelligentes tellement différentes de nos jours qu’il faut plus de temps à expliquer.

Lorsque vous les sortez de leur étui, les Buds+ se connectent très rapidement à leur dernier appareil jumelé. J’ai passé une grande partie de mon temps avec eux connectés à un iPhone, un Pixel et un Mac, et j’ai basculé manuellement entre eux avec succès à chaque fois dans les paramètres des appareils.

L’une des meilleures choses à propos des Buds + est que leurs fonctionnalités intelligentes couvrent iOS et Android, contrairement aux AirPod, qui n’offrent que des fonctionnalités telles que le couplage rapide avec les iPhones. L’une des pires choses à propos des Buds+ est leur manque de détection intra-auriculaire, de sorte que la musique ne s’arrête pas automatiquement lorsque vous retirez un bourgeon, puis commence à jouer lorsque vous le remettez en place. Cela est en partie dû au manque de Beats. de la puce H1 présente dans tous les AirPod.

Henry Burrell / Fonderie

En mode couplage, vous obtenez des fenêtres contextuelles pour connecter rapidement les Buds+ sur les iPhones ou les téléphones Android via la norme Fast Pair de Google. Lorsqu’ils sont connectés à un appareil Apple, les Beats sont alors détectables sur d’autres appareils Apple connectés au même compte iCloud, mais il n’y a pas de changement automatique d’appareil que vous obtenez avec les AirPods. Vous perdez également la fonction de test d’ajustement des embouts auriculaires.

Les Buds+ fonctionnent également avec le commutateur audio d’Android où je pourrais être connecté à deux appareils Android simultanément. Mettre en pause l’audio sur un appareil, puis appuyer sur la lecture sur un autre fonctionne avec les écouteurs connectés automatiquement. Les bourgeons sont également détectables à l’aide de l’application Google Find Device avec l’application Apple Find My.

L’annulation active du bruit (ANC) est bonne, mais une nuance en dessous des AirPods Pro de deuxième génération et un pas en dessous de la norme d’or de l’industrie des écouteurs Bose QuietComfort 2, mais j’aime la compacité des Buds + par rapport à ces gros Bose.

Je pouvais facilement écouter des chansons dans un train bondé avec les Beats et même quand un mec arrivait pour percer pendant une heure devant ma fenêtre. Les bruits sont toujours là, mais loin derrière un océan de signal antibruit.

Il y a un bruit de fond de bruit statique lorsque les Buds+ sont connectés que je ne trouve pas avec les AirPods Pro mais qui est présent sur d’autres écouteurs sans fil. Je ne l’ai pas remarqué la plupart du temps lorsque la musique jouait, mais c’est audible en écoutant des podcasts dans un environnement calme.

Le mode transparence est assez bon pour continuer avec les bourgeons pour écouter votre environnement ou discuter avec des gens sans les supprimer (bien que vous devriez probablement).

Les Buds+ prennent en charge la lecture audio spatiale pour Apple Music sur les iPhones et les applications compatibles sur Android, mais ils n’ont pas le suivi de la tête ou l’audio spatial personnalisé des AirPods, et vous ne pouvez pas l’activer ou le désactiver sur les pistes compatibles. C’est un peu ennuyeux car je le préfère lorsque j’écoute Apple Music.

Vous devez utiliser l’application Beats pour basculer entre les modes de suppression du bruit et de transparence à l’aide d’un téléphone Android, mais les commandes apparaissent dans le centre de contrôle de l’iPhone comme elles le font avec les AirPods.

Henry Burrell / Fonderie

Autonomie et charge de la batterie

Incroyablement bonne autonomie de la batterie

Chargement USB-C

Pas de charge sans fil

Les Studio Buds+ vont et viennent. Beats dit que vous obtenez 36 heures à partir des bourgeons et du boîtier entièrement chargés combinés et j’ai trouvé que cela était exact. Je n’ai eu à charger le boîtier qu’une fois par semaine entière d’utilisation des Buds+ pendant plusieurs heures par jour.

Vous obtenez six heures de lecture avec ANC ou neuf sans, le boîtier ajoutant jusqu’à 27 heures de plus sur une charge complète. La durée de vie de la batterie est l’une des meilleures choses à propos des Buds +, et c’est la moins anxieuse que j’aie jamais été à propos de la charge lors de l’examen des écouteurs.

Vous n’obtenez pas de charge sans fil ici, uniquement câblé via USB-C, mais c’est un compromis qu’il est facile de faire lorsque la durée de vie de la batterie est aussi bonne.

Henry Burrell / Fonderie

Prix ​​& disponibilité

Les Beats Studio Buds + coûtent 169 $ / 179 £. Ils seront mis en vente le 13 juin 2023.

Vous pourrez les acheter directement sur le Pomme ou les sites Web de Beats.

C’est un bon prix compte tenu de la qualité sonore, de l’ANC et des fonctionnalités intelligentes proposées. La seule chose qui m’a manqué environ 249 $ / 249 £ AirPods Pro de deuxième génération lors de l’utilisation des Beats était l’ajustement et le confort sur plusieurs heures – sinon, ils offrent pratiquement la même expérience, à l’exception du manque notable d’options audio spatiales.

Les Studio Buds + sont moins chers que les Samsung Galaxy Buds 2 Pro à 229 $ / 219 £ et sont à peu près les mêmes que les OnePlus Buds Pro 2 à 179 $ / 179 £. Je donne l’avantage aux Beats sur ces deux bourgeons grâce à l’excellente autonomie de la batterie et interaction avec iOS et Android.

Si vous voulez le meilleur des meilleurs, c’est toujours le Sony WF-1000XM4 à 280 $/250 £, bien que vous puissiez maintenant les trouver pour environ 200 $/200 £.

Henry Burrell / Fonderie

Verdict

Même si vous n’avez probablement pas besoin de basculer entre les appareils iOS et Android avec vos écouteurs Bluetooth, les Beats Studio Buds + prennent en charge les deux, ce qui signifie que je peux les recommander à tout le monde, pas seulement aux iPhone.

L’ajustement est excellent malgré un peu de fatigue après quelques heures d’utilisation, et la qualité sonore n’est que juste en dessous de la qualité supérieure absolue offerte par les AirPods Pro d’Apple et le WF-1000XM4 de Sony.

La durée de vie de la batterie est vraiment exceptionnelle et la suppression du bruit est très bonne, ce qui fait des Studio Buds+ non seulement les meilleurs écouteurs Beats à ce jour, mais également l’un des meilleurs vrais écouteurs sans fil que vous puissiez acheter.

