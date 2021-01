Le système de lancement spatial est l’équivalent du XXIe siècle du Saturn V qui a emmené les astronautes de la NASA sur la lune dans les années 1960 et 1970. Bien qu’il existe de nombreuses autres fusées disponibles aujourd’hui, elles sont trop petites pour lancer des engins spatiaux pouvant transporter des personnes sur la lune. (Une exception possible est le Falcon Heavy de SpaceX, mais une mission lunaire humaine nécessiterait deux lancements séparés transportant des pièces qui s’ancreraient ensuite ensemble dans l’espace ou se dirigeraient séparément vers la lune.)

La NASA a dépensé des années et des milliards de dollars pour développer une fusée géante connue sous le nom de Space Launch System, conçue pour emmener les astronautes sur la Lune et peut-être plus loin dans le système solaire un jour. Mais le premier lancement de la fusée – un vol d’essai sans équipage qui ira sur la lune et au-delà – ne décollera pas avant au moins novembre.

Le Falcon Heavy peut soulever jusqu’à 64 tonnes métriques en orbite terrestre basse. La version initiale du SLS est un peu plus puissante, capable de soulever 70 tonnes métriques, et les futures versions de la fusée pourront lisser jusqu’à 130 tonnes métriques, plus que les fusées qui ont transporté les astronautes d’Apollo sur la Lune.

Bien que le système de lancement spatial coûtera cher – jusqu’à 2 milliards de dollars par lancement pour une fusée qui ne peut être utilisée qu’une seule fois – le Congrès lui a jusqu’à présent fourni un soutien financier constant. Les partisans soutiennent qu’il est important pour le gouvernement de posséder et d’exploiter sa propre puissante fusée dans l’espace lointain, et des éléments du système sont construits par des entreprises à travers le pays, étendant les avantages économiques à de nombreux États et districts du Congrès.

Le système de lancement spatial est un élément clé d’Artemis, le programme visant à ramener les astronautes de la NASA sur la Lune dans les années à venir. Bien que le président Trump se soit engagé à effectuer le voyage d’ici la fin de 2024, peu s’attendaient à ce que la NASA respecte réellement ce calendrier, même avant l’élection du président élu Joseph R. Biden Jr.

Pourquoi la fusée est-elle si en retard sur le calendrier?

Lorsque la NASA a annoncé ses plans pour le système de lancement spatial en 2011, le premier lancement était prévu pour 2016. Comme cela est typique pour les nouvelles conceptions de fusées, le développement s’est heurté à des difficultés techniques, telles que la nécessité de développer des procédures pour souder ensemble des pièces de métal comme grands comme ceux de la fusée. La NASA a également suspendu les travaux sur la fusée pendant un certain temps l’année dernière au cours des premiers stades de l’épidémie de coronavirus.

Comme la date du premier lancement a glissé plusieurs fois, le prix a augmenté. La NASA a jusqu’à présent dépensé plus de 10 milliards de dollars sur la fusée et plus de 16 milliards de dollars sur la capsule Orion où les astronautes seront assis.