Test d’EA Sports FC 24 : le nom a peut-être changé mais le plaisir ne s’arrête jamais

EA Sports FC 24: pareil… ou différent ?

C’est essentiellement la question sur toutes les lèvres des joueurs depuis l’annonce, en 2022, de la séparation d’Electronic Arts et de la FIFA après 24 années de succès ensemble. L’ancienne société fait désormais cavalier seul, avec une nouvelle série : EA Sports FCremplaçant l’ancien FIFA la franchise. Le produit d’EA serait-il moins prestigieux, manquerait-il des licences, des noms de joueurs et de la mentalité du grand jeu pour briller sans l’aide de la FIFA ?

Et bien non. Le premier de la nouvelle série est, comme la plupart des gens le soupçonnaient, la même simulation de football glorieusement amusante. Les noms des joueurs et des équipes sont tous intacts, le gameplay tout aussi fluide, les célébrations hilarantes et exagérées et la bande-son toujours aussi rythmée et campante.

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Il y a quelques nouveaux ajouts, comme toujours avec de nouveaux versements dans la nouvelle série. Le système PlayStyles, par exemple, coordonne les statistiques et les compétences spéciales de chaque joueur avec leurs homologues réels. Lionel Messi dispose par exemple du « Contrôle technique du ballon ». Il existe également des « Warriors », des « Dead Balls », des « Cross Claimers » et bien d’autres. Les joueurs peuvent avoir plusieurs styles de jeu, mais PlayStyle Plus est réservé aux meilleurs et permet des mouvements de signature suralimentés. Cela rend les jeux plus intéressants et oblige les joueurs à réfléchir davantage à la manière d’utiliser leurs points forts.

Evolutions est un nouveau module complémentaire d’Ultimate Team qui vous donne la possibilité de doter les joueurs de nouvelles compétences. Cela devrait rendre les joueurs moins résignés à acheter de nouveaux packs dans l’espoir d’avoir de la chance et de passer au niveau supérieur de cette façon.

En ce qui concerne le gameplay réel, FFT a décidé de donner une tournure aux choses lors d’un match amical entre le Borussia Dortmund et le RB Leipzig. Une victoire 9-1 a suivi malgré un jeu dans une difficulté de « classe mondiale ». Soit FFT est passé de terrible à incroyable ou il y a eu une erreur. Le fait que le jeu recommandait ensuite de jouer en mode « professionnel » (comme dans un niveau plus bas) était encore plus ridicule – même si nous sommes prêts à considérer cela comme un problème pour le moment.

EA Sports FC 24 (Crédit image : EA Sports FC 24)

Les passes semblent plus sensibles et précises que lors du dernier match, tandis que les corners et les coups francs ont pris le chemin inverse. Pas pire – juste plus dur. Il faudra un certain temps pour s’y habituer, mais cela fait partie du plaisir. FFT J’ai vraiment adoré voir une faute à travers les yeux de l’arbitre après l’octroi d’un coup franc. C’est une jolie petite touche.

Les graphismes mis à jour rendent le jeu plus beau que jamais, y compris le stade lui-même et les supporters dans les tribunes. Il y a plus d’ambiance pendant les matchs – quelque chose que le jeu avait vraiment besoin d’améliorer – ce qui est agréable.

Les changements les plus importants, au niveau de l’interface, concernent les menus au début du jeu. Désormais, plutôt que d’être en bas, vos options se trouvent sur le côté gauche. Encore une fois, ce n’est pas pire – juste différent.

Dans l’ensemble, les changements sont pour la plupart superficiels, avec quelques ajouts de gameplay intéressants et une autre setlist plus complète. Cela reste la célébration incroyablement amusante et ridicule du football qu’elle a toujours été. Que cela continue longtemps.

