Test de RedMagic 9 Pro : ce n’est même pas sa forme finale

Motorola était peut-être la marque de smartphones la plus améliorée en 2023, mais RedMagic était sur le point de remporter ce titre. Nous avons vu le fabricant de téléphones chinois passer de zéro à héros au fil des années, ses téléphones de jeu atteignant progressivement un niveau de finesse plus élevé.

Le RedMagic 9 Pro a fait ses débuts fin 2023, dans les derniers jours de décembre. Cette jolie dalle de métal et de verre prouve très loin que RedMagic s’est enfin débarrassé des fantômes de son passé et pourrait même être prêt à affronter des grands comme Samsung, Google et ASUS.

Bien que ce ne soit pas un téléphone parfait, nous sommes enfin au point où cet appareil peut être utilisé par votre Joe moyen en tant que conducteur quotidien, et cela me rend très excité. En fait, pour beaucoup de gens, cela pourrait bien être la bonne solution pour diverses raisons. D’accord, je vais arrêter de taquiner et me plonger directement dans la critique !

RedMagic 9 Pro : prix, disponibilité et spécifications

(Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central)

Le RedMagic 9 Pro a été dévoilé le 18 décembre 2023. Les précommandes ont été mises en ligne le 27 décembre et l’appareil était disponible sur les marchés mondiaux à partir du 3 janvier 2024.

Vous pouvez acheter le RedMagic 9 Pro dans l’une des trois couleurs, dont deux arborent un dos transparent. Il s’agit de Snowfall qui a un design blanc transparent, Cyclone qui est une option noire transparente et Sleet qui est le seul coloris opaque avec une couche de peinture noire unie.

Quant au prix, la variante 12/256 Go de Sleet coûte 749 $. Vous pouvez également obtenir la variante 16/512 Go dans les variantes Cyclone et Snowfall au même prix, 899 $.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Catégorie RedMagic 9 Pro Système d’exploitation REDMAGIC OS 9.0 basé sur Android 14 Afficher Écran BOE Q9+ FHD+ AMOLED de 6,8 pouces (2 480 x 1 116), rafraîchissement de 120 Hz, luminosité maximale de 1 600 nits, Corning Gorilla Glass 5, taux d’échantillonnage tactile instantané de 2 000 Hz et global de 960 Hz. Jeu de puces Snapdragon 8 Gen 3, Red Core 2 Pro RAM 12 Go/16 Go LPDDR5 Stockage 256 Go/512 Go UFS 4.0 Caméra arrière 1 Samsung GN5 50MP principal, OIS, objectif 7P, antireflet avec revêtement APL Caméra arrière 2 Samsung JN1 50MP ultra grand-angle Caméra frontale 16MP Système de refroidissement Système ICE 13 à 10 couches, turboventilateur haute vitesse de 22 000 tr/min avec RVB Connectivité Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G, GPS Sécurité Capteur d’empreintes digitales optique intégré à l’écran, déverrouillage du visage l’audio Prise casque 3,5 mm, deux haut-parleurs tridimensionnels 1115K, DTS:X Ultra, Snapdragon Sound Batterie 6 500 mAh, charge de 80 W Protection contre la pénétration 🚫 Dimensions 163,98 mm x 76,35 mm x 8,9 mm, 229 g Suppléments Déclencheurs d’épaule RVB 520 Hz, ventilateur RVB coloré avec lumières personnalisées, bouton de jeu

RedMagic 9 Pro : Conception et affichage

(Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central)

RedMagic a commencé sauvagement, mais la marque a finalement apprivoisé son langage de conception. Le RedMagic 9 Pro est plus élégant, plus mince et plus équilibré que jamais, au point que vous pouvez le placer de n’importe quel côté sans aide.

Les bords tranchants semblent soignés et ne font plus mal. C’était un problème avec les RedMagic 8 Pro et 8S Pro de l’année dernière. Un autre problème qui a été résolu concerne les objectifs de caméra saillants utilisés pour collecter la poussière. Étonnamment, les lentilles sont scellées à l’intérieur du dos en verre transparent, éloignant ainsi les particules de saleté. De toute évidence, le fabricant chinois de smartphones a beaucoup réfléchi au téléphone.

La prise casque, le bouton de jeu rouge, les gâchettes d’épaule et la caméra sous l’écran sont toujours là. Cependant, il y a cette fois-ci un nouveau bouton d’alimentation arrondi. Il faut un certain temps pour s’y habituer, mais cela améliore réellement la sensation de l’appareil. Je n’ai pas eu à tâtonner sur les côtés, en appuyant accidentellement sur la bascule du volume tout en essayant d’appuyer sur le bouton d’alimentation.

Image 1 de 3 (Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central) (Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central) (Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central)

L’avant est doté de Gorilla Glass 5 pour la protection, et l’arrière est également en verre. Vous obtenez un joli cadre en aluminium et des lumières RVB intégrées aux déclencheurs d’épaule, ainsi qu’une toute petite partie de l’arrière. Les grilles des haut-parleurs sont situées en haut et en bas du téléphone.

L’époque des panneaux AMOLED 165 Hz est révolue, mais je ne peux pas dire que cela me manque beaucoup. L’écran AMOLED de 6,8 pouces à 120 Hz du RedMagic 9 Pro est extrêmement net, lumineux et percutant. L’absence d’encoche en fait un plaisir absolu à voir. D’après les résultats des tests de mon collègue Nick Sutrich, il n’y a pas non plus de scintillement PWM. Si vous y êtes sensible, vous serez heureux comme un agneau.

À 1 600 nits de niveaux de luminosité maximaux, le 9 Pro devient raisonnablement lumineux en plein jour. Dans l’ensemble, la taille et l’écran rappellent fortement ceux du S23 Ultra.

RedMagic 9 Pro : performances

(Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central)

Lentement mais régulièrement, REDMAGIC OS s’est considérablement amélioré. Le RedMagic 9 Pro exécute REDMAGIC OS 9.0 basé sur Android 14, et c’est le téléphone le plus fluide que j’ai jamais utilisé. Cela semble encore plus vif une fois que vous remplacez les icônes prédéfinies par des icônes moins gamers.

La combinaison de la puissance brute du chipset Snapdragon 8 Gen 3 et de 16 Go de RAM LPDDR5 est inégalée. Vous voulez entendre la partie la plus folle ? Vous pouvez donner un petit coup de pouce au RedMagic 9 Pro en utilisant une partie du stockage UFS 4.0 pour ajouter 3 Go de RAM supplémentaire.

Cet appareil fonctionne avec tout et n’importe quoi, jour après jour, offrant des performances fluides comme celles d’un champion. Pour être honnête, vous oublierez à quoi ressemblent les retards. Même avec un million d’applications ouvertes, multitâches comme un monstre et laissant beaucoup d’autres choses fonctionner en arrière-plan, le RedMagic 9 Pro ne bégaie pas et ne me pose pas de problème. L’appareil dégage une sensation très fluide.

Faites glisser pour faire défiler horizontalement Catégorie RedMagic 9 Pro Téléphone ASUS ROG 8 Pro iQOO 12 iPhone 15 Pro Max Geekbench 6 (monocœur) 2241 2244 2252 2950 Geekbench 6 (multicœur) 6953 6995 6952 7381 3DMark Wild Life Extrême (partition) 5203 5207 4329 3648 3DMark Vie Sauvage Extrême (FPS) 31.16 31.18 25.92 21.9 Baie solaire 3DMark (score) 8685 8657 8042 5024 Baie solaire 3DMark (FPS) 33 32.92 32.33 19.1

Un coup d’œil aux benchmarks et vous comprendrez pourquoi le RedMagic 9 Pro fonctionne si bien. Les scores du RedMagic 9 Pro et du ASUS ROG Phone 8 Pro sont au coude à coude. Le système de refroidissement ICE 13 garde les choses au frais sous le capot pendant que vous poussez le téléphone dans ses retranchements. La seule fois où j’ai vu le 9 Pro en difficulté, c’est lorsque j’ai exécuté la baie solaire 3DMark et que le téléphone s’est ensuite éteint à cause d’une surchauffe. Pour être honnête, même l’ASUS ROG Phone 8 Pro a fonctionné extrêmement chaud lors de l’exécution du même test, selon les tests de mon collègue Harish Jonnalagadda, et cet appareil a encore plus de puissance.

Il n’y a aucune tâche qui ne soit pas un plaisir sur cet appareil. C’est l’un des meilleurs téléphones de jeu de 2024, et je suis certain qu’il rivalisera admirablement avec le prochain Samsung Galaxy S24 Ultra.

RedMagic 9 Pro : Logiciel

(Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central)

Habituellement, c’est la partie où j’exprime ma frustration, ma déception et ma colère face à l’interface utilisateur mal organisée de RedMagic, aux traductions médiocres et aux icônes volumineuses. Mesdames et messieurs, je suis plus que ravi d’annoncer que ce n’est plus le cas. La société est allée de l’avant et a corrigé tout ce que nous détestions avec tant de passion à propos de REDMAGIC OS.

Je ne peux même pas commencer à exprimer ma joie face à cette amélioration historique. Le RedMagic 9 Pro possède le meilleur logiciel sur tous les téléphones RedMagic à ce jour. REDMAGIC OS 9.0 est fluide, bien organisé, écrit dans un anglais correct, facile à rechercher et à naviguer, et a l’air tellement beau. Vous ne me croyez pas ? Voir par vous-même!

Image 1 de 2 (Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central) (Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central)

Des icônes et thèmes aux jeux de couleurs et aux lumières RVB, tout est facilement accessible et personnalisable. Toutes les fonctionnalités supplémentaires sont soigneusement classées dans les paramètres Fonctionnalités. Le système d’exploitation ne semble pas lourd du tout et les transitions sont ultra-rapides.

Cela montre à quel point quelque chose d’apparemment petit peut changer l’expérience utilisateur et la perspective d’un smartphone. REDMAGIC OS est presque comparable à Android d’origine à ce stade, et c’est le meilleur compliment que je puisse lui faire.

La beauté du 9 Pro est qu’il ne s’agit plus seulement d’un téléphone de jeu. Vous pouvez l’utiliser comme pilote quotidien et en tirer plus que ce qu’offre Android 14 de base. Il y a un nouveau plateau qui se détache sur les côtés, vous donnant accès aux applications et autres raccourcis. C’est exactement comme les panneaux latéraux trouvés dans One UI. Vous bénéficiez toujours du bouton Z-POP personnalisable si vous souhaitez encore plus de raccourcis et un accès rapide à la volée.

Image 1 de 2 (Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central) (Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central)

Quant au côté jeu, il est toujours aussi bon, bien qu’avec des termes appropriés au lieu de traductions bancales. Vous trouverez des millions d’options de jeu, de paramètres, de raccourcis, de screencasting, de modules complémentaires, de plugins et d’autres fonctionnalités significatives qui propulsent votre jeu à un tout autre niveau, le tout intégré directement au système d’exploitation.

Si vous venez d’un téléphone RedMagic, la nouvelle superposition de jeu vous semblera familière. Il y a là une petite courbe d’apprentissage, mais ce n’est rien d’incroyablement difficile à suivre. Tout ce que vous avez à faire est de jouer avec les options et les paramètres pour vous familiariser.

RedMagic garantit désormais « au moins deux ans » de mises à jour de sécurité ainsi qu’une mise à jour majeure d’Android. C’est une excellente nouvelle car vous ne voulez pas qu’un appareil compris entre 750 et 900 dollars devienne obsolète après seulement 12 mois. Et avec la puissance de traitement offerte par cet appareil, il peut certainement gérer les futures mises à jour sans broncher.

RedMagic 9 Pro : Batterie et chargement

(Crédit image : Namerah Saud Fatmi / Android Central)

RedMagic le tue toujours dans le segment de la batterie et de la charge, et cette année n’est pas différente. Le RedMagic 9 Pro augmente la cellule de 5 000 mAh de l’année dernière, l’abandonnant au profit d’une batterie encore plus grande de 6 500 mAh. C’est une quantité d’énergie insensée, qui dure facilement deux jours en moyenne.

Une fois que votre 9 Pro est à court de jus, le recharger prend environ 20 minutes. Étant donné que l’appareil est doté d’une charge USB-C Power Delivery 3.0 de 80 W, un tel exploit est facilement accompli par le RedMagic 9 Pro.

Il n’y a toujours pas de recharge sans fil ici,…