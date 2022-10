Test des AirPods Pro 2 d’Apple

Présentation et déballage

Cela fait exactement trois ans qu’Apple a dévoilé les AirPods Pro et en regardant leurs successeurs, il est évident qu’Apple ne s’est pas lassé du design.

Mais ne vous y trompez pas – à peu près tout s’est amélioré à l’intérieur et Apple aura encore un autre gagnant entre les mains.

Par rapport à 2019, 2022 a un marché TWS beaucoup plus saturé et plus fort, et la capacité des AirPods Pro 2 à supprimer activement le son ne suffit plus pour se démarquer. Les offres solides des rivaux bien connus d’Apple dans le monde des smartphones, ainsi que des agrafes audio signifient que les AirPods Pro 2 doivent travailler dur pour gagner leur place.

D’un autre côté, pour les nombreuses personnes profondément investies dans l’écosystème Apple, il n’y aura que trois alternatives aux AirPods Pro 2 à 299 €/249 $/26 900 INR – les AirPods 2 à 159 €/129 $/14 900 INR, les 209 €/169 $/INR. 19 900 INR AirPods 3 et 629 € / 549 $ / 59 900 INR AirPods Max. Cela fait de l’AirPods Pro 2 le casque Apple le moins cher avec suppression active du bruit, ce qui est une victoire immédiate.

Le nouveau boîtier, comparaison avec les AirPods Pro

Ouvrons-les.

Les AirPods Pro 2 arrivent avec un câble USB-C vers Lightning, XS/S/M/L embouts en silicone, et les oreillettes elles-mêmes, dans leur étui.

Le boîtier de charge MagSafe est nouveau cette année. Il a gagné un haut-parleur pour lire les carillons Find My, ainsi qu’une boucle métallique pour un cordon – éliminant l’une des principales raisons pour lesquelles les gens achètent des étuis AirPods.

Mais la boucle n’est pas seulement là pour ruiner les résultats des détaillants tiers. Astucieusement, il sert à la fois d’antenne pour le service Find My.

Vous pouvez charger les AirPods Pro 2 à l’aide d’un chargeur MagSafe, du chargeur Apple Watch ou de tout chargeur Qi standard. Le port Lightning obsolète est l’option câblée pour charger sur les nouveaux AirPods Pro 2.

Les AirPods Pro 2 sont presque les mêmes que l’original, les premières rumeurs pointant vers des tiges plus courtes ne se matérialisant jamais. Ce n’est pas universellement mauvais, car les acheteurs du modèle d’origine seront sûrs que ceux-ci s’adapteront aussi bien que les anciens.

Les nouveaux AirPods Pro 2 introduisent la plus petite taille d’embout XS, ce qui aidera ceux qui trouvent la taille S trop grande. Étant donné que les embouts s’adaptent aux anciens modèles, cela donne aux propriétaires de ces écouteurs une autre option de taille.









Un design quasi inchangé

Le seul vrai changement sur les AirPod eux-mêmes est le nouveau capteur de détection de peau qui a remplacé l’ancien capteur d’oreille. Il peut faire la différence entre votre oreille et toute autre surface, de sorte que les écouteurs ne commenceront pas automatiquement à jouer lorsqu’ils sont placés sur une table ou dans une poche – un changement des plus bienvenus.

Les tiges des AirPods Pro 2 ont une nouvelle fonctionnalité de diapositive, en plus de l’ancienne pression et maintien. Alors maintenant, vous pouvez faire glisser sur la colonne de la tige pour régler le volume – un seul glissement vers le haut ou vers le bas bascule la correction d’un pas dans la direction respective.

Vous pouvez appuyer avec deux doigts sur la tige pour lire/mettre en pause, tandis qu’une pression prolongée basculera entre l’annulation active du bruit et la transparence adaptative.









Nouveaux AirPods Pro 2 à gauche, AirPods Pro à droite

Find My a été amélioré avec les AirPods Pro 2. Le boîtier prend en charge la recherche de précision, activée par la puce U1, et vous pouvez émettre un son pour vous aider à localiser les bourgeons plus facilement. L’affaire joue un carillon aussi.

Il y a aussi un indicateur de batterie détaillé, qui vous donnera la lecture de la batterie du boîtier ainsi que chacun des deux bourgeons.









Trouver mes indications de batterie

Qualité sonore, suppression active du bruit, audio spatial, autonomie de la batterie

D’accord, éliminons le plus gros problème – les AirPods Pro 2 sonnent bien et ils sont considérablement améliorés par rapport à leurs prédécesseurs.

Les AirPods Pro d’origine étaient un grand pas en avant par rapport aux AirPods ouverts. Ils avaient une meilleure isolation acoustique grâce à la conception intra-auriculaire, qui leur offrait également de meilleures caractéristiques de basses. Les pros d’origine avaient une large scène sonore avec des voix prononcées et une reproduction fidèle des instruments. Pourtant, leur son était confus au milieu et devenait grêle et strident à des volumes plus élevés. Leur haut médium manquait de présence, tandis que le sous-grave n’était pas très impressionnant.

Les AirPods Pro 2 résolvent chacun de ces problèmes. Pour commencer, la scène sonore est tout aussi large mais plus claire – le son est plus dynamique, il comble donc les lacunes qui laissaient l’ancienne paire confuse et pâteuse. Le haut médium a plus de présence et de l’autre côté, il y a plus de sous-graves. Et les AirPods Pro 2 peuvent monter plus fort sans sacrifier la qualité sonore.

Donc des améliorations à tous les niveaux. Si vous utilisez quotidiennement les AirPods Pro et envisagez le Pro 2 pour leur son, vous ressentirez une amélioration notable.

Idem pour la suppression active du bruit et le mode Adaptive Transparency. En commençant par ANC, la première chose que vous remarquerez est l’absence de bourdonnement de bruit blanc sur des arrière-plans calmes. C’est le plancher de bruit de bas niveau, qui sur les pros d’origine peut être entendu et ressenti comme un type de pression dans votre oreille lorsque vous n’écoutez rien. Ce n’est pas audible sur les AirPods Pro 2 et la pression n’est pas là.

Les nouveaux écouteurs ont une meilleure isolation acoustique. Apple revendique une amélioration 2x mais nous n’irions pas aussi loin. C’est mieux – les sons constants avec la même fréquence de cadence comme un moteur ou un ventilateur sont filtrés plus efficacement qu’auparavant. Cependant, il existe de meilleures options comme le WF-1000XM4 de Sony et, subjectivement, le Samsung Galaxy Buds2 beaucoup moins cher.

Ensuite, il y a le mode Transparence adaptative. Il permet le bruit extérieur mais atténue les sons durs comme les klaxons de voiture ou la construction dans la rue. En pratique, il permet d’écouter de la musique ou un podcast/livre audio tout en étant en sécurité à l’extérieur. Vous pouvez même avoir une conversation avec quelqu’un sans avoir besoin de retirer les bourgeons.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que Adaptive Transparency vous donne l’impression de marcher sans bourgeon, ce n’est pas le cas.









Suppression active du bruit

L’audio spatial est génial. C’est le pic d’Apple, simulant le son surround que vous obtiendrez si vous êtes assis au milieu d’une vaste configuration de haut-parleurs haut de gamme. Il existe deux paramètres – Fixe augmente la qualité du son sans expérience de son surround tangible, tandis que Head Tracked est proprement magique. Utilisé de préférence en position assise, ce mode simule le son surround en fonction du mouvement de votre tête. Tournez à gauche et le “haut-parleur” de droite s’estompera progressivement. Il se sent réel et ajoute un tout nouveau niveau à votre musique préférée.

Samsung et d’autres essaient de simuler cette même fonctionnalité mais ne peuvent pas égaler la compétence de l’implémentation d’Apple.









Audio spatial

Les AirPods Pro 2 disposent de deux microphones à formation de faisceaux ainsi que d’un microphone orienté vers l’intérieur, qui se combinent pour offrir une bonne expérience d’appel. Les gens à l’autre bout de la ligne ont rapporté que nous sonnions presque aussi bien qu’avec un téléphone.

La durée de vie de la batterie est excellente sur les AirPods Pro 2. Nous avons obtenu près de 6 heures et demie d’appels téléphoniques et 6 heures et 20 minutes de lecture de musique avec ANC activé, les deux à 50 % de volume. Pour le contexte, les anciens AirPods Pros ont 4 heures et demie de lecture, tandis que les AirPods 3 offrent les mêmes 6 heures d’écoute et 4 heures et demie de temps de conversation que les Pros.

Emballer

Voilà, les AirPods Pro 2 sont géniaux. Ils sonnent bien mieux que les pros précédents, ont une durée de vie de la batterie nettement meilleure et une superbe suppression active du bruit. Ils sont également meilleurs à tous points de vue que les AirPods 3 ouverts – plus d’isolation acoustique, ANC vs pas d’ANC, meilleures basses, scène sonore plus large, etc.

Mais vraiment, à quoi vous attendiez-vous ? Il est naturel qu’Apple ait rendu les nouveaux AirPod Pro supérieurs à leurs prédécesseurs de trois ans.

La question de savoir si vous devez acheter ou non les nouveaux AirPods Pro 2 est également assez facile à répondre – si vous avez les pros d’origine, l’obtention des nouveaux apportera une myriade d’améliorations. C’est encore amplifié si vous avez un AirPods 2 ou 1. Obtenez les AirPods Pro 2, vous ne le regretterez pas.

Si vous possédez les AirPods 3, la question est plus difficile. Passez aux AirPods Pro 2 si vous avez besoin d’une suppression active du bruit, sinon, conservez vos écouteurs existants.

Cela s’adresse à peu près à tout le monde dans l’écosystème d’Apple. D’un autre côté, il y a peu de raisons d’opter pour les AirPods Pro 2 d’Apple si vous êtes un utilisateur Android. Vous paierez une prime par rapport à la majorité des options TWS sur le marché et perdriez la majorité des avantages des AirPods Pro 2 en dehors d’iOS – pas d’audio spatial, pas de support Find My, pas même de détection automatique des oreilles (sérieusement, Pomme!?).

Ce sont les meilleurs écouteurs absolus à obtenir pour l’iPhone. Ils sont aussi très bons seuls. Mais la réalité est que les AirPods Pro 2 sont loin d’être les meilleurs bourgeons du marché. Il existe des options qui sonnent mieux et certainement de meilleures offres.