Des tests de surtension Covid sont en cours de déploiement dans deux autres zones de Londres après la découverte de nouveaux cas de la variante sud-africaine.

Chaque adulte dans le code postal SE5 de Southwark et dans HA2 et HA3 à Harrow est encouragé à subir un test même s’il ne présente pas de symptômes.

Il y aura également une recherche améliorée des contacts pour toute personne qui fournit un test positif pour toute variante «préoccupante».

Plus de 300 cas de la variante sud-africaine ont été trouvés au Royaume-Uni jusqu’à présent, avec des tests de surtension déjà déployés dans un certain nombre de codes postaux de Londres.

Les régimes de test ont également été intensifiés à Norfolk, Southampton et Woking dans le Surrey, où la variante a été détectée en février.

Les scientifiques ont exprimé des inquiétudes quant au fait que la mutation pourrait se propager plus facilement et résister aux vaccins.

Il n’y a aucune preuve suggérant qu’il augmente la probabilité de maladie grave ou de décès.

Cela survient alors que le gouvernement a enregistré aujourd’hui 5 089 autres cas de Covid – une augmentation de 8% d’une semaine sur l’autre – tandis que les décès ont chuté de 1,5% avec 64 victimes.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré dans un communiqué: « L’augmentation des tests est introduite en plus des tests approfondis existants et, en combinaison avec le public suivant les règles de verrouillage actuelles et les conseils de Hands Face Space, aidera à surveiller et à supprimer la propagation. du virus.

« Les cas positifs seront séquencés pour les données génomiques afin d’améliorer notre compréhension des variantes du COVID-19 et de leur propagation dans ces zones.

«Une recherche améliorée des contacts sera utilisée pour les personnes dont le test est positif avec une variante préoccupante.

«C’est là que les traceurs de contact regardent en arrière sur une période prolongée afin de déterminer la voie de transmission.

« Les personnes vivant dans les zones ciblées sont fortement encouragées à passer un test COVID-19 lorsqu’il est proposé, qu’elles présentent des symptômes ou non.

«Les personnes présentant des symptômes devraient réserver un test gratuit en ligne ou par téléphone afin de pouvoir se faire tester sur un site de test ou se faire envoyer un kit de test à la maison.

Les cas de Covid en Grande-Bretagne ont augmenté de 8% par rapport à la même période la semaine dernière après que 5 089 aient été enregistrés. On pense que cela est lié à des prélèvements massifs dans les écoles, qui ramassent plus de cas. Le taux de positivité du test – une mesure plus fiable – continue de baisser dans toutes les régions

Il y a également eu 64 décès de Covid enregistrés aujourd’hui, soit une baisse de 1,5% par rapport à la même période la semaine dernière

Les cas de coronavirus ont commencé à grimper la semaine dernière à la suite d’un pic massif de tests Covid effectués en raison de la réouverture des écoles en Angleterre.

Mais le taux de positivité des tests – l’un des meilleurs moyens de suivre la taille de l’épidémie – a continué de baisser.

Des études de surveillance analysant la taille de la deuxième vague britannique indiquent également qu’elle rétrécit toujours au milieu de la pression croissante exercée sur Boris Johnson par les députés conservateurs pour accélérer ses plans prudents d’assouplissement du verrouillage.

Et alors que les décès et les hospitalisations continuent de baisser et que le déploiement du vaccin devrait s’accélérer considérablement dans les prochains jours, le No10 devra inévitablement faire face à des appels encore plus forts pour assouplir les restrictions plus tôt.

Des statistiques distinctes ont montré aujourd’hui que plus de 100 millions d’écouvillons de coronavirus ont maintenant été traités par NHS Test and Trace, et que près de 24,5 millions de Britanniques ont reçu leur première dose d’un vaccin Covid.