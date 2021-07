Test de survie pour les Clippers alors que les Suns cherchent à mettre fin à la série

L’histoire est réécrite dans presque tous les matchs de la finale de la Conférence Ouest. Les LA Clippers étaient tombés à un déficit de 3-1 après une défaite dans le match 4, mais ont riposté avec une victoire convaincante de 14 points sur les Phoenix Suns lors du match 5 pour rester en vie. Cependant, ils doivent continuer leur ascension mercredi soir (jeudi matin IST) pour éviter l’élimination.

Si les Clippers doivent forcer un match 6 contre les Suns, on s’attend à ce que Paul George performe dans la même veine à l’arrière d’une exposition historique dans le match 4. George a déjà chronométré plus de minutes (735) que tout autre joueur encore dans le Les séries éliminatoires cette saison et l’absence continue de Kawhi Leonard ne lui confèrent que des responsabilités supplémentaires.

L’entraîneur-chef Tyronn Lue est dans des eaux familières. Avec la victoire du cinquième match, Lue pense que l’équipe va commencer à s’amuser davantage sur le terrain. «Je parlais juste à notre équipe de ne pas gagner trois matchs mais de gagner chaque trimestre. Commencez par là. Le voyage est trop long pour penser à trois matchs. Six jours, trois matchs. Je pense juste à gagner chaque trimestre.

Les Suns espèrent éviter un match 7 lors de leurs premières séries éliminatoires en une décennie et s’attendront à ce que Paul ait un impact dans cette série après avoir raté les deux premiers matchs. Pendant ce temps, l’entraîneur Monty Williams espère que son équipe s’améliore défensivement. «Garder le ballon, c’est aussi simple que ça. C’est le basketball universel 101, vous devez être capable de garder le ballon », a déclaré Williams lors de la conférence de presse d’après-match. « Ils ont réussi des coups difficiles et vous leur accordez du crédit, ils avaient 58 points dans la peinture. Ce n’est pas le cas. quelque chose auquel vous vous attendriez.

La grande question jeudi matin sera la suivante : les Clippers continueront-ils leur série de retours en séries éliminatoires ou les Suns pourront-ils mettre fin à cette série au STAPLES Center ? Cela sera répondu lorsque le match 6 commencera à 6h30 sur Star Sports Select et NBA League Pass.

